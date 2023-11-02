No Code وFirebase: إنشاء تطبيقات الويب بسهولة

مع استمرار ارتفاع الطلب على تطبيقات الويب والهواتف المحمولة عالية الجودة، ظهرت منصات بدون تعليمات برمجية مثل AppMaster كبديل لقواعد اللعبة في صناعة تطوير البرمجيات. تتيح هذه الأنظمة الأساسية للمستخدمين إنشاء تطبيقات قوية من خلال الأدوات والقوالب المرئية دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة. من خلال تبسيط تطوير التطبيقات، أدت المنصات no-code إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى إنشاء التطبيقات وسمحت للشركات من جميع الأحجام بإضفاء الحيوية على أفكارها بشكل أكثر كفاءة.

إحدى الخدمات الشائعة التي يمكنها تحسين قدرات الأنظمة الأساسية التي no-code هي Firebase . Firebase عبارة عن مجموعة شاملة من المنتجات التي طورتها Google Cloud Platform، وهي مصممة لمساعدة المطورين على إنشاء تطبيقاتهم وتحسينها وتنميتها. يوفر Firebase مجموعة واسعة من الميزات المفيدة، مثل قاعدة البيانات في الوقت الفعلي، ومصادقة المستخدم، وتخزين الملفات، والتحليلات، والاستضافة. من خلال دمج هذه الخدمات مع منصة no-code مثل AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات ويب أكثر قوة وكفاءة.

فوائد استخدام AppMaster وFirebase لتطبيقات الويب

يوفر الجمع بين منصة AppMaster no-code وخدمات Firebase العديد من الفوائد للمطورين والشركات التي تتطلع إلى إنشاء تطبيقات الويب. فيما يلي بعض المزايا الرئيسية:

تقليل الوقت والجهد في التطوير: يوفر AppMaster واجهة مرئية قابلة للسحب والإفلات لإنشاء تطبيقات الويب، إلى جانب المكونات والقوالب القابلة لإعادة الاستخدام. يقدم Firebase العديد من الخدمات الخلفية لتبسيط عملية تطوير التطبيق. يقلل هذا التكامل من كمية الترميز اليدوي، مما يقلل من وقت وجهد التطوير.

يوفر واجهة مرئية قابلة للسحب والإفلات لإنشاء تطبيقات الويب، إلى جانب المكونات والقوالب القابلة لإعادة الاستخدام. يقدم Firebase العديد من الخدمات الخلفية لتبسيط عملية تطوير التطبيق. يقلل هذا التكامل من كمية الترميز اليدوي، مما يقلل من وقت وجهد التطوير. مزامنة البيانات في الوقت الفعلي: يتيح Firebase تخزين البيانات في الوقت الفعلي واسترجاعها ومزامنتها بين الأجهزة العميلة والسحابة. من خلال ربط تطبيق AppMaster بـ Firebase، يمكنك الحفاظ على تحديث بيانات تطبيقك في الوقت الفعلي وتوفير تجربة قوية وسلسة لمستخدميك.

يتيح Firebase تخزين البيانات في الوقت الفعلي واسترجاعها ومزامنتها بين الأجهزة العميلة والسحابة. من خلال ربط تطبيق بـ Firebase، يمكنك الحفاظ على تحديث بيانات تطبيقك في الوقت الفعلي وتوفير تجربة قوية وسلسة لمستخدميك. مصادقة المستخدم وإدارته: يدعم Firebase العديد من موفري المصادقة، بما في ذلك البريد الإلكتروني/كلمة المرور والوسائط الاجتماعية وأنظمة المصادقة المخصصة. يتيح لك AppMaster دمج مصادقة Firebase بسهولة في تطبيق الويب الخاص بك، مما يوفر تجربة تسجيل دخول آمنة وتمكين ميزات إدارة المستخدم.

يدعم Firebase العديد من موفري المصادقة، بما في ذلك البريد الإلكتروني/كلمة المرور والوسائط الاجتماعية وأنظمة المصادقة المخصصة. يتيح لك دمج مصادقة Firebase بسهولة في تطبيق الويب الخاص بك، مما يوفر تجربة تسجيل دخول آمنة وتمكين ميزات إدارة المستخدم. قابلية التوسع: تم تصميم كل من AppMaster وFirebase للتوسع مع تطبيقك أثناء نموه. يوفر Firebase خدمات قاعدة بيانات وتخزين واستضافة قابلة للتطوير، بينما يقوم AppMaster بإنشاء تعليمات برمجية فعالة لضمان قدرة تطبيقك على التعامل مع أحمال المستخدمين المتزايدة ومجموعات الميزات.

تم تصميم كل من وFirebase للتوسع مع تطبيقك أثناء نموه. يوفر Firebase خدمات قاعدة بيانات وتخزين واستضافة قابلة للتطوير، بينما يقوم بإنشاء تعليمات برمجية فعالة لضمان قدرة تطبيقك على التعامل مع أحمال المستخدمين المتزايدة ومجموعات الميزات. قابلية التخصيص: توفر منصة AppMaster no-code درجة عالية من التخصيص، مما يسمح لك بتخصيص مظهر تطبيقك ووظائفه لتلبية احتياجاتك الفريدة. يمكن تكوين خدمات Firebase لتتوافق مع متطلباتك المحددة، مما يوفر المزيد من خيارات التخصيص للواجهة الخلفية لتطبيق الويب الخاص بك.

إعداد Firebase باستخدام AppMaster

يعد دمج Firebase مع تطبيق الويب AppMaster الخاص بك عملية مباشرة. فيما يلي نظرة عامة على الخطوات اللازمة لإعداد اتصال بين النظامين الأساسيين:

إنشاء مشروع Firebase: قم بزيارة Firebase Console وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بك. انقر على "إضافة مشروع" واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد مشروع جديد. أدخل اسمًا لمشروعك، وقم بتكوين الإعدادات، ثم انقر فوق "إنشاء". إضافة تطبيق ويب: بمجرد إنشاء مشروع Firebase الخاص بك، انقر على زر "الويب" لبدء إضافة تطبيق ويب إلى مشروعك. قم بتوفير لقب لتطبيقك، وسيقوم Firebase بإنشاء تكوين SDK يتضمن المعرفات الفريدة لمشروعك. ربط Firebase بـ AppMaster : في نظام AppMaster ، انتقل إلى إعدادات التكوين لتطبيق الويب الخاص بك. أضف تكوين Firebase SDK إلى الحقل المناسب، واربط مشروع Firebase الخاص بك بتطبيق AppMaster . تكوين خدمات Firebase: بعد ربط Firebase بـ AppMaster ، ستتمكن من الوصول إلى خدمات Firebase المتنوعة، مثل المصادقة، أو قاعدة البيانات في الوقت الفعلي، أو Firestore. يمكنك تمكين هذه الخدمات وتكوينها لتناسب احتياجاتك من خلال واجهة Firebase Console و AppMaster .

بمجرد اكتمال هذه الخطوات، يمكنك الاستفادة الكاملة من الميزات القوية التي يقدمها Firebase داخل تطبيق الويب AppMaster الخاص بك. سيتمكن تطبيقك الآن من الوصول إلى مزامنة البيانات في الوقت الفعلي، ومصادقة المستخدم، وتخزين الملفات، والمزيد، كل ذلك دون الحاجة إلى البرمجة المكثفة.

المصادقة وإدارة المستخدم

قد يكون إنشاء نظام مصادقة مستخدم آمن وفعال لتطبيق ويب أمرًا صعبًا للغاية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم مهارات برمجية واسعة النطاق. يجتمع AppMaster وFirebase معًا لتبسيط هذه المهمة، مما يسمح لك بدمج مصادقة المستخدم وإدارته بسهولة.

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يوفر Firebase خدمة مصادقة قوية ومرنة تدعم العديد من موفري المصادقة، مثل البريد الإلكتروني/كلمة المرور وتسجيل الدخول إلى Google وتسجيل الدخول إلى Facebook والمزيد. من خلال الجمع بين هذا والأدوات المرئية لـ AppMaster والمخططات التي تم تكوينها مسبقًا، يمكنك تنفيذ ميزات تسجيل الدخول وإدارة المستخدمين بسهولة داخل تطبيق الويب الخاص بك، دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

لإعداد مصادقة المستخدم باستخدام AppMaster وFirebase، اتبع الخطوات التالية:

قم بإنشاء مشروع Firebase وتكوينه، كما هو موضح في قسم "إعداد Firebase باستخدام AppMaster ". في مشروع AppMaster الخاص بك، انتقل إلى قسم المكونات واختر مكونات مصادقة Firebase المناسبة، مثل تسجيل الدخول وتسجيل المستخدم. قم بسحب وإسقاط مكونات المصادقة على واجهة مستخدم التطبيق الخاص بك، وتخصيص مظهرها. باستخدام المخططات المرئية لـ AppMaster ، يمكنك تنفيذ منطق الأعمال وربط مكونات المصادقة بمشروع Firebase الخاص بك. تأكد من تحديد طرق المصادقة التي ترغب في دعمها (على سبيل المثال، البريد الإلكتروني/كلمة المرور، Google، وما إلى ذلك). تأكد من أن تطبيقك لديه قواعد الأمان اللازمة لحماية بيانات المستخدم. راجع قسم "تأمين تطبيقك باستخدام قواعد أمان Firebase" لمزيد من المعلومات. اختبر تطبيق الويب الخاص بك بدقة للتأكد من أن نظام مصادقة المستخدم يعمل كما هو متوقع، مع قدرة المستخدمين على تسجيل الدخول والخروج بشكل آمن.

من خلال دمج مصادقة Firebase مع AppMaster بنجاح، سيكون لديك نظام إدارة مستخدم قوي وقابل للتطوير لتطبيق الويب الخاص بك، مع ميزات مثل إعادة تعيين كلمة المرور والتحقق من البريد الإلكتروني وإدارة ملف تعريف المستخدم المتوفرة خارج الصندوق.

قاعدة بيانات في الوقت الحقيقي وFirestore

يتيح لك التكامل السلس لـ AppMaster مع قاعدة بيانات الوقت الفعلي لـ Firebase وFirestore إنشاء بيانات تطبيقك وإدارتها في الوقت الفعلي دون كتابة تعليمات برمجية معقدة. كلاهما عبارة عن قواعد بيانات NoSQL قابلة للتطوير بشكل كبير وتوفر مزامنة تلقائية للبيانات عبر الأجهزة المتصلة.

بينما تركز قاعدة البيانات في الوقت الفعلي على زمن الوصول المنخفض وتحديثات البيانات في الوقت الفعلي، يقدم Firestore مجموعة ميزات أكثر قوة، إلى جانب إمكانات استعلام أفضل وتنظيم البيانات. اعتمادا على متطلبات التطبيق الخاص بك، يمكنك اختيار قاعدة البيانات التي تناسب احتياجاتك.

لدمج قاعدة بيانات الوقت الفعلي لـ Firebase أو Firestore في مشروع AppMaster ، اتبع الخطوات التالية:

تأكد من أن مشروع Firebase الخاص بك متصل بمشروع AppMaster ، كما هو موضح في قسم "إعداد Firebase باستخدام AppMaster ". اختر خدمة قاعدة بيانات Firebase التي تتوافق بشكل أفضل مع احتياجاتك، إما قاعدة البيانات في الوقت الحقيقي أو Firestore. استخدم أدوات ومخططات AppMaster المرئية لتصميم نموذج بيانات تطبيقك وإنشاء هياكل البيانات الضرورية في قاعدة بيانات Firebase التي اخترتها. قد يتضمن ذلك إنشاء مجموعات أو مستندات أو عقد، اعتمادًا على نوع قاعدة البيانات. بالنسبة لكل مكون مرتبط بالبيانات في تطبيقك، مثل النماذج والقوائم، قم بتكوين خصائصها وسلوكياتها باستخدام الأدوات المرئية لـ AppMaster . يتضمن ذلك تحديد اتصال قاعدة بيانات Firebase وعمليات استرداد البيانات والاستعلام ومعالجة البيانات. قم بتنفيذ المنطق من جانب الخادم والعميل، باستخدام مصممي العمليات المرئية في AppMaster والقوالب المعدة مسبقًا. سيساعدك ذلك في إدارة تدفق البيانات والترخيص ووظائف التحقق من الصحة عبر تطبيقك وقاعدة بيانات Firebase. أضف قواعد أمان Firebase لإدارة الوصول إلى بياناتك وحمايتها من المستخدمين غير المصرح لهم. راجع قسم "تأمين تطبيقك باستخدام قواعد أمان Firebase" لمزيد من المعلومات. اختبر تطبيقك للتأكد من أن مزامنة البيانات والتحديثات تعمل بسلاسة مع قاعدة بيانات Firebase.

من خلال ربط خدمات تخزين بيانات Firebase بتطبيق AppMaster ، يمكنك إنشاء تطبيقات ويب قوية تتمتع بإمكانيات البيانات في الوقت الفعلي، دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية معقدة للاستعلام والمزامنة.

وظائف وتكاملات Firebase Cloud

يمكن لـ AppMaster أيضًا التكامل مع Firebase Cloud Functions، وهي وظائف بدون خادم تنفذ وظائف مخصصة استجابةً لأحداث تطبيق معينة. تتيح لك الوظائف بدون خادم تحسين إمكانات تطبيقك دون الحاجة إلى بنية أساسية خلفية مخصصة. باستخدام أدوات AppMaster المرئية ومكونات drag-and-drop ، يمكنك بسهولة إنشاء وإدارة وظائف بدون خادم تتفاعل بسلاسة مع تطبيق الويب no-code.

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لاستخدام وظائف Firebase Cloud مع AppMaster ، اتبع الخطوات التالية:

تأكد من أن مشروع Firebase الخاص بك متصل بمشروع AppMaster ، كما هو موضح في قسم "إعداد Firebase باستخدام AppMaster ". قم بتمكين Firebase Cloud Functions في مشروع Firebase الخاص بك وقم بإعداد التبعيات والوظائف والمشغلات الضرورية. في مشروع AppMaster الخاص بك، أنشئ إجراءات مخصصة ومشغلات أحداث لاستدعاء وظائف Firebase Cloud. يمكنك استخدام مصمم العمليات المرئية في AppMaster لمساعدتك في إنشاء منطق من جانب الخادم يتفاعل مع وظائف Firebase Cloud. قم بتكوين مكونات AppMaster للتفاعل مع Cloud Functions عن طريق تحديد endpoints REST API الخاصة بالوظيفة أو باستخدام تكامل SDK. سيسمح هذا لواجهة مستخدم تطبيقك بالتواصل والاستجابة لأحداث Cloud Function. تأكد من أن وظائف Firebase Cloud لديك لديها قواعد الأمان اللازمة، مما يحد من الوصول إلى المستخدمين المصرح لهم. راجع قسم "تأمين تطبيقك باستخدام قواعد أمان Firebase" لمزيد من المعلومات. اختبر تطبيقك ووظائفك للتأكد من أنها تعمل كما هو متوقع، مع عمل عمليات التكامل ومشغلات الأحداث المطلوبة بشكل صحيح.

يسمح تكامل Firebase Cloud Functions مع AppMaster بتوسيع وظائف تطبيقك وإضافة ميزات مخصصة، مثل إشعارات البريد الإلكتروني ومعالجة البيانات وتكامل واجهة برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية والمزيد. باستخدام الوظائف بدون خادم وهذا النظام الأساسي القوي الذي لا يحتاج إلى no-code ، يمكنك إنشاء تطبيقات ويب غنية بالميزات وقابلة للتطوير تلبي احتياجات المستخدمين لديك وأعمالك.

تخزين الملفات واستضافتها

تصبح إدارة تخزين الملفات واستضافتها أمرًا سهلاً عند استخدام منصة no-code مثل AppMaster مع Firebase لتطبيق الويب الخاص بك. يساعدك دمج هاتين الأداتين القويتين على تخزين الملفات، مثل الصور والصوت والفيديو، بشكل آمن وفعال. علاوة على ذلك، باستخدام استضافة Firebase، يمكنك نشر تطبيق الويب الخاص بك واستضافته بأداء وموثوقية فائقين.

التخزين السحابي على Firebase

يوفر Firebase Cloud Storage حل تخزين عالي التكلفة وقابل للتطوير لملفات تطبيقك. لدمج مشروع AppMaster الخاص بك مع Firebase Cloud Storage، ابدأ بالانتقال إلى Firebase Console وتمكين خدمة Cloud Storage. بعد ذلك، اتبع الخطوات الموضحة في وثائق Firebase Cloud Storage لإضافة المعلومات الضرورية إلى مشروع AppMaster الخاص بك.

يوفر AppMaster مخططات وأدوات مرئية معدة مسبقًا تسمح لك بإدارة الملفات والتفاعل مع Firebase Cloud Storage بسلاسة. يمكنك إنشاء الملفات وتحميلها وتنزيلها وحذفها دون كتابة أي كود. يعمل هذا التكامل على تبسيط تخزين الملفات لتطبيق الويب الخاص بك ويضمن أن ملفاتك المخزنة آمنة ويمكن الوصول إليها بسهولة.

استضافة Firebase

تقدم Firebase Hosting خدمات استضافة ويب سريعة وآمنة، مما يضمن تحميل تطبيقك بسرعة وتقديم أداء جيد للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. يعد دمج استضافة Firebase مع مشروع AppMaster الخاص بك عملية بسيطة. بعد إعداد مشروع Firebase الخاص بك، يمكنك ربطه بتطبيق الويب الخاص بك في AppMaster من خلال تكوين SDK الذي يوفره Firebase.

بمجرد ربط مشروع AppMaster الخاص بك باستضافة Firebase، يمكنك نشر تطبيق الويب الخاص بك ببضع نقرات فقط. تتعامل استضافة Firebase تلقائيًا مع شهادات SSL وتسليم المحتوى العالمي والمزيد، مما يضمن أن تطبيقك آمن وسريع للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

توفر استضافة Firebase أيضًا دعمًا مخصصًا للنطاق، مما يسمح لك باستخدام اسم النطاق المخصص الخاص بك وتوصيله بمشروع Firebase الخاص بك. سيؤدي هذا إلى جعل تطبيقك يبدو احترافيًا ويمكن للمستخدمين الوصول إليه بسهولة.

تحليل بيانات التطبيق باستخدام Firebase Analytics

يمكنك فهم سلوك مستخدم تطبيقك وتحسين أدائه من خلال الاستفادة من Firebase Analytics و AppMaster. Firebase Analytics هي أداة مجانية وسهلة الاستخدام توفر رؤى قيمة من خلال مجموعة من بيانات المستخدم. اجمع هذه الرؤى لاتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات وتعزيز نمو تطبيقك.

دمج Firebase Analytics مع AppMaster

لدمج Firebase Analytics مع مشروع AppMaster ، قم أولاً بتمكين خدمة Analytics في Firebase Console. بعد ذلك، اتبع الإرشادات الواردة في وثائق Firebase Analytics لإضافة معلومات الإعداد الضرورية إلى تطبيق الويب AppMaster الخاص بك.

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يعمل AppMaster على تبسيط عملية تكامل Firebase Analytics من خلال توفير واجهة بديهية ومجموعة من المكونات التي تتيح لك تكوين وإدارة الأحداث وخصائص المستخدم بسهولة، دون كتابة أي تعليمات برمجية. يمكّنك هذا من جمع البيانات من تطبيقك وتحليلها لفهم سلوك المستخدم بشكل أفضل وتحسين أداء تطبيقك.

فوائد Firebase Analytics في تطبيقك

تساعدك Firebase Analytics على تحقيق فهم قائم على البيانات لتفاعل المستخدم والتركيبة السكانية والأداء في تطبيقك. انها تسمح لك:

تمكين تسجيل الأحداث للحصول على رؤى حول تفاعلات المستخدم؛

تتبع تحويلات المستخدم وتحديد الأحداث التي تؤدي إلى الإجراءات المطلوبة؛

فهم كيفية تنقل المستخدمين عبر تطبيقك؛

تحليل التركيبة السكانية للمستخدم لإنشاء حملات تسويقية مستهدفة؛

مراقبة أداء التطبيق وتحديد مجالات التحسين المحتملة؛

قم بتصدير البيانات إلى BigQuery لمزيد من التحليل وإعداد التقارير المتعمقة.

باستخدام AppMaster وFirebase Analytics، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين نمو تطبيقك وتجربة المستخدم ونجاحه.

تأمين تطبيقك باستخدام قواعد أمان Firebase

تعد حماية بيانات تطبيقك أمرًا ضروريًا للحفاظ على ثقة المستخدم وضمان طول عمر تطبيقك. توفر قواعد أمان Firebase آلية قوية ومرنة لتأمين بيانات تطبيقك. من خلال الجمع بين أدوات AppMaster المرئية البديهية، يمكنك بسهولة تحديد قواعد التحكم في الوصول لقاعدة البيانات وخدمات التخزين الخاصة بك، مما يمنح المستخدمين المصرح لهم فقط القدرة على قراءة البيانات وتعديلها.

قواعد أمان قاعدة البيانات لقاعدة البيانات في الوقت الحقيقي وFirestore

تستخدم قاعدة بيانات Firebase Real-Time وFirestore قواعد الأمان لتحديد كيفية قراءة البيانات وكتابتها في قاعدة بياناتك. يتيح لك تكامل AppMaster مع Firebase إنشاء قواعد أمان مخصصة بشكل مرئي تناسب متطلبات تطبيقك بشكل أفضل.

في AppMaster ، يمكنك استخدام المخططات التي تم تكوينها مسبقًا لتحديد قواعد الوصول إلى قاعدة البيانات لقاعدة بيانات Firebase Real-Time أو Firestore. ويضمن هذا أن البيانات لا يمكن الوصول إليها وتعديلها إلا من قبل المستخدمين المصرح لهم، مما يوفر بيئة آمنة للبيانات المهمة لتطبيقك.

اتبع وثائق قواعد أمان Firebase لقاعدة البيانات في الوقت الفعلي وFirestore لإنشاء نموذج وصول آمن قائم على الدور لتخزين بيانات تطبيقك.

قواعد أمان التخزين للتخزين السحابي

يستخدم Firebase Cloud Storage أيضًا قواعد الأمان للتحكم في الوصول إلى الملفات المخزنة في مشروع Firebase الخاص بك. يسمح لك AppMaster بإنشاء قواعد أمان تخزين مخصصة بسهولة بناءً على مصادقة المستخدم أو شروط البيانات التعريفية أو المعلمات الأخرى.

من خلال استخدام أدوات AppMaster المرئية ووثائق Firebase Cloud Storage بشأن قواعد الأمان، يمكنك إنشاء بيئة آمنة لملفات تطبيقك، مما يضمن إمكانية الوصول إليها فقط من قبل المستخدمين المصرح لهم.

يؤدي الجمع بين AppMaster وFirebase إلى إنشاء بيئة مثالية لإنشاء تطبيقات الويب ونشرها وإدارتها. تتكامل منصة AppMaster البديهية no-code بسلاسة مع قاعدة بيانات Firebase في الوقت الفعلي وخدمات المصادقة وتخزين الملفات القوي والمزيد. والنتيجة هي تطبيق ويب مبسط ومعتمد على البيانات وآمن يمكنك إنشاؤه دون كتابة تعليمات برمجية واسعة النطاق والتركيز على نمو أعمالك الأساسية.

خاتمة

لقد أحدث بناء تطبيقات الويب ثورة من خلال ظهور منصات no-code مثل AppMaster وخدمات الواجهة الخلفية متعددة الاستخدامات مثل Firebase. يؤدي الجمع بين هاتين المنصتين إلى تقليل تعقيد تطوير التطبيقات بشكل كبير، مما يسمح للمطورين وحتى المستخدمين غير التقنيين بإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير بكفاءة. من خلال دمج AppMaster مع Firebase، يمكنك إدارة مصادقة المستخدم وقواعد البيانات في الوقت الفعلي والوظائف بدون خادم وتخزين الملفات والاستضافة وتحليلات التطبيقات بكفاءة.

علاوة على ذلك، تضمن قواعد أمان Firebase سلامة بيانات تطبيقك من خلال السماح لك بتحديد عناصر تحكم الوصول المخصصة. يمكّنك التكامل السلس لهذه الأنظمة الأساسية من إنشاء تطبيقات ويب غنية بالميزات دون كتابة تعليمات برمجية واسعة النطاق أو التعامل مع العمليات الخلفية المعقدة.

تستمر الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster في إظهار كيفية تطور التكنولوجيا لمساعدة الشركات والمطورين والمطورين المواطنين على التركيز على أهدافهم وغاياتهم الأساسية بدلاً من قضاء الوقت في عمليات البرمجة المملة والمعقدة. بفضل المزيج القوي بين AppMaster وFirebase، لديك الآن القدرة على إنشاء تطبيقات ويب مذهلة بسهولة، مما يفتح فرصًا جديدة للابتكار والنجاح في العالم الرقمي.