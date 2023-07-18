لماذا دمج وسائل التواصل الاجتماعي في موقع الويب الخاص بك؟

في عالم اليوم المترابط ، يعد دمج الوسائط الاجتماعية في موقع الويب الخاص بك أمرًا ضروريًا للتواصل مع جمهورك المستهدف والبقاء على رادار العملاء المحتملين. تعمل منصات الوسائط الاجتماعية كطريقة للمستخدمين لمشاركة المحتوى واكتشافه والتفاعل معه. من خلال دمج عناصر الوسائط الاجتماعية في موقع الويب الخاص بك ، يمكنك:

زيادة المشاركة: قد يكون المستخدمون الذين يرون أزرار الوسائط الاجتماعية على موقع الويب الخاص بك أكثر عرضة للتفاعل مع المحتوى الخاص بك من خلال مشاركته على قنواتهم الاجتماعية. يساعد هذا في توسيع وصول المحتوى الخاص بك إلى جمهور أوسع. بناء الثقة والمصداقية: يوضح موقع الويب الذي يحتوي على عناصر وسائط اجتماعية متكاملة أن علامتك التجارية تتفاعل بنشاط مع العملاء وتواكب أحدث اتجاهات الصناعة. هذا يساعد على بناء الثقة والمصداقية مع جمهورك. إنشاء تجربة مستخدم سلسة: يتيح دمج الوسائط الاجتماعية في موقع الويب الخاص بك للمستخدمين التفاعل مع المحتوى الخاص بك دون مغادرة موقعك. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تجربة مستخدم أكثر تماسكًا من خلال منع إعادة توجيه القراء بعيدًا عن موقعك من أجل التفاعل مع المحتوى الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي. الحفاظ على اتساق العلامة التجارية: يتيح لك دمج الوسائط الاجتماعية في تصميم موقع الويب الخاص بك الحفاظ على علامة تجارية متسقة عبر تواجدك عبر الإنترنت ، مما يخلق مظهرًا احترافيًا يروق لجمهورك.

طرق إضافة وسائل التواصل الاجتماعي إلى موقع الويب الخاص بك

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها دمج عناصر الوسائط الاجتماعية بشكل فعال في موقع الويب الخاص بك ، ولكل منها فوائدها وتجارب المستخدم الفريدة. تتضمن بعض الطرق الأكثر شيوعًا ما يلي:

أزرار المشاركة: تؤدي إضافة أزرار المشاركة إلى موقع الويب الخاص بك إلى تسهيل مشاركة المستخدمين للمحتوى الخاص بك على العديد من منصات الوسائط الاجتماعية. موجزات الوسائط الاجتماعية المضمنة: من خلال موجزات الوسائط الاجتماعية المضمنة ، يمكنك عرض تحديثات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك مباشرةً على موقع الويب الخاص بك ، مع الحفاظ على المحتوى الخاص بك حديثًا وجذابًا. خيارات تسجيل الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي: من خلال توفير خيارات تسجيل الدخول إلى الوسائط الاجتماعية للمستخدمين ، يمكنك تبسيط عملية تسجيل المستخدم وتعزيز الثقة من خلال السماح لهم بتسجيل الدخول باستخدام حسابات الوسائط الاجتماعية المفضلة لديهم. أدوات الوسائط الاجتماعية والمكونات الإضافية: يمكن أن تساعد الأدوات والمكونات الإضافية لمنصات الوسائط الاجتماعية الشهيرة في زيادة تواجد علامتك التجارية وتجعل من السهل على المستخدمين متابعة حساباتك مباشرة من موقع الويب الخاص بك.

إضافة أزرار المشاركة إلى الموقع

تلعب أزرار المشاركة دورًا حيويًا في تشجيع المستخدمين على مشاركة المحتوى الخاص بك على منصات الوسائط الاجتماعية ، وتوسيع نطاق وصولك ، وزيادة حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك. فيما يلي بعض الأدوات الشائعة لإضافة أزرار المشاركة إلى موقع الويب الخاص بك:

AddThis: AddThis هي أداة مشاركة اجتماعية مستخدمة على نطاق واسع تقدم تصميمات متنوعة لأزرار المشاركة لتتناسب مع أسلوب موقع الويب الخاص بك وجماليته. بفضل تصميمه المتجاوب وتحليلاته ، يجعل AddThis من السهل مراقبة فعالية جهود المشاركة الاجتماعية الخاصة بك. ShareThis: يوفر ShareThis أزرار مشاركة قابلة للتخصيص متوافقة مع أبرز منصات الوسائط الاجتماعية. يمكنك الاختيار من بين أنماط وأحجام وألوان مختلفة للأزرار لدمج ShareThis بسلاسة في تصميم موقع الويب الخاص بك. SumoMe: يمكّنك تطبيق مشاركة SumoMe من إضافة أزرار مشاركة قابلة للتخصيص إلى موقع الويب الخاص بك. تم تحسين التطبيق لأجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة ، ويقدم خيارات مختلفة للتثبيت لتحسين تجربة المستخدم.

للبدء في إضافة أزرار المشاركة إلى موقع الويب الخاص بك ، اختر أولاً الأداة التي تناسب احتياجاتك وتفضيلاتك. تقدم معظم هذه الأدوات إرشادات تكامل بسيطة ، تتطلب عادةً نسخ مقتطف رمز ولصقه في HTML لموقع الويب الخاص بك أو استخدام مكون إضافي إذا كان موقع الويب الخاص بك مبنيًا على نظام أساسي مثل WordPress .

تضمين خلاصات الوسائط الاجتماعية على موقع الويب الخاص بك

يعد دمج موجزات الوسائط الاجتماعية على موقع الويب الخاص بك طريقة فعالة للحفاظ على تحديث المحتوى الخاص بك وإشراك جمهورك. من خلال عرض أحدث منشوراتك أو محادثاتك على وسائل التواصل الاجتماعي ، يمكنك تزويد المستخدمين بتحديثات في الوقت الفعلي وتشجيعهم على التفاعل مع علامتك التجارية على منصات التواصل الاجتماعي. إليك كيفية تضمين أنواع مختلفة من خلاصات الوسائط الاجتماعية على موقع الويب الخاص بك:

فيسبوك

يمكنك استخدام المكون الإضافي لصفحة Facebook لتضمين موجز صفحة Facebook على موقع الويب الخاص بك. يعرض هذا المكون الإضافي الجدول الزمني أو الأحداث أو الرسائل لصفحة Facebook بتنسيق قابل للتخصيص. لاستخدام المكون الإضافي ، أدخل الكود التالي في HTML لموقع الويب الخاص بك:

<div id="fb-root"></div> <script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v10.0” onload=”(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));" ></script> <div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/your-page-url" data-tabs="timeline" data-width="500" data-height="600" data-small-header="false" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true" ></div>

استبدل "https://www.facebook.com/your-page-url" بعنوان URL الخاص بصفحتك على Facebook وقم بتخصيص سمات المكون الإضافي لتناسب تصميم موقع الويب الخاص بك بشكل أفضل.

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تويتر

لتضمين موجز Twitter على موقع الويب الخاص بك ، يمكنك استخدام الجداول الزمنية المضمنة في Twitter. تقدم هذه الميزة للمستخدمين مخططًا زمنيًا ثريًا وسريع الاستجابة وتفاعليًا يعرض التغريدات من مستخدم أو قائمة أو مجموعة محددة. يمكنك إنشاء رمز للمخططات الزمنية المضمنة باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى Twitter's Publish. أدخل عنوان URL الخاص بـ Twitter الذي تريد تضمينه ، ثم انقر فوق السهم. اختر "الجدول الزمني المضمّن" وخصص المظهر ، إذا لزم الأمر. انقر على "نسخ الرمز" والصقه في ملف HTML لموقعك على الويب.

انستغرام

يمكن تحقيق تضمين موجز Instagram على موقع الويب الخاص بك باستخدام أدوات مثل Instagram oEmbed أو Elfsight's Instagram Feed. تتيح لك هذه الأدوات عرض صور أو مقاطع فيديو Instagram من خلال توفير عنوان URL أو استخدام علامة تصنيف. اتبع التعليمات التي توفرها الأداة المعنية لإنشاء الشفرة اللازمة وإدخالها في HTML لموقع الويب الخاص بك.

تنفيذ خيارات تسجيل الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي

توفر خيارات تسجيل الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي طريقة مريحة وآمنة للمستخدمين لتسجيل الدخول إلى موقع الويب الخاص بك. من خلال تنفيذ خيارات تسجيل الدخول إلى الوسائط الاجتماعية الشائعة ، يمكنك تبسيط عملية تسجيل الدخول وربما تقليل الحواجز التي تحول دون دخول المستخدمين الجدد. فيما يلي بعض الأنظمة الأساسية التي تجعل تنفيذ خيارات تسجيل الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا سهلاً:

مصادقة Firebase

توفر مصادقة Firebase ، أحد منتجات Google ، طريقة سهلة لدمج عمليات تسجيل الدخول إلى الوسائط الاجتماعية في موقع الويب الخاص بك. وهو يدعم مجموعة من مقدمي الخدمات ، بما في ذلك Google و Facebook و Twitter و GitHub. لتنفيذ مصادقة Firebase ، اتبع الخطوات التالية:

اشترك في حساب Firebase وأنشئ مشروعًا جديدًا. أضف Firebase إلى تطبيق الويب باتباع هذه التعليمات. مكّن موفري المصادقة المطلوبين في مشروع Firebase بالانتقال إلى علامة التبويب "المصادقة" والنقر على "طريقة تسجيل الدخول". اتبع وثائق مصادقة Firebase المقابلة لكل مزود لتنفيذ أزرار تسجيل الدخول على موقع الويب الخاص بك.

Auth0

Auth0 هو حل شائع آخر لتنفيذ عمليات تسجيل الدخول الاجتماعية على موقع الويب الخاص بك. يدعم Auth0 مجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات ، بما في ذلك Facebook و Google و Twitter و LinkedIn. لدمج عمليات تسجيل الدخول الاجتماعية مع Auth0 ، اتبع الخطوات التالية:

قم بالتسجيل للحصول على حساب Auth0 وإنشاء تطبيق جديد. قم بتكوين إعدادات التطبيق وفقًا لمتطلبات موقع الويب الخاص بك. قم بتمكين اتصالات الوسائط الاجتماعية المطلوبة داخل لوحة معلومات Auth0 الخاصة بك عن طريق الانتقال إلى علامة التبويب "اتصالات" وتحديد "اجتماعي". قم بدمج مكتبة JavaScript الخاصة بـ Auth0 ، Lock ، في موقع الويب الخاص بك وقم بتكوينها بالخيارات المطلوبة.

استخدام أدوات الوسائط الاجتماعية والمكونات الإضافية

تعد الأدوات والمكونات الإضافية طريقة متعددة الاستخدامات لدمج العديد من ميزات الوسائط الاجتماعية في موقع الويب الخاص بك. من الأزرار البسيطة إلى العناصر التفاعلية الأكثر تعقيدًا ، يمكنك زيادة تفاعل المستخدم والترويج لملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بك من خلال هذه الأدوات.

زر الإعجاب على Facebook

يتيح زر الإعجاب في Facebook للمستخدمين الإعجاب بصفحتك على Facebook ومشاركة محتوى موقع الويب الخاص بك دون مغادرة موقعك. لإضافة هذه الأداة إلى موقع الويب الخاص بك ، اتبع الإرشادات الواردة في وثائق مطور Facebook والصق الرمز الذي تم إنشاؤه في HTML لموقع الويب الخاص بك.

زر متابعة Twitter

إن إضافة زر متابعة Twitter بارز إلى موقع الويب الخاص بك يشجع المستخدمين على متابعة حساب Twitter الخاص بك. لإضافة هذا الزر ، قم بزيارة موقع النشر على Twitter ، وحدد "أزرار Twitter" ، واختر خيار "زر المتابعة". استبدل اسم المستخدم الافتراضي باسم المستخدم الخاص بك ، وانسخ الرمز المقدم ، وأدخله في HTML لموقع الويب الخاص بك.

البرنامج المساعد لخلاصة Instagram

يمكن أن يكون المكون الإضافي لـ Instagram Feed طريقة ممتازة لعرض محتوى Instagram الخاص بك على موقع الويب الخاص بك. توفر أدوات مثل LightWidget و SnapWidget أدوات تغذية Instagram قابلة للتخصيص يمكن إضافتها بسهولة إلى موقع الويب الخاص بك عن طريق نسخ ولصق الرمز الذي تم إنشاؤه.

تذكر مراقبة أداء عمليات تكامل الوسائط الاجتماعية وتحسين سرعات التحميل لضمان تجربة مستخدم سلسة وتفاعلية. من خلال التنفيذ المدروس لعناصر الوسائط الاجتماعية في موقع الويب الخاص بك ، يمكنك تعزيز مشاركة المستخدم ، وبناء الثقة ، وتعزيز اتصال أوثق مع جمهورك.

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فحص فوائد تكامل وسائل التواصل الاجتماعي

يوفر دمج الوسائط الاجتماعية في موقع الويب الخاص بك العديد من المزايا التي يمكن أن تعزز وجودك على الإنترنت وتساهم في نمو عملك. دعنا نفحص بعض المزايا الرئيسية لدمج ميزات الوسائط الاجتماعية في موقع الويب الخاص بك:

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زيادة المشاركة: يمكّنك تكامل الوسائط الاجتماعية من التفاعل مع جمهورك بشكل أكثر فعالية من خلال تزويدهم بمنصة تفاعلية لمشاركة المحتوى والتفاعل معه واستهلاكه. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة مشاركة الموقع بشكل عام وتجربة مستخدم أكثر إمتاعًا.

يمكّنك تكامل الوسائط الاجتماعية من التفاعل مع جمهورك بشكل أكثر فعالية من خلال تزويدهم بمنصة تفاعلية لمشاركة المحتوى والتفاعل معه واستهلاكه. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة مشاركة الموقع بشكل عام وتجربة مستخدم أكثر إمتاعًا. وصول أكبر وظهور أكبر: من خلال دمج أزرار المشاركة الاجتماعية ، يمكنك زيادة احتمالية مشاركة المحتوى الخاص بك عبر منصات وسائط اجتماعية مختلفة ، وبالتالي الوصول إلى جمهور أوسع. غالبًا ما يؤدي ظهور المزيد من الزيارات إلى موقعك على الويب ويساهم في النهاية في زيادة الوعي بالعلامة التجارية.

من خلال دمج أزرار المشاركة الاجتماعية ، يمكنك زيادة احتمالية مشاركة المحتوى الخاص بك عبر منصات وسائط اجتماعية مختلفة ، وبالتالي الوصول إلى جمهور أوسع. غالبًا ما يؤدي ظهور المزيد من الزيارات إلى موقعك على الويب ويساهم في النهاية في زيادة الوعي بالعلامة التجارية. المحتوى الذي ينشئه المستخدم: يتيح عرض خلاصات الوسائط الاجتماعية على موقع الويب الخاص بك للمستخدمين إنشاء وتعزيز المحتوى الخاص بهم المرتبط بعلامتك التجارية. يمكن أن يكتسب هذا المحتوى الذي ينشئه المستخدم اهتمامًا إضافيًا ويعمل كشكل من أشكال الإثبات الاجتماعي لإثبات قيمة منتجك أو خدمتك.

يتيح عرض خلاصات الوسائط الاجتماعية على موقع الويب الخاص بك للمستخدمين إنشاء وتعزيز المحتوى الخاص بهم المرتبط بعلامتك التجارية. يمكن أن يكتسب هذا المحتوى الذي ينشئه المستخدم اهتمامًا إضافيًا ويعمل كشكل من أشكال الإثبات الاجتماعي لإثبات قيمة منتجك أو خدمتك. تعزيز الثقة والمصداقية: يساعد عرض وجودك على وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون على موقع الويب الخاص بك على بناء الثقة ، حيث يمكن لجمهورك رؤية تجارب وتعليقات إيجابية للمستخدم. الثقة والمصداقية أمران أساسيان في بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائك.

يساعد عرض وجودك على وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون على موقع الويب الخاص بك على بناء الثقة ، حيث يمكن لجمهورك رؤية تجارب وتعليقات إيجابية للمستخدم. الثقة والمصداقية أمران أساسيان في بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائك. تجربة مستخدم سلسة: يمكن أن يؤدي السماح للمستخدمين بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد الوسائط الاجتماعية الخاصة بهم إلى تبسيط عملية التسجيل وتحسين تجربة المستخدم الإجمالية. يمكن لخيارات تسجيل الدخول الاجتماعي أن تقلل من العوائق التي تحول دون الدخول وتشجع على المزيد من المشاركة على موقع الويب الخاص بك.

أفضل الممارسات لدمج وسائل التواصل الاجتماعي

عند دمج الوسائط الاجتماعية في موقع الويب الخاص بك ، من الضروري التأكد من أنك تتبنى أفضل الممارسات التي توفر تجربة مستخدم مثالية دون المساس بأداء موقع الويب. فيما يلي بعض أفضل الممارسات التي يجب اتباعها:

إعطاء أهمية للمنصات ذات الصلة: ركز على دمج منصات الوسائط الاجتماعية الأكثر صلة فقط بجمهورك المستهدف. يمكن أن يؤدي التحميل الزائد على موقع الويب الخاص بك بالعديد من أزرار وأدوات الوسائط الاجتماعية إلى نتائج عكسية وقد يؤدي إلى ظهور فوضى. التركيز على تجربة المستخدم: إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم عند تحديد مكان وضع أدوات الوسائط الاجتماعية على موقعك. تأكد من أن تصميم موقع الويب الخاص بك لا يزال نظيفًا وبديهيًا ، وقم بوضع أزرار وخلاصات الوسائط الاجتماعية بشكل استراتيجي لتشجيع تفاعل المستخدم. تحسين سرعة التحميل: يمكن أن يؤثر تكامل الوسائط الاجتماعية على سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك. لتجنب أوقات التحميل البطيئة ، قلل من استخدام أدوات الطرف الثالث ، واضغط وخزن أصول الوسائط الاجتماعية الخاصة بك كلما أمكن ذلك. مراقبة الأداء: تتبع أداء عمليات تكامل الوسائط الاجتماعية الخاصة بك للتأكد من أنها تساهم بشكل إيجابي في تجربة المستخدم الشاملة لموقعك وأهدافه. قم بتحليل المقاييس مثل المشاركات وحركة المرور ومعدلات الارتداد لفهم تأثير تكامل الوسائط الاجتماعية بشكل أفضل.

تكامل وسائل التواصل الاجتماعي مع AppMaster

AppMaster هو نظام أساسي قوي لا يحتوي على رمز يساعدك على إنشاء تطبيقات ويب وهاتف محمول مذهلة بصريًا بسرعة وفعالية من حيث التكلفة. يعد دمج أدوات الوسائط الاجتماعية وميزاتها في تطبيقات AppMaster أمرًا سهلاً ، حتى إذا كانت لديك معرفة محدودة بالبرمجة.

إليك كيف يمكن أن يساعدك AppMaster في دمج الوسائط الاجتماعية في تطبيقاتك:

سهولة التكامل: يوفر AppMaster واجهة بسيطة لدمج منصات الوسائط الاجتماعية الشائعة في تطبيقات الويب الخاصة بك. باستخدام وظيفة السحب والإفلات في النظام الأساسي ، يمكنك إضافة أزرار الوسائط الاجتماعية وعناصر واجهة المستخدم والموجزات بسلاسة إلى تطبيقات الويب والجوال.

يوفر واجهة بسيطة لدمج منصات الوسائط الاجتماعية الشائعة في تطبيقات الويب الخاصة بك. باستخدام وظيفة السحب والإفلات في النظام الأساسي ، يمكنك إضافة أزرار الوسائط الاجتماعية وعناصر واجهة المستخدم والموجزات بسلاسة إلى تطبيقات الويب والجوال. خيارات قابلة للتخصيص: للحفاظ على جماليات تطبيقك ، يسمح لك AppMaster بتخصيص أدوات الوسائط الاجتماعية لتتناسب مع تصميم التطبيق الخاص بك. هذا يضمن أن تكامل الوسائط الاجتماعية الخاص بك يتماشى مع هوية علامتك التجارية لتجربة مستخدم متسقة.

للحفاظ على جماليات تطبيقك ، يسمح لك بتخصيص أدوات الوسائط الاجتماعية لتتناسب مع تصميم التطبيق الخاص بك. هذا يضمن أن تكامل الوسائط الاجتماعية الخاص بك يتماشى مع هوية علامتك التجارية لتجربة مستخدم متسقة. تنفيذ تسجيل الدخول الاجتماعي: يدعم AppMaster التكامل السهل لخيارات تسجيل الدخول الاجتماعي للأنظمة الأساسية الشائعة مثل Facebook و Twitter و Google. هذا يبسط عملية التسجيل ويشجع على مشاركة أكبر في تطبيقك من المستخدمين.

يدعم التكامل السهل لخيارات تسجيل الدخول الاجتماعي للأنظمة الأساسية الشائعة مثل Facebook و Twitter و Google. هذا يبسط عملية التسجيل ويشجع على مشاركة أكبر في تطبيقك من المستخدمين. نظام أساسي شامل No-code : باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء تطبيقات كاملة الميزات ، بما في ذلك وظائف الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة. تتيح البيئة المرئية للمنصة تطوير التطبيقات بسرعة ، والقضاء على الديون التقنية والسماح لك بالتركيز على إنشاء ميزات ذات قيمة مضافة مثل تكامل الوسائط الاجتماعية.

تمكّنك منصة AppMaster القوية الخالية no-code من دمج أدوات الوسائط الاجتماعية بسهولة في تطبيقات الويب والهاتف المحمول ، مما يوفر تجربة مستخدم جذابة وسلسة. من خلال الاستفادة من مزايا تكامل الوسائط الاجتماعية على منصة AppMaster ، يمكنك زيادة تفاعل المستخدمين وبناء الثقة وزيادة جمهورك عبر الإنترنت.