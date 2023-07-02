شهد الذكاء الاصطناعي (AI) نموًا هائلاً وتبنيًا عبر الصناعات ، وأحد المجالات التي اكتسب فيها قوة جذب كبيرة هو تطوير chatbot . تتمتع روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بإمكانية إحداث ثورة في تفاعل العملاء ، وخدمات الدعم ، والتطبيقات التفاعلية الأخرى. في هذا السياق ، يعد كل من ChatGPT و Bing Chat منصتين للمحادثة تعملان بالذكاء الاصطناعي وظهرت كحلول شائعة لتعزيز فعالية chatbot وفاعليتها.

تقدم هذه المقالة مقارنة مفصلة بين ChatGPT و Bing Chat ، واستكشاف ميزاتهما ، ونماذج لغة الذكاء الاصطناعي الأساسية ، وتقييم نقاط القوة والضعف فيها. بنهاية هذه المقالة ، سيكون لديك فهم أفضل لكلا النظامين الأساسيين وستكون مجهزًا بشكل أفضل لتحديد أيهما قد يكون مناسبًا لاحتياجاتك.

الميزات والوظائف الأساسية

يقدم كل من ChatGPT و Bing Chat مجموعة من الميزات والوظائف لبناء روبوتات محادثة تفاعلية وفعالة. ومع ذلك ، هناك اختلافات ملحوظة في عروضهم الأساسية.

ميزات ChatGPT

نماذج لغة AI: يتم تشغيل ChatGPT بواسطة نماذج لغة متقدمة مثل GPT-3 ، مما يسمح لها بالتعامل مع مهام فهم اللغة المعقدة بسهولة.

يتم تشغيل ChatGPT بواسطة نماذج لغة متقدمة مثل GPT-3 ، مما يسمح لها بالتعامل مع مهام فهم اللغة المعقدة بسهولة. دعم المحادثة متعدد الأدوار: يعد إشراك المستخدمين في محادثات متعددة الأدوار أحد نقاط القوة الرئيسية في ChatGPT. يحافظ على السياق طوال المحادثة ويوفر الاستجابات ذات الصلة من خلال الاستفادة من إدارة السياق.

يعد إشراك المستخدمين في محادثات متعددة الأدوار أحد نقاط القوة الرئيسية في ChatGPT. يحافظ على السياق طوال المحادثة ويوفر الاستجابات ذات الصلة من خلال الاستفادة من إدارة السياق. الهندسة السريعة: تمكن القدرات الهندسية الفورية لـ ChatGPT روبوتات المحادثة من صياغة رسائل أكثر استهدافًا للمستخدمين بناءً على مطالبات المحادثة ، مما يؤدي إلى تفاعل أفضل للمستخدم.

تمكن القدرات الهندسية الفورية لـ ChatGPT روبوتات المحادثة من صياغة رسائل أكثر استهدافًا للمستخدمين بناءً على مطالبات المحادثة ، مما يؤدي إلى تفاعل أفضل للمستخدم. قابلة للتخصيص: يمكن ضبط وظائف ChatGPT الأساسية لتناسب مجالات وصناعات محددة ، مما يسمح لك بإنشاء روبوت محادثة مصمم خصيصًا لاحتياجات عملك.

ميزات دردشة Bing

الذكاء الاصطناعي للمحادثة: تستخدم Bing Chat أيضًا نماذج لغة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء روبوتات محادثة ذكية ومتجاوبة ، على الرغم من أن نماذج اللغة الخاصة بها قد تختلف عن تلك المستخدمة بواسطة ChatGPT.

تستخدم Bing Chat أيضًا نماذج لغة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء روبوتات محادثة ذكية ومتجاوبة ، على الرغم من أن نماذج اللغة الخاصة بها قد تختلف عن تلك المستخدمة بواسطة ChatGPT. تكامل إطار عمل الروبوت: يتكامل Bing Chat بسلاسة مع Microsoft Bot Framework ، مما يجعل من السهل إنشاء حلول روبوتات الدردشة واختبارها ونشرها عبر الأنظمة الأساسية.

يتكامل Bing Chat بسلاسة مع Microsoft Bot Framework ، مما يجعل من السهل إنشاء حلول روبوتات الدردشة واختبارها ونشرها عبر الأنظمة الأساسية. تكامل الخدمات المعرفية: يمكن توسيع Bing Chat مع خدمات Microsoft Cognitive Services ، وإضافة إمكانيات مثل التعرف على الكلام ، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) ، ورؤية الكمبيوتر إلى chatbot الخاص بك.

يمكن توسيع Bing Chat مع خدمات Microsoft Cognitive Services ، وإضافة إمكانيات مثل التعرف على الكلام ، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) ، ورؤية الكمبيوتر إلى chatbot الخاص بك. قوالب مسبقة الصنع: يقدم Bing Chat مجموعة من القوالب والمكونات المعدة مسبقًا لمساعدتك على البدء بسرعة وسهولة عند إنشاء روبوت المحادثة الخاص بك.

نماذج لغة الذكاء الاصطناعي

تلعب نماذج لغة AI التي يستخدمها ChatGPT و Bing Chat دورًا مهمًا في تحديد قدرات المحادثة الخاصة بهم. هذه النماذج اللغوية هي جوهر فهم مدخلات المستخدم وتوليد ردود شبيهة بالبشر.

نموذج لغة ChatGPT

تم بناء ChatGPT على نماذج لغة AI قوية مثل GPT-3 ، والتي تم تدريبها على كميات هائلة من البيانات لاكتساب فهم عميق لأنماط اللغة والدلالات والسياق. تعد GPT-3 خطوة مهمة إلى الأمام في إنشاء اللغة الطبيعية ، حيث توفر إمكانات محادثة رائعة يمكن تطبيقها على مجموعة واسعة من التطبيقات ، بما في ذلك روبوتات المحادثة وأوصاف المنتجات وحتى كتابة التعليمات البرمجية. باستخدام GPT-3 ، يمكن لروبوتات الدردشة ChatGPT تقديم استجابات أكثر ذكاءً وذات صلة بالسياق أقرب إلى المحادثات الشبيهة بالبشر.

نموذج لغة Bing Chat

على الرغم من أن Bing Chat مدعوم أيضًا بنماذج لغة AI ، إلا أنه لم يتم تحديد نماذج اللغة التي يعتمدون عليها بشكل صريح. تستخدم Bing Chat منصة Microsoft للذكاء الاصطناعي ، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي للمحادثة. نظرًا لتاريخ Microsoft AI ، فمن المحتمل أن تكون نماذج اللغة المستخدمة في Bing Chat تنافسية ومتقدمة في حد ذاتها. ومع ذلك ، بدون معلومات واضحة عن نماذج اللغة الأساسية المستخدمة ، من الصعب إجراء مقارنة مباشرة مع قدرات GPT-3 الخاصة بـ ChatGPT.

باختصار ، يقدم كل من ChatGPT و Bing Chat نماذج لغة متطورة للذكاء الاصطناعي يمكنها تحليل نصوص شبيهة بالبشر وإنشاءها. يتمتع ChatGPT بميزة الاستفادة من GPT-3 ، وهو نموذج لغة AI معترف به على نطاق واسع مع إمكانات رائعة. من ناحية أخرى ، تعتمد Bing Chat على منصة Microsoft للذكاء الاصطناعي ، والتي تشتهر بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للمحادثة ومعالجة اللغة الطبيعية ولكنها لا تقدم تفاصيل واضحة عن نماذج اللغة الأساسية قيد التشغيل.

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التكامل والنشر

عند تحديد منصة محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لروبوت الدردشة الخاص بك أو نظام مشاركة العملاء ، فمن الأهمية بمكان مراعاة سهولة التكامل وخيارات النشر. يمكن أن يوفر الاختيار الصحيح الكثير من الوقت والجهد والموارد.

تكامل ChatGPT ونشره

يوفر ChatGPT واجهة برمجة تطبيقات تجعل التكامل مع التطبيقات المختلفة أمرًا سهلاً. تعالج واجهة برمجة التطبيقات المحادثات وتجمع المدخلات من المستخدمين ، مما يتيح الاتصال السلس بين المستخدمين وروبوتات الدردشة الذكية. يمكن للمطورين دمج روبوتات الدردشة التي تم إنشاؤها باستخدام ChatGPT في مواقع الويب أو تطبيقات الأجهزة المحمولة أو الأنظمة الأساسية الأخرى باستخدام واجهة برمجة التطبيقات هذه. يتم نشر ChatGPT من خلال بنية أساسية قائمة على السحابة تبسط العملية وتضمن قابلية التوسع المثلى. يمكن للشركات بناء حلول chatbot الخاصة بهم دون القلق بشأن إدارة البنية التحتية المعقدة أو توفير الموارد ، حيث تتسع الخدمة وفقًا لاستخدام chatbot وطلبه.

تكامل ونشر دردشة Bing

تقدم Bing Chat أيضًا واجهات برمجة تطبيقات وخيارات تكامل متنوعة ، مما يسمح للمطورين بتضمين روبوتات الدردشة في تطبيقاتهم عبر منصات متعددة. يسهّل تضمين المكتبات ومجموعات تطوير البرامج (SDKs) على المطورين العمل مع Bing Chat ودمج وظائفها في حلولهم. عندما يتعلق الأمر بالنشر ، تضمن البنية السحابية لـ Bing Chat قابلية التوسع والمرونة وسهولة الإدارة. كما أنه يدعم خيارات النشر المحلية للمؤسسات ذات متطلبات الأمان أو السياسة المحددة. تلبي هذه المرونة في خيارات النشر مجموعة واسعة من احتياجات العمل ، مما يسمح للشركات باختيار الخيار الأفضل الذي يتوافق مع أهدافها وقيودها.

الأداء وقابلية التوسع

لتحقيق النمو المستدام والمشاركة الفعالة للعملاء ، يجب أن تعمل روبوتات المحادثة بشكل جيد من حيث السرعة والدقة وقابلية التوسع.

أداء ChatGPT وقابلية التوسع

تضمن نماذج اللغة القوية وراء ChatGPT تفاعلات عالية الأداء وشبيهة بالبشر مع المستخدمين. نظرًا لأنه يعتمد على نماذج OpenAI المتقدمة ، يستفيد ChatGPT من التحديثات والتحسينات المستمرة على تقنية الذكاء الاصطناعي الأساسية. تعد قابلية التوسع مصدر قلق أساسي للشركات التي تهدف إلى توسيع عملياتها وقاعدة عملائها. تتيح البنية التحتية السحابية لـ ChatGPT إمكانية التوسع الآلي مع تذبذب الطلب على chatbot. نتيجة لذلك ، يمكن للشركات التي تستخدم ChatGPT أن تتوقع مواكبة نموها دون الاستثمار في أجهزة أو بنية تحتية إضافية.

أداء Bing Chat وقابلية التوسع

تُظهر Bing Chat أيضًا خصائص أداء قوية ، حيث توفر نماذج لغة AI الخاصة بها محادثات دقيقة ومراعية للسياق. كما هو الحال مع ChatGPT ، فإن التحسينات المستمرة لنماذج الذكاء الاصطناعي في Bing Chat تجعلها في طليعة تقنية الذكاء الاصطناعي للمحادثة. من ناحية قابلية التوسع ، تسمح بنية Bing Chat السحابية بالتوسع حسب الحاجة ، مع استيعاب استخدام العملاء وتحميل التطبيق. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح خيار النشر المحلي للشركات التي تتمتع بقدر أكبر من التحكم في بنيتها التحتية إمكانية التوسع حسب الرغبة.

خطط التسعير والاشتراك

يصبح الاختيار بين ChatGPT و Bing Chat أكثر قابلية للإدارة عند التفكير في خطط الأسعار والاشتراك.

أسعار ChatGPT وخطط الاشتراك

يقدم ChatGPT خطط اشتراك متعددة تلبي احتياجات العمل والميزانيات المختلفة. يمكن للمستخدمين البدء بمستوى مجاني لاختبار الخدمة. تتوفر الخطط المدفوعة مع المزيد من الميزات والموارد مع نمو برنامج الدردشة أو متطلبات العمل. عادةً ما يعتمد تسعير ChatGPT على رموز الإدخال المميزة ورموز الإخراج والعدد الإجمالي لمكالمات API التي تم إجراؤها. اعتمادًا على الحزمة المحددة ، يتم تطبيق حدود مختلفة ، مما يمكّن المؤسسات من اختيار الخطة التي تتوافق بشكل أفضل مع اعتبارات استخدامها والميزانية.

أسعار Bing Chat وخطط الاشتراك

على غرار ChatGPT ، تقدم Bing Chat أيضًا مستويات وخطط تسعير مختلفة لتناسب الاحتياجات المختلفة. يمكن للمستخدمين البدء بإصدار تجريبي مجاني أو اختيار الخطط المدفوعة مع المزيد من القدرات مع تطور متطلباتهم. عوامل تسعير Bing Chat في عدد الرسائل التي تمت معالجتها ، والعدد الإجمالي لمكالمات API ، والميزات الإضافية مثل دعم متعدد اللغات واستخدام المجال المخصص. يوفر هذا التفصيل في التسعير للشركات مزيدًا من المرونة في اختيار الخطة الأكثر ملاءمة بناءً على تنفيذ chatbot وقيود الميزانية.

مقارنة أسعار ChatGPT و Bing Chat

بينما يوفر كل من ChatGPT و Bing Chat مستويات وخطط أسعار مختلفة ، يجب على المستخدمين فحص الميزات والقيود الخاصة بكل خيار بعناية. من الضروري تقييم حجم الاستخدام المتوقع ودعم اللغة والميزات المطلوبة وإمكانيات التكامل قبل اختيار نظام أساسي على الآخر. سيضمن القيام بذلك أفضل خيار ممكن للنظام الأساسي فيما يتعلق بميزانية الشركة واستراتيجية النمو واحتياجات chatbot.

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استخدم حالات

تحتوي منصات المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و Bing Chat على العديد من التطبيقات عبر الصناعات ، والتي تلبي احتياجات الشركات من جميع الأحجام. نناقش هنا بعض أبرز حالات استخدام هذه المنصات:

دعم العملاء

يمكن أن يؤدي دمج ChatGPT أو Bing Chat مع روبوتات المحادثة إلى تحسين جودة وكفاءة خدمات دعم العملاء بشكل كبير. يمكنهم المساعدة في التعامل مع المخاوف ، وتقديم إجابات سريعة لاستفسارات العملاء ، وتقديم المساعدة في الوقت الفعلي ، وتقليل عبء العمل على موظفي الدعم وضمان أوقات حل أسرع.

المساعدة المبيعات

يمكن استخدام كلا النظامين الأساسيين لتشغيل روبوتات محادثة المبيعات التي توجه المستخدمين خلال عملية الشراء وتوصي بالمنتجات أو الخدمات المصممة وفقًا لتفضيلات العملاء واحتياجاتهم. يمكنهم أيضًا معالجة استفسارات المبيعات الشائعة ومساعدة العملاء على اتخاذ قرارات مستنيرة ، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات وتحسين الاحتفاظ بالعملاء.

تعاون الفريق الداخلي

يمكن نشر ChatGPT و Bing Chat لتحسين التعاون بين أعضاء الفريق داخل المؤسسة. من خلال دمجها مع أدوات الاتصال الحالية ، يمكن أن تساعد منصات الذكاء الاصطناعي هذه في إدارة المهام ، وتوفير معلومات مفيدة ، والإجابة على الاستفسارات ، وتبسيط سير العمل ، وتعزيز الإنتاجية الإجمالية.

توليد المحتوى

يمكن أن تساعد منصات المحادثة هذه في إنشاء المحتوى وتقديم ردود مخصصة واقتراح محتوى مناسب للمدونات والمقالات ومنشورات الوسائط الاجتماعية. يمكن لنماذج لغة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم إنشاء نص يشبه الإنسان يبدو أصليًا وجذابًا ، مما يزيد من كفاءة فرق المحتوى ويساعد في الحفاظ على صوت علامة تجارية متسق.

تطبيقات تعليمية

يمكن استخدام ChatGPT و Bing Chat في الإعدادات التعليمية للمساعدة في التعلم والواجبات والإعداد للاختبار. يمكنهم تقديم إجابات وتوضيح المفاهيم وتقديم مواد دراسية وتوصيات مخصصة للطلاب ، مما يعزز تجربة تعليمية تفاعلية وجذابة.

التكامل مع AppMaster .io

يتيح AppMaster.io ، وهو نظام أساسي رائد بدون رمز ، للمطورين إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية من خلال إنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي وتصميم واجهات المستخدم وتحديد العمليات التجارية. يمكن للشراكة مع منصات مثل ChatGPT أو Bing Chat زيادة قدرات التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام AppMaster.io.

من خلال دمج ChatGPT أو Bing Chat في تطبيقات الويب والجوّال التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster.io ، يمكن للمطورين تزويد مستخدميهم بتجربة محادثة محسّنة. يمكن لمنصات المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تساعد في إنشاء واجهات مستخدم تفاعلية وبديهية تعمل على تحسين تفاعل العملاء من خلال تفاعلات المستخدم الشخصية والمدركة للسياق.

علاوة على ذلك ، يسمح AppMaster.io بالتكامل السلس مع الأنظمة الأساسية مثل ChatGPT و Bing Chat ، باستخدام endpoints REST API وبروتوكولات الاتصال الأخرى المتوفرة في النظام الأساسي. من خلال الواجهة المرئية لـ AppMaster.io ، يمكن للمطورين دمج ميزات المحادثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم بسهولة والاستفادة من الإمكانات القوية لهذه الأنظمة الأساسية.

الحكم النهائي

هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند الاختيار بين ChatGPT و Bing Chat ، بما في ذلك الميزات الأساسية ونماذج لغة AI وإمكانيات التكامل والأداء وقابلية التوسع والأسعار. يعتمد تحديد النظام الأساسي الأفضل لمشروعك على حالة الاستخدام المحددة والمتطلبات وقيود الميزانية.

يقدم ChatGPT نموذجًا قويًا للغة AI ويتفوق في مجالات مثل دعم المحادثة متعددة الأدوار وإدارة السياق. من ناحية أخرى ، توفر Bing Chat مجموعة مميزة من الميزات وتركز على التكامل والتخصيص ومرونة النشر.

يمكن أن يكون كلا النظامين الأساسيين اختيارات استثنائية لتحسين فعالية روبوتات المحادثة ومشاركة العملاء وعمليات التشغيل الآلي. عند الدمج مع AppMaster.io ، يمكن لـ ChatGPT و Bing Chat زيادة تعزيز العناصر والإمكانيات التفاعلية لتطبيقات الويب والجوال ، مما يوفر تجربة أكثر جاذبية وشبيهة بالبشر لمستخدميك.

في النهاية ، يعتمد الاختيار بين ChatGPT و Bing Chat على احتياجاتك وتفضيلاتك الفريدة. من الأهمية بمكان فحص قدرات كل نظام أساسي بما يتماشى مع أهداف ومتطلبات عملك قبل اتخاذ القرار. يمكن لمنصة المحادثة الصحيحة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تؤثر بشكل كبير على مشروعك وتصبح عاملاً رئيسياً في نجاحه.