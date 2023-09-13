在现代软件开发世界中， 无代码和低代码平台的出现堪称革命性的。这些平台使个人和组织能够创建应用程序，而无需广泛的编码知识。 Tadabase 是该领域的知名企业，处于简化应用程序开发的前沿。

Tadabase 由 Moe Levine 和 Hitesh Siddhapura 于 2016 年创立。他们的愿景很明确：让每个人都可以使用应用程序开发，从而实现应用程序开发的民主化。 Tadabase 最初是作为一种解决方案来帮助企业简化流程、管理数据并创建适合其独特需求的自定义应用程序。

塔达数据库如何运作？

Tadabase 的核心目标是简化应用程序开发过程。它的工作原理如下：

数据建模： Tadabase 从数据建模开始。用户可以定义他们的数据结构，创建表和字段来表示他们想要管理的信息。这一步至关重要，因为它构成了应用程序的基础。

Tadabase 从数据建模开始。用户可以定义他们的数据结构，创建表和字段来表示他们想要管理的信息。这一步至关重要，因为它构成了应用程序的基础。 可视化界面： 与传统编码不同，Tadabase 提供了用于构建用户界面 (UI) 的可视化界面。用户可以通过拖放元素设计应用程序的外观和风格，确保无缝的用户体验。

与传统编码不同，Tadabase 提供了用于构建用户界面 (UI) 的可视化界面。用户可以通过拖放元素设计应用程序的外观和风格，确保无缝的用户体验。 自动化： Tadabase 允许用户自动化其应用程序的各个方面。工作流程自动化、触发操作和事件驱动的响应可以进行可视化配置，从而减少手动干预的需要。

Tadabase 允许用户自动化其应用程序的各个方面。工作流程自动化、触发操作和事件驱动的响应可以进行可视化配置，从而减少手动干预的需要。 用户访问控制： 安全至关重要，Tadabase 认识到这一点。它提供用户访问控制机制，允许管理员定义谁可以访问、查看或修改应用程序内的数据。

安全至关重要，Tadabase 认识到这一点。它提供用户访问控制机制，允许管理员定义谁可以访问、查看或修改应用程序内的数据。 集成： Tadabase 支持与各种第三方服务和数据库集成。这确保用户可以将其应用程序与其他工具和数据源连接以增强功能。

Tadabase 支持与各种第三方服务和数据库集成。这确保用户可以将其应用程序与其他工具和数据源连接以增强功能。 部署： 应用程序构建完成后，Tadabase 即可轻松部署。用户只需点击几下即可为网络和移动设备发布应用程序。

应用程序构建完成后，Tadabase 即可轻松部署。用户只需点击几下即可为网络和移动设备发布应用程序。 可扩展性： Tadabase 的架构允许应用程序随着用户需求的增长而无缝扩展。这可以确保即使数据和用户负载不断增加，应用程序也能保持高性能和响应能力。

Tadabase 的主要特点

Tadabase 提供了一组丰富的功能，使用户能够轻松构建 Web 应用程序。其一些主要功能包括：

拖放界面： Tadabase 提供直观的 drag-and-drop 界面，用于设计应用程序的数据库模式和用户界面。您可以直观地创建表格、定义关系和设计表单，而无需编写任何代码。

Tadabase 提供直观的 界面，用于设计应用程序的数据库模式和用户界面。您可以直观地创建表格、定义关系和设计表单，而无需编写任何代码。 可定制的模板： 从各种专业设计的模板中进行选择来启动您的应用程序。定制这些模板以匹配您的品牌和独特要求。

从各种专业设计的模板中进行选择来启动您的应用程序。定制这些模板以匹配您的品牌和独特要求。 工作流程自动化： 使用 Tadabase 的工作流程自动化自动执行重复任务并简化您的业务流程。定义触发器、操作和条件以创建高效的工作流程。

使用 Tadabase 的工作流程自动化自动执行重复任务并简化您的业务流程。定义触发器、操作和条件以创建高效的工作流程。 用户身份验证和权限： 通过用户身份验证和基于角色的权限来保护您的应用程序。控制谁可以访问、查看、编辑或删除应用程序中的数据。

通过用户身份验证和基于角色的权限来保护您的应用程序。控制谁可以访问、查看、编辑或删除应用程序中的数据。 实时协作： 与团队成员实时协作。多个用户可以同时使用同一个应用程序，从而可以轻松地共同构建应用程序。

与团队成员实时协作。多个用户可以同时使用同一个应用程序，从而可以轻松地共同构建应用程序。 数据可视化： 创建动态数据可视化（例如图表和图形）以从数据中获取见解。可视化趋势、监控绩效并做出数据驱动的决策。

创建动态数据可视化（例如图表和图形）以从数据中获取见解。可视化趋势、监控绩效并做出数据驱动的决策。 支持和社区： 访问 Tadabase 的支持资源和社区论坛可帮助您克服挑战并充分利用该平台。

访问 Tadabase 的支持资源和社区论坛可帮助您克服挑战并充分利用该平台。 白标：使用您的品牌对您的应用程序进行白标，使您能够为用户提供完全定制的体验。

谁可以使用 Tadabase？

Tadabase 的多功能性将其可用性扩展到各种用户配置文件，使其成为面向广泛受众的包容性平台：

企业主： 企业家和企业主可以利用 Tadabase 创建自定义工具来简化从库存管理到客户关系跟踪的运营。

企业家和企业主可以利用 Tadabase 创建自定义工具来简化从库存管理到客户关系跟踪的运营。 IT 专业人员： 组织内的 IT 团队可以加快应用程序开发，减少其他部门积压的请求。他们可以快速构建解决方案原型并使其适应不断变化的业务需求。

组织内的 IT 团队可以加快应用程序开发，减少其他部门积压的请求。他们可以快速构建解决方案原型并使其适应不断变化的业务需求。 开发人员： 开发人员发现 Tadabase 作为快速原型设计工具的价值。它使他们能够快速创建功能应用程序并根据用户反馈进行迭代。 Tadabase 的可视化界面可以成为其编码专业知识的宝贵补充。

开发人员发现 Tadabase 作为快速原型设计工具的价值。它使他们能够快速创建功能应用程序并根据用户反馈进行迭代。 Tadabase 的可视化界面可以成为其编码专业知识的宝贵补充。 非技术用户： Tadabase 的主要优势之一是它可供没有编码经验的个人使用。业务分析师、营销人员和其他非技术用户可以利用该平台构建功能强大的应用程序，以满足他们的特定需求。 Tadabase 直观的界面使他们能够独立创建解决方案。

Tadabase 与AppMaster

Tadabase 和AppMaster是无代码和low-code开发领域的知名参与者，根据特定用例和偏好提供独特的优势。

AppMaster以其多功能性而闻名，使用户能够创建各种应用程序，从后端系统到 Web 和移动应用程序，而无需传统编码。 AppMaster以其独特的可视化应用程序开发方法脱颖而出，允许用户通过BP Designer可视化地设计数据模型和业务逻辑。这延伸到为后端应用程序创建REST API和 WSS 端点，使其成为寻求全面、一体式解决方案的企业的有吸引力的选择。

AppMaster为 Web 应用程序提供了强大的drag-and-drop UI 构建器，并能够使用 Web BP Designer 为每个组件创建复杂的业务逻辑。这种级别的精细控制可实现完全交互式的 Web 应用程序。同样，该平台提供了用于创建具有可视化drag-and-drop界面的移动应用程序的工具。

AppMaster的显着特点之一是其简化的部署流程。只需单击“发布”按钮，该平台即可生成源代码、编译应用程序、运行测试并将其部署到云中。这种无缝工作流程扩展到用 Go 编写的后端应用程序、使用Vue3和 JS/TS 构建的 Web 应用程序、由Kotlin和Jetpack Compose支持的 Android 移动应用程序以及 iOS 版SwiftUI 。

Tadabase 简化了应用程序开发，而AppMaster的综合方法可满足更广泛的用例，使其适合企业级解决方案和高负载场景。

Tadabase 和AppMaster都是no-code和low-code领域的出色平台。它们之间的选择取决于具体的项目要求、用户的专业水平以及预期的开发范围。

随着no-code和low-code革命的不断发展，Tadabase 和AppMaster等平台使个人和组织能够将他们的想法转化为实用、可扩展且强大的应用程序。