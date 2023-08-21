Airtable是一款多功能工具，在不断发展的无代码和低代码平台行业中重新定义了数据管理和协作。 Airtable由 Howie Liu、Andrew Ofstad 和 Emmett Nicholas 于 2013 年创立，现已发展成为个人、团队和企业用来组织和操作数据的强大平台，而无需广泛的编码技能。

Airtable是如何工作的？

Airtable作为一个基于云的动态平台运行，巧妙地结合了数据库和电子表格的特征，从而形成了一个全面且易于使用的工具。其界面与人们熟悉的电子表格相呼应，具有专为容纳不同数据类型而设计的行和列。这些数据类型包括基本文本和数字、附件和链接，确保全面的数据表示。然而， Airtable使用户能够在记录之间建立联系、通过自定义视图策划定制的观点以及与团队成员无缝协作，从而超越了传统的概念。

Airtable的核心在于创建一个基础，有效地构成了一个多功能的工作空间。在这个基础中，表格占据了中心位置，与传统电子表格相对应。巧妙的拖放设计界面确保用户可以制作完全符合其要求的表格和字段。这种适应性超越了界限，可适应各种应用。无论是促进项目管理工作、协调 CRM 跟踪机制、协调高效的库存管理，还是促进战略内容规划计划， Airtable都可以轻松进行调整以满足各种运营需求。这种灵活性使Airtable成为跨多种场景的宝贵资产，推动创新并简化数据管理流程。

Airtable的主要特点

Airtable是无代码平台领域的开拓者，拥有一套关键功能，重新定义了数据管理方式和简化协作的方式。其直观且具有视觉吸引力的界面提供了一系列使其脱颖而出的功能：

可自定义字段： Airtable 提供了定义自定义字段的灵活性，允许用户以符合其独特需求的方式构建数据。文本、数字、附件、复选框甚至公式字段都可以轻松集成以捕获不同类型的信息。

提供了定义自定义字段的灵活性，允许用户以符合其独特需求的方式构建数据。文本、数字、附件、复选框甚至公式字段都可以轻松集成以捕获不同类型的信息。 链接记录： Airtable 的突出功能之一是能够在记录之间建立关系。这使用户能够在数据点之间创建动态连接，从而增强信息的深度和上下文。

的突出功能之一是能够在记录之间建立关系。这使用户能够在数据点之间创建动态连接，从而增强信息的深度和上下文。 多种视图： Airtable 提供一系列视图，包括网格、日历、看板和图库。每个视图都以不同的格式呈现数据，满足各种用例并促进更好的可视化和组织。

提供一系列视图，包括网格、日历、看板和图库。每个视图都以不同的格式呈现数据，满足各种用例并促进更好的可视化和组织。 协作工具： 团队可以通过留下评论、标记团队成员和共享视图在 Airtable 中无缝协作。实时更新确保每个人都在同一页面上，从而提高生产力和透明度。

团队可以通过留下评论、标记团队成员和共享视图在 中无缝协作。实时更新确保每个人都在同一页面上，从而提高生产力和透明度。 自动化： Airtable 的自动化功能使用户能够创建由特定事件触发的工作流程。这消除了重复性任务，并使平台能够智能地响应数据变化。

的自动化功能使用户能够创建由特定事件触发的工作流程。这消除了重复性任务，并使平台能够智能地响应数据变化。 集成功能： Airtable 与一系列第三方工具和服务无缝集成，允许用户将其数据与他们已经使用的其他平台连接起来，从而提高工作流程效率。

与一系列第三方工具和服务无缝集成，允许用户将其数据与他们已经使用的其他平台连接起来，从而提高工作流程效率。 移动应用程序： Airtable 用户可以使用专用的移动应用程序随时随地访问和更新他们的基地。无论身在何处，此移动扩展都可确保灵活性和生产力。

用户可以使用专用的移动应用程序随时随地访问和更新他们的基地。无论身在何处，此移动扩展都可确保灵活性和生产力。 模板： Airtable 提供跨各个领域的各种可定制模板，从项目管理到活动策划。这些模板作为起点，加速了定制解决方案的创建。

谁可以使用它？

许多个人、团队和企业都可以使用Airtable 。它特别有利于：

小型企业： 小型企业可以使用 Airtable 来管理项目、跟踪库存、处理客户关系并简化运营，而无需复杂的软件解决方案。

小型企业可以使用 来管理项目、跟踪库存、处理客户关系并简化运营，而无需复杂的软件解决方案。 内容创作者： 作家、博主和内容创作者可以使用 Airtable 直观的界面组织他们的想法、规划他们的内容时间表并与编辑协作。

作家、博主和内容创作者可以使用 直观的界面组织他们的想法、规划他们的内容时间表并与编辑协作。 项目经理： 项目经理可以创建定制的项目跟踪数据库、分配任务并监控进度，确保高效的项目管理和协作。

项目经理可以创建定制的项目跟踪数据库、分配任务并监控进度，确保高效的项目管理和协作。 活动策划者： 活动策划者可以使用 Airtable 管理宾客名单、跟踪回复并规划活动后勤，使协调过程更加顺畅。

活动策划者可以使用 管理宾客名单、跟踪回复并规划活动后勤，使协调过程更加顺畅。 非营利组织： 非营利组织可以使用 Airtable 来管理捐助者、志愿者和筹款工作，使他们能够专注于自己的使命。

非营利组织可以使用 来管理捐助者、志愿者和筹款工作，使他们能够专注于自己的使命。 教育工作者： 教师和教育工作者可以创建数据库来管理学生信息、课程计划和课程资源。

教师和教育工作者可以创建数据库来管理学生信息、课程计划和课程资源。 自由职业者： 自由职业者可以使用 Airtable 跟踪客户、项目、发票和截止日期，帮助他们保持井井有条和高效。

自由职业者可以使用 跟踪客户、项目、发票和截止日期，帮助他们保持井井有条和高效。 销售团队：销售团队可以使用 Airtable 跟踪销售线索、管理联系人并监控销售渠道，从而增强其客户关系管理流程。

Airtable与AppMaster

Airtable和AppMaster都是no-code环境中的杰出参与者，提供针对不同需求和用例量身定制的独特功能。

AppMaster提供全面的解决方案来创建数据库和功能齐全的后端系统、Web 应用程序和移动应用程序。与传统的no-code平台不同， AppMaster独特的方法允许用户直观地设计复杂的业务流程、定义数据模型并创建drag-and-drop功能的交互式用户界面。 AppMaster可以生成应用程序的源代码、编译它们、运行测试并将它们部署到云端。这会产生可以在本地托管的可执行二进制文件或源代码。

AppMaster可满足更广泛的用例，包括构建复杂的业务应用程序、交互式 Web 界面和动态移动应用程序。它支持多种框架，例如Vue3 、 Kotlin 、 Jetpack Compose和SwiftUI ，允许用户创建满足其特定平台和功能要求的应用程序。

Airtable擅长简化数据管理和协作，而AppMaster进一步采用了no-code概念，使用户能够跨不同层构建强大、功能齐全的应用程序。在Airtable和AppMaster之间进行选择取决于项目的复杂性、范围以及对完整应用程序开发能力的需求。