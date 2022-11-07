提高效率和让客户满意是每个企业的核心活动。使用传统的方法进行项目管理通常是没有结果的，所以企业一直在向敏捷项目管理技术发展。

帮助你管理工作流程的一个基本工具是Kanban 板。这些板子的好处是，你不需要它们只用于特定类型的项目；它们可以在所有情况下工作，而不考虑项目的性质。因此，无论你是管理远程团队还是有实体产品，你都可以利用这些Kanban Board并简化你的流程。让我们更深入地了解这个概念，并理解什么是Kanban 板。

什么是Kanban 板？

它是一种用于敏捷项目管理的可视化工具。它以卡片的形式记录整个工作流程，帮助你在不同的生产阶段定义项目。通过这些卡片，你可以区分已完成的活动、正在进行的工作和有待完成的活动。因此，每个人都清楚地知道任务的进展和还需要做什么。

有了Kanban 板，你还可以在流程内添加客户的反馈，通过产生所需的结果并使所有利益相关者处于循环之中，从而提高整个工作流程的效率和生产力。

丰田在1958年发明了Kanban 板，目的是以最高的效率提供最优质的汽车。工人们习惯于用Post-it 纸条提及步骤，这样排在后面的工人或下面的部门就知道从哪里开始。通过使用这种技术，丰田见证了效率的大幅提高。甚至其他公司也采用这种方法来管理工作流程。

今天，这项技术已被现代化，并转化为Kanban 板，根据项目的性质有不同的栏目，每个栏目都有其他卡片，突出显示不同完成程度的活动。

Kanban 板的要素

一个典型的Kanban 板有一些基本特征；我们在下面强调了这些特征。虽然这些特征在每个Kanban 板中都是相似的，但你可以在最大程度上定制它，以保持基本要素的不变。

视觉信号

在Kanban 工作流程中，远程团队在卡片上提到项目期间要完成的所有活动，这些活动在整个过程中呈现为视觉信号。通常情况下，一个人要进行的单一活动是在一个特定的卡片上。因此，除了对整个工作流程进行概述外，你可以期望敏捷团队成员也能知道他们的工作部分。除非你自己设定了一个特定的限制，否则你可以在每一列中添加的卡片数量是没有限制的。

栏目

Kanban 板块被划分为不同的栏目。每一栏都突出了你将整个项目分成的不同活动。通常情况下，你可以将整个过程分为大的类别。这些活动可以是复杂的，取决于你的项目，也可以是简单的 "要做"、"正在做 "和 "已经做"。这取决于你对这些栏目的定制。例如，一个服装生产单位可以用 "缝制"、"缝纫"、"检查"、"包装 "和 "发送 "作为列的名称。

在制品限制

Kanban 系统的另一个基本特征是在制品限制。在这些限制范围内，你可以设置特定数量的卡片（活动）作为某个流程/主要活动的一部分。当你达到最大的潜力时，你将不得不在添加新的卡片到某一阶段之前移动现有的卡片。

通过Kanban 板的这一元素，你可以找到整个工作流程中的瓶颈，了解自己的能力，帮助你避免过度承诺。此外，它还可以帮助你的团队保持警惕，保持整个流程的进展。

Kanban 泳板

看板泳道是水平泳道，可以帮助你根据具体项目区分敏捷团队或其他组别。它允许你在主项目看板内保持进一步的划分。因此，在使用Kanban 板时，你不需要任何其他工具来展示你的工作流程。

承诺点

这是Kanban 工作流程中的一个点，新的活动将成为流程的一部分。在这个点之前可以有一个阶段，团队可以集思广益，把想法进一步讨论。所以，定义一个承诺点是至关重要的。

交付点

这是你的Kanban 工作流程活动的结束点。交付点和承诺点之间的区别在于准备时间。一个项目的准备时间越短越好。

Kanban 板的类型和例子

有两种类型的Kanban 板，物理Kanban 板和数字Kanban 板。下面是对每种类型的简要解释。

物理Kanban 板

这些是基本的看板结构，你必须在物理白板上手动放置和移动便签，以代表工作的不同阶段。

数字Kanban 板

数字Kanban 板的工作原理与物理Kanban 板相同，但以软件解决方案的形式出现。软件设计成柱状，用卡片在不同通道之间移动，让你轻松完成管理和跟踪工作进度的相同目标。

Kanban 板卡实例

以下是主要的Kanban 板的例子，取决于项目的不同性质。你可以从这些例子中了解到你的具体项目。

项目管理Kanban 板块

如果你是一个项目经理，你就必须管理和确定资源的优先次序，创建预算并管理多个方面。所以，你可以用每个具体的活动做下面的栏目。下面是Kanban 板的例子。

业务需求

准备开始

正在进行

委托给客户

已完成

产品管理Kanban 板

你甚至可以为产品管理创建基本的Kanban Board结构。让我们来看看软件开发程序作为一个Kanban 板的例子。

设计

开发

代码审查

测试/质量保证

部署

人力资源项目管理Kanban 板块

你甚至可以用Kanban 卡来管理人力资源项目的管理。

收到的申请

电话筛选

凭证筛选

现场面试

选定员工

发出offer

接受报价

Kanban 板的好处是什么？

以下是Kanban 板的主要好处。

增强可见性

Kanban 板增强了工作流程和你的项目中包含的特定活动的可见性。使用不同的颜色、卡片、列和水平线可以将每个重要的项目划分为每个人都能看到的小活动。

提高生产力

当所有的东西都分布在Kanban 板上，每个任务都分配给一个特定的人时，就没有机会错过任何活动。同样，任务重复的机会也很有限，从而提高了整个组织的生产力。此外，额外的管理成本和其他间接费用也可以得到限制。

更大的灵活性

Kanban 在项目中提供更大的灵活性。如果某个方面没有在适当的时候得到正确的管理，你可以重新安排整个任务或其中的一部分，或在 板上更容易地将其重新分配给其他人。Kanban

提高团队的专注度

当敏捷团队中的每个人都知道他们需要执行的任务时，通过Kanban 板，你可以期待更高的专注度和更好的结果。

减少了浪费的程度

由于Kanban 系统的可见性，在同一活动上使用不同资源的机会减少，你不必承担任何浪费或其他资源的使用。

更好的协作

整个团队知道完整的流程，所以你可以期待与敏捷团队更好的合作，使项目顺利运行。此外，通过Kanban 板，可以及时提供反馈，并有效地纳入正在进行的进程中，没有任何困难。

提高可预测性

当你将项目划分为较短的任务时，你很可能知道完成过程所需的时间和可能要面对的其他障碍。因此，在项目管理过程中不会有任何冲击。

Kanban VS 板Scrum

Kanban 板和Scrum板之间的区别是很明显的。Scrum 方法使用Kanban 的卡片，但有一些变化。以下是区别。Kanban 板是一个持续的过程，没有开始和停止日期，而Scrum团队有明确的开始和结束日期。Kanban 中的过程仍然是类似的，而且是反复进行的，但在Scrum板中，每一轮结束后都必须回收冲刺。Scrum 板有明确定义的敏捷团队或远程团队，强调了过程中的角色。但是这些角色对于Kanban 板来说并不是必须的。Scrum 团队利用严格的截止日期来维持，而在Kanban 工作流程中，你可以很容易地改变、重新分配和重新安排一个工作活动的优先次序。总的来说，在敏捷项目管理技术中，Kanban 是一个比scrum板更灵活的选择。

如何使用Kanban 板？

下面是使用看板的完整程序。

在Kanban 板上绘制你的工作流程

你可以在Kanban 板上将你的工作流程可视化。创建与你的工作相关的关键栏目，并添加假任务，以确保流程看起来完整，不遗漏任何关键步骤。

发现工作流程的瓶颈

当你有了一些东西在板子上，你就能更好地识别系统中的瓶颈。使用一个简单的检查可以帮助到这里。分析将任务移入Kanban 板上的栏目的速度是否超过将卡片移出的速度。如果出现这样的情况，说明目前的流程不够高效，你会不断地把卡片堆积在这一栏。

这样的情况需要找到导致延迟进入下一阶段的原因。你是否需要更多的资源或材料等？还是因为你的团队缺乏承诺？所有这些信息将有助于优化Kanban 板。

在不同阶段设置限制

根据手头的任务，你可以为特定的阶段设置限制；例如，如果你不希望工作一直悬而未决，在开始新的工作之前完成现有的工作，你可以限制可以留在工作进度栏的卡片。这将有助于使流程更顺畅。

设置Kanban 仪表板

使用正确的指标来评估可以帮助减少不必要的会议和讨论任务进展的时间。一切都在仪表盘上显而易见，供所有利益相关者查看和跟踪进展。

工作流程自动化

通过Kanban 方法论，你可以得到的其他优势之一是工作流程自动化。你只需为某项任务的发生添加规则，卡片就可以自动移动，无需手动调整。这样的功能让你将重复的过程自动化，节省时间。

利用衡量标准进行改进

一旦你制定了Kanban 方法，不要让它保持原样；相反，要寻找进一步的问题，并纳入改进的变化；在2-3次的尝试中，你将拥有一个完美的系统。

应该选择哪个Kanban 板软件？

如果你有一个项目或多个项目需要处理，并且正在寻找合适的软件，以直观的用户界面为你提供所有这些功能，你可以选择AppMaster 。AppMaster 不是一个Kanban 软件或工作流程工具。相反，它是一个平台，你可以用来非常容易地建立你自己的定制Kanban 方法。通过根据你的需要定制你的应用程序，你可以期待更高的生产力和更好的员工表现。此外，你对你的工具的控制将是空前的，使你更容易扩展你的Kanban 。通过AppMaster ，使用Kanban 方法的最好部分是，你在任何阶段都不需要软件开发人员。

总结

Kanban 黑板介绍了项目管理的敏捷技术之一。在栏目内，你可以添加与你的项目有关的活动和任务，并将整个 方法可视化。它可以加快你的实际进程，限制任何瓶颈。 数字看板和实体看板是两种选择。你可以通过 创建你自己的数字看板，而不需要软件开发人员。Kanban AppMaster