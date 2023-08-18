在不断发展的软件开发领域， low-code平台的兴起彻底改变了企业处理应用程序创建和流程自动化的方式。 Creatio 是该领域的一个强大参与者，它是一个全面的low-code平台，使组织能够轻松构建应用程序并自动化复杂的业务流程。

Creatio 由Katherine Kostereva创立，已成为low-code领域的领导者。该公司的愿景是帮助企业简化运营并加速数字化转型，现已发展成为寻求敏捷、高效的应用程序开发工具的组织值得信赖的解决方案提供商。

它是如何工作的？

Creatio 提供了一个低代码平台，使技术和非技术用户能够创建可提高运营效率和客户参与度的应用程序。该平台将可视化开发与预构建模板以及一系列促进整个应用程序生命周期的工具相结合：

可视化界面： Creatio 提供直观的拖放界面，允许用户直观地设计界面、表单和工作流程。这消除了对广泛编码专业知识的需求，使业务专业人员能够积极参与开发过程。

Creatio 提供直观的拖放界面，允许用户直观地设计界面、表单和工作流程。这消除了对广泛编码专业知识的需求，使业务专业人员能够积极参与开发过程。 业务逻辑配置： 用户可以通过图形界面定义业务规则和逻辑，减少对自定义代码的依赖。这种方法可以加速开发并确保应用程序符合特定的业务需求。

用户可以通过图形界面定义业务规则和逻辑，减少对自定义代码的依赖。这种方法可以加速开发并确保应用程序符合特定的业务需求。 集成能力： Creatio集成了各种数据源和API ，允许用户将其应用程序无缝连接到现有系统和数据库。这使得能够创建弥合不同部门和流程之间差距的整体解决方案。

Creatio集成了各种数据源和API ，允许用户将其应用程序无缝连接到现有系统和数据库。这使得能够创建弥合不同部门和流程之间差距的整体解决方案。 定制和可扩展性： 虽然 Creatio 提供预构建的模板和即用型组件，但它还允许用户创建定制组件来满足其独特的需求。这确保了应用程序可以根据特定用例进行定制，并随着业务需求的发展轻松扩展。

虽然 Creatio 提供预构建的模板和即用型组件，但它还允许用户创建定制组件来满足其独特的需求。这确保了应用程序可以根据特定用例进行定制，并随着业务需求的发展轻松扩展。 流程自动化： Creatio 的 low-code 平台擅长自动化复杂的业务流程。用户可以设计和部署自动执行任务、审批、通知等的工作流程。这简化了操作并减少了人工工作量，从而提高了效率。

Creatio 的 平台擅长自动化复杂的业务流程。用户可以设计和部署自动执行任务、审批、通知等的工作流程。这简化了操作并减少了人工工作量，从而提高了效率。 移动和 Web 应用程序： Creatio 使用户能够为 Web 和移动平台开发应用程序。该平台提供响应式设计功能，确保应用程序在各种设备和屏幕尺寸上无缝运行。

Creatio的主要特点

预构建模板： Cratio 为各个行业和用例提供各种预构建模板。这些模板可作为应用程序开发的起点，节省从头开始设计应用程序的时间和精力。

Cratio 为各个行业和用例提供各种预构建模板。这些模板可作为应用程序开发的起点，节省从头开始设计应用程序的时间和精力。 无缝集成： Creatio 的集成功能允许与各种数据源、第三方应用程序和 API 无缝连接。这有助于创建可以根据需要拉取和推送数据的整体解决方案，从而增强应用程序的功能。

Creatio 的集成功能允许与各种数据源、第三方应用程序和 API 无缝连接。这有助于创建可以根据需要拉取和推送数据的整体解决方案，从而增强应用程序的功能。 高级分析和报告： 该平台包括强大的分析和报告工具，使用户能够从数据中提取可操作的见解。可定制的仪表板和报告提供有价值的信息，以做出明智的决策并改善业务成果。

该平台包括强大的分析和报告工具，使用户能够从数据中提取可操作的见解。可定制的仪表板和报告提供有价值的信息，以做出明智的决策并改善业务成果。 统一的 CRM 和 BPM 工具： Creatio 将客户关系管理 (CRM)和业务流程管理 (BPM) 功能整合到一个平台中。这种集成确保了客户交互和内部流程之间的无缝协调。

Creatio 将客户关系管理 (CRM)和业务流程管理 (BPM) 功能整合到一个平台中。这种集成确保了客户交互和内部流程之间的无缝协调。 响应式设计： Creatio 的应用程序设计为响应式，确保它们在不同的设备和屏幕尺寸上无缝运行。这种适应性增强了用户体验和可访问性，使应用程序可以从桌面到移动设备使用。

Creatio 的应用程序设计为响应式，确保它们在不同的设备和屏幕尺寸上无缝运行。这种适应性增强了用户体验和可访问性，使应用程序可以从桌面到移动设备使用。 安全性和合规性： Creatio 优先考虑数据安全性和合规性。该平台包括基于角色的访问控制和数据加密等功能，以确保敏感信息受到保护。

谁可以使用它？

Creatio 是一个多功能的low-code平台，可满足从普通开发人员到经验丰富的 IT 专业人士等广泛用户的需求。需要根据其特定流程定制应用程序的中小型企业可以受益于 Creatio 的用户友好界面和快速开发能力。

寻求简化复杂工作流程并自动化各种业务流程的大型企业也可以利用 Creatio 的高级功能。该平台的可扩展性和定制选项适合金融、销售、营销、客户服务和更多行业。无论您是业务分析师、部门经理还是 IT 专业人员，Creatio 都提供了创建高效且定制的应用程序所需的工具，而无需丰富的编码专业知识。

Creatio 与AppMaster

在选择适合您的业务需求的low-code或no-code平台时，了解每种工具的独特优势和功能至关重要。 Creatio 和AppMaster都针对不同的用例提供了独特的优势，使得决策过程变得非常重要。

AppMaster采用全面的方法进行no-code应用程序开发。 AppMaster由软件开发专家团队创建，为构建涵盖后端、Web 和移动界面的多样化应用程序提供了独特的主张。该平台先进的no-code工具集使用户能够设计数据模型、定义业务流程并轻松创建交互式用户界面。 AppMaster与众不同之处在于它能够生成源代码、编译应用程序、运行测试并将其部署到云。这可确保企业完全控制其应用程序的生命周期（从设计到部署）。

AppMaster的可视化BP设计器允许用户定义复杂的业务逻辑，而无需编写一行代码。 REST API和 WSS 端点提供无缝集成功能，使应用程序能够与外部服务和系统连接。该平台支持Vue3、 Kotlin 、 Jetpack Compose 、 SwiftUI等多种框架，保证了各平台的兼容性，增强了用户体验。

AppMaster的应用程序是使用 Go (golang) 生成后端，使用 Vue3 框架和 JS/TS 生成 Web 应用程序，以及基于 Kotlin 和Jetpack Compose （适用于 Android）和SwiftUI （适用于 iOS）的服务器驱动框架。该技术堆栈保证应用程序功能齐全、可扩展且高性能。

虽然 Creatio 在业务流程自动化和预构建功能方面表现出色， AppMaster提供了无与伦比的定制、可扩展性和对应用程序开发流程的控制水平。在这两个平台之间进行选择取决于项目复杂性、所需功能以及组织内可用的技术专业知识水平等因素。无论您是寻求加速工作流程还是完整的应用程序生命周期管理，Creatio 和AppMaster都可以在low-code和no-code世界中提供有价值的解决方案。