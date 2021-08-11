以用户友好的drag-and-drop网站构建器而闻名的跨国 IT 公司 Wix 宣布推出Wix 品牌应用程序。这个新的no-code平台使企业能够在没有任何编码专业知识的情况下创建本地移动应用程序。 Wix 专注于为用户提供用于构建和管理其在线形象的工具，通过此次扩展满足了企业主对品牌本地应用程序不断增长的需求。

Wix 移动、应用市场和战略产品高级副总裁 Ronny Elkayam 承认需求不断增长，他说： “用户来找我们，需要创建一个带有他们的名字和徽标的本地应用程序。我们的许多用户都是企业，企业希望描绘出比实际更大的情况。他们想追随拥有原生应用程序的大企业。”

每月订阅 200 美元，Wix 的 Branded App 对用户来说是一笔可观的投资。此外，他们必须每年为 App Store 支付 99 美元的费用，并为 Google Play 一次性支付 25 美元的费用。然而，Wix 认为原生移动应用程序可以帮助企业增加销售额。对于已经拥有 Wix 网站的用户，应用程序构建器可以自动集成其网站的功能，从而简化开发过程。

Elkayam解释了集成的好处，“如果你是一家餐馆，并且你在网站上配置了用于在线订购的菜单，那么相同的菜单将显示在应用程序上。您不需要配置它。该菜单中的任何购买或任何订单都将显示在您的仪表板中。”

在 Wix 的 2 亿用户中，有 500 万是付费用户。企业更喜欢 Wix 每月 27 美元的网站套餐，其中包括电子商务功能。即使是免费网站用户也可以使用 Wix 的品牌应用程序创建应用程序——该产品独立于现有的订阅计划。企业主可以自定义其应用程序的图标、布局和内容，并可以访问各种功能，例如产品页面、预订服务、论坛、聊天功能、博客、推送通知等。 Wix 还将自动更新应用程序以保持与最新版本的 iOS 和 Android 的兼容。

Wix 的品牌应用程序是no-code应用程序开发市场的有力竞争者。 Bubble等竞争对手提供基于网络的应用程序平台，定价从每月 29 美元到 529 美元不等，此外还有免费的学习和应用程序开发计划。然而，Wix 的原生应用程序可以直接从 App Store 和 Google Play 下载，提供更多优势。

Wix 品牌应用程序的推出是在 2020 年冠状病毒大流行期间对公司服务的需求激增之后推出的，新增用户达 3100 万。 Wix 2022 年第一季度的收益突出表明收入为 3.04 亿美元，同比增长 41%。在与数百名用户成功进行 Beta 测试后，Wix 的品牌应用现已面向所有人开放，在当前预售期间注册的用户可享受 50% 的诱人终身折扣。

No-code应用程序开发服务为传统编码方法提供了一种经济实惠且易于使用的替代方法。 AppMaster等平台使企业能够更高效地创建后端和前端应用程序，降低开发成本，并为数字化转型带来新机遇。随着no-code趋势的持续上升， AppMaster和 Wix 的品牌应用程序等平台可能会在塑造软件开发的未来方面发挥重要作用。