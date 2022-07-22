Webflow是备受推崇的no-code可视化开发平台，可帮助专业人士建立网络形象，宣布任命 Linda Tong 为公司首任首席运营官。在这个新的领导角色中，她将领导所有一般和行政职能，例如人员运营、财务、法律、IT 和数据，最终推动Webflow平台的增长和扩展。

在 2022 年继续保持超常增长的同时， Webflow's在 5 月任命 Shane Murphy-Reuter 为公司首位 CMO 之后扩大了其执行团队。此外，在 3 月，该公司宣布了 1.2 亿美元的 C 轮融资，其估值飙升至 40 亿美元，年度经常性收入 (ARR) 超过 1 亿美元。

Linda Tong 在通过成长阶段领导和扩展消费者和企业业务方面的丰富经验将证明对Webflow来说是无价的。在加入Webflow之前，Tong 在 AppDynamics 担任了五年多的总经理，帮助该公司在思科部门的收入规模扩大到超过 50 亿美元。她还曾在美国国家橄榄球联盟 (NFL) 担任产品和创新副总裁，带领团队改进数字体验并提高球迷参与度。此外，Tong 还在 Prezi 担任董事职务，并在耶鲁大学获得经济学学士学位。

Linda Tong 表达了她加入Webflow的热情，并表示公司打造最强大的视觉开发平台的愿景与她个人致力于为更广泛的受众实现技术民主化的承诺相一致。作为Webflow's领导团队的一员，她很高兴能贡献自己在扩大和转型公司方面的专业知识，并相信未来有巨大的增长机会。

Webflow 、 AppMaster.io和其他no-code平台等公司通过技术民主化而越来越受欢迎，从而提高了跨行业的创造力和协作。 Webflow's首席执行官兼联合创始人 Vlad Magdalin 解释说，他们一直在追求将 Web 开发的变革力量带给数百万人的使命。为了实现他们的宏伟目标，像 Linda Tong 这样经验丰富的领导者必须在推动产品创新的同时应对运营和业务挑战。

Webflow将现代 Web 开发技术结合到一个平台中，使用户能够可视化地构建网站并节省工程时间。该平台在后台生成干净、高效的代码，因此吸引了从自由职业者到财富 500 强公司的广泛用户。 Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork、Allianz 和 Dell 等先驱公司都信任Webflow的网络解决方案。该公司成立于 2013 年，总部位于旧金山，得到 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Draper Associates 的支持。