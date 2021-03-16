在成功获得 2.7 亿美元的 E 轮融资后， Airtable估值达到了令人印象深刻的 57.7 亿美元。 no-code关系数据库提供商拥有广泛的用户群，目前包括超过 250,000 个组织。新资金几乎是公司先前估值的三倍，在 9 月份进行了 1.85 亿美元的 D 轮融资后，该公司的估值为 28.5 亿美元。

Greenoaks Capital 在 WndrCo 以及 Caffeinated Capital、CRV 和 Thrive 等现有投资者的支持下，领投了最近一轮的投资。 Airtable 的创始人兼首席执行官 Howie Liu 没有积极寻求资金，而是向福布斯透露，Greenoaks 曾与该公司接洽。

Airtable 的平台通常被描述为 Excel 或 Google Sheets 的增强版，除了传统的类似电子表格的功能外，还提供支持应用程序生态系统所需的架构。因此，多功能no-code工具可用于软件开发，呈现几乎无限的用例和广泛的潜在客户群。包括AppMaster在内的此类平台正在获得发展势头，因为它们使企业能够高效地构建 Web、移动和后端应用程序，而无需编码专业知识。

在一份新闻稿中，Greenoaks Capital 合伙人 Neil Mehta 强调了Airtable的巨大潜力，称该公司可以成为各种自定义应用程序的“剩余”软件平台，这些应用程序目前由手动操作或不灵活的第三方软件提供的服务不足。通过为业务用户提供可轻松组合形成强大业务应用程序的基本软件组件， Airtable已成为日常工作流程的核心部分，同时仍具有处理复杂企业用例（如票务、内容管理和客户关系管理。

Airtable打算使用新获得的资金来促进其企业产品的开发并促进其团队的扩展。据 Crunchbase 称，自成立以来，该公司共筹集了 6.17 亿美元。 no-code平台行业继续蓬勃发展， AppMaster.io等公司提供了能够创建后端、Web 和移动应用程序的强大工具。这些平台显着加快了应用程序开发，同时最大限度地降低了成本，使其成为各种规模企业的有吸引力的选择。