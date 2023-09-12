高效的数据集成是业务成功的基石。 Jitterbit 是一个强大的平台，它彻底改变了数据集成和业务流程自动化。它由 Sharam Sasson 于 2003 年创立，Sharam Sasson 是一位富有远见的软件工程师，热衷于简化复杂的集成挑战。多年来，Jitterbit 已从一家小型初创公司发展成为全球集成巨头，受到数千家组织的信赖，可简化其运营并加速数字化转型。
它是如何工作的？
Jitterbit 的核心是一个集成平台 (iPaaS) 服务，为设计、部署和管理数据集成解决方案提供用户友好的可视化界面。以下是其工作原理的详细说明：
- 设计阶段： Jitterbit 直观的 Design Studio 允许用户使用拖放界面创建集成工作流程。您可以直观地映射数据源、应用程序和endpoints ，使开发人员和业务用户都可以访问它们。
- 连接性： Jitterbit 支持许多连接器和预构建模板，简化了与各种系统（无论是本地系统还是云端系统）的连接。这种多功能性确保了不同应用程序、数据库和服务之间的无缝数据流。
- 转换：数据在集成过程中经常需要转换。 Jitterbit 提供了强大的转换工具来通过集成来操作数据，包括数据映射、脚本和函数。
- 部署：设计并测试集成工作流程后，您可以将其部署到您的首选环境，无论是在云中还是在本地。 Jitterbit 可确保您的集成顺利运行，并具有监控和警报功能，可及时发现并解决问题。
- 管理： Jitterbit 提供集中管理控制台，用于监控和管理您的所有集成。该控制台提供对集成运行状况、日志和性能指标的实时可见性。
主要特征
Jitterbit 提供全面的功能，使其成为出色的集成平台。以下是其主要特点：
- Visual Design Studio：该平台为设计集成工作流程提供了用户友好的可视化界面。通过drag-and-drop画布，您可以规划集成流程，使其可供技术和非技术用户使用。这加快了开发周期并鼓励团队之间的协作。
- API 管理： Jitterbit 简化了 API 创建和管理。您可以轻松地将集成公开为API ，从而方便其他应用程序或服务与您的数据和流程进行交互。这增强了您组织的敏捷性并为创新开辟了新的可能性。
- 可扩展性：无论您是小型企业还是大型企业，Jitterbit 都旨在根据您的需求进行扩展。随着您的组织不断发展，您可以相信您的集成将跟上步伐，适应不断增加的数据量和复杂性。
- 安全性和合规性： Jitterbit 优先考虑数据安全。它包括强大的安全功能，例如数据加密、基于角色的访问控制和合规性认证。这些措施可确保您的数据保持安全并符合行业法规。
- 社区和支持： Jitterbit 培育了一个充满活力的用户社区并提供全面的支持资源。您可以利用丰富的知识、分享经验并在需要时获得帮助，使您的集成之旅更加顺利。
- 定制： Jitterbit 允许对集成工作流程进行广泛的定制。您可以定制集成以满足组织的独特要求，确保您的数据和流程符合您的特定业务目标。
谁可以使用它？
Jitterbit 是一个多功能集成平台，可满足不同行业和角色的广泛用户需求。以下是谁可以从使用 Jitterbit 中受益的详细信息：
- IT 专业人员： IT 团队和专业人员发现 Jitterbit 对于在组织内集成各种应用程序、数据库和系统非常有价值。他们可以设计、部署和管理复杂的集成，而无需进行大量编码，这使其成为 IT 部门的绝佳选择。
- 业务分析师：业务分析师和数据分析师利用 Jitterbit 的视觉设计工作室来创建与特定业务流程保持一致的集成工作流程。这使他们能够访问和分析来自不同来源的数据，从而推动数据驱动的决策。
- 开发人员：开发人员欣赏 Jitterbit 的灵活性和可扩展性。他们可以使用它来构建自定义集成和 API，确保应用程序与其他系统无缝通信。 Jitterbit 的 API 使开发人员能够进一步扩展其功能。
- 企业架构师：企业架构师依靠 Jitterbit 来设计和实施符合组织长期目标的集成策略。他们可以确保数据在系统之间高效流动，支持数字化转型计划。
- 业务领导者：高管和业务领导者受益于 Jitterbit 提供实时见解并促进关键数据在整个组织中流动的能力。这使得能够做出明智的决策并敏捷地响应市场变化。
- 中小型企业 (SMB)： SMB 发现 Jitterbit 易于使用且经济高效。它使他们能够通过连接现有的工具和系统、提高效率和自动化流程，在公平的竞争环境中竞争。
- 大型企业：拥有复杂生态系统的大型企业依靠 Jitterbit 来协调众多应用程序、数据库和云服务之间的复杂集成。它可以扩展以满足大规模操作的需求并支持高数据量。
- 系统管理员：系统管理员使用 Jitterbit 来简化集成的管理和维护。他们可以监控性能、解决问题并确保数据在整个组织中顺利流动。
- 非营利组织：非营利组织受益于 Jitterbit 经济高效的集成功能。他们可以简化运营、提高捐助者参与度并增强高效提供服务的能力。
- 医疗保健专业人员：在医疗保健领域，Jitterbit 有助于连接电子健康记录 (EHR) 系统、改善患者护理并确保遵守数据安全和隐私法规。
- 零售和电子商务：零售商和电子商务企业利用 Jitterbit 将其在线商店与库存管理、订单处理和客户关系管理系统集成。这增强了客户体验并简化了运营。
- 制造商：制造商使用 Jitterbit 连接机械、传感器和生产系统，以优化供应链、监控设备运行状况并提高运营效率。
Jitterbit 与AppMaster
Jitterbit 和AppMaster都是出色的平台，可满足软件开发领域不同方面的需求，并且各自具有独特的优势。
Jitterbit 擅长集成和工作流程自动化，允许用户无缝连接不同的应用程序、系统和数据源。它使组织能够简化运营、提高数据准确性并增强决策流程。 Jitterbit 的可视化界面简化了复杂集成的创建，使其成为寻求高效数据连接解决方案的企业的理想选择。
另一方面， AppMaster是一个全面的无代码平台，旨在快速开发后端、Web 和移动应用程序。其可视化 BP Designer 使用户能够创建数据模型、业务逻辑和用户界面，而无需进行大量编码。对于希望快速创建和部署功能齐全的应用程序的组织来说，这个多功能平台是首选解决方案。
AppMaster的一个关键区别在于它能够为应用程序生成可执行代码，包括后端逻辑和用户界面。此功能可确保客户收到有形的应用程序，而不仅仅是集成，并且可以在本地或云中托管它们。 AppMaster还提供自动文档生成功能，可以轻松维护项目并提高其可扩展性。
Jitterbit 专注于集成和工作流程自动化，而AppMaster提供更广泛的应用程序开发，涵盖后端、Web 和移动。这些平台之间的选择很大程度上取决于具体的项目要求。旨在优化数据流和自动化流程的组织可能会倾向于 Jitterbit，而寻求端到端应用程序开发的组织可能会发现AppMaster是更合适的选择。