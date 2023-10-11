无代码 UI 和辅助功能：设计包容性界面

了解 UI 设计中的辅助功能

网络可访问性，通常简称为可访问性，是设计和开发数字内容和用户界面的实践，以确保它们可以被包括残疾人在内的广泛人群使用和理解。它包含一系列原则、指南和最佳实践，使数字体验具有包容性并可供所有人使用。

包容性设计的重要性

包容性设计是网络可访问性的一个基本方面。它强调需要创造对所有用户可用且欢迎的数字体验，无论他们的能力或残疾如何。包容性设计认识到多样性是人类体验的自然组成部分，它力求消除阻碍人们访问在线内容并与之互动的障碍。

法律和道德考虑

世界许多地区的一些法律要求和法规强制要求网络可访问性。这些法律的制定是为了确保残疾人能够平等地获得在线信息和服务。不遵守无障碍标准可能会导致法律诉讼、罚款和声誉受损。除了法律义务之外，让数字内容易于访问还存在强有力的道德理由。这是提供平等机会并尊重所有用户和尊严的问题。

No-Code平台中无障碍 UI 设计的重要性

设计具有可访问用户界面 (UI) 的 Web 和移动应用程序对于创建迎合最广泛受众的包容性数字体验至关重要。无代码平台的可访问性尤其重要，原因如下：

广泛的影响范围： No-code 平台使几乎没有编程技能的人们能够轻松高效地创建应用程序。这些平台允许更广泛的个人为开发过程做出贡献，从而使优先考虑可访问性和设计包容性界面变得更加重要。 用户体验：无障碍 UI 设计专注于为所有用户（无论其能力如何）创造直观且用户友好的体验。在 no-code 平台中融入可访问性可以提升用户体验，并确保每个人都可以轻松地与应用程序交互。 法律合规性：许多国家/地区都有关于数字无障碍的法规，例如美国的《美国残疾人法案》(ADA)。确保您的 no-code 应用程序符合这些准则对于避免潜在的法律问题和罚款至关重要。 更好的 SEO：可访问的网站和应用程序通常对搜索引擎更友好，因为许多可访问性指南与搜索引擎优化 (SEO)的最佳实践相一致。在 no-code 平台中纳入可访问性可以提高应用程序的在线可见性并吸引更多用户。

传统 UI 开发的挑战

传统的 UI 开发在可访问性方面面临着持续的挑战。为各种残障人士建立包容性和包容性的界面往往是事后才想到的。这种可及性方面的差距不仅会导致排斥，还会对组织产生法律影响。

另一个重大挑战在于与使用户界面易于访问相关的学习曲线。对于开发人员来说，通常需要获取专业知识并掌握复杂的技术，例如遵守 Web 内容可访问性指南 (WCAG)。这种学习曲线可能非常耗时，并且可能会导致不同项目中辅助功能的实现不一致。

传统的 UI 开发本质上不利于创建包容性界面，从而加剧了数字鸿沟。幸运的是， no-code工具的兴起开始通过使可访问性成为设计过程中更不可或缺的一部分来解决这些挑战。

了解网页无障碍指南 (WCAG)

网络内容可访问性指南 (WCAG) 是一组国际公认的标准，旨在使网络内容更易于访问。 WCAG 包含三个一致性级别 - A、AA 和 AAA。每个级别代表可访问性的增加级别，A 级是最低的，AAA 级是最高的。大多数组织的目标是达到 WCAG 2.1 AA 级合规性，这解决了许多常见的可访问性障碍。以下是 WCAG 设计no-code应用程序时需要考虑的一些关键原则和指南：

可感知的：信息和用户界面组件应该以用户可以感知的方式呈现。这包括为非文本内容提供替代文本、创建可以以不同方式呈现的内容（例如简单布局）、使用足够的颜色对比度以及使音频和视觉内容易于访问。 可操作：界面组件应该易于使用，这意味着用户可以使用各种输入方法（例如键盘导航、触摸屏或语音命令）与应用程序交互。此外，时间应该是可调节的，内容不应引起癫痫或身体反应。 可理解：用户界面的信息和操作必须为所有用户所理解。这包括拥有清晰简洁的内容、可预测的导航和功能，以及帮助用户避免和纠正错误（例如，输入验证和清晰的反馈消息）。 强大且有弹性：内容应该具有互操作性和响应能力，从而能够与当前和未来的技术和设备兼容。这涉及使用适当的标记和 ARIA（可访问的富互联网应用程序）角色来确保内容与辅助技术（例如屏幕阅读器）良好配合。

No-Code界面的关键 UI 可访问性组件

在no-code平台中设计可访问的界面时，请考虑以下关键组件：

键盘导航：确保用户仅使用键盘即可在您的应用程序中导航，这对于行动不便的用户至关重要。交互式元素应该可以通过键盘访问和操作。 颜色对比：在文本和背景颜色之间使用足够的颜色对比，使有视觉障碍的用户可以轻松阅读内容。 WCAG 2.1 AA 级建议普通文本的对比度为 4.5:1，大文本的对比度为 3:1。 清晰的标签和描述：始终为交互元素（例如按钮、表单字段）提供清晰简洁的标签，并在必要时提供有用的描述或说明。使用信息丰富且独特的页面标题，以便轻松导航和理解内容。 焦点指示器：视觉焦点指示器可帮助用户了解键盘导航期间哪个交互元素当前具有焦点。确保焦点指示器可见且突出。 可调整大小的文本：允许用户调整文本大小，而不会对应用程序的布局或功能产生负面影响。这对于可能需要更大、更清晰的文本的视障用户来说至关重要。 ARIA 地标： ARIA 地标提供了一种构建应用程序界面并使其更易于屏幕阅读器阅读的方法。使用 ARIA 地标来改进 no-code 应用程序的组织和可导航性。

通过在设计no-code界面时优先考虑这些辅助功能组件，您可以创建包容性应用程序，为每个人提供更无缝的用户体验。

通过AppMaster平台将可访问性原则应用于No-Code UI

将可访问性原则纳入no-code UI 设计对于确保您的应用程序可供广大用户（包括残障人士）使用和享受至关重要。 AppMaster是一家领先的无代码应用程序构建器，提供一系列工具和功能，可以轻松创建可访问的 Web 和移动应用程序，同时遵循 UI 可访问性最佳实践。

利用内置的可访问组件

AppMaster提供了各种内置的 UI 组件，这些组件在设计时就考虑到了可访问性。这些组件包括适当标记的视觉元素、语义 HTML 标记和键盘导航支持。使用这些内置组件可以节省时间和精力，确保您的应用程序从一开始就遵守可访问性指南。

易于逻辑和交互的可视化 BP 设计器

AppMaster提供的可视化业务流程（BP）设计器允许您向UI组件添加逻辑和交互性，而无需编写任何代码。这种直观的设计器可确保您的应用程序的用户交互完全符合辅助功能标准，例如键盘导航、焦点管理以及 ARIA 角色和状态。

可定制的 UI 组件

虽然AppMaster提供的内置组件已经遵循许多可访问性原则，但您可以进一步自定义这些组件以更好地满足特定用户群的需求。例如，您可以调整颜色对比度、字体大小和间距，以满足 Web 内容可访问性指南 (WCAG) 提出的建议。

测试和验证

为了确保您使用AppMaster创建的应用程序完全可访问，测试和验证您的工作至关重要。您可以使用流行的测试工具（例如 WAVE Web 可访问性评估工具或 Google Lighthouse 审核）来评估您的应用程序是否符合可访问性标准。

利用No-Code平台创造更便捷的未来

像AppMaster这样的No-code平台有可能彻底改变我们在 Web 和移动应用程序开发中实现可访问性的方式。通过让开发人员、设计人员甚至非专业用户更轻松、更高效地创建易于访问的界面，这些平台可以帮助为每个人营造一个更具包容性的数字环境。

促进心态向无障碍的转变

随着no-code平台不断受到关注，它们鼓励开发人员和设计人员优先考虑可访问性，将其作为其工作的基本方面。可访问的no-code工具的可用性将有助于在考虑不同用户需求的情况下设计和开发应用程序的规范化，从而导致整个行业的思维方式向包容性设计转变。

授权公民开发人员创建可访问的应用程序

No-code开发平台使技术专业知识有限的个人能够创建强大的功能应用程序。通过提供一种简单且简化的方法来实现可访问性， no-code平台允许这些公民开发人员生成包容性界面，以满足更广泛的用户群。这反过来又有助于确保数字空间对每个人来说都更容易访问和享受。

应对无障碍挑战的创新解决方案

no-code平台的持续发展导致人们发现新的创新方法来解决可访问性挑战。通过为新颖的解决方案和更好的用户体验铺平道路， no-code平台可以帮助实现数字资源和服务的民主化，消除残疾人士的障碍并创建一个包容性的数字生态系统。

包容性 UI 开发的未来趋势

人工智能驱动的无障碍解决方案： 随着人工智能 (AI) 的不断发展，我们可以预期人工智能驱动的无障碍解决方案将在使用户界面更具包容性方面发挥关键作用。这些人工智能工具将有助于自动化和简化识别和解决可访问性问题。从生成图像的替代文本到建议设计元素的改进，人工智能将显着减轻开发人员和设计师的负担，同时增强可访问性。

随着人工智能 (AI) 的不断发展，我们可以预期人工智能驱动的无障碍解决方案将在使用户界面更具包容性方面发挥关键作用。这些人工智能工具将有助于自动化和简化识别和解决可访问性问题。从生成图像的替代文本到建议设计元素的改进，人工智能将显着减轻开发人员和设计师的负担，同时增强可访问性。 改进协作和培训： 包容性 UI 开发的未来将优先考虑协作和培训。设计和开发团队将在创建可访问界面方面接受更好的培训，确保可访问性不是事后的想法，而是过程中不可或缺的一部分。促进设计师、开发人员和无障碍专家之间沟通的协作工具将变得更加普遍，从而促进基于团队的无障碍方法。

包容性 UI 开发的未来将优先考虑协作和培训。设计和开发团队将在创建可访问界面方面接受更好的培训，确保可访问性不是事后的想法，而是过程中不可或缺的一部分。促进设计师、开发人员和无障碍专家之间沟通的协作工具将变得更加普遍，从而促进基于团队的无障碍方法。 标准化和监管： 随着包容性获得更多认可，我们可以预见更全面的标准化和监管工作。组织和政府将继续制定和执行可访问性标准，使其成为所有人都能访问数字产品的法律要求。这将推动开发人员和设计人员确保他们的界面符合这些标准，从而产生更具包容性的 UI。

随着包容性获得更多认可，我们可以预见更全面的标准化和监管工作。组织和政府将继续制定和执行可访问性标准，使其成为所有人都能访问数字产品的法律要求。这将推动开发人员和设计人员确保他们的界面符合这些标准，从而产生更具包容性的 UI。 No-Code 和低代码辅助工具： no-code 和 low-code 平台（例如 AppMaster ）的兴起将显着促进包容性UI开发。这些平台提供内置的辅助功能，使开发人员和设计人员（无论其专业水平如何）都可以更轻松地创建可访问的界面。这些工具将继续发展，使可访问性成为设计过程的无缝集成部分。

包容性 UI 开发的未来是光明的，人工智能驱动的解决方案、改进的协作、标准化以及no-code和low-code平台日益增长的影响力都有助于打造更易于访问和包容的用户界面。这些趋势不仅有利于残疾用户，还将带来更加用户友好、具有普遍吸引力的数字产品。