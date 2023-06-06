增强现实（AR）是一种技术，它通过将数字元素，如3D模型、动画或信息，叠加到用户对其周围环境的看法上，增强我们对现实世界的感知。与虚拟现实（VR）不同的是，AR将数字世界和物理世界融合在一起，提供一种互动和沉浸式体验。

从早期开始，AR已经走过了漫长的道路，计算机视觉、传感器和移动硬件的进步推动了该技术的发展。配备强大相机、高分辨率显示器和复杂传感器的智能手机的兴起，使AR比以往任何时候都更容易获得。今天，我们看到AR在各个行业的应用，包括游戏、零售、教育、医疗等等。

移动应用的AR热潮

移动应用程序从AR技术的进步中受益匪浅，因为开发者努力为用户创造独特而有吸引力的体验。AR的普及可以归功于几个因素：

智能手机的广泛采用： 拥有强大处理器、先进相机和各种传感器的智能手机几乎无处不在，这为AR应用提供了一个理想的平台。

拥有强大处理器、先进相机和各种传感器的智能手机几乎无处不在，这为AR应用提供了一个理想的平台。 APIs和SDKs： 像苹果、谷歌和微软这样的主要科技公司已经发布了AR开发框架，如ARKit、ARCore和HoloLens，这使得开发人员能够更容易地建立AR体验。

像苹果、谷歌和微软这样的主要科技公司已经发布了AR开发框架，如ARKit、ARCore和HoloLens，这使得开发人员能够更容易地建立AR体验。 消费者对沉浸式体验的需求： 随着用户不断寻求新的和有吸引力的方式来与数字内容互动，AR提供了一个新颖和引人注目的解决方案。

随着用户不断寻求新的和有吸引力的方式来与数字内容互动，AR提供了一个新颖和引人注目的解决方案。 突破性的AR应用：《口袋妖怪GO》等应用的成功，吸引了全球数百万用户，证明了AR在移动应用中的潜力。

由于这些因素，AR应用市场经历了巨大的增长，更多的开发者和企业在其移动应用中探索AR的可能性。

用AR增强用户体验

移动应用中的AR技术最显著的优势之一是它能够从根本上改善用户体验。通过将数字元素与现实世界无缝整合，AR可以提供上下文和个性化的互动，对用户来说更有吸引力，更有效，更愉快。以下是AR在移动应用中提升用户体验的一些方法：

情景信息

AR应用程序可以为用户提供与他们周围环境相关的实时信息。例如，一个餐厅推荐应用可以在用户走在街上时显示附近餐馆的评级、评论和菜单细节。

互动指示

AR可以被用来指导用户完成复杂的任务或过程。一个支持AR的维修应用可以将分步说明叠加到一个坏掉的电器上，使用户更容易自己修理，而无需参考纸质手册或在线教程。

视觉化

AR允许用户在做决定之前在他们的环境中预览和定制数字内容。零售应用，如IKEA Place，让用户在购买家具之前直观地了解家具的外观和在家中的适用性。

加强学习

通过提供沉浸式和互动式的学习体验，AR可以增强教育应用，提高知识的保留。

图片来源：Dribble。作者：毛拉纳-法尔汉为恩维尔工作室



娱乐

AR在游戏和社交媒体应用程序中创造了一个全新的互动性和参与度水平。像Pokémon GO和Snapchat镜头这样的游戏，由于其独特的、沉浸式的AR体验而变得异常流行。

这些只是AR在移动应用中改变用户体验的几种方式。随着技术的不断发展，我们可以期待未来会有更多创新和沉浸式的AR应用。

对企业的影响

增强现实（AR）有可能极大地影响企业的经营方式，与客户接触，并推动竞争优势。通过将AR融入他们现有的战略，企业可以彻底改变他们的产品和服务，创造新的收入来源和增长机会。以下是AR对企业的一些关键影响：

增强客户参与度：AR可以为客户创造更加身临其境的互动体验，从而提高满意度、忠诚度和长期关系。通过提供个性化的、可感知背景的内容，AR可以帮助企业定制他们的产品和营销活动，以有效地针对特定的用户群。 提高生产力：AR可以简化操作，通过使员工获得实时信息和更有效地执行任务来提高劳动力效率。AR可以使员工做出数据驱动的决定，并与远程团队进行无缝协作，减少沟通的差距，将错误降到最低。 新的收入来源：将AR技术整合到移动应用中可以为企业创造新的盈利机会。提供高级AR功能、应用内订阅或广告可以帮助企业从其移动应用中获得额外的收入。 竞争差异化：随着AR应用的使用越来越广泛，那些早期有效采用AR的企业可以将自己打造成行业先锋。这可以提高品牌知名度，并在市场上获得竞争优势。 数据驱动的洞察力：AR应用程序可以捕获宝贵的用户数据，如互动、行为和偏好。这些信息可以用来更好地了解客户需求，优化产品，并推动知情决策。

随着AR技术应用的增长，各行业的企业将需要考虑如何利用AR创造新的机会，改善流程，并推动增长。

真实世界的AR应用成功案例

近年来，一些公司已经成功地实施了AR应用，显示了这项技术在各行业的潜力。以下是几个著名的AR应用成功案例：

口袋妖怪GO：这个大受欢迎的手机游戏使用AR技术，将虚拟的口袋妖怪角色叠加到玩家的真实世界环境中。这款游戏在2016年大受欢迎，创造了数十亿美元的收入，证明了AR在游戏中的潜力。 宜家家居广场：宜家的AR应用允许用户在购买之前在家中虚拟放置家具。通过使用AR将产品在他们的空间中可视化，客户可以做出更明智的决定，增加他们对选择的信心。因此，自推出该应用程序以来，宜家的销售额和顾客满意度都有了提高。 谷歌翻译：谷歌的人工智能翻译应用程序包括一个AR功能，允许用户将他们的智能手机的摄像头对准外国文字，看到上面覆盖的实时翻译。这已被证明对旅行者特别有用，消除了语言障碍，使该应用程序对许多用户来说是不可或缺的。 Snapchat Lenses：Snapchat已将AR技术融入其平台，允许用户将数字效果和动画叠加到他们的自拍中。这项功能在Snapchat的用户群中变得非常受欢迎，推动了参与度的提高，并帮助该公司在不断发展的社交媒体领域保持相关性。

这些成功的故事证明了AR在改变行业和创造创新用户体验方面的潜力。随着AR技术的不断发展，我们可以期待在未来几年看到更多突破性的应用。

使用No-Code 平台构建AR应用

传统上，构建AR应用程序需要大量的编程知识和经验，这使得非开发人员利用这项技术具有挑战性。然而，无代码平台正在迅速改变这种说法，使没有技术背景的个人能够快速建立和启动AR应用程序。

AppMaster.io就是这样一个no-code 平台，让用户为他们的移动应用开发强大的AR功能，而不需要大量的编程知识。通过使用可视化工具和拖放界面，AppMaster.io 使得为用户创造引人入胜的AR体验变得容易。虽然AppMaster.io 目前还没有吹嘘专门的AR功能，但其强大的平台可以使用户轻松整合第三方AR库，并根据自己的需要定制AR功能。

以下是使用no-code 平台，如AppMaster.io 来构建你的AR应用的一些好处：

降低开发成本： No-code 平台可以大大降低开发AR应用的相关成本，因为它们不需要雇用昂贵的开发人员和软件工程师。 更快的上市时间：通过 no-code 平台，你可以在使用传统开发方法的一小部分时间内设计、开发和推出你的AR应用。快速原型设计和测试功能使你能够快速迭代，并根据用户反馈完善你的应用程序。 扩大对AR技术的访问： No-code 平台使AR应用开发能够被更多的人接受，包括企业主、设计师和非技术用户。这使更多的人能够利用AR技术，从而增加创新和使用案例的多样化。 减少技术债务： No-code 平台，如 AppMaster .io 每次修改需求时，都会从头开始重新生成应用程序，这消除了技术债务。这意味着你可以随着业务和用户需求的发展迅速更新和调整你的AR应用程序，而不必担心积累遗留代码的负担。

no-code 通过AppMaster.io 等平台，AR应用开发的门槛从未如此之低。随着AR技术的普及和用户友好，我们可以期待看到创新的AR应用的蓬勃发展，为广泛的行业和用户体验带来变革。

移动应用程序中AR的未来及其他

随着增强现实（AR）继续获得牵引力并重塑移动应用程序，我们可以预期在未来几年内，一些进步和趋势将占据中心舞台。这里有一些关键的方面，将塑造移动应用中的AR的未来和超越。

更加真实和身临其境的体验

AR开发的关键领域之一是创造更真实和沉浸式的体验。改进的图形，更好的跟踪和运动感应，以及数字和物理世界的更无缝的融合，将提高整个用户体验。我们可以期待更复杂的算法，更高质量的3D模型，更精确的跟踪技术，以及改进的数字叠加渲染。

与其他技术的整合

AR的未来还将涉及与其他新兴技术的整合，如人工智能（AI）、物联网（IoT）、5G网络和可穿戴设备。这些技术可以扩大AR的可能性，创造更多无缝和互联的体验。例如，人工智能可以促进AR应用所需的自然语言处理、计算机视觉和机器学习，以更好地理解周围环境并与之互动。物联网可以为AR体验提供上下文感知的信息，并实现连接的智能设备的实时数据更新。5G网络将带来更快、更可靠的连接，增强AR应用的实时响应性和互动性。可穿戴设备将进一步将AR应用扩展到智能手机之外，实现免提和随身体验。

跨行业的广泛采用

未来，AR的应用将扩展到更多的行业和使用案例。零售、医疗、旅游、教育、房地产和制造业只是几个可以从AR技术中大大受益的行业的例子，彻底改变了他们的运营和与客户互动的方式。此外，企业AR解决方案的兴起将使企业能够利用AR技术进行员工培训、远程支持和提高生产力。这包括远程现场服务、组装和维修以及有指导的分步指示等应用。

通过No-Code 开发平台提高可及性

AR未来的另一个重要方面是通过no-code 开发平台增加其可访问性。随着对支持AR的应用程序的需求增长，像AppMaster.io 这样的平台将在降低创建AR体验的准入门槛方面发挥关键作用。这些no-code 平台甚至使非技术用户能够建立、部署和管理AR应用程序，而不需要大量的编程知识。这使AR开发民主化，鼓励更多的企业和个人探索和创造创新的AR解决方案，推动进一步的采用和创新。

消费者的期望和市场增长

随着AR在移动应用程序中变得越来越普遍，消费者越来越习惯于这些沉浸式体验，他们的期望值也会上升。用户将要求更多的无缝、有吸引力和有用的AR功能。这反过来将推动企业进一步投资于AR开发并利用新的机会。由于对支持AR的设备的需求不断增加，技术的进步，以及各行业使用案例的扩大，AR市场本身预计在未来几年将快速增长。

AR在移动应用和其他方面的未来是很有希望的，充满了机会。随着更逼真和沉浸式的体验，与其他技术的无缝整合，各行业的广泛采用，通过no-code 平台的可访问性增加，以及消费者的强烈期望推动市场增长，我们可以期待一个AR为企业和用户带来重大价值的世界。