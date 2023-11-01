Java 中的单元测试：策略和工具

单元测试是软件开发的一个重要方面，它使开发人员能够确保其代码的正确性、可靠性和效率。在Java中，单元测试是指验证单个代码单元的行为，例如方法、类或相关方法或类的小组。主要目标是在开发过程的早期发现错误并最大限度地减少最终产品中的错误数量。

测试单个单元具有许多优点：

及早发现错误，使修复更容易；

通过确保正确性和防止回归来提高代码质量；

帮助验证应用程序的设计和架构；

提高开发人员对其代码的信心；

使维护和重构代码更加高效；

通过提供有关变更的即时反馈来加快开发流程。

Java 单元测试严重依赖于框架、工具和方法，这些框架、工具和方法可简化测试创建和执行并帮助保持高标准的代码质量。本文将讨论单元测试的基本概念，并提供高效 Java 单元测试的实用策略和技术。

单元测试的基本概念

要开始使用 Java 进行单元测试，必须了解一些基本概念：

测试用例

测试用例是测试套件中最小的原子部分，专注于单个输入（函数参数、方法调用等）并测试其相应的输出（返回值、异常等）。测试用例由具有预期结果的特定输入场景组成，以验证代码是否满足其要求。

测试套件

测试套件是测试用例的集合，旨在测试应用程序的特定单元、组件或功能。测试套件的目的是验证被测试组件的整个范围是否正常工作，并且在执行时提供有关应用程序状态的反馈。

测试运行者

测试运行程序是负责执行测试用例并报告结果的工具或组件。在大多数情况下，测试运行程序是单元测试框架的一部分，可以在结构化和受控环境中执行测试，通常与 CI/CD 管道或 IDE 集成。

断言

断言是将代码单元（方法、函数等）的实际输出与预期结果进行比较的语句。断言充当验证机制，以确定测试用例是否通过或失败，从而确保代码的行为符合其要求。

测试替身

测试替身是用于替换被测单元的依赖项以隔离它并提供受控测试环境的对象。测试替身可以分为模拟、存根、假人、假货和间谍。它们对于简化测试过程并使其更加有效和高效至关重要。

高效 Java 单元测试的策略和技术

为了实现高效的 Java 单元测试，应用有效的策略和技术来简化流程并确保全面的测试覆盖率至关重要。以下是一些改进测试方法的实用建议：

专注于测试关键路径

确定应用程序内的关键路径并优先测试这些区域。关键路径是对应用程序的正确运行具有高风险、复杂性或重要性的代码区域。专注于这些领域可确保最关键的功能保持稳定且无错误。

选择适当的断言

使用与被测试代码的要求和预期结果相匹配的适当断言。例如，如果方法应始终返回正数，则断言返回值大于零。断言的具体化使得测试更加强大和可靠。

隔离被测单元

测试单元时，确保其行为与数据库、网络连接或其他系统组件等外部依赖项隔离。这种方法可以实现更稳定、可维护和高效的测试，并防止外部因素引起的潜在问题。

有效地组织和命名测试用例

根据正在测试的代码组件或功能将测试用例组织成逻辑套件。此外，为测试用例和方法使用清晰且描述性的名称，表明测试的目的和预期结果。这种方法使其他开发人员更容易理解测试并在将来维护测试套件。

编写干净且可维护的测试代码

像对待生产代码一样小心对待测试代码。编写干净、简洁、有组织的测试代码，易于理解、维护和重构。确保测试代码质量保持较高水平有助于提高单元测试和代码质量的有效性和效率。

尽可能自动化测试

自动执行重复性和例行测试任务，以节省时间并减少人为错误。自动化测试套件可以作为持续集成管道的一部分执行，也可以安排提供有关代码质量和正确性的即时反馈，从而更容易在开发周期的早期发现和修复错误。

实施这些策略和技术将带来更高效、更有效的 Java 单元测试、提高代码质量以及更稳定、更可靠的应用程序。

流行的 Java 单元测试工具

Java 开发人员可以使用多种单元测试工具来有效地简化测试过程。这些工具可以组合起来以方便测试各个单元、创建测试套件、模拟对象等等。一些最流行的工具包括：

JUnit： JUnit 是 Java 项目中使用最广泛的单元测试框架。它提供各种注释、断言和配置选择来开发和运行单元测试。

JUnit 是 Java 项目中使用最广泛的单元测试框架。它提供各种注释、断言和配置选择来开发和运行单元测试。 TestNG： TestNG 是另一个受 JUnit 和 NUnit 启发的测试框架，但具有并行测试执行、灵活的测试配置和对数据驱动测试的支持等附加功能。

TestNG 是另一个受 JUnit 和 NUnit 启发的测试框架，但具有并行测试执行、灵活的测试配置和对数据驱动测试的支持等附加功能。 Mockito： Mockito 是一个流行的 Java 模拟框架，它简化了为单元测试创​​建、配置和控制模拟对象的过程。

是一个流行的 Java 模拟框架，它简化了为单元测试创​​建、配置和控制模拟对象的过程。 PowerMock： PowerMock 是其他流行的模拟框架（如 Mockito 和 EasyMock）的扩展，它提供了额外的功能，包括模拟静态方法、构造函数以及最终类和方法。

PowerMock 是其他流行的模拟框架（如 Mockito 和 EasyMock）的扩展，它提供了额外的功能，包括模拟静态方法、构造函数以及最终类和方法。 AssertJ： AssertJ 是一个开源断言库，它提供了一个流畅的API ，用于编写表达性和描述性的测试断言。

AssertJ 是一个开源断言库，它提供了一个流畅的API ，用于编写表达性和描述性的测试断言。 Spock： Spock 是一个针对 Java 和 Groovy 应用程序的测试和规范框架，它使用受 Groovy 启发的清晰且富有表现力的规范语言，提供数据驱动测试和模拟等高级功能。

许多 Java 开发人员和团队选择工具组合来满足他们的特定需求和偏好，选择正确的框架和库来满足他们的项目需求并交付可靠、高质量的代码。

JUnit - 最广泛使用的 Java 单元测试框架

JUnit 是一种广泛采用的 Java 应用程序测试框架，提供创建、组织和执行单元测试的功能。凭借持续的更新和庞大的支持社区，JUnit 仍然是 Java 开发人员事实上的标准。

JUnit 的一个关键特性是其简单而强大的基于注释的语法。这些注释允许开发人员快速定义测试方法、设置和拆除测试上下文以及组织测试套件。一些最常用的 JUnit 注释包括：

@Test ：将方法定义为单元测试。

：将方法定义为单元测试。 @BeforeEach ：指定在类中每个测试方法之前执行的方法。它可用于设置测试环境。

：指定在类中每个测试方法之前执行的方法。它可用于设置测试环境。 @AfterEach ：指定在类中的每个测试方法之后执行的方法。它可用于清理操作。

：指定在类中的每个测试方法之后执行的方法。它可用于清理操作。 @BeforeAll ：指定在类中的所有测试之前执行一次的方法，通常用于初始化共享资源。

：指定在类中的所有测试之前执行一次的方法，通常用于初始化共享资源。 @AfterAll ：指定在类中的所有测试之后执行一次的方法，通常用于释放共享资源。

：指定在类中的所有测试之后执行一次的方法，通常用于释放共享资源。 @DisplayName ：为测试方法或测试类提供自定义的、人类可读的名称。

：为测试方法或测试类提供自定义的、人类可读的名称。 @Nested ：表示嵌套类包含附加测试用例。嵌套测试类可用于更有效地组织测试用例。

JUnit 还提供了几个用于验证预期测试结果的断言，例如 assertEquals 、 assertTrue 和 assertNull 。此外， assertThrows 方法简化了对预期异常的测试，确保正确处理应用程序代码中的异常情况。

Java 单元测试中的模拟和存根

模拟和存根是单元测试中的基本技术，可将被测代码与其依赖项隔离开来，并在受控环境中模拟真实世界对象的行为。这种隔离（尤其是在复杂的应用程序中）可确保测试仅关注被测单元的功能，而不是任何外部依赖项。

Mockito 和 PowerMock 等模拟框架有助于在 Java 单元测试中创建和管理模拟对象。这些框架允许开发人员：

生成模拟对象，而无需创建自定义模拟实现类。

存根方法调用并为模拟方法定义自定义返回值或异常。

验证被测单元与其依赖项之间的交互（例如，确保使用特定参数调用方法）。

Mockito 是一个流行的 Java 模拟库，它提供了一个干净、简单的 API 来生成和配置模拟对象。 Mockito 支持为接口和具体类创建模拟对象，并使用易于阅读的语法启用方法存根和验证。例如，将Mockito导入到项目中后，开发人员可以使用以下代码创建一个mock对象：

MyService myServiceMock = Mockito.mock(MyService.class);

通过使用 when 和 thenReturn 方法，在 Mockito 中进行存根方法调用非常简单：

Mockito.when(myServiceMock.doSomething(arg)).thenReturn(someResult);

验证应用程序代码和模拟对象之间的交互可以使用 Mockito 的 verify 方法来实现：

Mockito.verify(myServiceMock).doSomething(arg);

PowerMock 是另一个 Java 模拟框架，它扩展了 Mockito 和 EasyMock 库，并提供了模拟静态方法、构造函数以及最终类和方法的附加功能。此扩展功能有助于测试遗留或难以测试的代码，同时保持对 Mockito 等底层模拟库的 API 的熟悉。

在 Java 单元测试中使用模拟和存根使开发人员能够专注于测试单元的正确性和效率，确保在开发生命周期的早期识别和解决任何潜在问题。

Java 中的测试驱动开发 (TDD)

测试驱动开发（TDD）是一种流行的软件开发方法，强调在编写实际代码之前编写测试。这种方法有几个优点，包括更好的代码质量、易于重构以及更易于维护的代码。 TDD 流程由三个主要步骤组成，通常称为红-绿-重构：

编写失败的测试（红色） ：创建一个新的单元测试来定义所需的特性或功能。测试最初应该会失败，因为所需的代码尚未实现。 编写代码以通过测试（绿色） ：实现必要的代码以使测试通过。此步骤的重点是让测试通过，即使最终的实现不是最佳或完整的。 重构代码（Refactor） ：如果需要，清理代码并进行任何所需的改进。确保重构后测试仍然通过。此步骤有助于保持代码质量，同时保持测试绿色。

每个新特性或功能都会重复这个循环，从而为软件开发提供结构化和系统化的方法。 TDD 流程对 Java 开发人员有几个好处：

提高代码质量 ：由于测试是在实际代码之前编写的，因此开发人员可以清楚地了解他们必须满足的要求。此过程有助于防止错误和回归。

：由于测试是在实际代码之前编写的，因此开发人员可以清楚地了解他们必须满足的要求。此过程有助于防止错误和回归。 更容易的重构 ：预先编写测试可以使重构代码和实现新功能更安全，因为开发人员拥有一套可以捕获任何回归的测试。

：预先编写测试可以使重构代码和实现新功能更安全，因为开发人员拥有一套可以捕获任何回归的测试。 更易于维护的代码：TDD 强制采用模块化开发方法，因为小功能单元必须可以单独测试。这通常会产生更易于维护且更易于理解的代码。

使用 TDD 进行 Java 应用程序开发需要像 JUnit 这样的现代单元测试框架。其他流行的测试框架和工具（例如 TestNG 和 Mockito）可以与 JUnit 集成以提供额外的特性和功能。

Java 中的持续集成和单元测试

持续集成 (CI) 是一种软件开发实践，鼓励开发人员经常将其代码更改集成到共享存储库中。 CI 服务器自动构建、测试和验证新代码，提供有关应用程序质量和稳定性的即时反馈。将 Java 单元测试集成到 CI 管道中有几个好处：

对代码质量的即时反馈 ：对每个代码更改的自动测试可确保在开发过程的早期发现错误。这种反馈循环可以帮助开发人员主动识别和解决问题，从而减少生产中的缺陷。

：对每个代码更改的自动测试可确保在开发过程的早期发现错误。这种反馈循环可以帮助开发人员主动识别和解决问题，从而减少生产中的缺陷。 缩短上市时间 ：通过自动化构建和测试流程，CI 鼓励持续交付，减少将新功能和改进投入生产所需的时间。

：通过自动化构建和测试流程，CI 鼓励持续交付，减少将新功能和改进投入生产所需的时间。 增强协作：CI 管道通过提供代码质量和稳定性的单一事实来源，促进开发人员、测试人员和其他利益相关者之间更好的沟通和协作。

流行的 CI 工具（例如 Jenkins、GitLab CI 和 CircleCI）提供与 JUnit 和 TestNG 等 Java 单元测试框架的无缝集成。使用这些工具设置 CI 管道就像配置构建脚本并指定要运行的测试用例一样简单。然后，开发人员可以专注于编写代码，并依靠 CI 管道自动提供有关其工作质量的反馈。

Java 开发人员的单元测试最佳实践

编写单元测试时遵循最佳实践对于任何 Java 应用程序的成功都至关重要。以下最佳实践可以帮助 Java 开发人员创建高效、可靠且可维护的单元测试：

编写清晰简洁的测试用例：测试用例应该简单、易于阅读，并且专注于测试代码的单个方面。避免编写过于复杂的测试用例，因为它们可能难以维护和理解。 测试关键路径：确保测试用例覆盖代码的基本路径，例如成功场景、边缘情况和失败场景。全面的测试覆盖范围有助于验证应用程序逻辑并确保稳健性。 使用正确的断言：为每个测试用例选择适当的断言，并在失败时给出有意义的错误消息。这种方法可以帮助开发人员快速评估测试结果并了解出了什么问题。 隔离被测单元：使用模拟和存根等技术来隔离被测单元并删除任何外部依赖项。这种方法确保测试结果准确反映被测单元的行为，而不是其依赖项的行为。 组织和命名测试用例：正确组织包中的测试，并遵循测试用例的一致命名约定，例如使用描述性测试方法名称。这种做法可以更轻松地定位和执行相关测试。 使用测试驱动开发 (TDD) ：采用 TDD 鼓励开发人员在实现新特性或功能之前编写测试。这种方法可以提高代码质量、模块化设计和易于重构。 将单元测试集成到持续集成管道中：将单元测试集成到 CI 管道中可确保每当提交代码更改时自动执行测试。此过程会立即反馈代码质量，并有助于及早发现潜在问题。

通过遵循这些最佳实践，Java 开发人员可以创建高效、可靠和高质量的单元测试，从而开发出更好的应用程序。请记住，单元测试不仅仅是为了发现错误，还为了改进软件的设计和质量。将单元测试作为开发过程中不可或缺的一部分，以实现更有效的 Java 应用程序开发。

结论

单元测试是 Java 开发的一个重要方面，可确保代码质量和可靠性。它使开发人员能够及早发现并修复错误，从而开发出更强大的应用程序。借助正确的策略、技术和工具，Java 开发人员可以最大限度地提高单元测试流程的效率和效果。在本文中，我们探讨了改进 Java 单元测试的不同策略和技术，例如测试隔离、精确断言以及测试驱动开发 (TDD)。

我们还深入研究了最流行的 Java 单元测试工具，例如 JUnit、Mockito、TestNG 等，这些工具使编写和执行测试更易于管理。 Java 中的单元测试最初可能看起来很复杂，但是通过关注最佳实践并了解应用程序的独特需求，您可以实现所需的测试成功水平。实施持续集成流程并将测试集成为开发工作流程的一部分将不断提高您的代码质量。

此外，像AppMaster这样的无代码平台可以通过REST API和其他集成方法与 Java 应用程序交互，使您能够灵活地以可扩展的方式创建各种类型的应用程序。通过将这些重要方面融入到您的开发过程中，您将能够顺利创建经得起时间考验的高质量 Java 应用程序。

Java 单元测试的世界是多种多样的，提供各种工具和方法来满足不同的开发需求。通过利用其强大功能，您将确保您的应用程序可靠、可维护，并准备好应对软件行业带来的挑战。