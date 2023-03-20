Güvenlik olaylarına yanıt, günümüzün dijital ortamındaki tüm kuruluşlar için kritik öneme sahiptir. Kuruluşlar, güvenlik olaylarını tespit etmek, araştırmak ve düzeltmek için pratik ve verimli bir olay müdahale platformuna ihtiyaç duyar. TheHive, güvenlik olaylarını verimli ve etkili bir şekilde işbirliği yapmak, araştırmak ve çözmek için güvenlik analistleri, tehdit avcıları ve olay müdahale ekipleri için kapsamlı bir çözüm sağlayan açık kaynaklı bir güvenlik olayı müdahale platformudur. Platform, olay yanıt sürecini otomatikleştirmek ve düzenlemek, yanıt sürelerini azaltmak ve güvenlik duruşlarını geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu makalede, TheHive'ın özelliklerine, yeteneklerine ve avantajlarına genel bir bakış sunacağız ve kuruluşların olaylara müdahale sürecini düzene koymalarına ve genel güvenliği iyileştirmelerine nasıl yardımcı olabileceğine dair bir genel bakış sunacağız.

TheHive nedir?

TheHive, güvenlik olaylarının yönetimine ve analizine yardımcı olmak için tasarlanmış, açık kaynaklı, ölçeklenebilir ve işbirliğine dayalı bir Güvenlik Olayı Müdahale Platformudur (SIRP). Öncelikle Bilgisayar Güvenliği Olay Müdahale Ekipleri (CSIRT'ler) ve Güvenlik Operasyon Merkezleri (SOC'ler) için geliştirilen TheHive, vaka yönetimi, görev atama ve gerçek zamanlı işbirliği için merkezi bir platform sağlayarak olay işleme sürecini kolaylaştırır ve geliştirir.

Özelleştirilebilir panolar, yerleşik gözlemlenebilirler ve MISP ve Cortex gibi popüler tehdit istihbaratı araçlarıyla entegrasyon dahil olmak üzere zengin özellik seti ile TheHive, güvenlik uzmanlarının güvenlik olaylarını etkili ve verimli bir şekilde önceliklendirmesine, analiz etmesine ve yanıt vermesine olanak tanır. Örneğin, bir kimlik avı kampanyasıyla uğraşan bir SOC analisti, bir olay oluşturmak, ekip üyelerine görevler atamak ve saldırının doğasını ve kapsamını daha iyi anlamak için entegre tehdit istihbaratı verilerinden yararlanmak için TheHive kullanabilir. TheHive'ın modüler mimarisi ve aktif topluluk desteği, onu sürekli gelişen siber güvenlik ortamında çok yönlü ve değerli bir araç haline getiriyor.

TheHive nasıl çalışır?

TheHive güvenlik ekipleri için olay yönetimini ve işbirliğini merkezileştiren web tabanlı bir platform olarak çalışır. Birincil bileşenleri, güvenlik olaylarını etkili bir şekilde yönetmek ve analiz etmek için kullanılan vakalar, görevler, gözlemlenebilirler ve analitiktir. İşte TheHive nasıl çalıştığına dair bir döküm:

Vakalar : Güvenlik analistleri, bireysel olayları temsil etmek için vakalar oluşturur. Her vaka bir özet, önem derecesi, etiketler ve diğer ilgili meta verileri içerir. Vakalar, analistlerin aynı anda birden fazla olayla uğraşırken yapılandırılmış bir yaklaşım sürdürmelerini sağlar.



: Güvenlik analistleri, bireysel olayları temsil etmek için vakalar oluşturur. Her vaka bir özet, önem derecesi, etiketler ve diğer ilgili meta verileri içerir. Vakalar, analistlerin aynı anda birden fazla olayla uğraşırken yapılandırılmış bir yaklaşım sürdürmelerini sağlar. Görevler : Analistler, her vakada ekip üyelerine görevler oluşturabilir ve atayabilir. Görevlere öncelikler, son tarihler ve açıklamalar atanabilir, bu da ilerlemenin izlenmesine ve sorumlulukların netleştirilmesine yardımcı olur.



: Analistler, her vakada ekip üyelerine görevler oluşturabilir ve atayabilir. Görevlere öncelikler, son tarihler ve açıklamalar atanabilir, bu da ilerlemenin izlenmesine ve sorumlulukların netleştirilmesine yardımcı olur. Gözlemlenebilirler : Gözlemlenebilirler, IP adresleri, alan adları, e-posta adresleri veya dosya karmaları gibi bir olayla ilgili veri noktaları veya göstergelerdir. Analistler bir vakaya gözlemlenebilirler ekleyebilir, bunları entegre tehdit istihbaratı araçlarıyla ( MISP ve Cortex gibi) zenginleştirebilir ve olası tehditleri veya kötü amaçlı etkinlikleri hızla belirleyebilir.



: Gözlemlenebilirler, IP adresleri, alan adları, e-posta adresleri veya dosya karmaları gibi bir olayla ilgili veri noktaları veya göstergelerdir. Analistler bir vakaya gözlemlenebilirler ekleyebilir, bunları entegre tehdit istihbaratı araçlarıyla ( ve gibi) zenginleştirebilir ve olası tehditleri veya kötü amaçlı etkinlikleri hızla belirleyebilir. Analitik : TheHive , güvenlik ekiplerinin olay verilerini analiz etmesine ve kalıpları, eğilimleri veya bağıntıları belirlemesine yardımcı olan görselleştirme ve raporlama yetenekleri sağlar. Özelleştirilebilir panolar, devam eden olayların kapsamlı bir görünümünü sunar ve etkili karar vermeyi kolaylaştırır.



: , güvenlik ekiplerinin olay verilerini analiz etmesine ve kalıpları, eğilimleri veya bağıntıları belirlemesine yardımcı olan görselleştirme ve raporlama yetenekleri sağlar. Özelleştirilebilir panolar, devam eden olayların kapsamlı bir görünümünü sunar ve etkili karar vermeyi kolaylaştırır. Entegrasyon : TheHive çok çeşitli üçüncü taraf araç ve hizmetlerle entegrasyonu destekleyerek ekiplerin mevcut siber güvenlik altyapılarından yararlanmalarını sağlar. Popüler entegrasyonlar arasında SIEM sistemlerinden uyarı alımı, durum yükseltme için biletleme sistemleri ve olay iyileştirme için otomatik yanıt araçları yer alır.



: çok çeşitli üçüncü taraf araç ve hizmetlerle entegrasyonu destekleyerek ekiplerin mevcut siber güvenlik altyapılarından yararlanmalarını sağlar. Popüler entegrasyonlar arasında sistemlerinden uyarı alımı, durum yükseltme için biletleme sistemleri ve olay iyileştirme için otomatik yanıt araçları yer alır. İşbirliği : Gerçek zamanlı işbirliği, TheHive temel taşıdır. Ekip üyeleri platformda iletişim kurabilir, bulguları paylaşabilir ve vaka ayrıntılarını güncelleyerek iletişimi düzene sokabilir ve herkesin bilgi sahibi olmasını sağlayabilir.



TheHive güvenlik ekiplerinin olayları yönetmesi, işbirliği yapması ve ilgili verilere erişmesi için uyumlu ve verimli bir ortam oluşturarak onu siber güvenlik sorunlarının üstesinden gelmek için güçlü bir çözüm haline getirir.

TheHive Özellikleri

TheHive güvenlik ekipleri için verimli olay yönetimini ve işbirliğini kolaylaştıran bir dizi özellik sunar. İşlevselliğinin merkezinde, önem düzeyleri ve diğer ilgili meta veriler dahil olmak üzere güvenlik olayları hakkında hayati bilgileri depolayan vakalar oluşturmak ve düzenlemek yer alır. Vakalar geliştikçe, ekip üyeleri görevleri atayabilir ve takip ederek sorumlulukların net bir şekilde dağıtılmasını ve her olaya eksiksiz bir yanıt verilmesini sağlayabilir.

TheHive en değerli yönlerinden biri, gözlemlenebilirleri veya uzlaşma göstergelerini işleme kapasitesidir. Bu veri noktaları, MISP ve Cortex gibi üçüncü taraf araçlarla entegrasyon yoluyla zenginleştirilebilir ve analistlere daha derin bağlam ve içgörüler sağlar. Özelleştirilebilir panolar, vaka verilerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesini ve görselleştirilmesini sağlayarak ekiplerin trendleri ve anormallikleri hızlı bir şekilde belirlemesine olanak tanır.

TheHive'ın gerçek zamanlı işbirliğine yaptığı vurgu, ekip üyeleri arasında kesintisiz iletişimi teşvik eden kritik bir avantajdır. SIEM sistemleri veya biletleme platformları gibi diğer güvenlik araçları ve hizmetleriyle entegrasyon, TheHive'ın RESTful API'si aracılığıyla mümkün kılınarak yeteneklerini daha da genişletir.

Ayrıca TheHive, uyumluluk ve olay sonrası analiz amaçları için kapsamlı bir etkinlik denetim izi sürdürürken hassas verilerin güvende kalmasını sağlamak için rol tabanlı bir erişim kontrol sistemi sağlar. Toplu olarak, bu özellikler TheHive siber güvenliğin karmaşık ve hızlı tempolu dünyasında gezinen güvenlik ekipleri için vazgeçilmez bir araç haline getiriyor.

TheHive açık kaynak mı?

Evet, TheHive, AGPL (Affero Genel Kamu Lisansı) sürüm 3 kapsamında yayınlanan açık kaynaklı bir Güvenlik Olayı Müdahale Platformudur (SIRP). , değiştirir ve gelişimine katkıda bulunur. Açık kaynak modeli aynı zamanda güçlü bir kullanıcı ve geliştirici topluluğunun işbirliği yapmasına, fikirlerini paylaşmasına ve platformu sürekli olarak iyileştirmesine olanak tanıyarak platformun sürekli gelişen siber güvenlik ortamına uygunluğunu ve uyarlanabilirliğini sağlar.

TheHive neden denemelisiniz?

Güvenlik ekiplerinin TheHive denemeyi düşünmesinin birkaç nedeni vardır:

Verimli Olay Yönetimi : TheHive vaka ve görev yönetimi yoluyla güvenlik olaylarını ele almak için yapılandırılmış bir yaklaşım sağlar. Bu organizasyon, güvenlik ekiplerinin aynı anda birden fazla olaya etkili ve verimli bir şekilde yanıt vermesini sağlar.



: vaka ve görev yönetimi yoluyla güvenlik olaylarını ele almak için yapılandırılmış bir yaklaşım sağlar. Bu organizasyon, güvenlik ekiplerinin aynı anda birden fazla olaya etkili ve verimli bir şekilde yanıt vermesini sağlar. İşbirliği ve İletişim : TheHive'ın gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, ekip üyeleri arasında kesintisiz iletişimi teşvik ederek herkesin devam eden vakaların ilerlemesi ve bulguları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Bu, güvenlik olaylarına karşı daha koordineli ve çevik bir yanıtı teşvik eder.



: TheHive'ın gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, ekip üyeleri arasında kesintisiz iletişimi teşvik ederek herkesin devam eden vakaların ilerlemesi ve bulguları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Bu, güvenlik olaylarına karşı daha koordineli ve çevik bir yanıtı teşvik eder. Zenginleştirme ve Entegrasyon : TheHive'ın MISP ve Cortex gibi tehdit istihbaratı araçları ve diğer güvenlik platformlarıyla entegrasyon yetenekleri, gözlemlenebilirler için değerli bağlam ve içgörüler sunar. Bu, analistlerin olaya müdahale sürecinde daha bilinçli kararlar almasına olanak tanır.



: TheHive'ın MISP ve Cortex gibi tehdit istihbaratı araçları ve diğer güvenlik platformlarıyla entegrasyon yetenekleri, gözlemlenebilirler için değerli bağlam ve içgörüler sunar. Bu, analistlerin olaya müdahale sürecinde daha bilinçli kararlar almasına olanak tanır. Özelleştirilebilirlik ve Ölçeklenebilirlik : TheHive'ın özelleştirilebilir panoları ve modüler mimarisi, farklı güvenlik ekiplerinin benzersiz ihtiyaçlarına ve iş akışlarına uyum sağlamasına olanak tanır. Bir kuruluşun gereksinimleri büyüdükçe veya değiştikçe TheHive buna göre ölçeklendirilebilir.



: TheHive'ın özelleştirilebilir panoları ve modüler mimarisi, farklı güvenlik ekiplerinin benzersiz ihtiyaçlarına ve iş akışlarına uyum sağlamasına olanak tanır. Bir kuruluşun gereksinimleri büyüdükçe veya değiştikçe buna göre ölçeklendirilebilir. Açık Kaynak ve Topluluk Odaklı : Açık kaynaklı bir platform olan TheHive , özel bir kullanıcı ve geliştirici topluluğu tarafından sürekli geliştirme ve iyileştirmeden yararlanır. Bu, platformun en son güvenlik eğilimleri ve en iyi uygulamalarla güncel kalmasını sağlar.



: Açık kaynaklı bir platform olan , özel bir kullanıcı ve geliştirici topluluğu tarafından sürekli geliştirme ve iyileştirmeden yararlanır. Bu, platformun en son güvenlik eğilimleri ve en iyi uygulamalarla güncel kalmasını sağlar. Uygun Maliyetli : Açık kaynaklı bir çözüm olarak TheHive , maliyetli lisanslama ücretleri olmadan dağıtılabilir ve kullanılabilir, bu da onu bütçe kısıtlamaları olan kuruluşlar için cazip bir seçenek haline getirir.



: Açık kaynaklı bir çözüm olarak , maliyetli lisanslama ücretleri olmadan dağıtılabilir ve kullanılabilir, bu da onu bütçe kısıtlamaları olan kuruluşlar için cazip bir seçenek haline getirir. Geliştirilmiş Görünürlük ve Raporlama : TheHive'ın görselleştirme ve raporlama yetenekleri, güvenlik ekiplerinin olay verilerini analiz etmesine ve kalıpları, eğilimleri veya bağıntıları belirlemesine yardımcı olarak kuruluşun güvenlik duruşunun daha iyi anlaşılmasını sağlar.



TheHive güvenlik olaylarını yönetmek, işbirliğini geliştirmek ve mevcut güvenlik araçlarıyla bütünleştirmek için kapsamlı ve uyarlanabilir bir çözüm sunar. Açık kaynaklı doğası ve aktif topluluk desteği, onu güvenlik operasyonlarını geliştirmek isteyen kuruluşlar için çok yönlü ve değerli bir araç haline getiriyor.

Çözüm

Sonuç olarak TheHive, güvenlik ekiplerine güvenlik olaylarını etkili bir şekilde yönetme, analiz etme ve yanıt verme yetkisi veren olağanüstü bir açık kaynaklı Güvenlik Olayı Müdahale Platformudur. Verimli vaka ve görev yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği ve üçüncü taraf araçlarla sorunsuz entegrasyon gibi sağlam özellikleri, onu günümüzün karmaşık siber güvenlik ortamında değerli bir varlık haline getiriyor. Platformun açık kaynaklı yapısı ve güçlü topluluk desteği, sürekli gelişme ve sürekli gelişen tehdit ortamına uyum sağlamayı garanti eder. TheHive benimseyen kuruluşlar, güvenlik operasyonlarını geliştirebilir, olaylara müdahaleyi kolaylaştırabilir ve güvenlik duruşlarını güçlendirebilir.