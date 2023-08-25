Softr — это универсальный инструмент для создания потрясающих веб-приложений без обширного программирования в индустрии динамических no-code и low-code платформ. Давайте углубимся в историю, особенности и функциональность Softr.

Softr, основанная в 2020 году, представляет собой no-code платформу, которая позволяет пользователям создавать веб-приложения, веб-сайты и порталы без необходимости традиционных навыков программирования. Его создание было обусловлено целью дать возможность отдельным лицам и предприятиям воплотить свои идеи в жизнь в цифровой сфере. Softr завоевал популярность среди предпринимателей, стартапов и малого бизнеса благодаря удобному интерфейсу и способности быстро превращать концепции в функциональные веб-приложения.

Как это работает?

Softr упрощает процесс веб-разработки благодаря интуитивно понятному интерфейсу с возможностью перетаскивания . Пользователи могут начать с выбора из различных настраиваемых шаблонов, предназначенных для различных вариантов использования, таких как портфолио, торговые площадки, сайты членства и т. д. После выбора шаблона пользователи могут легко изменить его макет, содержимое и элементы дизайна в соответствии со своим брендом и видением. .

Softr предлагает различные строительные блоки и виджеты, такие как текст, изображения, видео, кнопки, формы и динамические списки. Эти элементы могут быть легко интегрированы в страницы приложения, что позволяет создавать интерактивный и привлекательный пользовательский опыт. Более того, пользователи могут интегрировать внешние сервисы и базы данных через API , обеспечивая динамический контент и функциональность.

Отличительной особенностью Softr является его способность обрабатывать данные из Airtable, Google Sheets и других внешних источников. Эта интеграция позволяет пользователям наполнять свои приложения данными и информацией в режиме реального времени, обеспечивая актуальность и актуальность контента.

Платформа также предлагает различные варианты настройки, позволяющие пользователям настраивать шрифты, цвета, макеты и элементы брендинга в соответствии с эстетикой и стилем своего проекта. Более того, адаптивный дизайн Softr гарантирует, что приложения оптимизированы для различных устройств, обеспечивая бесперебойную работу на настольных компьютерах, планшетах и ​​смартфонах.

После завершения процесса разработки Softr упрощает развертывание, позволяя пользователям публиковать свои приложения в собственных доменах или поддоменах. Этот плавный переход от проектирования к реальному развертыванию ускоряет процесс публикации веб-приложений.

Ключевая особенность

Интеграция данных: с помощью Softr пользователи могут легко интегрировать данные из внешних источников, таких как Airtable , Google Sheets и других. Это гарантирует, что приложения будут постоянно обновляться динамическим контентом в реальном времени, что повышает вовлеченность пользователей.

с помощью Softr пользователи могут легко интегрировать данные из внешних источников, таких как , Google Sheets и других. Это гарантирует, что приложения будут постоянно обновляться динамическим контентом в реальном времени, что повышает вовлеченность пользователей. Строительные блоки и виджеты. Платформа предоставляет обширную библиотеку строительных блоков и виджетов, включая текст, изображения, формы и динамические списки. Эти виджеты позволяют пользователям создавать интерактивные и визуально привлекательные пользовательские интерфейсы, повышая удобство работы с пользователем .

Платформа предоставляет обширную библиотеку строительных блоков и виджетов, включая текст, изображения, формы и динамические списки. Эти виджеты позволяют пользователям создавать интерактивные и визуально привлекательные пользовательские интерфейсы, повышая удобство работы с пользователем . Адаптивный дизайн: Softr гарантирует, что веб-приложения, созданные на платформе, будут адаптивными и оптимизированными для различных устройств, включая настольные компьютеры, планшеты и мобильные устройства. Эта особенность адаптивного дизайна гарантирует единообразное и бесперебойное взаимодействие с пользователем на экранах разных размеров.

Softr гарантирует, что веб-приложения, созданные на платформе, будут адаптивными и оптимизированными для различных устройств, включая настольные компьютеры, планшеты и мобильные устройства. Эта особенность адаптивного дизайна гарантирует единообразное и бесперебойное взаимодействие с пользователем на экранах разных размеров. Автоматизация рабочих процессов: Softr позволяет автоматизировать рабочие процессы, подключая различные службы и запуская действия на основе взаимодействия с пользователем или изменения данных. Эта функция оптимизирует процессы и повышает удобство работы пользователей.

Softr позволяет автоматизировать рабочие процессы, подключая различные службы и запуская действия на основе взаимодействия с пользователем или изменения данных. Эта функция оптимизирует процессы и повышает удобство работы пользователей. Сотрудничество и командная работа: Softr позволяет нескольким членам команды сотрудничать над одним проектом, что делает его подходящим как для отдельных авторов, так и для групп, работающих вместе над разработкой приложений.

Кто может это использовать?

Softr обслуживает широкий круг частных лиц и предприятий, стремящихся создавать веб-приложения без сложностей традиционного программирования. Вот несколько примеров того, кому может быть полезно использование Softr:

Предприниматели и стартапы. Предприниматели, желающие запустить свой бизнес в Интернете, могут использовать Softr для быстрого создания веб-сайтов, целевых страниц и даже полноценных веб-приложений для демонстрации своих продуктов или услуг.

Предприниматели, желающие запустить свой бизнес в Интернете, могут использовать Softr для быстрого создания веб-сайтов, целевых страниц и даже полноценных веб-приложений для демонстрации своих продуктов или услуг. Малый бизнес. Малый бизнес может использовать Softr для создания профессиональных веб-сайтов, интернет-магазинов и клиентских порталов без необходимости использования обширных ресурсов для разработки.

Малый бизнес может использовать Softr для создания профессиональных веб-сайтов, интернет-магазинов и клиентских порталов без необходимости использования обширных ресурсов для разработки. Создатели контента: блоггеры, писатели и создатели контента могут использовать Softr для создания привлекательных веб-сайтов со встроенными блогами, галереями и интерактивным контентом.

блоггеры, писатели и создатели контента могут использовать Softr для создания привлекательных веб-сайтов со встроенными блогами, галереями и интерактивным контентом. Некоммерческие организации и организации. Некоммерческие организации могут создавать порталы для пожертвований, регистрации на мероприятия и сайты членства, чтобы общаться со своими сторонниками и членами.

Некоммерческие организации могут создавать порталы для пожертвований, регистрации на мероприятия и сайты членства, чтобы общаться со своими сторонниками и членами. Преподаватели: Учителя и преподаватели могут использовать Softr для разработки онлайн-курсов, образовательных платформ и интерактивных учебных ресурсов.

Учителя и преподаватели могут использовать Softr для разработки онлайн-курсов, образовательных платформ и интерактивных учебных ресурсов. Фрилансеры и агентства. Фрилансеры и агентства могут быстро создавать и настраивать веб-приложения для своих клиентов, предлагая экономичное и эффективное решение.

Фрилансеры и агентства могут быстро создавать и настраивать веб-приложения для своих клиентов, предлагая экономичное и эффективное решение. Предприятия электронной коммерции. Предприниматели электронной коммерции могут использовать Softr для создания интернет-магазинов, управления списками товаров и обеспечения безопасных транзакций.

Предприниматели электронной коммерции могут использовать Softr для создания интернет-магазинов, управления списками товаров и обеспечения безопасных транзакций. Дизайнеры: дизайнеры могут превращать свои творческие идеи в функциональные веб-приложения, используя функции настройки дизайна и макетирования Softr.

дизайнеры могут превращать свои творческие идеи в функциональные веб-приложения, используя функции настройки дизайна и макетирования Softr. Технически подкованные люди: даже те, у кого ограниченный опыт программирования, могут использовать Softr для создания веб-приложений, адаптированных к их конкретным потребностям и идеям.

Попробуйте no-code платформу AppMaster AppMaster поможет создать любое веб, мобильное или серверное приложение в 10 раз быстрее и 3 раза дешевле Начать бесплатно

Softr против AppMaster

Softr и AppMaster — известные игроки в сфере разработки no-code, но они занимаются различными аспектами создания и разработки приложений.

Softr фокусируется на предоставлении пользователям возможности с легкостью создавать веб-приложения, предлагая удобный интерфейс и множество шаблонов. Он подходит для частных лиц и малых предприятий, желающих быстро создавать веб-сайты, целевые страницы и интерактивные веб-приложения без необходимости глубоких навыков программирования.

С другой стороны, AppMaster — это передовая платформа no-code, которая позволяет пользователям создавать различные приложения, включая серверные системы, веб-приложения и мобильные приложения. В отличие от многих других инструментов no-code, AppMaster охватывает весь жизненный цикл разработки приложений: от проектирования моделей данных до развертывания полнофункциональных приложений. Этот комплексный подход отличает AppMaster и делает его привлекательным выбором для компаний и частных лиц, стремящихся создавать сложные и многофункциональные приложения без традиционного программирования.

Одной из выдающихся особенностей AppMaster является визуальный конструктор BP, который позволяет пользователям визуально создавать бизнес-процессы, модели данных и endpoints REST API для серверных приложений. Это позволяет пользователям интуитивно проектировать логику и поток своих приложений без необходимости писать сложный код. Аналогично, Web BP Designer и Mobile BP Designer предоставляют одинаковый визуальный подход к разработке бизнес-логики для веб-приложений и мобильных приложений.

Примечательна поддержка AppMaster различных типов приложений. Пользователи могут использовать интерфейс drag-and-drop для веб-приложений для создания пользовательских интерфейсов и интерактивных компонентов. Для мобильных приложений платформа предлагает серверную структуру на основе Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS, что позволяет пользователям создавать мобильные приложения, которые можно развертывать на обеих платформах.

Более того, способность AppMaster генерировать исполняемые двоичные файлы или исходный код отличает его от других платформ no-code. Это означает, что пользователи могут развертывать приложения в облаке и размещать их локально, обеспечивая повышенную гибкость и контроль над инфраструктурой своих приложений. Автоматическое создание платформой документации Swagger для endpoints сервера и сценариев миграции схемы базы данных еще больше упрощает процесс разработки.

С акцентом на масштабируемость и производительность серверные приложения AppMaster создаются с использованием языка программирования Go , известного своей эффективностью и масштабируемостью. Это гарантирует, что приложения, созданные на платформе, смогут обрабатывать сценарии использования с высокой нагрузкой и требования уровня предприятия.

В то время как Softr превосходно упрощает создание веб-приложений для широкой аудитории, AppMaster выходит за рамки, предлагая комплексное решение, которое подходит для различных типов приложений, что делает его привлекательным выбором для компаний и частных лиц, стремящихся создавать более мощные и многофункциональные приложения. Приложения.