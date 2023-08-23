В быстро развивающемся мире платформ no-code и low-code AppSheet выделяется как универсальный инструмент, который позволяет отдельным лицам и организациям создавать собственные мобильные и веб-приложения, не требуя обширных знаний в области кодирования. Компания AppSheet, основанная Правином Сешадри в 2014 году, завоевала популярность благодаря своему инновационному подходу к разработке приложений. Google приобрела платформу в 2020 году, интегрировав ее возможности в экосистему Google Cloud.

Как работает AppSheet?

AppSheet упрощает процесс создания приложений, позволяя пользователям преобразовывать свои источники данных, такие как электронные таблицы и базы данных, в функциональные приложения. Платформа предлагает интуитивно понятный интерфейс, который позволяет пользователям определять модели данных, настраивать пользовательские интерфейсы и устанавливать логические потоки с помощью комбинации визуальных элементов и выражений.

Чтобы создать приложение с помощью AppSheet, пользователи начинают с подключения своего источника данных, будь то таблица Google, файл Excel, база данных SQL или другие поддерживаемые источники. Платформа автоматически анализирует структуру данных и предлагает первоначальный макет приложения. Затем пользователи могут настроить пользовательский интерфейс, добавляя и упорядочивая представления, такие как формы, таблицы, диаграммы и карты.

Уникальная особенность AppSheet заключается в его способности динамически создавать приложения, которые адаптируются к различным устройствам и размерам экрана. Это обеспечивает единообразный пользовательский опыт на различных платформах: от смартфонов до планшетов и настольных компьютеров. Платформа также поддерживает автономный доступ, позволяя пользователям работать со своими приложениями, даже когда подключение ограничено.

Пользователи могут определять поведение приложения с помощью выражений, которые представляют собой простые, но мощные конструкции сценариев, реализующие такую ​​логику, как вычисления, проверки и условные действия. Более того, AppSheet предлагает интеграцию с различными сервисами, обеспечивая взаимодействие с внешними API , webhooks и многим другим.

Создание и развертывание приложения с помощью AppSheet включает определение ролей пользователей и средств управления доступом, обеспечивая безопасность и конфиденциальность данных. Как только приложение будет готово, его можно будет распространять среди пользователей по прямым ссылкам, в магазинах приложений или внутри организаций.

Ключевая особенность

AppSheet может похвастаться несколькими ключевыми функциями, которые делают его популярным выбором для no-code разработки приложений:

Интеграция источников данных: легко подключайтесь к источникам данных, включая электронные таблицы, базы данных и облачные сервисы, для создания приложений реального времени.

легко подключайтесь к источникам данных, включая электронные таблицы, базы данных и облачные сервисы, для создания приложений реального времени. Межплатформенная совместимость: создавайте один раз и развертывайте на нескольких платформах, таких как iOS, Android и в Интернете, обеспечивая единообразную функциональность на всех устройствах.

создавайте один раз и развертывайте на нескольких платформах, таких как iOS, Android и в Интернете, обеспечивая единообразную функциональность на всех устройствах. Динамическое создание приложений: автоматическое создание макетов и представлений приложений на основе источника данных, что упрощает первоначальный процесс разработки.

автоматическое создание макетов и представлений приложений на основе источника данных, что упрощает первоначальный процесс разработки. Выразительная логика: используйте выражения для определения поведения приложения, выполнения вычислений, проверок и условных действий, добавляя приложению динамическую функциональность.

используйте выражения для определения поведения приложения, выполнения вычислений, проверок и условных действий, добавляя приложению динамическую функциональность. Автономный доступ: позволяет пользователям работать с приложениями даже без подключения к Интернету, что делает приложения пригодными для различных сред.

позволяет пользователям работать с приложениями даже без подключения к Интернету, что делает приложения пригодными для различных сред. Возможности интеграции: подключайтесь к внешним службам и API посредством интеграции, расширяя возможности приложения за пределы исходного источника данных.

подключайтесь к внешним службам и API посредством интеграции, расширяя возможности приложения за пределы исходного источника данных. Роли пользователей и контроль доступа: определите роли пользователей, разрешения и средства управления доступом для обеспечения безопасности и конфиденциальности данных.

Кто может использовать AppSheet?

Удобный интерфейс AppSheet и подход no-code делают его доступным для широкого круга людей и организаций, независимо от их технических знаний. Вот некоторые ключевые группы, которым может быть полезно использование AppSheet:

Гражданские разработчики: люди без обширных навыков программирования могут создавать полнофункциональные приложения, используя визуальный интерфейс AppSheet и выразительную логику. Это дает возможность профессионалам бизнеса, преподавателям и энтузиастам воплощать в жизнь идеи своих приложений.

люди без обширных навыков программирования могут создавать полнофункциональные приложения, используя визуальный интерфейс AppSheet и выразительную логику. Это дает возможность профессионалам бизнеса, преподавателям и энтузиастам воплощать в жизнь идеи своих приложений. Малый и средний бизнес: AppSheet позволяет малым предприятиям оптимизировать свою деятельность, создавая собственные приложения для таких задач, как управление запасами, управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и отслеживание проектов.

AppSheet позволяет малым предприятиям оптимизировать свою деятельность, создавая собственные приложения для таких задач, как управление запасами, управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и отслеживание проектов. Предприятия. Крупные организации могут использовать AppSheet для разработки внутренних приложений для таких задач, как сбор данных, управление полевыми услугами и совместная работа сотрудников. Его интеграция с сервисами Google Cloud повышает масштабируемость и безопасность.

Крупные организации могут использовать AppSheet для разработки внутренних приложений для таких задач, как сбор данных, управление полевыми услугами и совместная работа сотрудников. Его интеграция с сервисами Google Cloud повышает масштабируемость и безопасность. Преподаватели: образовательный потенциал AppSheet значителен: он позволяет учителям и преподавателям разрабатывать интерактивные обучающие приложения, тесты и инструменты анализа данных без необходимости сложного программирования.

образовательный потенциал AppSheet значителен: он позволяет учителям и преподавателям разрабатывать интерактивные обучающие приложения, тесты и инструменты анализа данных без необходимости сложного программирования. Некоммерческие организации. Некоммерческие организации могут использовать AppSheet для создания приложений для сбора данных, управления волонтерами, сбора средств и многого другого, повышая свою эффективность и результативность.

Некоммерческие организации могут использовать AppSheet для создания приложений для сбора данных, управления волонтерами, сбора средств и многого другого, повышая свою эффективность и результативность. Стартапы: AppSheet может стать ценным ресурсом для стартапов, желающих быстро создать прототип и протестировать идеи своих приложений, прежде чем инвестировать в полномасштабную разработку.

AppSheet может стать ценным ресурсом для стартапов, желающих быстро создать прототип и протестировать идеи своих приложений, прежде чем инвестировать в полномасштабную разработку. Профессиональные разработчики. Даже опытные разработчики могут использовать AppSheet для быстрого прототипирования и создания приложений для проверки концепции, прежде чем погрузиться в традиционную разработку на основе кода.

Попробуйте no-code платформу AppMaster AppMaster поможет создать любое веб, мобильное или серверное приложение в 10 раз быстрее и 3 раза дешевле Начать бесплатно

AppSheet против AppMaster

Хотя и AppSheet, и AppMaster относятся к индустрии no-code и low-code, они предназначены для различных аспектов разработки приложений, предлагая уникальные преимущества, адаптированные к различным требованиям.

AppMaster является выдающимся игроком в сфере no-code, предлагая универсальную платформу, которая позволяет компаниям создавать широкий спектр приложений без необходимости традиционных навыков программирования. Что отличает AppMaster так это комплексный подход к разработке приложений, охватывающий серверную часть, веб-интерфейсы и мобильные интерфейсы.

Серверные приложения: AppMaster позволяет клиентам визуально проектировать модели данных (схему базы данных) и бизнес-логику с помощью интуитивно понятного конструктора BP. Такой визуальный подход не только ускоряет разработку, но и улучшает сотрудничество между бизнесом и ИТ-командами. Благодаря поддержке REST API и конечных точек WebSocket Secure (WSS) пользователи могут легко интегрировать свои приложения с другими системами.

позволяет клиентам визуально проектировать модели данных (схему базы данных) и бизнес-логику с помощью интуитивно понятного конструктора BP. Такой визуальный подход не только ускоряет разработку, но и улучшает сотрудничество между бизнесом и ИТ-командами. Благодаря поддержке REST API и конечных точек WebSocket Secure (WSS) пользователи могут легко интегрировать свои приложения с другими системами. Веб-приложения. Для веб-приложений AppMaster позволяет пользователям создавать динамические пользовательские интерфейсы с помощью метода drag-and-drop . Web BP Designer позволяет пользователям определять бизнес-логику для каждого компонента, обеспечивая полную интерактивность. Эти приложения создаются с использованием платформы Vue3 и JavaScript/TypeScript (JS/TS), что обеспечивает мощный и гибкий пользовательский интерфейс.

Для веб-приложений позволяет пользователям создавать динамические пользовательские интерфейсы с помощью метода . Web BP Designer позволяет пользователям определять бизнес-логику для каждого компонента, обеспечивая полную интерактивность. Эти приложения создаются с использованием платформы Vue3 и JavaScript/TypeScript (JS/TS), что обеспечивает мощный и гибкий пользовательский интерфейс. Мобильные приложения: AppMaster расширяет свои возможности на мобильные приложения, позволяя пользователям разрабатывать пользовательские интерфейсы и определять бизнес-логику с помощью Mobile BP Designer. Серверная платформа платформы, основанная на Kotlin и Jetpack Compose для Android, а также SwiftUI для iOS, обеспечивает согласованную и производительную мобильную работу на всех платформах.

расширяет свои возможности на мобильные приложения, позволяя пользователям разрабатывать пользовательские интерфейсы и определять бизнес-логику с помощью Mobile BP Designer. Серверная платформа платформы, основанная на Kotlin и для Android, а также для iOS, обеспечивает согласованную и производительную мобильную работу на всех платформах. Развертывание и масштабируемость: после нажатия кнопки «Опубликовать» AppMaster берет чертежи и генерирует необходимый исходный код для приложений. Он компилирует и тестирует приложения, а затем развертывает их в облаке, обеспечивая быструю итерацию и разработку. Серверные приложения без сохранения состояния платформы, созданные с помощью Go (Golang), обеспечивают впечатляющую масштабируемость для корпоративных случаев и сценариев использования с высокой нагрузкой.

после нажатия кнопки «Опубликовать» берет чертежи и генерирует необходимый исходный код для приложений. Он компилирует и тестирует приложения, а затем развертывает их в облаке, обеспечивая быструю итерацию и разработку. Серверные приложения без сохранения состояния платформы, созданные с помощью Go (Golang), обеспечивают впечатляющую масштабируемость для корпоративных случаев и сценариев использования с высокой нагрузкой. Техническая документация и гибкость: AppMaster автоматически генерирует документацию Swagger (OpenAPI) для endpoints сервера и сценариев миграции схемы базы данных, упрощая процесс документирования. Благодаря способности создавать приложения с нуля при каждом изменении AppMaster устраняет проблемы технической задолженности, обеспечивая чистоту и эффективность кодовых баз. Более того, платформа поддерживает базы данных, совместимые с Postgresql, в качестве основных баз данных, что повышает совместимость.

И AppSheet, и AppMaster предлагают ценные решения в области no-code и low-code. AppSheet подходит для быстрой разработки приложений нетехническими пользователями, а AppMaster предоставляет более широкий спектр возможностей и ориентирован на компании, стремящиеся к расширенной настройке, масштабируемости и различным типам приложений. Выбор между ними зависит от таких факторов, как сложность проекта, технические знания и конкретные требования.