Wix, многонациональная ИТ-компания, известная своим удобным конструктором веб drag-and-drop, объявила о запуске Branded App от Wix . Эта новая платформа no-code позволяет компаниям создавать нативные мобильные приложения без каких-либо знаний в области кодирования. Wix, который фокусируется на предоставлении пользователям инструментов для создания и управления своим присутствием в Интернете, удовлетворяет растущий спрос на фирменные нативные приложения среди владельцев бизнеса с этим расширением.

Ронни Элкаям, старший вице-президент Wix по мобильным устройствам, рынку приложений и стратегическим продуктам, признал растущий спрос, заявив: «Пользователи обратились к нам с необходимостью создать нативное приложение с их именем и логотипом. Многие из наших пользователей являются предприятиями, а у предприятий есть желание изобразить ситуацию, в которой они больше, чем они есть на самом деле. Они хотят следовать за крупными компаниями, у которых есть нативные приложения».

При ежемесячной подписке в размере 200 долларов США брендированное приложение от Wix является значительным вложением для пользователей. Кроме того, они должны платить ежегодную плату в размере 99 долларов США за App Store и единовременную плату в размере 25 долларов США за Google Play. Тем не менее, Wix считает, что нативные мобильные приложения могут помочь компаниям увеличить продажи. Для пользователей, у которых уже есть веб-сайт Wix, конструктор приложений может автоматически интегрировать функции с их веб-сайта, упрощая процесс разработки.

Элкаям объяснил преимущества интеграции : «Если вы работаете в ресторане и на вашем веб-сайте настроено меню для онлайн-заказа, это же меню будет отображаться в приложении. Вам не нужно настраивать его. Любые покупки или любые заказы из этого меню будут отображаться на вашей панели инструментов».

Из 200 миллионов пользователей Wix 5 миллионов являются платными подписчиками. Компании предпочитают план Wix за 27 долларов в месяц для веб-сайтов, который включает функции электронной коммерции. Даже пользователи бесплатного веб-сайта могут создать приложение с помощью Branded App by Wix — этот продукт не входит в существующие планы подписки. Владельцы бизнеса могут настраивать значок, макет и контент своего приложения и иметь доступ к различным функциям, таким как страницы продуктов, услуги бронирования, форумы, функции чата, блоги, push-уведомления и многое другое. Wix также будет автоматически обновлять приложения, чтобы они оставались совместимыми с последними версиями iOS и Android.

Брендированное приложение от Wix — сильный конкурент на рынке разработки приложений no-code. Конкуренты, такие как Bubble, предлагают платформы веб-приложений по цене от 29 до 529 долларов в месяц, а также бесплатный план для обучения и разработки приложений. Однако собственные приложения Wix можно загрузить непосредственно из App Store и Google Play, что дает дополнительные преимущества.

Запуск Branded App от Wix следует за всплеском спроса на услуги компании в 2020 году во время пандемии коронавируса, когда добавился 31 миллион новых пользователей. Прибыль Wix за первый квартал 2022 года составила 304 миллиона долларов, что на 41% больше, чем в предыдущем году. После успешного бета-тестирования с сотнями пользователей Branded App от Wix теперь доступно всем, с заманчивой пожизненной скидкой 50% для тех, кто зарегистрируется в течение текущего предпродажного периода.

Услуги по разработке приложений No-code представляют собой доступную альтернативу традиционным методам кодирования. Такие платформы, как AppMaster и другие , позволяют компаниям более эффективно создавать как внутренние, так и внешние приложения, снижая затраты на разработку и открывая новые возможности для цифровой трансформации. Поскольку тенденция no-code продолжает расти, такие платформы, как AppMaster и фирменное приложение Wix, вероятно, будут играть важную роль в формировании будущего разработки программного обеспечения.