Webflow, известный игрок в индустрии программного обеспечения no-code, сообщил, что успешно привлек 140 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии B. Благодаря этим масштабным инвестициям оценка компании взлетела до впечатляющих 2,1 миллиарда долларов. Раунд финансирования приветствовал ведущих инвесторов Accel и Silversmith, которые также поддержали стартап в раунде серии A 2019 года, который принес 72 миллиона долларов.

CapitalG, группа венчурного капитала Alphabet, присоединилась к серии B, а инвестор Лаэла Стерди вошла в совет директоров Webflow. Платформа приобрела значительную популярность и удвоила свою клиентскую базу в 2020 году. Инновационное программное обеспечение Webflow позволяет клиентам создавать веб-сайты без написания кода и предоставляет возможности хостинга и контента.

Платформа Webflow является частью более широкой категории компаний и платформ, которые считают, что создание программного обеспечения для Интернета должно становиться все проще. Ведущие платформы в индустрии no-code и low-code, такие как AppMaster, приобретают огромную популярность благодаря упрощению разработки приложений, что в конечном итоге делает разработку программного обеспечения более рентабельной для предприятий любого размера.

По словам генерального директора Webflow Влада Магдалина, раунд финансирования серии B является «оппортунистическим» шагом для компании. Их наличных средств остается достаточно, а новообретенный капитал позволит им инвестировать в свой бизнес способами, которые могут не сразу сказаться на их доходах — потенциально в таких ключевых областях, как корпоративные продукты, поддержка, набор персонала и расширение платформы.

Магдалин сообщил, что компания намерена продолжить экспансию в элитные предприятия после того, как продемонстрировала значительный успех в этом сегменте. Он сообщает, что более обширные клиенты могут похвастаться средней стоимостью контрактов на несколько порядков выше, чем договоры купли-продажи с малым и средним бизнесом, при этом на долю корпоративных клиентов приходится лишь около 5% их бизнеса. Компания планирует нацелиться на этот прибыльный сектор в 2021 году, обеспечив рост своего крупного бизнеса в 10 раз.

В дополнение к нацеливанию на более обширные учетные записи, у Webflow есть большие планы продуктов на горизонте. Генеральный директор предполагает, что платформа будет поддерживать более продвинутые возможности создания веб-сайтов, а также инструменты no-code, позволяющие решать все более сложные программные задачи. Это может еще больше расширить рынок no-code, освободив место для инновационных стартапов, таких как AppMaster , которые помогут не разработчикам снизить свою зависимость от инженерных команд.

Арун Мэтью из Accel, входящий в совет директоров Webflow, и Лаэла Стерди из CapitalG разделяют оптимистичный взгляд генерального директора на индустрию no-code. Они согласны с тем, что рынок быстро переходит к использованию инструментов no-code и все еще находится на ранних стадиях кривой внедрения, а это означает, что существует значительный неиспользованный потенциал для роста.

Этот внушительный раунд финансирования и постоянная поддержка Webflow со стороны Accel являются многообещающими индикаторами будущего успеха индустрии no-code и low-code. Поскольку такие платформы, как AppMaster продолжают делать разработку программного обеспечения быстрее и доступнее для всех пользователей, будет интересно наблюдать за продолжающейся эволюцией и ростом рынка no-code.