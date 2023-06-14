Компания ServiceNow объявила о внедрении технологии генеративного искусственного интеллекта в свой чат-бот Virtual Agent, что значительно улучшает возможности самообслуживания платформы. Now Assist для Virtual Agent использует ИИ для предоставления более прямых, релевантных и разговорных ответов на запросы пользователей, позволяя им с большей легкостью выполнять сложные задачи.

Благодаря интеграции генеративного ИИ в виртуальный агент пользователи теперь могут получать дополнительный контекст и информацию, когда они задают вопросы, например, внутренние фрагменты кода, изображения продуктов, видео, ссылки на документы или резюме статей базы знаний. Это усовершенствование платформы ServiceNow значительно улучшает пользовательский опыт и эффективность чатбота, делая его ценным инструментом для клиентов.

ServiceNow также представила Virtual Agent Designer - среду drag-and-drop, в которой клиенты могут настроить разговорный опыт чатбота в соответствии с требованиями своей организации. Кроме того, платформа теперь позволяет встраивать большие языковые модели, такие как Microsoft Azure OpenAI Service LLM или OpenAI API, позволяя пользователям при необходимости напрямую взаимодействовать с этими службами.

Это крупное обновление платформы ServiceNow стало возможным благодаря предыдущим достижениям в области контроллера генеративного искусственного интеллекта и технологии Now Assist for Search. В результате ServiceNow укрепляет свои позиции на переднем крае технологической индустрии, основанной на ИИ.

Председатель совета директоров и генеральный директор ServiceNow Билл МакДермотт сказал: "ServiceNow возглавляет эру интеллекта. Благодаря многолетним инвестициям в ИИ мы оказались в центре неоспоримого движения. Мы внедряем генеративный ИИ в нашу платформу, чтобы клиенты могли максимизировать ROI: "отдачу от интеллекта". Речь идет о продуманных совместных инновациях с высоким уровнем доверия, поскольку мы находим баланс между скоростью работы машины и человеческими суждениями. Благодаря стратегическому партнерству с NVIDIA и Microsoft мы разрабатываем более умные и полностью автоматизированные рабочие процессы. Мы помогаем нашим клиентам внедрять совершенно новые бизнес-модели на ServiceNow как интеллектуальной платформе для сквозной цифровой трансформации.

Поскольку все больше организаций используют платформы low-code и no-code, такие инструменты, как конструктор виртуальных агентов ServiceNow и платформа no-code от AppMaster.io, становятся все более важными для оптимизации процессов и повышения вовлеченности пользователей. Методики разработки приложений No-Code/Low-Code помогают компаниям создавать приложения быстрее и экономически эффективнее, что дает им возможность адаптироваться к постоянно меняющемуся цифровому ландшафту.