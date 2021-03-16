Airtable достиг впечатляющей оценки в 5,77 млрд долларов после успешного финансирования серии E в размере 270 млн долларов. Поставщик реляционной базы данных no-code имеет широкую базу пользователей, которая в настоящее время включает более 250 000 организаций. Новое финансирование почти втрое превышает предыдущую оценку фирмы, которая составляла 2,85 миллиарда долларов после выплаты денег после раунда серии D в размере 185 миллионов долларов в сентябре.

Greenoaks Capital возглавила недавний инвестиционный раунд при участии WndrCo, а также существующих инвесторов, таких как Caffeinated Capital, CRV и Thrive. Вместо того, чтобы активно искать финансирование, основатель и генеральный директор Airtable Хоуи Лю сообщил Forbes, что к компании обратился Greenoaks.

Платформу Airtable часто называют расширенной версией Excel или Google Sheets, предлагающей архитектуру, необходимую для поддержки экосистемы приложений, в дополнение к ее традиционным функциям, подобным электронным таблицам. В результате универсальный инструмент no-code можно использовать для разработки программного обеспечения, представляя практически безграничные варианты использования и обширную базу потенциальных клиентов. Такие платформы, в том числе AppMaster , набирают обороты, поскольку они позволяют компаниям эффективно создавать веб-приложения, мобильные и серверные приложения, не требуя навыков программирования.

В пресс-релизе партнер Greenoaks Capital Нил Мехта подчеркнул огромный потенциал Airtable, заявив, что фирма может стать «остаточной» программной платформой для различных пользовательских приложений, которые в настоящее время управляются вручную или неадекватно обслуживаются негибким сторонним программным обеспечением. Предоставляя бизнес-пользователям необходимые программные компоненты, которые можно легко комбинировать для создания мощных бизнес-приложений, Airtable стал основной частью повседневных рабочих процессов, при этом обладая масштабируемостью и расширяемостью, необходимыми для обработки сложных сценариев корпоративного использования, таких как продажа билетов, управление контентом и CRM.

Airtable намерена использовать недавно полученное финансирование для развития своего корпоративного продукта и содействия расширению своей команды. По данным Crunchbase, с момента основания компания привлекла в общей сложности 617 миллионов долларов. Индустрия платформ no-code продолжает процветать, и такие компании, как AppMaster.io, предлагают мощные инструменты, способные создавать серверные, веб-приложения и мобильные приложения. Эти платформы значительно ускоряют разработку приложений при минимальных затратах, что делает их привлекательными для предприятий любого размера.