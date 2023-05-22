Meta была оштрафована на 1,2 миллиарда евро (1,3 миллиарда долларов) европейскими регуляторами конфиденциальности в связи с передачей данных пользователей из ЕС в США. Этот рекордный штраф подчеркивает растущую озабоченность по поводу защиты данных и конфиденциальности в цифровую эпоху.

Первоначальное дело восходит к иску австрийского активиста Макса Шремса, который утверждал, что система передачи данных граждан ЕС в США не защищает европейских граждан от американской слежки.

Несколько правовых механизмов передачи персональных данных между США и ЕС были оспорены, а последний вариант, Privacy Shield, был признан недействительным Европейским судом (ECJ), высшей судебной инстанцией ЕС, в 2020 году.

Ирландская комиссия по защите данных, которая контролирует деятельность Meta в ЕС, обвинила компанию в нарушении Общего положения о защите данных (GDPR), когда она продолжала отправлять личные данные европейских граждан в США, несмотря на решение Европейского суда от 2020 года. GDPR, знаковое постановление ЕС о защите данных, вступило в силу в 2018 году и регулирует деятельность компаний, работающих на территории блока.

Meta использовала механизм, называемый стандартными договорными оговорками, для передачи персональных данных в ЕС и за его пределы. Хотя этот метод не был заблокирован ни одним судом ЕС, ирландский орган по надзору за данными заявил, что эти оговорки в сочетании с дополнительными мерами, принятыми Meta, не устраняют риски для основных прав и свобод субъектов данных, выявленные Европейским судом.

Комиссия поставила перед Meta ультиматум приостановить любые будущие передачи персональных данных в США в течение пяти месяцев с даты принятия решения.

Этот беспрецедентный штраф в размере 1,2 миллиарда евро превосходит все штрафы, когда-либо налагавшиеся за нарушения GDPR. Предыдущим крупнейшим штрафом был штраф в размере 746 миллионов евро, наложенный на гиганта электронной коммерции Amazon в 2021 году.

Компания Meta заявила о своем намерении обжаловать решение и штраф. В сообщении, опубликованном в блоге в понедельник, Ник Клегг, президент Meta по глобальным вопросам, и Дженнифер Ньюстед, главный юридический директор компании, заявили: "Мы обжалуем эти решения и немедленно обратимся в суд, который может приостановить сроки исполнения, учитывая вред, который нанесут эти постановления, в том числе миллионам людей, которые ежедневно пользуются Facebook.

Это дело привлекло внимание к продолжающимся переговорам между ЕС и Вашингтоном по согласованию нового механизма передачи данных. Хотя США и ЕС достигли предварительного соглашения о создании новой структуры для трансграничной передачи данных в прошлом году, оно еще не вступило в силу.

Компания Meta надеется, что готовящееся соглашение между ЕС и США о конфиденциальности данных будет принято до того, как вступят в силу сроки, установленные ирландским регулятором. Клегг и Ньюстед прокомментировали: "Если новые рамки вступят в силу до истечения сроков реализации, наши услуги смогут продолжать работать в том же режиме, что и сегодня, без каких-либо сбоев или последствий для пользователей.

Эта продолжающаяся юридическая битва подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются технологические компании при навигации по правилам защиты данных и конфиденциальности, включая использование конструкторов приложений без кода и других инновационных решений, таких как AppMaster.io, чтобы помочь упростить процессы соответствия и защитить данные пользователей.