Webflow, уважаемая платформа визуальной разработки no-code позволяющая профессионалам создавать веб-присутствия, объявляет о назначении Линды Тонг первым главным операционным директором компании. На этой новой руководящей должности она возглавит все общие и административные функции, такие как управление персоналом, финансы, юриспруденция, ИТ и данные, что в конечном итоге будет способствовать росту и масштабированию платформы Webflow.

Продолжая свой исключительный рост в 2022 году, Webflow's расширила свою исполнительную команду после того, как в мае Шейн Мерфи-Ройтер стал первым директором по маркетингу компании. Кроме того, в марте компания объявила о раунде финансирования серии C на сумму 120 миллионов долларов, в результате чего ее оценка резко возросла до 4 миллиардов долларов с годовым регулярным доходом (ARR) более 100 миллионов долларов.

Значительный опыт Линды Тонг в управлении и масштабировании потребительского и корпоративного бизнеса на этапах роста окажется бесценным для Webflow. До прихода в Webflow Тонг более пяти лет работал в AppDynamics в качестве генерального менеджера, помогая компании достичь более чем полумиллиардного дохода в подразделении Cisco. Она также занимала должность вице-президента по продуктам и инновациям в Национальной футбольной лиге (НФЛ), где руководила командами по обновлению цифрового опыта и повышению вовлеченности болельщиков. Кроме того, Тонг занимает должность директора совета директоров Prezi и получила степень бакалавра экономики в Йельском университете.

Линда Тонг выразила энтузиазм по поводу присоединения к Webflow, заявив, что видение компании по созданию самой мощной платформы визуальной разработки согласуется с ее личным стремлением к демократизации технологий для более широкой аудитории. Являясь частью руководящей команды Webflow's, она рада поделиться своим опытом в масштабировании и преобразовании компаний и считает, что впереди у нее огромные возможности для роста.

Такие компании, как Webflow, AppMaster и другие платформы no-code , набирают популярность за счет демократизации технологий, что позволяет повысить креативность и сотрудничество между отраслями. Генеральный директор и соучредитель Webflow's Влад Магдалин объясняет, что они постоянно выполняют свою миссию — донести преобразующую силу веб-разработки до миллионов людей. Чтобы реализовать свои грандиозные амбиции, необходимы опытные лидеры, такие как Линда Тонг, которые будут решать как операционные, так и бизнес-задачи, одновременно внедряя инновационные продукты.

Webflow объединяет современные технологии веб-разработки в единую платформу, позволяя пользователям визуально создавать веб-сайты и экономить время на разработку. Платформа генерирует чистый и эффективный код в фоновом режиме, что привлекает широкий круг пользователей, от фрилансеров до компаний из списка Fortune 500. Компании-новаторы, такие как Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz и Dell, доверили Webflow свои веб-решения. Основанная в 2013 году со штаб-квартирой в Сан-Франциско, компания поддерживается Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator и Draper Associates.