Технологический гигант Meta недавно представил следующее поколение своих известных моделей ИИ: Llama 2. Это инновационное семейство моделей ИИ было специально разработано для работы с несколькими чат-ботами, в том числе ChatGPT от OpenAI и Bing Chat, а также другими современными системами общения.

Обученная на широком спектре общедоступных данных, модель Llama 2 должна превзойти предыдущее поколение по общей производительности. Преемник модели Llama - это значительная разработка, которая предлагает более высокие возможности взаимодействия по сравнению с другими чатботоподобными системами.

Примечательно, что первоначальная модель Llama была доступна только по запросу, поскольку компания Meta принимала строгие меры предосторожности, чтобы ограничить ее использование не по назначению. Тем не менее, несмотря на намеренное закрытие доступа, модель Llama в конце концов попала в различные ИИ-сообщества.

В отличие от этого, Llama 2 открыта для исследований и коммерческого использования в предварительно обученном виде. Предлагая удобство оптимизации на различных хостинговых платформах, таких как AWS, Azure и Hugging Face's AI, модель гарантирует удобство использования. Внедрение Llama 2 стало возможным благодаря расширению партнерства с Microsoft, что позволило оптимизировать его под Windows и устройства, оснащенные системой-на-кристалле Snapdragon от Qualcomm. По имеющимся данным, Qualcomm также работает над переносом Llama 2 на устройства Snapdragon к 2024 году.

Llama 2 поставляется в двух версиях: базовой и Llama 2-Chat, разработанной специально для двустороннего взаимодействия. Обе версии имеют различные уровни сложности, определяемые набором параметров - 7 млрд., 13 млрд. и 70 млрд. Параметры, которые являются частью модели, обучаемой на обучающих данных, фактически определяют квалификацию модели в решении той или иной задачи, в данном случае - генерации текста.

Llama 2 была обучена на двух миллионах лексем, что означает "сырой" текст. Это почти в два раза больше, чем у оригинального Llama, который был обучен на 1,4 триллионах лексем. Как правило, при работе с генеративными моделями ИИ большее количество лексем приводит к большей эффективности. Компания Meta не разглашает подробности об обучающих данных, сообщая лишь, что они в основном англоязычные, взяты из Интернета и содержат тексты фактического характера.

Этот шаг открывает новую главу в сфере искусственного интеллекта, открывая огромный потенциал для платформ no-code и low-code, таких как AppMaster, позволяя пользователям использовать эти передовые инструменты в огромном количестве приложений, делая процесс разработки быстрым и эффективным.