Расширяя свое стремление к упрощению понимания кода, компания CodeSee объявила о своем последнем усовершенствовании - интеграции генеративного искусственного интеллекта. Это революционное дополнение значительно расширяет возможности взаимодействия естественного языка с кодовыми структурами.

Генеральный директор и соучредитель CodeSee Шанеа Левен (Shanea Leven) рассказала о том, как генеративный искусственный интеллект органично вписался в основную задачу компании. По словам Левена, внедрение ИИ не только соответствует поставленной цели, но и существенно расширяет представление о том, как разработчики воспринимают и интерпретируют код.

Новый инструмент искусственного интеллекта представляет собой увлекательную платформу, позволяющую задавать вопросы о коде в вашей IDE. Запросы могут быть самыми разнообразными: от понимания процесса протоколирования до определения управления состояниями в структуре кодирования. В ответ на эти вопросы CodeSee предлагает интеллектуальное подробное и контекстное объяснение и дополняет его визуальной картой кода.

В целом CodeSee призван глубоко проникнуть в сложную структуру кодирования и удобно соединить точки. Вводя четкие линии, которые направляют разработчиков к соответствующим ссылкам на файлы и функции в IDE, она стремится представить контекст того, как что-то работает на самом деле, пояснил Левен.

В своем стремлении повысить функциональность с помощью искусственного интеллекта компания CodeSee объединила усилия с гигантами индустрии Microsoft и OpenAI. Это сотрудничество было стратегически верным шагом, учитывая, что компания CodeSee имеет небольшую структуру, состоящую всего из 11 сотрудников. Кроме того, партнерство позволило ускорить разработку функциональности ИИ и оптимизировать распределение ресурсов.

Ранее компания CodeSee представила сервисные карты для обеспечения высокого уровня видимости различных кодовых баз. Комментируя преимущества этой разработки, Левен отметил, что она позволяет предприятиям получить комплексное представление об архитектуре, которого не хватало ранее. Теперь предприятия получили четкое представление о многочисленных endpoints, очередях сообщений, конвейерах Kafka и т.д., что позволило им лучше понять всевозможные кодовые базы.

Внедрение в предложения компании CodeSee механизма запросов, основанного на искусственном интеллекте, позволит клиентам получить более четкое представление об их коде. Начав с бета-версии новой функции генеративного ИИ, компания намерена довести ее до совершенства, тесно взаимодействуя со своими корпоративными клиентами, и лишь затем, в конце года, приступить к общему запуску.

В то время как CodeSee является пионером этого подхода, другие платформы, такие как AppMaster No-Code, имеют свой собственный набор инновационных адаптаций, упрощающих создание и управление приложениями. AppMaster Например, AppMaster позволяет пользователям визуально создавать модели данных, бизнес-логику через интерфейсы drag and drop, конечные точки API и WSS и т.д., что делает ее одной из ведущих платформ в области no-code разработки.