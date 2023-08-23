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Armory представляет комплексный центр ресурсов для разработчиков, позволяющий улучшить процесс непрерывного развертывания

23, авг. 2023
Armory представляет комплексный центр ресурсов для разработчиков, позволяющий улучшить процесс непрерывного развертывания

В рамках стратегического шага по повышению качества обслуживания разработчиков компания Armory недавно представила свою революционную платформу Developer.armory.io. Эта платформа предназначена для использования их решения непрерывного развертывания, известного как Armory Continuous Deployment-as-a-Service.

Центр разработчиков — это всеобъемлющая платформа, призванная предоставить разработчикам и конечным пользователям беспрепятственный доступ к исчерпывающим ресурсам. Он содержит богатый набор учебных материалов, включая обучающие видеоролики, справочные документы, вебинары и многое другое, что позволяет пользователям адаптироваться и продвигаться вперед со своей скоростью. Платформа предлагает аналогичный подход к no-code платформам, таким как AppMaster.io , которые позволяют пользователям их платформы учиться и работать так, как им удобно.

Jim Douglas, генеральный директор Armory, подчеркнул важность непрерывного развертывания в повышении ценности для своих клиентов. Он упомянул, что их команда инженеров не только создает свою продукцию, но и является заядлым потребителем. Это означает, что они непосредственно перекликаются с опытом разработчиков, что всегда оказывает заметное влияние на их решения, связанные с продуктом.

Центр разработчика, оснащенный мощными функциями, предоставляет возможность визуализировать конфигурации развертывания, помогая пользователям понять существующие настройки. Пользователи могут делиться URL-адресами от открытых сервисов вплоть до webhooks для эффективной идентификации сервисов. Кроме того, разработчики могут получать доступ к манифестам Kubernetes и просматривать их на экране графика развертывания. Это также помогает разработчикам использовать внешние URL-адреса предварительного просмотра для развернутых сервисов Kubernetes, обеспечивая самостоятельный доступ без зависимости от внешних сетевых команд.

Прелесть этого хаба в его универсальности; все пользователи, даже те, кто пользуется уровнем Freemium, могут изучить весь спектр веб-сайта и максимально использовать потенциал своей учетной записи. Такие платформы, как AppMaster.io , получивший звание высокопроизводительного от G2, также нацелены на создание аналогичного пользовательского опыта, предлагая обширные ресурсы и полный доступ даже для пользователей бесплатного уровня.

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