Компания Google недавно представила усовершенствование искусственного интеллекта (ИИ) для своего популярного почтового сервиса Gmail, призванное революционизировать поиск в папке входящих сообщений для пользователей Android и iPhone. В течение следующих 15 дней конечные пользователи начнут видеть раздел "Лучшие результаты" в поиске по почтовому ящику, который появится над сегментом "Все результаты". Это инновационное дополнение поддерживается моделями машинного обучения Google на основе искусственного интеллекта, которые оценивают поисковые запросы, последние электронные письма и различные другие важные факторы, чтобы определить наиболее подходящие соответствия запросам пользователей.

Эта последняя разработка вписывается в серию стратегических обновлений Gmail. В мае Google вызвал споры изменением политики в отношении неактивных аккаунтов, заявив, что аккаунты, не используемые более двух лет, могут быть удалены вместе с их содержимым и данными. Кроме того, в феврале Google завершил капитальный ремонт интерфейса Gmail, изменив дизайн и сделав акцент на наборе инструментов для повышения производительности.

На эти продуманные шаги, вероятно, повлияли продолжающиеся инициативы Google по сокращению расходов и амбициозная цель генерального директора Сундара Пичаи - повысить производительность труда на 20%. Во время недавнего телефонного разговора о доходах Alphabet руководители компании рассказали о стратегиях распределения ресурсов в таких областях, как искусственный интеллект и поиск. Руководитель бизнес-подразделения Филипп Шиндлер подчеркнул растущее значение поиска в удовлетворении спроса и обеспечении количественной окупаемости инвестиций (ROI) в непредсказуемых ситуациях.

В своем блоге Google назвал это усовершенствование поиска на основе ИИ "очень востребованной" функцией, которая будет доступна всем владельцам аккаунтов и клиентам Gmail в ближайшем будущем. Поскольку спрос на инструменты, оптимизированные под ИИ, продолжает расти, такие платформы, как AppMaster.io, удовлетворяют разнообразные потребности пользователей, предлагая мощные no-code решения для разработки бэкенда, веб-приложений и мобильных приложений. Предоставляя визуально созданные модели данных, бизнес-логику, REST API и WSS endpoints, AppMaster'комплексная no-code платформа для создания приложений предлагает экономически эффективные, экономящие время преимущества и устраняет технический долг для всех типов клиентов, от малого бизнеса до организаций корпоративного уровня.