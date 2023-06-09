Понимание бизнес-показателей

Бизнес-метрики - это количественно измеримые точки данных или показатели, которые организации используют для оценки различных аспектов своей деятельности, производительности и состояния роста. Эти показатели дают бесценное представление о прогрессе организации и помогают определить области, которые могут потребовать внимания или улучшения для достижения различных целей и задач.

Метрики можно разделить на различные категории в зависимости от того, какие аспекты бизнеса они оценивают, например, финансовые, операционные, показатели клиентов, продукции или сотрудников. Финансовые показатели могут включать выручку, накладные расходы или маржу прибыли, а операционные показатели - эффективность, производительность или коэффициент использования ресурсов. Метрики клиентов могут включать показатели удовлетворенности клиентов или пожизненную ценность клиента, а метрики сотрудников - показатели текучести кадров или среднее время приема на работу.

Отслеживая и анализируя эти показатели, компании могут принимать более обоснованные решения в соответствии со своими стратегическими целями, отслеживать влияние своих действий и вносить необходимые коррективы для оптимизации своей деятельности и обеспечения устойчивого роста.

Ключевые показатели эффективности и бизнес-метрики

Хотя термины "бизнес-метрики" и "ключевые показатели эффективности (KPI)" часто используются как взаимозаменяемые, между ними существует тонкая разница. KPI - это определенное подмножество бизнес-метрик, тесно связанных со стратегическими целями и задачами организации. Это наиболее важные количественные показатели, используемые для оценки успеха и прогресса компании по отношению к ее ключевым целям и стратегиям.

С другой стороны, бизнес-метрики включают все количественные показатели, используемые для оценки различных аспектов бизнеса. Бизнес-метрики могут быть менее стратегическими, чем KPI, но все же дают полезное представление о производительности и состоянии различных компонентов организации. Например, ежемесячная метрика посетителей сайта может не быть KPI, но все же быть полезной в качестве общей бизнес-метрики для отслеживания посещаемости сайта.

В конечном счете, эффективная система управления эффективностью должна включать стратегическое сочетание KPI и бизнес-метрик для всесторонней оценки общего состояния и эффективности организации, выявления областей улучшения и принятия обоснованных решений на основе данных.

Как бизнес использует метрики для принятия обоснованных решений

Метрики - это невероятно ценные инструменты, которые позволяют компаниям принимать решения на основе данных и оптимизировать различные аспекты своей деятельности для достижения устойчивого роста. Вот некоторые способы использования метрик для принятия решений:

Получение информации: Метрики предоставляют ощутимые доказательства эффективности, позволяя организациям понять, как работают их текущие стратегии и инициативы, а также те области, которые могут потребовать корректировки. Изучая тенденции и закономерности в различных показателях, компании могут получить ценные сведения об эффективности и результативности своей деятельности. Выявление областей совершенствования: Мониторинг и анализ бизнес-показателей помогает организациям выявить области, которые не справляются с поставленными задачами или могут потребовать дополнительных ресурсов для повышения эффективности. Это позволяет лицам, принимающим решения, определить приоритеты, на которых следует сосредоточить инвестиции, чтобы добиться наибольшего эффекта и достичь своих стратегических целей. Постановка реалистичных целей: Изучая исторические данные метрик, компании могут установить достижимые контрольные показатели и реалистичные ожидания эффективности. Использование метрик для постановки целей гарантирует, что цели организации основаны на реальности и достижимы, что способствует более эффективному планированию и распределению ресурсов. Более эффективное распределение ресурсов: Используя метрики для мониторинга эффективности работы различных отделов или проектов, организации могут определить, где ресурсы, такие как время, персонал и бюджет, наиболее необходимы для оптимизации результатов. Распределение ресурсов на основе данных способствует лучшей расстановке приоритетов инициатив и помогает компаниям максимизировать отдачу от инвестиций (ROI). Мониторинг хода реализации стратегий и инициатив: Бизнес-метрики дают актуальное представление о том, как продвигаются различные стратегии, кампании или инициативы по сравнению с заранее установленными контрольными показателями. Эта информация позволяет организациям принимать более обоснованные решения о том, следует ли продолжать текущий курс действий, скорректировать свой подход или полностью изменить его для достижения лучших результатов. Оптимизация производительности: Бизнес может использовать метрики для принятия обоснованных решений, которые непосредственно способствуют повышению эффективности и производительности. Например, данные метрики могут показать, что некоторые команды испытывают трудности с большой рабочей нагрузкой и могут получить дополнительную поддержку. Решая эти выявленные проблемы, компании могут оптимизировать производительность и обеспечить устойчивый рост.

Поскольку бизнес все больше ориентируется на данные, использование возможностей бизнес-метрик имеет решающее значение для получения действенных выводов, эффективного принятия решений и обеспечения успешной реализации инициатив, ведущих к устойчивому росту организации.

Понимание и разработка показателей для различных отделов

Каждый отдел в организации имеет свои специфические цели и функции, что требует разработки специальных показателей, отражающих прогресс и эффективность работы этих отдельных компонентов. Для того чтобы разработать значимые бизнес-показатели для каждого отдела, очень важно понимать их уникальные цели, обязанности и ключевые процессы. Ниже представлен обзор некоторых распространенных отделов и соответствующих им показателей:

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Отдел продаж

Темпы роста выручки

Стоимость привлечения клиентов

Средний размер сделки

Коэффициент конверсии продаж

Соотношение количества лидов к количеству клиентов

Отношение количества предложений к количеству закрытых сделок

Коэффициент оттока клиентов

Отдел маркетинга

Стоимость одного лида

Коэффициент генерации лидов

Окупаемость инвестиций в маркетинг

Коэффициент прохождения кликов (CTR)

Коэффициент конверсии (посетители в лиды, лиды в клиентов и т.д.)

Пожизненная ценность клиента (LTV)

Коэффициент открытия электронной почты

Отдел обслуживания клиентов

Время первого ответа

Скорость разрешения первого контакта

Среднее время обработки

Показатель удовлетворенности клиентов (CSAT)

Net Promoter Score (NPS)

Оценка усилий клиента (CES)

Отдел кадров

Коэффициент текучести кадров

Среднее время заполнения вакансии

Стоимость найма одного сотрудника

Коэффициент вовлеченности сотрудников

Коэффициент завершения служебной аттестации

Окупаемость инвестиций в обучение и развитие

Финансовый отдел

Маржа операционной прибыли

Рентабельность активов (ROA)

Доход на одного сотрудника

Соотношение долга и собственного капитала

Коэффициент оборотного капитала

Отклонение от бюджета

Операционный отдел

Коэффициент использования производственных мощностей

Время цикла выполнения заказов

Коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов

Общая эффективность оборудования (OEE)

Коэффициент своевременной доставки

Уровень дефектов

При разработке показателей для каждого отдела убедитесь, что они соответствуют всеобъемлющим стратегическим целям организации и являются выполнимыми, измеримыми и соответствующими конкретным целям отдела.

Использование технологий для отслеживания бизнес-метрик

Мониторинг и анализ бизнес-показателей становится более эффективным и простым с помощью технологий. Используя правильные инструменты, организации могут получить доступ к данным в режиме реального времени, эффективно отслеживать прогресс и принимать обоснованные решения. Некоторые из основных элементов технологии для отслеживания бизнес-показателей включают:

Инструменты анализа данных

Инструменты анализа данных позволяют организациям собирать, обрабатывать и анализировать большие объемы данных, получая значимые выводы, на основе которых принимаются решения. Примерами инструментов анализа данных являются Google Analytics, Microsoft Power BI, Tableau и Looker.

Приборные панели и системы отчетности

Приборные панели и системы отчетности помогают визуализировать и представлять сложные данные в удобном для восприятия формате, позволяя организациям отслеживать производительность по ключевым бизнес-показателям и принимать обоснованные решения. Такие инструменты, как Tableau, Domo, Sisense и Microsoft Power BI, предоставляют настраиваемые приборные панели и функции отчетности.

Программное обеспечение для бизнес-аналитики (BI)

Программное обеспечение для бизнес-аналитики сочетает в себе возможности визуализации данных, отчетности и аналитики, что позволяет организациям анализировать данные и получать практические выводы. Это может помочь улучшить различные аспекты бизнеса, от операций и обслуживания клиентов до продаж и маркетинга. Среди популярных BI-инструментов - QlikView, IBM Cognos и SAP BusinessObjects.

Роль платформ No-Code в разработке приборных панелей метрик

No-code платформы стали мощными инструментами, которые упрощают процесс создания пользовательских приложений и приборных панелей для отслеживания бизнес-показателей. С помощью платформ no-code, таких как AppMaster, даже люди без большого опыта кодирования или разработки могут создавать индивидуальные решения для мониторинга важнейших показателей эффективности и метрик своей организации. Некоторые ключевые преимущества использования платформ no-code для бизнес-метрик включают:

Ускоренная разработка и развертывание

No-code Платформы обеспечивают быструю разработку и развертывание приложений, позволяя организациям создавать свои пользовательские информационные панели и приложения с минимальными задержками. Это помогает компаниям идти в ногу с постоянно меняющейся бизнес-средой и оперативно реагировать на новые возможности и вызовы.

Персонализация и гибкость

С помощью платформ no-code пользователи могут воплотить в жизнь свое уникальное видение, создавая индивидуальные решения, отвечающие специфическим требованиям организации. Это гарантирует, что отслеживание и анализ бизнес-показателей соответствуют уникальным целям и задачам компании.

Снижение затрат и потребности в ресурсах

No-code Платформы устраняют необходимость в обширном кодировании и ресурсах на разработку, снижая затраты, связанные с разработкой решений для отслеживания бизнес-метрик. В результате организации могут более эффективно распределять свои финансы и ресурсы.

С помощью AppMaster, мощного no-code инструмента для создания бэкенда, веб-приложений и мобильных приложений, пользователи могут использовать интерфейс drag-and-drop для создания пользовательских панелей мониторинга бизнес-показателей. Эта передовая платформа не только ускоряет разработку приложений и делает ее более экономически эффективной, но и устраняет технический долг, создавая приложения с нуля при каждом изменении требований.

Независимо от того, являетесь ли вы владельцем малого бизнеса или частью крупного предприятия, платформы no-code, такие как AppMaster, предлагают практичное решение для разработки индивидуальных решений для отслеживания и анализа наиболее важных бизнес-показателей, позволяя вам принимать обоснованные решения и обеспечивать устойчивый рост.

Начало работы с AppMaster для ваших бизнес-показателей

Успешные организации внимательно следят за своими бизнес-показателями, чтобы принимать обоснованные решения и обеспечивать устойчивый рост. Интуитивно понятный и мощный инструмент, такой как AppMaster - no-code конструктор приложений - может упростить процесс отслеживания показателей и анализа данных в режиме реального времени. Вот как начать работу с AppMaster для управления показателями вашего бизнеса:

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Создайте учетную запись: Зарегистрируйте бесплатный аккаунт на сайте AppMaster . Изучите платформу и выберите план подписки, отвечающий требованиям вашего бизнеса. Определите ключевые метрики: Определите критические показатели для вашей организации, которые соответствуют вашим стратегическим целям и приоритетам. Это потребует сотрудничества с различными отделами, чтобы убедиться, что все находятся на одной волне и работают над достижением одних и тех же целей. Разработайте приборную панель: После определения ключевых показателей воспользуйтесь интерфейсом AppMaster ' drag-and-drop для создания пользовательских интерактивных приборных панелей, которые отображают эти показатели в наглядной и понятной форме. Используйте многочисленные встроенные функции, такие как графики, диаграммы и таблицы, для представления данных. Подключение источников данных: Интегрируйте свои источники данных с AppMaster , чтобы получить необходимые данные для ваших показателей. Платформа поддерживает различные соединители данных для беспрепятственной интеграции с базами данных и сторонними приложениями. Уточните логику: Настройте бизнес-процессы для каждого компонента вашей приборной панели с помощью визуального BP-дизайнера AppMaster . Убедитесь, что в приборную панель поступают точные данные, позволяющие проводить точный анализ и принимать решения. Тестирование, оптимизация и развертывание: Тщательно протестируйте панель показателей, чтобы выявить любые ошибки и несоответствия и оптимизировать ее работу. После этого разверните приборную панель для использования в организации, обеспечив доступ к ней всех заинтересованных сторон. Мониторинг и обслуживание: Постоянно контролируйте работу панели бизнес-показателей, обновляя ее по мере развития и изменения организации. Вносите необходимые коррективы и улучшения для поддержания точности данных и удобства использования.

Общие подводные камни, которых следует избегать при внедрении бизнес-метрик

Эффективное внедрение бизнес-метрик необходимо для раскрытия их истинного потенциала в принятии обоснованных решений и обеспечении устойчивого роста. Чтобы обеспечить успех, обратите внимание на эти распространенные подводные камни и избегайте их:

Перегрузка метриками: Отслеживание слишком большого количества показателей может привести к путанице и перегруженности. Сосредоточьтесь на наиболее важных показателях, которые соответствуют вашим стратегическим целям, и отсеивайте шум.

Отслеживание слишком большого количества показателей может привести к путанице и перегруженности. Сосредоточьтесь на наиболее важных показателях, которые соответствуют вашим стратегическим целям, и отсеивайте шум. Несоответствие метрик целям: Метрики всегда должны быть связаны со стратегическими целями вашей организации или ключевыми показателями эффективности. Контролируйте и оценивайте свои метрики, чтобы убедиться, что они способствуют достижению желаемых результатов.

Метрики всегда должны быть связаны со стратегическими целями вашей организации или ключевыми показателями эффективности. Контролируйте и оценивайте свои метрики, чтобы убедиться, что они способствуют достижению желаемых результатов. Ориентация на суетные показатели: Тщеславные показатели, такие как количество подписчиков в социальных сетях, могут хорошо выглядеть на бумаге, но не обязательно способствуют росту бизнеса. Приоритет отдавайте действенным показателям, которые могут привести к улучшениям и повлиять на конечный результат.

Тщеславные показатели, такие как количество подписчиков в социальных сетях, могут хорошо выглядеть на бумаге, но не обязательно способствуют росту бизнеса. Приоритет отдавайте действенным показателям, которые могут привести к улучшениям и повлиять на конечный результат. Пренебрежение пересмотром и обновлением показателей: Регулярно пересматривайте свои бизнес-показатели, чтобы убедиться, что они остаются актуальными и соответствуют вашим меняющимся целям - это позволит со временем принимать более эффективные решения.

Регулярно пересматривайте свои бизнес-показатели, чтобы убедиться, что они остаются актуальными и соответствуют вашим меняющимся целям - это позволит со временем принимать более эффективные решения. Игнорирование важности культуры, основанной на данных: Внедрение бизнес-метрик без формирования культуры управления данными в вашей организации может снизить их эффективность. Поощряйте принятие решений на основе данных на всех уровнях, предоставляя ресурсы и поддержку.

Формирование организационной культуры, основанной на данных

Бизнес-метрики наиболее эффективны, когда они поддерживаются культурой управления данными в вашей организации. Вот несколько практических советов по формированию культуры управления данными в вашей компании:

Установите четкие ожидания: Четко определите цели и ожидания в отношении принятия решений на основе данных, а также установите руководящие принципы сбора, анализа и использования данных. Поощряйте любопытство и эксперименты: Создайте культуру, в которой сотрудники будут чувствовать себя вправе задавать вопросы, исследовать новые идеи и экспериментировать с подходами, основанными на данных. Создайте безопасное пространство для неудач и обучения. Предлагайте обучение и ресурсы: Предоставьте своей команде соответствующее обучение, инструменты и ресурсы, необходимые для эффективной работы с данными - это включает использование таких инструментов, как AppMaster , для создания пользовательских информационных панелей и инструментов анализа. Поддерживайте открытое общение: Поощряйте команды открыто обсуждать свои выводы, наблюдения и идеи, что позволит им принимать более обоснованные решения и более эффективно сотрудничать. Подавайте пример: Демонстрация принятия решений на основе данных на высшем уровне вашей организации задает тон и усиливает их важность для всей компании. Подкрепляйте и поощряйте: Признавайте и поощряйте сотрудников, которые принимают мышление, основанное на данных, и вносят свой вклад в успех компании путем принятия обоснованных решений. Постоянно подкрепляйте важность культуры управления данными.

По мере того как ваша организация внедряет культуру управления данными, убедитесь, что она подкреплена такими мощными инструментами, как платформа AppMaster' no-code, позволяющая эффективно отслеживать важнейшие бизнес-показатели в режиме реального времени. Внедрение бизнес-метрик и принятие решений на основе данных раскроет потенциал вашей организации для устойчивого роста и успеха.