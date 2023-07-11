Введение в ERP-системы в мире после COVID

Пандемия вируса COVID-19 оказала существенное влияние на мировую экономику и методы работы предприятий. В результате системам планирования ресурсов предприятия (ERP) пришлось адаптироваться к новым задачам и требованиям, возникшим в этот неспокойный период. ERP-решения предназначены для интеграции различных бизнес-процессов (таких как управление финансами, персоналом, цепочками поставок и взаимоотношениями с клиентами) в единую программную платформу, что позволяет организациям оптимизировать свою деятельность, снизить сложность и повысить прозрачность работы.

В мире, наступившем после событий COVID, несколько факторов сделали ERP-системы еще более важными для бизнеса. Удаленная работа стала нормой, цифровая трансформация ускорилась, и компании столкнулись с необходимостью оптимизировать цепочки поставок и управление запасами. Сфера ERP быстро развивалась в ответ на эти вызовы, а новые тенденции и инновации определяли изменения в отрасли.

Проблемы, с которыми столкнулись ERP-системы во время пандемии

Пандемия COVID-19 заставила организации провести переоценку своих ERP-систем и выявить области, требующие улучшения. К числу основных проблем, возникших в этот период, относятся:

Удаленная работа: В связи с резким переходом на удаленную работу компаниям пришлось внедрять цифровые инструменты и платформы для совместной работы, чтобы сохранить производительность. Традиционные локальные ERP-системы могли не обеспечивать необходимой гибкости и доступности для удаленных команд, что заставило компании искать облачные и мобильные решения.

В связи с резким переходом на удаленную работу компаниям пришлось внедрять цифровые инструменты и платформы для совместной работы, чтобы сохранить производительность. Традиционные локальные ERP-системы могли не обеспечивать необходимой гибкости и доступности для удаленных команд, что заставило компании искать облачные и мобильные решения. Ускоренная цифровая трансформация: Когда компании спешили адаптироваться к новым условиям, необходимость цифровой трансформации стала неизбежной. ERP-системы играли центральную роль в модернизации процессов, и для того, чтобы не отставать от них, потребовались обновления и интеграция с другими технологиями.

Когда компании спешили адаптироваться к новым условиям, необходимость цифровой трансформации стала неизбежной. ERP-системы играли центральную роль в модернизации процессов, и для того, чтобы не отставать от них, потребовались обновления и интеграция с другими технологиями. Нарушения в цепочках поставок: Пандемия выявила уязвимые места в глобальных цепочках поставок, что сделало необходимым наличие у компаний мощных и гибких ERP-систем, способных справиться с неожиданными сбоями. Новые стратегии, такие как решоринг и ближний шоринг, потребовали от ERP-систем быстрой адаптации к меняющимся сетям поставщиков и моделям спроса.

Пандемия выявила уязвимые места в глобальных цепочках поставок, что сделало необходимым наличие у компаний мощных и гибких ERP-систем, способных справиться с неожиданными сбоями. Новые стратегии, такие как решоринг и ближний шоринг, потребовали от ERP-систем быстрой адаптации к меняющимся сетям поставщиков и моделям спроса. Финансовый стресс: Экономические последствия пандемии привели к усилению финансового давления на организации. В результате предприятиям пришлось тщательно проанализировать свои ERP-системы, обеспечив эффективное распределение ресурсов и контроль затрат. Внедрение гибких и масштабируемых ERP-решений стало приоритетной задачей, поскольку компании стремились оптимизировать свою деятельность в условиях неопределенности.

Тенденции, определяющие эволюцию ERP-систем

Проблемы, вызванные пандемией COVID-19, стали движущей силой нескольких ключевых тенденций в области ERP. Эти тенденции определяют будущее ERP-систем, позволяя предприятиям преодолевать препятствия и использовать новые возможности:

Облачные решения: Облачные ERP-решения получили значительное распространение во время пандемии, поскольку они обеспечивают гибкость, масштабируемость и удаленный доступ. Они позволяют командам получать доступ к данным и осуществлять совместную работу из любого места, что делает их все более популярным выбором для современных распределенных рабочих коллективов.

Облачные ERP-решения получили значительное распространение во время пандемии, поскольку они обеспечивают гибкость, масштабируемость и удаленный доступ. Они позволяют командам получать доступ к данным и осуществлять совместную работу из любого места, что делает их все более популярным выбором для современных распределенных рабочих коллективов. Искусственный интеллект и машинное обучение: Искусственный интеллект и машинное обучение быстро становятся неотъемлемой частью ERP-систем. Используя огромные объемы данных и анализируя закономерности, эти технологии позволяют получать ценные сведения и прогнозы, которые помогают компаниям принимать обоснованные решения и совершенствовать процессы. Кроме того, автоматизация на основе ИИ позволяет оптимизировать трудоемкие задачи, обеспечивая повышение эффективности и экономию средств.

Искусственный интеллект и машинное обучение быстро становятся неотъемлемой частью ERP-систем. Используя огромные объемы данных и анализируя закономерности, эти технологии позволяют получать ценные сведения и прогнозы, которые помогают компаниям принимать обоснованные решения и совершенствовать процессы. Кроме того, автоматизация на основе ИИ позволяет оптимизировать трудоемкие задачи, обеспечивая повышение эффективности и экономию средств. Мобильная доступность: Поскольку удаленная работа продолжает проникать в мир после эпохи COVID, мобильная доступность стала важнейшим компонентом ERP-систем. Предоставляя сотрудникам возможность доступа к данным и выполнения задач с мобильных устройств, компании могут обеспечить бесперебойную совместную работу и коммуникацию независимо от местонахождения работников .

Поскольку удаленная работа продолжает проникать в мир после эпохи COVID, мобильная доступность стала важнейшим компонентом ERP-систем. Предоставляя сотрудникам возможность доступа к данным и выполнения задач с мобильных устройств, компании могут обеспечить бесперебойную совместную работу и коммуникацию независимо от местонахождения работников Отраслевые решения: Предприятиям все чаще требуются отраслевые ERP-решения, отвечающие их уникальным требованиям и задачам. Индивидуальные ERP-системы предоставляют специализированную функциональность и глубокие знания, позволяя организациям оптимизировать свою деятельность и добиваться конкурентных преимуществ.

Предприятиям все чаще требуются отраслевые ERP-решения, отвечающие их уникальным требованиям и задачам. Индивидуальные ERP-системы предоставляют специализированную функциональность и глубокие знания, позволяя организациям оптимизировать свою деятельность и добиваться конкурентных преимуществ. Интеграция с другими бизнес-системами: Для того чтобы процветать в условиях постCOVID, компаниям необходимо использовать весь потенциал своего технологического стека. Бесшовная интеграция ERP-систем с другими инструментами, такими как CRM, HR и решения для управления проектами, имеет решающее значение для повышения эффективности и согласования процессов в организации. Компании все чаще ищут ERP-системы, которые поддерживают функциональную совместимость и легко подключаются к другим важным системам.

Возможности для ERP-решений в мире после внедренияCOVID

ПостCOVID открывает широкие возможности для ERP-решений, помогающих компаниям процветать в постоянно меняющейся среде. Поскольку организации продолжают внедрять цифровую трансформацию и удаленную работу, спрос на эффективные, интегрированные и основанные на данных решения высок как никогда. Вот некоторые ключевые возможности ERP-решений в условиях постCOVID:

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Повышение эффективности удаленного сотрудничества и коммуникаций

Поскольку удаленная работа становится все более распространенной, ERP-решения, адаптированные для рассредоточенных команд, позволяют преодолеть разрыв между сотрудниками, находящимися в разных географических точках. Обеспечивая удобный доступ к централизованным данным в режиме реального времени и средствам взаимодействия, ERP-системы позволяют сотрудникам оставаться на связи и принимать взвешенные решения даже при удаленной работе. Кроме того, интеграция средств коммуникации и совместной работы позволяет оптимизировать рабочие процессы и повысить производительность труда.

Более эффективное принятие решений благодаря анализу данных

Анализ данных помогает компаниям выявлять тенденции, оптимизировать процессы и принимать более эффективные стратегические решения, что в конечном итоге повышает их конкурентоспособность и устойчивость. Передовые ERP-решения позволяют использовать методы искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения для анализа больших объемов данных, выявления аномалий и получения критически важных сведений для принятия точных решений.

Повышение уровня автоматизации и оптимизации

Автоматизация рутинных задач и рабочих процессов является одним из ключевых преимуществ многих ERP-систем. В условиях постCOVID предприятия ищут способы повышения эффективности, снижения операционных затрат и повышения гибкости. ERP-решения, в которых реализованы такие передовые технологии, как искусственный интеллект, роботизированная автоматизация процессов (RPA) и Интернет вещей (IoT), могут помочь организациям достичь поставленных целей автоматизации при сохранении высокого уровня точности и контроля.

Укрепление цепочки поставок и управление запасами

Во время пандемии перебои в работе цепочек поставок показали важность устойчивых и адаптируемых решений для цепочек поставок. ERP-системы, созданные после эпидемии, должны обладать расширенными возможностями для управления цепочками поставок и запасами, позволяя предприятиям отслеживать и контролировать уровень запасов в режиме реального времени, сокращать потери, быстро выявлять и реагировать на возможные узкие места и сбои.

Повышенное внимание к отраслевым ERP-решениям

Отраслевые ERP-решения предоставляют предприятиям индивидуальные возможности, отвечающие уникальным потребностям и запросам их отрасли. В ERP-системах, созданных после введения в действие КОСВИДа, особое внимание должно уделяться настройке, чтобы обеспечить целевую функциональность, отвечающую специфическим требованиям различных отраслей.

Как AppMaster может помочь вам в создании заказных ERP-систем

AppMaster - это мощная no-code платформа, которая поможет предприятиям создавать индивидуальные ERP-системы, отвечающие их специфическим потребностям и требованиям, при этом сокращая время и затраты на разработку. Платформа AppMaster обладает многочисленными преимуществами для компаний, желающих создать собственную ERP-систему:

Ускорение разработки с помощью no-code

Платформа AppMaster no-code обеспечивает быструю разработку, позволяя предприятиям быстро создавать и внедрять ERP-решения. Используя удобный интерфейс AppMaster для разработки, тестирования и развертывания ERP-приложений, организации могут сэкономить время и ресурсы, которые обычно тратятся на наем разработчиков или внешних поставщиков.

Разработка специализированных отраслевых ERP-решений

AppMaster позволяет разрабатывать отраслевые ERP-решения, предоставляя гибкую платформу, которая легко настраивается в соответствии с уникальными потребностями и требованиями отдельных предприятий. С помощью AppMaster организации могут создавать специальные модули, рабочие процессы и интеграции, отвечающие специфическим требованиям своей отрасли.

Снижение затрат и повышение контроля

Создание ERP-системы на базе AppMaster позволяет существенно снизить затраты на разработку по сравнению с традиционными методами кодирования. Кроме того, использование платформы AppMaster обеспечивает больший контроль над настройками, позволяя предприятиям дорабатывать ERP-систему в соответствии со своими специфическими требованиями, не требуя при этом глубоких знаний в области кодирования.

Устранение технического долга с помощью регенерации

AppMaster Устранение технического долга за счет регенерации приложений с нуля при каждом изменении требований. Это позволяет сохранить актуальность, эффективность и отсутствие проблем, которые могут возникнуть в результате использования устаревшего или неиспользуемого кода.

Заключение

Мир, наступивший после эпохи COVID, ставит перед бизнесом множество задач и открывает новые возможности, и ERP-системы играют важную роль в адаптации организаций к новым условиям. Благодаря цифровой трансформации и использованию передовых технологий ERP-решения могут быть лучше оснащены для удаленного взаимодействия, улучшения процесса принятия решений, повышения уровня автоматизации и управления цепочками поставок.

no-code С помощью платформы AppMaster компании могут быстро и с минимальными затратами создавать специализированные отраслевые ERP-системы, отвечающие их уникальным потребностям, способствующие росту и устойчивости в условиях постCOVID. AppMaster представляет собой мощное и гибкое решение, которое поможет вашей организации оставаться впереди в постоянно меняющейся бизнес-индустрии.