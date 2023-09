Na esfera de desenvolvimento de software em constante evolução, o surgimento de plataformas low-code revolucionou a maneira como as empresas abordam a criação de aplicativos e a automação de processos. Um player poderoso neste domínio é o Creatio, uma plataforma abrangente low-code que permite que as organizações criem aplicativos e automatizem processos de negócios complexos com facilidade.

Fundada por Katherine Kostereva , a Creatio se estabeleceu como líder no espaço low-code. Com a visão de ajudar as empresas a otimizar suas operações e acelerar a transformação digital, a empresa cresceu e se tornou uma fornecedora de soluções confiável para organizações que buscam ferramentas de desenvolvimento de aplicativos ágeis e eficientes.

Como funciona?

A Creatio oferece uma plataforma de baixo código para capacitar usuários técnicos e não técnicos a criar aplicativos que aprimoram a eficiência operacional e o envolvimento do cliente. A plataforma combina desenvolvimento visual com modelos pré-construídos e uma gama de ferramentas que facilitam todo o ciclo de vida do aplicativo:

Interface Visual: Creatio fornece uma interface intuitiva de arrastar e soltar, permitindo que os usuários criem interfaces, formulários e fluxos de trabalho visualmente. Isso elimina a necessidade de extensa experiência em codificação, permitindo que os profissionais de negócios participem ativamente do processo de desenvolvimento.

Configuração de lógica de negócios: os usuários podem definir regras e lógica de negócios por meio de uma interface gráfica, reduzindo a dependência de código personalizado. Essa abordagem acelera o desenvolvimento e garante que os aplicativos se alinhem com requisitos de negócios específicos.

Capacidades de integração: Creatio integra várias fontes de dados e APIs , permitindo que os usuários conectem seus aplicativos a sistemas e bancos de dados existentes. Isso permite a criação de soluções holísticas que preenchem lacunas entre diferentes departamentos e processos.

Personalização e escalabilidade: embora o Creatio ofereça modelos pré-construídos e componentes prontos para uso, ele também permite que os usuários criem componentes personalizados para atender às suas necessidades exclusivas. Isso garante que os aplicativos possam ser adaptados para casos de uso específicos e facilmente dimensionados à medida que os requisitos de negócios evoluem.

Automação de processos: a plataforma low-code da Creatio se destaca na automação de processos de negócios complexos. Os usuários podem projetar e implantar fluxos de trabalho que automatizam tarefas, aprovações, notificações e muito mais. Isso agiliza as operações e reduz o esforço manual, levando a uma maior eficiência.

Aplicativos móveis e da Web: Creatio permite que os usuários desenvolvam aplicativos para plataformas da Web e móveis. A plataforma fornece recursos de design responsivo, garantindo que os aplicativos funcionem perfeitamente em vários dispositivos e tamanhos de tela.

Principais recursos do Creatio

Modelos pré-construídos: Creatio oferece vários modelos pré-construídos para vários setores e casos de uso. Esses modelos servem como ponto de partida para o desenvolvimento de aplicativos, economizando tempo e esforço ao projetar aplicativos do zero.

Integração perfeita: os recursos de integração do Creatio permitem conectividade perfeita com várias fontes de dados, aplicativos de terceiros e APIs. Isso facilita a criação de soluções holísticas que podem extrair e enviar dados conforme necessário, aprimorando a funcionalidade dos aplicativos.

Análises e relatórios avançados: a plataforma inclui ferramentas poderosas de análise e relatórios que permitem aos usuários extrair insights acionáveis ​​de seus dados. Painéis e relatórios personalizáveis ​​fornecem informações valiosas para tomar decisões informadas e melhorar os resultados dos negócios.

Ferramentas Unificadas de CRM e BPM: Creatio combina as funcionalidades de Gerenciamento de Relacionamento com Clientes (CRM) e Gerenciamento de Processos de Negócios (BPM) em uma única plataforma. Essa integração garante uma coordenação perfeita entre as interações com o cliente e os processos internos.

Design responsivo: os aplicativos da Creatio são projetados para serem responsivos, garantindo um desempenho perfeito em diferentes dispositivos e tamanhos de tela. Essa adaptabilidade aprimora a experiência e a acessibilidade do usuário, tornando os aplicativos utilizáveis ​​do desktop ao celular.

Segurança e conformidade: a Creatio prioriza a segurança e a conformidade dos dados. A plataforma inclui recursos como controle de acesso baseado em função e criptografia de dados para garantir que informações confidenciais permaneçam protegidas.

Quem pode usar?

Creatio é uma plataforma versátil low-code que atende a uma ampla gama de usuários, de desenvolvedores cidadãos a profissionais de TI experientes. As pequenas e médias empresas que precisam de aplicativos personalizados adaptados aos seus processos específicos podem se beneficiar da interface amigável do Creatio e dos recursos de desenvolvimento rápido.

Grandes empresas que procuram simplificar fluxos de trabalho complexos e automatizar vários processos de negócios também podem aproveitar os recursos avançados do Creatio. As opções de escalabilidade e personalização da plataforma atendem a finanças, vendas, marketing, atendimento ao cliente e outros setores. Seja você um analista de negócios, um gerente de departamento ou um profissional de TI, o Creatio fornece as ferramentas necessárias para criar aplicativos eficientes e personalizados sem extensa experiência em codificação.

Criação vs. AppMaster

Compreender os pontos fortes e recursos exclusivos de cada ferramenta é crucial ao selecionar a plataforma low-code ou no-code para suas necessidades de negócios. Tanto o Creatio quanto AppMaster oferecem vantagens distintas adaptadas a diferentes casos de uso, tornando importante o processo de tomada de decisão.

O AppMaster adota uma abordagem abrangente para o desenvolvimento de aplicativos no-code. Fundada por uma equipe de especialistas em desenvolvimento de software, AppMaster oferece uma proposta única para a construção de diversos aplicativos, abrangendo back-end, web e interfaces móveis. O avançado conjunto de ferramentas no-code da plataforma capacita os usuários a projetar modelos de dados , definir processos de negócios e criar facilmente interfaces de usuário interativas. O que diferencia AppMaster é sua capacidade de gerar código-fonte, compilar aplicativos, executar testes e implantá-los na nuvem. Isso garante que as empresas tenham controle total sobre o ciclo de vida de seus aplicativos, desde o design até a implantação.

O Visual BP Designer do AppMaster permite que os usuários definam uma lógica de negócios complexa sem escrever uma única linha de código. REST API e WSS Endpoints oferecem recursos de integração perfeita, permitindo a conexão de aplicativos com serviços e sistemas externos. O suporte da plataforma para várias estruturas, incluindo Vue3, Kotlin , Jetpack Compose e SwiftUI, garante a compatibilidade em várias plataformas e aprimora a experiência do usuário.

Os aplicativos do AppMaster são gerados com Go (golang) para back-ends, estrutura Vue3 e JS/TS para aplicativos da Web e uma estrutura orientada a servidor baseada em Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. Essa pilha de tecnologia garante que os aplicativos sejam funcionais, escaláveis ​​e de alto desempenho.

Enquanto o Creatio se destaca em automação de processos de negócios e funcionalidade pré-criada, AppMaster oferece um nível inigualável de personalização, escalabilidade e controle sobre o processo de desenvolvimento de aplicativos. A escolha entre as duas plataformas depende de fatores como a complexidade do projeto, os recursos desejados e o nível de especialização técnica disponível em sua organização. Esteja você procurando fluxos de trabalho acelerados ou gerenciamento completo do ciclo de vida do aplicativo, Creatio e AppMaster oferecem soluções valiosas no mundo low-code e no-code.