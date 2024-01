Red Hat Developer Hub: preenchendo a lacuna entre desenvolvedores e inovação simplificada

A Red Hat, renomada empresa de software aberto, revelou a disponibilidade geral de seu tão aguardado Developer Hub. Esta plataforma abrangente centrada no desenvolvedor é baseada no projeto CNCF Backstage, que foi criado para redefinir a forma como os desenvolvedores trabalham, agilizar as operações e aumentar a produtividade.

O Developer Hub é, em essência, um arsenal muito necessário para equipes de DevOps, carregado com recursos avançados projetados para eliminar desafios como complexidade de processos, ausência de padronização e carga cognitiva. Ao fornecer uma plataforma que aborda esses problemas de longa data, a Red Hat fortalece seu compromisso dedicado em auxiliar no desenvolvimento de software.

Um dos principais destaques do hub é um portal de autoatendimento meticulosamente elaborado. Este gateway concede aos desenvolvedores acesso rápido a uma variedade de consoles, um extenso catálogo de software e documentação atualizada. Esta consolidação de recursos facilita maior eficiência entre os membros existentes da equipe e facilita o processo de integração para novas contratações. Com organização intuitiva e integração de recursos, os desenvolvedores não precisam gastar tempo precioso pesquisando – todas as ferramentas e informações essenciais estão ao seu alcance.

Além do portal de informações abrangente, o Developer Hub apresenta uma variedade de modelos de software. Esses modelos pré-configurados simplificam o processo para os desenvolvedores configurarem o código padrão, agilizando o processo de desenvolvimento de aplicativos. Este conjunto de recursos constitui um trampolim para os desenvolvedores mergulharem de cabeça em seus projetos sem os obstáculos típicos do trabalho de base.

A plataforma Developer Hub também adota o gerenciamento dinâmico de plug-ins, implementando a arquitetura de plug-ins pioneira do Backstage. Os desenvolvedores podem instalar, atualizar e eliminar plug-ins sem interromper as operações do sistema. Isso adiciona outra camada de flexibilidade, já que os usuários podem aproveitar os plug-ins verificados da Red Hat ou optar por plug-ins da comunidade que se alinham às suas necessidades exclusivas.

Entre os principais plug-ins da Red Hat está um projetado para estabelecer um sistema eficaz de controle de acesso baseado em funções (RBAC). Esta ferramenta crítica permite que os administradores monitorem e gerenciem com mais precisão os direitos de acesso, fortalecendo a segurança do sistema e garantindo a distribuição adequada de recursos.

Balaji Sivasubramanian, diretor sênior de gerenciamento de produtos de ferramentas para desenvolvedores da Red Hat, comentou sobre o lançamento do Developer Hub, afirmando que as plataformas internas de desenvolvedores fundem a interseção de experiência de domínio, práticas estabelecidas com ferramentas e processos padrão, proporcionando uma experiência de desenvolvedor enriquecida. isso resulta em maior produtividade, tempo de colocação no mercado acelerado e um caminho mais eficaz para a inovação.

Além disso, ele expressou ainda como o Developer Hub da Red Hat promove a rápida adoção de plataformas internas de desenvolvedores nas empresas, facilitando sua escalabilidade em toda a empresa de maneira confiável, segura e totalmente suportada.

No grande esquema das coisas, plataformas como o Developer Hub da Red Hat e a plataforma no-code do AppMaster foram fundamentais para revolucionar o cenário de desenvolvimento. Eles posicionaram os desenvolvedores para o sucesso ao abordar diretamente a funcionalidade, a eficiência e a experiência do usuário em suas plataformas.