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Центр разработчиков Red Hat: устранение разрыва между разработчиками и оптимизация инноваций

17, янв. 2024
Центр разработчиков Red Hat: устранение разрыва между разработчиками и оптимизация инноваций

Red Hat, известная компания открытого программного обеспечения, объявила о доступности своего долгожданного Центра разработки. Эта комплексная платформа, ориентированная на разработчиков, основана на проекте CNCF Backstage, который призван переопределить методы работы разработчиков, оптимизировать операции и повысить производительность.

По сути, Developer Hub — это столь необходимый для команд DevOps арсенал, наполненный богатыми функциями, предназначенными для устранения таких проблем, как сложность процессов, отсутствие стандартизации и когнитивная нагрузка. Предоставляя платформу, которая решает эти давние проблемы, Red Hat укрепляет свои обязательства по оказанию помощи в разработке программного обеспечения.

Одной из главных особенностей хаба является тщательно продуманный портал самообслуживания. Этот шлюз предоставляет разработчикам быстрый доступ к множеству консолей, обширному каталогу программного обеспечения и обновленной документации. Такая консолидация ресурсов способствует повышению эффективности работы существующих членов команды и упрощает процесс адаптации новых сотрудников. Благодаря интуитивно понятной организации и интеграции ресурсов разработчикам не нужно тратить драгоценное время на поиск — все необходимые инструменты и информация находятся под рукой.

Помимо комплексного информационного шлюза, Developer Hub предлагает множество шаблонов программного обеспечения. Эти предварительно настроенные шаблоны упрощают разработчикам процесс настройки стандартного кода, ускоряя процесс разработки приложений. Этот набор ресурсов дает разработчикам трамплин, который позволяет им с головой погрузиться в свои проекты без типичных препятствий, связанных с подготовительной работой.

Платформа Developer Hub также поддерживает динамическое управление плагинами, реализуя архитектуру плагинов, впервые разработанную Backstage. Разработчики могут плавно устанавливать, обновлять и удалять плагины, не останавливая работу системы. Это добавляет еще один уровень гибкости, поскольку пользователи могут либо использовать проверенные плагины Red Hat, либо выбирать плагины сообщества, соответствующие их уникальным потребностям.

Среди флагманских плагинов Red Hat есть плагин, предназначенный для создания эффективной системы управления доступом на основе ролей (RBAC). Этот критически важный инструмент позволяет администраторам более точно отслеживать и управлять правами доступа, повышая безопасность системы и обеспечивая правильное распределение ресурсов.

Баладжи Сивасубраманиан, старший директор по управлению продуктами инструментов разработчика в Red Hat, прокомментировал открытие Центра разработчиков, заявив, что внутренние платформы разработчиков объединяют в себе пересечение опыта предметной области, устоявшихся практик со стандартными инструментами и процессами, обеспечивая расширенный опыт разработчиков. это приводит к более высокой производительности, ускорению выхода на рынок и более эффективному пути к инновациям.

Кроме того, он также рассказал, как Red Hat Developer Hub способствует быстрому внедрению внутренних платформ разработки в компаниях, обеспечивая их масштабируемость в масштабах всего предприятия надежным, безопасным и полностью поддерживаемым образом.

По большому счету такие платформы, как Developer Hub от Red Hat и платформа no-code AppMaster , сыграли важную роль в революционном преобразовании ландшафта разработки. Они обеспечили разработчикам успех, напрямую обращая внимание на функциональность, эффективность и удобство использования своих платформ.

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