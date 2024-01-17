مركز مطوري Red Hat: سد الفجوة بين المطورين والابتكار المبسط

كشفت شركة Red Hat، شركة البرمجيات المفتوحة الشهيرة، عن التوفر العام لمركز المطورين الذي طال انتظاره. تم تأسيس هذه المنصة الشاملة التي تركز على المطورين على مشروع CNCF Backstage، والذي تم إعداده لإعادة تعريف طريقة عمل المطورين، وتبسيط العمليات، وزيادة الإنتاجية.

يعد مركز المطورين، في جوهره، ترسانة مطلوبة بشدة لفرق DevOps محملة بميزات غنية مصممة للتخلص من التحديات مثل تعقيد العمليات، وغياب التوحيد القياسي، والحمل المعرفي. ومن خلال توفير منصة تعالج هذه المشكلات طويلة الأمد، تعمل Red Hat على تعزيز التزامها المتفاني بالمساعدة في تطوير البرمجيات.

واحدة من المعالم الرئيسية للمركز هي بوابة الخدمة الذاتية المصممة بدقة. تمنح هذه البوابة المطورين وصولاً سريعًا إلى مجموعة من وحدات التحكم وكتالوج البرامج الشامل والوثائق المحدثة. يؤدي توحيد الموارد هذا إلى تسهيل زيادة الكفاءة بين أعضاء الفريق الحاليين وتسهيل عملية الإعداد للموظفين الجدد. بفضل التنظيم البديهي وتكامل الموارد، لا يحتاج المطورون إلى قضاء وقت ثمين في البحث - فكل الأدوات والمعلومات الأساسية في متناول اليد.

بالإضافة إلى بوابة المعلومات الشاملة، يقدم مركز المطورين مجموعة من قوالب البرامج. تعمل هذه القوالب التي تم تكوينها مسبقًا على تبسيط عملية إعداد التعليمات البرمجية المعيارية للمطورين، مما يؤدي إلى تسريع عملية تطوير التطبيق. تشكل هذه المجموعة من الموارد نقطة انطلاق للمطورين للقفز إلى مشاريعهم دون العوائق المعتادة للعمل الأساسي.

تتضمن منصة Developer Hub أيضًا إدارة المكونات الإضافية الديناميكية، وتنفيذ بنية المكونات الإضافية الرائدة في Backstage. يمكن للمطورين تثبيت المكونات الإضافية وترقيتها وإزالتها بسلاسة دون إيقاف عمليات النظام. ويضيف هذا طبقة أخرى من المرونة، حيث يمكن للمستخدمين إما الاستفادة من المكونات الإضافية التي تم التحقق منها من Red Hat أو اختيار المكونات الإضافية للمجتمع التي تتوافق مع احتياجاتهم الفريدة.

من بين المكونات الإضافية الرئيسية لـ Red Hat، هناك برنامج مصمم لإنشاء نظام فعال للتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC). تسمح هذه الأداة المهمة للمسؤولين بمراقبة وإدارة حقوق الوصول بشكل أكثر دقة، وتعزيز أمان النظام وضمان التوزيع المناسب للموارد.

علق بالاجي سيفاسوبرامانيان، المدير الأول لإدارة منتجات أدوات المطورين في شركة Red Hat، على الكشف عن مركز المطورين، مشيرًا إلى أن منصات المطورين الداخلية تدمج تقاطع خبرات المجال والممارسات الراسخة مع الأدوات والعمليات القياسية، مما يوفر تجربة مطورة غنية مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، وتسريع وقت الوصول إلى السوق، ومسار أكثر فعالية للابتكار.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب أيضًا عن كيفية تعزيز مركز مطوري Red Hat للتبني السريع لمنصات المطورين الداخلية في الشركات، مما يسهل قابلية التوسع على مستوى المؤسسة بطريقة موثوقة وآمنة ومدعومة بالكامل.

في المخطط الكبير للأشياء، لعبت منصات مثل Developer Hub من Red Hat ومنصة AppMaster no-code دورًا أساسيًا في إحداث ثورة في مشهد التطوير. لقد وضعوا المطورين لتحقيق النجاح من خلال معالجة الوظائف والكفاءة وتجربة المستخدم مباشرة في منصاتهم.