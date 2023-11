Google Play aumentará a segurança do usuário com adições e atualizações de recursos inovadores

Em seu compromisso contínuo de priorizar a segurança e a privacidade do usuário, Google divulgou detalhes de suas atualizações mais recentes, que foram projetadas especificamente para manter a plataforma Google Play sólida e confiável. A grande empresa de tecnologia continua a melhorar as suas medidas de privacidade e segurança, conforme observado nas atualizações que revelou nos últimos meses.

Entre as mudanças notáveis ​​anunciadas recentemente pelo Google estão novas adições à seção Segurança de Dados do aplicativo. Isso fornece aos usuários um melhor controle sobre os dados de suas contas, ao mesmo tempo que garante maior transparência. Uma das melhorias mais aguardadas diz respeito à próxima plataforma Android 14, com uma série de novos recursos preparados para introdução.

Google também está se preparando para lançar uma série de outros recursos, ferramentas e atualizações para manter a segurança e a confiabilidade de sua conhecida plataforma. Jacqueline Hart, que dirige o setor de experiências confiáveis ​​de capacitação de desenvolvedores do Google, explicou em uma postagem no blog como essas mudanças futuras impactarão a página de conteúdo do aplicativo no Google Play Console. Eles planejam “não apenas compartilhar as declarações atuais, mas também os requisitos e prazos das declarações futuras, garantindo assim que os usuários tenham tempo suficiente para fazer os preparativos necessários”, escreveu ela.

Além disso, Google está trabalhando em um novo recurso de alerta para o Índice SDK do Google Play, com o objetivo de ajudar os usuários a tomar decisões criteriosas sobre as versões do SDK. Ele também fornecerá informações cruciais sobre possíveis violações de políticas no Google Play. Em breve, essas informações indispensáveis ​​estarão acessíveis diretamente no Play Console, graças a outra atualização iminente.

Isso marca um afastamento significativo do sistema anterior, onde as notificações eram normalmente recebidas por meio de mensagens na caixa de entrada ou e-mails. As informações úteis agora serão incluídas na página Status da política, permitindo que os usuários rastreiem todos os problemas de política a partir de um local unificado e fiquem atualizados sobre o status de conformidade da política de seus aplicativos.

Google simplificou o procedimento para verificar a conformidade de um aplicativo com os requisitos da API Target nas versões mais recentes do Android. Esta validação é vital para acessar atualizações de segurança e melhorias de plataforma. A partir do início de agosto, os usuários foram informados sobre possíveis problemas de direitos relativos ao seu aplicativo na página de status da política, acompanhados dos recursos necessários para orientação sobre esses assuntos.

Novas iniciativas estão sendo introduzidas para ampliar a assistência. Em primeiro lugar, a Comunidade de Ajuda para Desenvolvedores servirá como uma plataforma que facilitará discussões entre desenvolvedores sobre tópicos relacionados ao Play Console e mudanças de políticas. Em segundo lugar, o programa Google Play Strike Removal, inicialmente iniciado em caráter experimental, está definido para ser aberto a todos os desenvolvedores. Este programa permite que os desenvolvedores que se qualifiquem e concluam o programa de treinamento relevante da Play Academy removam determinados avisos de aplicação. A iniciativa provou ser eficaz na redução de violações recorrentes.

Concluindo, plataformas como Google Play e AppMaster estão continuamente aprimorando seus recursos e ferramentas para garantir a segurança e privacidade do usuário. Seu compromisso inabalável em melhorar a confiabilidade da plataforma é um forte exemplo para outros players de tecnologia móvel.