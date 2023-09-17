Google Play يعزز أمان المستخدم من خلال إضافات وتحديثات الميزات المبتكرة

في إطار التزامها المستمر بإعطاء الأولوية لسلامة المستخدم وخصوصيته، أصدرت Google تفاصيل عن أحدث ترقياتها، والتي تم تصميمها خصيصًا للحفاظ على نظام Google Play الأساسي قويًا وموثوقًا. تواصل شركة التكنولوجيا الكبرى تحسين إجراءات الخصوصية والأمان، كما هو مذكور في التحديثات التي كشفت عنها خلال الأشهر القليلة الماضية.

من بين التغييرات الملحوظة التي أعلنت عنها Google مؤخرًا هي الإضافات الجديدة إلى قسم "أمان البيانات" في التطبيق. توفر هذه للمستخدمين تحكمًا أفضل في بيانات حساباتهم مع ضمان زيادة الشفافية أيضًا. وتتعلق إحدى هذه التحسينات التي طال انتظارها بفارغ الصبر بمنصة Android 14 القادمة، مع مجموعة من الميزات الجديدة المعدة للطرح.

وتستعد Google أيضًا لإطلاق مجموعة من الميزات والأدوات والتحديثات الأخرى لدعم سلامة وموثوقية منصتها المعروفة. أوضحت جاكلين هارت، التي ترأس قطاع التجارب الموثوقة لتمكين المطورين في Google ، في منشور بالمدونة كيف ستؤثر هذه التغييرات القادمة على صفحة محتوى التطبيق على Google Play Console. وكتبت أنهم يخططون "ليس فقط لمشاركة الإعلانات الحالية ولكن أيضًا متطلبات الإعلان القادمة والمواعيد النهائية، وبالتالي ضمان حصول المستخدمين على متسع من الوقت لإجراء الاستعدادات اللازمة".

وبصرف النظر عن هذا، تعمل Google على ميزة تنبيه جديدة لمؤشر Google Play SDK الخاص بها، والذي يهدف إلى مساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات ثاقبة بشأن إصدارات SDK. وسيوفر أيضًا معلومات مهمة بخصوص انتهاكات السياسة المحتملة على Google Play. سيتم قريبًا الوصول إلى هذه المعلومات التي لا غنى عنها مباشرة من خلال Play Console، وذلك بفضل تحديث وشيك آخر.

يمثل هذا خروجًا كبيرًا عن النظام السابق حيث يتم تلقي الإشعارات عادةً عبر رسائل البريد الوارد أو رسائل البريد الإلكتروني. سيتم الآن تضمين المعلومات المفيدة في صفحة حالة السياسة، مما يسمح للمستخدمين بتتبع جميع مشكلات السياسة من موقع موحد والبقاء على اطلاع بحالة الامتثال لسياسة تطبيقهم.

قامت Google بتبسيط الإجراء الخاص بالتحقق من التزام التطبيق بمتطلبات Target API على أحدث إصدارات Android. يعد التحقق من الصحة أمرًا حيويًا للوصول إلى التحديثات الأمنية وتحسينات النظام الأساسي. بدءًا من أوائل شهر أغسطس، تم إطلاع المستخدمين على أي مشكلات حقوق محتملة تتعلق بتطبيقهم على صفحة حالة السياسة، مصحوبة بالموارد اللازمة للتوجيه بشأن هذه الأمور.

ويجري تقديم مبادرات جديدة لتقديم المزيد من المساعدة. أولاً، سيكون مجتمع مساعدة المطورين بمثابة منصة لتسهيل المناقشات بين المطورين حول الموضوعات المتعلقة بـ Play Console وتغييرات السياسة. ثانيًا، برنامج Google Play Strike Removal، الذي بدأ في البداية على أساس تجريبي، من المقرر أن يكون متاحًا لجميع المطورين. يسمح هذا البرنامج للمطورين المؤهلين وإكمال برنامج التدريب ذي الصلة بـ Play Academy بإزالة بعض مخالفات التنفيذ. وقد أثبتت المبادرة فعاليتها في الحد من الانتهاكات المتكررة.

في الختام، تعمل منصات مثل Google Play و AppMaster باستمرار على تحسين ميزاتها وأدواتها لضمان سلامة المستخدم وخصوصيته. إن التزامهم الثابت بتعزيز موثوقية النظام الأساسي يمثل مثالًا قويًا للاعبين الآخرين في مجال تكنولوجيا الهاتف المحمول.