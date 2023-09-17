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Google Play 通过创新功能添加和更新来提高用户安全

Sep 17, 2023
Google Play 通过创新功能添加和更新来提高用户安全

为了持续致力于优先考虑用户安全和隐私， Google发布了最新升级的详细信息，这些升级是专门为保持Google Play平台的稳定和可靠而设计的。正如过去几个月发布的更新中所指出的那样，这家大型科技公司继续改进其隐私和安全措施。

Google最近宣布的显着变化包括该应用程序数据安全部分的新增内容。这些使用户可以更好地控制其帐户数据，同时确保提高透明度。这些增强功能中最受期待的功能之一与即将推出的 Android 14 平台有关，其中包含大量即将推出的新功能。

Google还准备推出一系列其他功能、工具和更新，以维护其知名平台的安全性和可靠性。 Google开发者支持可信体验部门负责人 Jacqueline Hart 在一篇博客文章中解释了这些即将发生的变化将如何影响 Google Play Console 上的应用内容页面。她写道，他们计划“不仅共享当前的声明，还共享即将到来的声明要求和截止日期，从而确保用户有充足的时间进行必要的准备。”

除此之外， Google正在为其 Google Play SDK Index 开发新的警报功能，旨在帮助用户对 SDK 版本做出有洞察力的决策。它还将提供有关 Google Play 上潜在政策违规行为的重要信息。由于另一项即将发布的更新，这些不可或缺的信息很快将可以直接在 Play 管理中心内访问。

这与以前的系统有很大不同，以前的系统通常通过收件箱消息或电子邮件接收通知。现在，丰富的信息将包含在“策略状态”页面上，允许用户从统一位置跟踪所有策略问题并及时了解其应用程序的策略合规性状态。

Google简化了在最新 Android 版本上检查应用程序是否符合 Target API 要求的程序。此验证对于访问安全更新和平台增强功能至关重要。从 8 月初开始，我们会在政策状态页面上随时向用户通报与其应用程序相关的任何潜在权利问题，并提供有关这些问题的指导所需的资源。

正在推出新举措以提供进一步援助。首先，开发者帮助社区将作为一个平台，促进开发者之间就 Play 管理中心和政策变更相关主题进行讨论。其次，最初以试用形式启动的 Google Play Strike Removal 计划将向所有开发者开放。该计划允许符合资格并完成相关 Play Academy 培训计划的开发者取消某些强制措施。事实证明，该举措可以有效减少重复发生的违规行为。

总之，Google Play 和AppMaster等平台正在不断增强其功能和工具，以确保用户安全和隐私。他们对增强平台可靠性的坚定承诺为其他移动技术参与者树立了榜样。

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