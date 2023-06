A Contextual AI saiu da clandestinidade, angariando 20 milhões de dólares em financiamento inicial para o seu objectivo de desenvolver a próxima vaga de modelos linguísticos para aplicações empresariais. Co-fundada por Douwe Kiela, a tecnologia visa resolver os problemas que limitam a adopção de grandes modelos linguísticos (LLM), como o GPT-4 da OpenAI, por empresas com requisitos rigorosos de conformidade e governação.

Apesar de demonstrarem o potencial para revolucionar as indústrias, os LLM existentes sofrem de limitações como a produção de resultados fabricados com elevada confiança e dificuldades em modificar a sua base de conhecimentos. Como resultado, as empresas podem hesitar em implementar LLMs nas suas operações. Para ultrapassar estas barreiras, a Contextual AI tenciona criar uma nova geração de LLM que satisfaça as necessidades específicas das empresas.

Apoiada por investidores como a Bain Capital Ventures, a Lightspeed, a Greycroft e a SV Angel, o objectivo da Contextual AI é desenvolver soluções de IA que sejam mais adequadas para as empresas do que as ofertas de LLM centradas no consumidor. Para o efeito, Kiela e o seu co-fundador, Amanpreet Singh, baseiam-se na sua experiência em desenvolvimento de IA na Hugging Face e na Meta.

Com base na experiência de investigação de Kiela, que liderou os esforços de geração aumentada de recuperação (RAG) enquanto esteve na Meta, a tecnologia tem como objectivo desenvolver uma IA geradora de texto superior para utilizações empresariais. Essencialmente, a RAG funciona reforçando os LLM com fontes externas, como ficheiros e páginas Web, para melhorar o seu desempenho.

Quando lhe é feita uma pergunta, o RAG procura essencialmente dados relevantes nestas fontes externas, agrupando a informação com a pergunta original e fornecendo-a a um LLM. Por sua vez, isto gera uma resposta consciente do contexto, oferecendo maior precisão e fiabilidade em comparação com as LLMs convencionais.

Ao abordar as questões relacionadas com a personalização e a atribuição nos LLM, o RAG promete um melhor desempenho, evitando a necessidade de reciclagem ou de afinação. Podem agora ser desenvolvidos modelos linguísticos mais pequenos e mais eficientes, reduzindo a latência e os custos e fornecendo uma solução integrada para os requisitos da empresa.

Embora a Contextual AI não esteja sozinha neste objectivo, uma vez que outras empresas em fase de arranque, como a LlamaIndex, também exploram injecções de dados e estruturas de plug-in para LLM, a empresa afirma ter uma vantagem única no sector empresarial. Embora actualmente sem receitas, a Contextual AI está alegadamente em conversações com empresas da Fortune 500 para potenciais projectos-piloto da sua tecnologia.

Ao garantir que os resultados da IA generativa são precisos, fiáveis e rastreáveis, a Contextual AI tem potencial para ter um impacto significativo na adopção e implementação da tecnologia de IA nas empresas. Além disso, esta abordagem mais integrada oferece uma alternativa competitiva a outras empresas de IA generativa que procuram atingir o mercado empresarial.

