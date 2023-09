Il servizio di distribuzione, nel contesto dello sviluppo software e in particolare con la piattaforma no-code AppMaster, si riferisce alla suite completa di strumenti, processi e metodologie impiegate per facilitare la distribuzione snella ed efficiente delle applicazioni software dalla fase di sviluppo agli ambienti di produzione. Ciò comprende responsabilità come la generazione di codice sorgente, la compilazione di applicazioni, l'esecuzione di test, il confezionamento di applicazioni in contenitori portatili e la distribuzione su infrastrutture basate su cloud o sistemi on-premise. Garantisce che le applicazioni siano prontamente disponibili, sicure e funzionino in modo ottimale, riducendo il time-to-market e il costo complessivo dello sviluppo del software.

Nel frenetico mondo digitale di oggi, la capacità di implementare in modo rapido ed efficiente software di alta qualità è diventata sempre più vitale per le aziende. Secondo una recente ricerca, le aziende che eccellono nell’implementazione superano i loro concorrenti più lenti del 200% in termini sia di risultati finanziari che di innovazione. Inoltre, il 70% delle aziende che adottano pratiche di sviluppo agili e metodologie DevOps riscontrano un aumento significativo sia della soddisfazione del cliente che del vantaggio competitivo. Il servizio di distribuzione, pertanto, svolge un ruolo fondamentale nel garantire alle aziende di rimanere all’avanguardia e mantenere una posizione di leadership sul mercato.

Il servizio di distribuzione di AppMaster esemplifica l'emblema dell'efficienza e della sofisticatezza nella distribuzione del software. La piattaforma supporta un'ampia gamma di utenti, inclusi sviluppatori, professionisti IT e sviluppatori cittadini con diversi gradi di competenza tecnica. Genera applicazioni backend con Go (golang), applicazioni web con framework Vue3 e JS/TS e applicazioni mobili con Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per IOS. Ciò favorisce l'interoperabilità senza soluzione di continuità e l'unificazione del processo di sviluppo tra piattaforme e framework diversi.

Al centro del servizio di distribuzione di AppMaster si trova una serie di strumenti potenti e ricchi di funzionalità volti a semplificare e accelerare il processo di distribuzione. Tra questi ci sono i modelli di dati guidati visivamente che aiutano a definire schemi di database, processi aziendali (BP) che catturano la logica dell'applicazione e API REST ed endpoints WSS che forniscono l'accesso alle risorse dell'applicazione. Inoltre, AppMaster fa il possibile per eliminare il debito tecnico generando sempre applicazioni da zero, a seguito di una modifica nei progetti, in soli 30 secondi. Ciò garantisce che tutte le modifiche siano perfettamente integrate e che il sistema rimanga sempre agile e reattivo.

Per le applicazioni Web e mobili, gli utenti possono creare interfacce utente (UI) visivamente accattivanti con la funzionalità drag-and-drop, progettare la logica aziendale di ciascun componente utilizzando i progettisti Web BP e Mobile BP e pubblicare facilmente le applicazioni. Questo approccio basato sul server consente agli utenti di aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API dell'applicazione senza inviare nuovamente nuove versioni agli app store. Di conseguenza, le applicazioni rimangono attuali e aggiornate con problemi e tempi di inattività minimi.

Il rispetto degli standard e delle migliori pratiche del settore è fondamentale nel servizio di distribuzione di AppMaster. La piattaforma utilizza la documentazione Swagger (OpenAPI) per endpoints server e genera automaticamente script di migrazione dello schema del database. Supporta inoltre qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come database primario, garantendo un elevato livello di adattabilità e flessibilità in termini di tecnologia di database. Grazie all'utilizzo di applicazioni backend stateless compilate generate con Go, le applicazioni AppMaster mostrano notevole scalabilità e prestazioni, rendendole adatte per casi d'uso aziendali e ad alto carico.

Il servizio di distribuzione di AppMaster eccelle nell'ambito delle opzioni di abbonamento, offrendo ai clienti vari livelli a seconda delle loro esigenze. Gli abbonati Business e Business+ possono accedere ai file binari eseguibili, mentre gli utenti Enterprise possono godere del vantaggio aggiuntivo di ottenere il codice sorgente dell'applicazione, consentendo loro di ospitare le applicazioni on-premise, se lo desiderano. Ciò offre ai clienti la flessibilità di personalizzare l'esperienza del servizio di distribuzione in base alle loro esigenze e preferenze specifiche.

In sintesi, il servizio di distribuzione nel contesto della piattaforma no-code AppMaster è una suite di strumenti e processi altamente sofisticata, ricca di funzionalità ed efficiente che semplifica la distribuzione, le prestazioni e la sicurezza delle applicazioni software su varie piattaforme. Sfruttando il servizio di distribuzione di AppMaster, le aziende di tutte le dimensioni possono accelerare il time-to-market, ridurre i costi e rimanere competitive in un panorama sempre più digitale.