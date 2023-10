Chatbot de IA

Um AI Chatbot, também conhecido como Artificial Intelligence Chatbot ou Conversational Agent, é um tipo de programa de software que simula conversas semelhantes às humanas com usuários, aproveitando o processamento de linguagem natural (PNL), aprendizado de máquina (ML) e inteligência artificial (IA) tecnologias. Ele foi projetado para interpretar as entradas do usuário na forma de texto ou fala, processá-las de forma inteligente e fornecer respostas contextualmente relevantes e personalizadas. Esses chatbots podem ser integrados a diversos canais de comunicação, como plataformas de mensagens, sites, aplicativos móveis e redes de mídia social.

Os componentes principais de um AI Chatbot incluem compreensão de linguagem natural (NLU), geração de linguagem natural (NLG) e um sistema de gerenciamento de diálogo. A parte NLU permite que o chatbot entenda as entradas do usuário, extraia informações importantes e identifique a intenção do usuário. O componente NLG é responsável por gerar respostas semelhantes às humanas usando linguagem sintaticamente e semanticamente correta. O sistema de gerenciamento de diálogo trata de manter o contexto e o fluxo da conversa, lidar com vários turnos e gerenciar de forma eficaz as consultas e respostas dos usuários.

Os AI Chatbots são empregados em vários setores e domínios, incluindo suporte ao cliente, saúde, finanças, educação e comércio eletrônico. Alguns benefícios notáveis ​​do uso de AI Chatbots incluem redução de custos, maior eficiência, disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana e melhor experiência do cliente. De acordo com um relatório do Gartner, em 2020, 25% das operações de atendimento ao cliente usavam chatbots ou assistentes virtuais de clientes para lidar com as interações com os clientes. Em 2021, o tamanho do mercado global de chatbot foi avaliado em US$ 2,6 bilhões e deverá apresentar uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 24,3% de 2021 a 2028.

Na plataforma no-code AppMaster, os usuários podem aproveitar a tecnologia AI Chatbot para aprimorar seus aplicativos e enriquecer a experiência geral do usuário. Por exemplo, um chatbot de suporte ao cliente pode ser integrado a uma plataforma de comércio eletrônico construída usando AppMaster para fornecer assistência instantânea, lidar com dúvidas dos usuários, rastrear pedidos e fornecer recomendações personalizadas aos compradores. Além disso, um AI Chatbot também pode atuar como um assistente virtual para os usuários que navegam pelos diversos recursos do aplicativo, guiando-os pelas diferentes funcionalidades do aplicativo.

AppMaster fornece as ferramentas necessárias para projetar, construir e implantar poderosos AI Chatbots em aplicativos web, móveis e back-end. Ao utilizar recursos de aprendizado de máquina e PNL, AppMaster permite o desenvolvimento de chatbots capazes de compreender e responder às entradas do usuário de forma contextual e coerente. Além disso, com o BP Designer visual da plataforma, os usuários podem projetar a lógica de negócios do chatbot e outros aspectos de maneira intuitiva e com economia de tempo.

Os AI Chatbots desenvolvidos usando a plataforma AppMaster podem ser conectados a um banco de dados compatível com PostgreSQL para armazenar conversas do usuário, preferências e outros dados contextuais, permitindo que o chatbot aprenda continuamente e melhore seu desempenho ao longo do tempo. Isso garante um melhor envolvimento do usuário e fornece experiências mais personalizadas aos usuários. Além disso, a escalabilidade do AppMaster o torna a escolha ideal para organizações de todos os tamanhos, desde pequenas até grandes empresas.

Concluindo, os AI Chatbots revolucionaram a forma como os humanos interagem com a tecnologia, fornecendo experiências de conversação inteligentes, sensíveis ao contexto e personalizadas. A integração de AI Chatbots em aplicativos web, móveis e back-end abriu caminho para experiências de usuário perfeitas e maior produtividade em vários domínios. A plataforma AppMaster capacita os usuários a projetar, construir e implantar chatbots de IA de forma rápida e eficiente, contribuindo para o avanço contínuo de agentes de conversação alimentados por IA em uma ampla gama de aplicações.