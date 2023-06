Um sistema ERP(Enterprise Resource Planning) é uma plataforma de software integrada que ajuda as empresas a gerir e a otimizar uma grande variedade de processos essenciais, como a contabilidade, a gestão de inventário, a gestão das relações com os clientes (CRM), os recursos humanos (RH), entre outros. O principal objetivo de um sistema ERP é consolidar várias funções empresariais numa base de dados única e centralizada, promovendo assim uma comunicação eficaz, a tomada de decisões informadas e uma maior eficiência global.

Uma das vantagens significativas da implementação de um sistema ERP é a sua capacidade de eliminar os silos de informação e melhorar a visibilidade dos dados em toda a organização. Este elevado nível de transparência permite às empresas monitorizar e analisar em pormenor o seu desempenho operacional e identificar prontamente as áreas a melhorar. Além disso, a automatização de muitas tarefas de rotina proporcionada pelos sistemas ERP ajuda a reduzir as operações manuais propensas a erros e a diminuir os custos operacionais.

No entanto, com uma infinidade de sistemas ERP disponíveis no mercado atualmente, selecionar o sistema perfeito para a sua empresa pode ser uma tarefa difícil. Neste artigo, vamos guiá-lo através do processo de compreensão dos requisitos da sua empresa e identificar as principais características que deve procurar num sistema ERP.

Compreender as necessidades da sua empresa

Antes de mergulhar no vasto conjunto de sistemas ERP, é crucial ter uma compreensão clara dos seus requisitos empresariais para fazer uma escolha informada. Aqui estão alguns passos a seguir para identificar as suas necessidades:

Avaliar os seus processos actuais: Comece por avaliar os seus processos empresariais actuais e identificar as áreas onde podem ser feitas melhorias. Determine quais as tarefas que são repetitivas e demoradas e que podem ser automatizadas através de um sistema ERP. Identificar os pontos problemáticos: Comunique com os funcionários de diferentes departamentos para obter as suas opiniões sobre os pontos problemáticos existentes e quaisquer desafios que enfrentem durante as suas tarefas diárias. Isto ajudá-lo-á a compreender as necessidades dos seus processos e a identificar as funcionalidades que podem resolver estes problemas. Definir objectivos claros: Estabeleça objectivos claros para a implementação de um sistema ERP. Está à procura de uma melhor integração entre departamentos, de uma maior eficiência ou de relatórios e análises de dados melhorados? A compreensão dos seus objectivos ajudá-lo-á a avaliar se um sistema ERP corresponde às suas expectativas. Considere a escalabilidade: Avalie a trajetória de crescimento da sua empresa e avalie se o sistema ERP que está a considerar pode ser dimensionado com a sua organização. É essencial escolher um sistema que possa acomodar o volume crescente de dados e suportar novas funcionalidades à medida que a sua empresa se expande. Considerações orçamentais: Identifique o orçamento que está disposto a atribuir a um sistema ERP. Tenha em mente os custos relacionados com o licenciamento de software, hardware, formação e suporte. Opte por uma solução ERP que ofereça o melhor valor para o seu orçamento e que responda às suas necessidades empresariais.

Principais características a procurar nos sistemas ERP

Agora que tem uma melhor compreensão dos seus requisitos empresariais, é altura de avaliar as características que os sistemas ERP oferecem. Aqui estão algumas características chave a considerar durante a sua avaliação:

Flexibilidade e Personalização: Cada empresa é única, e é crucial escolher um sistema ERP que possa ser personalizado para atender às suas necessidades específicas. Certifique-se de que o sistema oferece flexibilidade em termos de interface do utilizador, processos de fluxo de trabalho e capacidades de elaboração de relatórios.

Cada empresa é única, e é crucial escolher um sistema ERP que possa ser personalizado para atender às suas necessidades específicas. Certifique-se de que o sistema oferece flexibilidade em termos de interface do utilizador, processos de fluxo de trabalho e capacidades de elaboração de relatórios. Capacidades de integração: Um sistema ERP deve integrar-se perfeitamente com os seus sistemas existentes, tais como CRM, RH e plataformas de comércio eletrónico. Isto poupará tempo e esforço na migração de dados e assegurará uma colaboração harmoniosa entre diferentes departamentos.

Um sistema ERP deve integrar-se perfeitamente com os seus sistemas existentes, tais como CRM, RH e plataformas de comércio eletrónico. Isto poupará tempo e esforço na migração de dados e assegurará uma colaboração harmoniosa entre diferentes departamentos. Relatórios de dados em tempo real: A capacidade de gerar relatórios de dados em tempo real é essencial para a tomada de decisões informadas. O seu sistema ERP deve ter fortes características de relatório e análise que lhe forneçam informações sobre o desempenho da sua empresa.

A capacidade de gerar relatórios de dados em tempo real é essencial para a tomada de decisões informadas. O seu sistema ERP deve ter fortes características de relatório e análise que lhe forneçam informações sobre o desempenho da sua empresa. Experiência do utilizador: A facilidade de utilização e a facilidade de utilização do sistema ERP desempenham um papel vital na determinação do seu sucesso na sua organização. Os funcionários devem ser capazes de navegar facilmente na interface, com o mínimo de formação necessária.

A facilidade de utilização e a facilidade de utilização do sistema ERP desempenham um papel vital na determinação do seu sucesso na sua organização. Os funcionários devem ser capazes de navegar facilmente na interface, com o mínimo de formação necessária. Acessibilidade móvel: Com uma tendência crescente para o trabalho remoto e políticas BYOD (Bring Your Own Device), é essencial escolher um sistema ERP que ofereça acessibilidade móvel. Isto permite que os funcionários acedam a dados em tempo real e executem tarefas a partir dos seus smartphones ou tablets, maximizando a produtividade.

Com uma tendência crescente para o trabalho remoto e políticas BYOD (Bring Your Own Device), é essencial escolher um sistema ERP que ofereça acessibilidade móvel. Isto permite que os funcionários acedam a dados em tempo real e executem tarefas a partir dos seus smartphones ou tablets, maximizando a produtividade. Suporte fiável: O fornecedor do sistema ERP deve fornecer um suporte fiável ao cliente, resolvendo problemas técnicos e ajudando com actualizações de software. Uma equipa de apoio reactiva pode poupar tempo e recursos valiosos à sua organização.

O fornecedor do sistema ERP deve fornecer um suporte fiável ao cliente, resolvendo problemas técnicos e ajudando com actualizações de software. Uma equipa de apoio reactiva pode poupar tempo e recursos valiosos à sua organização. Segurança: A segurança dos dados é de extrema importância para qualquer empresa. Certifique-se de que o sistema ERP está em conformidade com os protocolos de segurança padrão da indústria e fornece funcionalidades de encriptação de dados, autenticação e controlo de acesso.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Dar prioridade às funcionalidades que mais se alinham com os requisitos da sua empresa ajudá-lo-á a tomar uma decisão informada ao selecionar o sistema ERP adequado para a sua organização.

Sistemas ERP baseados na Web versus sistemas ERP no local

Ao avaliar os sistemas ERP, uma decisão importante para a sua empresa é escolher entre soluções ERP baseadas na Web (nuvem) ou no local. Cada opção tem as suas vantagens e desvantagens, dependendo de vários factores, como a dimensão da sua organização, a complexidade dos seus processos, o orçamento e a infraestrutura de TI.

Sistemas ERP baseados na Web: Prós e contras

Prós:

Custos iniciais reduzidos : Os sistemas ERP baseados na Web requerem um investimento inicial mais baixo porque se baseiam num modelo de subscrição, eliminando a necessidade de servidores dispendiosos e de pessoal de TI dedicado.

: Os sistemas ERP baseados na Web requerem um investimento inicial mais baixo porque se baseiam num modelo de subscrição, eliminando a necessidade de servidores dispendiosos e de pessoal de TI dedicado. Facilidade de implementação : Os ERP baseados na nuvem podem ser implementados rapidamente, uma vez que não há necessidade de configuração ou instalação de hardware.

: Os ERP baseados na nuvem podem ser implementados rapidamente, uma vez que não há necessidade de configuração ou instalação de hardware. Escalabilidade : À medida que a sua empresa cresce, pode facilmente aumentar ou diminuir a capacidade do seu sistema ERP sem investir em hardware ou licenças de software adicionais.

: À medida que a sua empresa cresce, pode facilmente aumentar ou diminuir a capacidade do seu sistema ERP sem investir em hardware ou licenças de software adicionais. Acesso em qualquer lugar : Os sistemas ERP baseados na Web permitem que os utilizadores acedam a dados e processos a partir de qualquer local com uma ligação à Internet, proporcionando flexibilidade e uma melhor gestão de recursos.

: Os sistemas ERP baseados na Web permitem que os utilizadores acedam a dados e processos a partir de qualquer local com uma ligação à Internet, proporcionando flexibilidade e uma melhor gestão de recursos. Actualizações automáticas: As actualizações e correcções de software são geridas pelo fornecedor, garantindo que tem sempre a versão mais actualizada sem esforço ou custos adicionais.

Contras:

Preocupações com a segurança dos dados : O armazenamento de informações confidenciais da empresa em servidores de terceiros pode suscitar preocupações de segurança e privacidade dos dados para algumas empresas.

: O armazenamento de informações confidenciais da empresa em servidores de terceiros pode suscitar preocupações de segurança e privacidade dos dados para algumas empresas. Dependência da conetividade com a Internet : Os sistemas ERP baseados na Web requerem uma ligação à Internet estável e rápida para um desempenho ótimo, o que pode ser uma limitação para algumas organizações.

: Os sistemas ERP baseados na Web requerem uma ligação à Internet estável e rápida para um desempenho ótimo, o que pode ser uma limitação para algumas organizações. Potenciais limitações de personalização: Os ERPs baseados na nuvem podem não oferecer o mesmo nível de personalização que as soluções locais, o que pode ser uma desvantagem para empresas com necessidades complexas ou únicas.

Sistemas ERP no local: Prós e contras

Prós:

Maior controlo e personalização : Os sistemas ERP locais oferecem opções de personalização mais extensas, permitindo-lhe adaptar o sistema aos seus requisitos comerciais específicos.

: Os sistemas ERP locais oferecem opções de personalização mais extensas, permitindo-lhe adaptar o sistema aos seus requisitos comerciais específicos. Segurança dos dados : Os seus dados empresariais sensíveis permanecem sob o seu controlo, alojados nos servidores da sua organização, aliviando as preocupações relativas a violações de dados ou utilização indevida.

: Os seus dados empresariais sensíveis permanecem sob o seu controlo, alojados nos servidores da sua organização, aliviando as preocupações relativas a violações de dados ou utilização indevida. Fiabilidade: Os sistemas ERP no local não dependem da conetividade com a Internet para funcionar, garantindo o acesso ininterrupto aos dados e processos, mesmo durante problemas de conetividade.

Contras:

Custos iniciais mais elevados : Os sistemas ERP locais requerem um investimento inicial significativo para a aquisição de hardware, licenças de software e criação de infra-estruturas de TI.

: Os sistemas ERP locais requerem um investimento inicial significativo para a aquisição de hardware, licenças de software e criação de infra-estruturas de TI. Custos de manutenção : Os custos contínuos incluem salários do pessoal de TI, manutenção de hardware e software, actualizações e despesas de energia associadas ao funcionamento de servidores e equipamento.

: Os custos contínuos incluem salários do pessoal de TI, manutenção de hardware e software, actualizações e despesas de energia associadas ao funcionamento de servidores e equipamento. Tempo de implementação mais longo: O processo de configuração e personalização dos sistemas ERP no local pode ser mais complexo e moroso do que o das soluções baseadas na Web.

Para escolher entre sistemas ERP baseados na Web e sistemas ERP no local, considere os requisitos exclusivos da sua organização, o orçamento, as capacidades de TI e os objectivos a longo prazo. Em muitos casos, as soluções baseadas na Web estão a tornar-se cada vez mais populares devido à redução de custos, facilidade de implementação e flexibilidade.

Critérios de seleção do fornecedor de ERP

A seleção do fornecedor de ERP adequado é fundamental para o sucesso da implementação do seu sistema. Aqui estão alguns factores cruciais a considerar ao avaliar os fornecedores de ERP:

Reputação e experiência: Escolha um fornecedor de ERP com reputação e experiência, de preferência com um historial comprovado no seu sector. Isto garante a sua parceria com um fornecedor que compreende os requisitos exclusivos da sua empresa. Comentários e testemunhos de clientes: Obtenha feedback de outras empresas que implementaram a solução ERP do fornecedor para avaliar a eficácia do sistema, a experiência do utilizador e o nível de suporte fornecido. Custo: Compare os modelos de preços de diferentes fornecedores para encontrar uma solução ERP que se ajuste ao seu orçamento. Ao avaliar os custos, considere as despesas iniciais e contínuas, como a implementação, as taxas de manutenção e as actualizações de software. Escalabilidade: O seu sistema ERP deve crescer com a sua empresa. Procure fornecedores que ofereçam soluções escaláveis para garantir que podem atender às suas necessidades de expansão ao longo do tempo. Capacidades de integração: É essencial que o seu sistema ERP possa integrar-se perfeitamente com outras ferramentas de software existentes e futuras, como o AppMaster, para simplificar os processos empresariais. Apoio: Considere o nível de suporte fornecido pelo fornecedor, concentrando-se na sua capacidade de resposta, disponibilidade e compromisso com o seu sucesso. Um parceiro fiável deve oferecer formação, resolução de problemas e sessões regulares de feedback.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Dedicar algum tempo a avaliar minuciosamente os fornecedores de ERP ajudá-lo-á a tomar a melhor decisão para a sua empresa, garantindo uma implementação bem sucedida e um retorno do investimento a longo prazo.

Considerações específicas do sector

À medida que explora diferentes sistemas ERP, pode deparar-se com soluções específicas para a indústria, concebidas para atender às empresas de um determinado sector. Estas soluções diferem dos sistemas ERP genéricos, uma vez que abordam requisitos, regulamentos e processos específicos do sector. Existem algumas vantagens nos sistemas ERP específicos do sector:

Funcionalidade à medida: Estes sistemas vêm equipados com modelos, processos e fluxos de trabalho predefinidos que satisfazem as necessidades específicas do seu sector, permitindo uma abordagem mais direccionada e eficiente.

Estes sistemas vêm equipados com modelos, processos e fluxos de trabalho predefinidos que satisfazem as necessidades específicas do seu sector, permitindo uma abordagem mais direccionada e eficiente. Implementação mais rápida: Uma vez que os ERP específicos do sector têm configurações e processos predefinidos, requerem frequentemente menos tempo para a configuração e personalização.

Uma vez que os ERP específicos do sector têm configurações e processos predefinidos, requerem frequentemente menos tempo para a configuração e personalização. Conformidade regulamentar: Estas soluções acompanham as alterações regulamentares relevantes para o seu sector e ajudam-no a manter a conformidade de forma mais eficaz.

No entanto, há também desvantagens a considerar:

Flexibilidade: Os sistemas ERP específicos do sector podem ser menos flexíveis e mais difíceis de personalizar do que as alternativas genéricas, o que pode ser uma preocupação se a sua empresa tiver necessidades únicas ou antecipar mudanças drásticas.

Os sistemas ERP específicos do sector podem ser menos flexíveis e mais difíceis de personalizar do que as alternativas genéricas, o que pode ser uma preocupação se a sua empresa tiver necessidades únicas ou antecipar mudanças drásticas. Custos: Como essas soluções atendem a um nicho de mercado, podem ter taxas de assinatura ou licenciamento mais altas em comparação com os sistemas ERP genéricos.

Ao avaliar os sistemas ERP específicos do sector, pondere as vantagens de uma solução personalizada em relação aos custos e limitações. Considere os objectivos a longo prazo da sua empresa e o nível de personalização e flexibilidade necessário para atingir esses objectivos. Tenha em mente que os sistemas ERP genéricos modernos oferecem frequentemente uma vasta gama de funcionalidades e opções de personalização, tornando-os versáteis e adaptáveis a vários sectores. A decisão de optar por um sistema ERP específico para a indústria deve ser baseada numa análise minuciosa dos requisitos da sua empresa, orçamento e objectivos estratégicos.

Integração com AppMaster

A integração com outras soluções de software desempenha um papel crucial na melhoria das capacidades de um sistema ERP. Uma dessas integrações que pode aumentar significativamente a eficiência do seu sistema ERP é com AppMaster, uma poderosa plataforma sem código para o desenvolvimento de aplicações backend, web e móveis. A integração do seu sistema ERP com AppMaster pode produzir vários benefícios, incluindo:

Racionalização dos processos empresariais

Ligue o seu sistema ERP a aplicações backend, web e móveis desenvolvidas com AppMaster para criar um fluxo de dados contínuo. Esta sincronização melhora a eficiência dos seus processos empresariais e reduz a necessidade de introdução manual de dados, reduzindo ainda mais o risco de erros.

Maior personalização

AppMasterO designer visual BP e os construtores de IU de arrastar e largar do podem ser utilizados para criar aplicações que satisfaçam as suas necessidades empresariais específicas. Ao integrar estas aplicações personalizadas com o seu sistema ERP, garante que a sua organização beneficia de soluções de software personalizadas.

Acesso aos dados em tempo real

Combinado com as capacidades de gestão de dados centralizadas de um sistema ERP, o AppMaster permite-lhe aceder a dados em tempo real em várias aplicações através da API REST e dos pontos finais WSS. Isto ajuda a tomar decisões informadas num ambiente empresarial de ritmo acelerado.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Escalabilidade

Tanto o AppMaster como os sistemas ERP modernos são altamente escaláveis, garantindo que as suas soluções de software podem crescer juntamente com a sua empresa. À medida que a sua organização evolui, pode criar novas aplicações e integrá-las sem esforço com o seu sistema ERP para responder aos requisitos emergentes.

Vantagem competitiva

A capacidade de criar e implementar rapidamente aplicações que complementam o seu sistema ERP com AppMaster dá-lhe uma vantagem sobre os seus concorrentes. O desenvolvimento de soluções personalizadas pode ajudar a diferenciar a sua empresa no mercado e a satisfazer as exigências específicas dos seus clientes.

Para conseguir uma integração bem sucedida entre o seu sistema ERP e o AppMaster, certifique-se de que ambas as soluções são compatíveis e têm fortes capacidades de API. Consulte o seu fornecedor de ERP e a equipa de suporte do AppMaster para obter informações sobre o processo de integração e as melhores práticas.

Planeamento e implementação do seu sistema ERP

Selecionar o sistema ERP certo para a sua empresa é apenas o primeiro passo da viagem. Para uma implementação de ERP bem sucedida, deve seguir uma abordagem estratégica que envolva um planeamento adequado, testes e formação dos funcionários. Aqui está uma descrição dos passos cruciais a seguir:

Definir objectivos realistas: Antes de iniciar o processo de implementação, estabeleça objectivos claros alinhados com os requisitos da sua empresa. Defina metas alcançáveis e descreva os benefícios esperados e o ROI do sistema ERP. Ter objectivos bem definidos ajudará a orientar os seus esforços de implementação na direção certa e facilitará a monitorização do progresso. Garantir a adesão dos executivos: Para garantir o sucesso a longo prazo do sistema ERP selecionado, é essencial ter o apoio dos principais decisores da sua organização. Envolva as partes interessadas desde o início para promover uma maior compreensão dos benefícios do sistema ERP e maximizar o seu empenho no seu sucesso. Reunir uma equipa competente: A implementação do ERP deve ser gerida por uma equipa de pessoas com conhecimentos e competências em vários departamentos. Esta equipa multifuncional pode assegurar que o sistema ERP responda às necessidades específicas de cada departamento, mantendo ao mesmo tempo um enfoque unificado em toda a empresa. Seleccione um gestor de projeto para liderar a equipa e supervisionar todo o processo de implementação. Definir um calendário: O estabelecimento de um calendário de implementação detalhado ajuda a monitorizar o progresso e mantém todos os membros da equipa e partes interessadas responsáveis. Atribua tempo suficiente para cada fase da implementação, como a personalização, a migração de dados, os testes e a formação dos funcionários. Personalizar e configurar: Trabalhe com o seu fornecedor de ERP para personalizar e configurar o sistema ERP para atender às suas necessidades comerciais específicas. Certifique-se de que as suas personalizações estão alinhadas com os seus objectivos e requisitos gerais, sem complicar demasiado o sistema. Migração de dados: Planear e executar cuidadosamente a migração de dados dos seus sistemas existentes para o novo sistema ERP. Efectue a limpeza, validação e mapeamento adequados dos dados para garantir que os dados migrados são exactos e completos. Efetuar testes exaustivos: Antes de implementar o sistema ERP, realize testes rigorosos para identificar e retificar quaisquer problemas ou lacunas. Efectue testes funcionais, de integração, de desempenho e de segurança para garantir o bom funcionamento e verificar se o sistema corresponde às suas expectativas. Formação dos trabalhadores: Uma força de trabalho bem treinada é crucial para aproveitar todo o potencial do seu sistema ERP. Desenvolva um programa de formação abrangente, adaptado às necessidades dos funcionários de vários departamentos. Invista tempo e recursos em formação para garantir uma adoção sem problemas e uma utilização eficiente do sistema ERP. Monitorizar o progresso pós-implementação: A revisão e o controlo pós-implementação ajudarão a identificar e a resolver quaisquer problemas que possam surgir. Estabeleça indicadores-chave de desempenho (KPIs) para medir o sucesso da sua implementação do ERP e faça os ajustes necessários para otimizar o sistema continuamente.

Ao seguir estes passos, pode garantir uma implementação bem sucedida do sistema ERP escolhido e tirar o máximo partido das suas vantagens para a sua empresa. Lembre-se, uma implementação de ERP bem planeada e cuidadosamente executada é vital para alcançar o sucesso a longo prazo e gerar um ROI substancial.