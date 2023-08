Introdução aos princípios de SRE da Google

A Engenharia de fiabilidade do site (SRE) é uma disciplina de engenharia de software que concebe, mantém e opera sistemas de software escaláveis e altamente disponíveis. Os princípios da SRE têm as suas raízes na Google, que estabeleceu uma referência para a fiabilidade e o desempenho de software líder do sector. Estes princípios ajudaram a Google a alcançar uma disponibilidade de sistema, uma resposta a incidentes e uma eficiência de utilização de recursos sem paralelo.

A implementação dos princípios de SRE da Google melhora a arquitetura do software, aumentando a fiabilidade do sistema, diminuindo a latência, melhorando a gestão dos recursos e minimizando a dívida técnica. Os programadores que adoptam estas práticas abordam de forma proactiva os potenciais problemas e reduzem a carga operacional, o que resulta numa melhor experiência do cliente e no crescimento do negócio.

Princípios chave da SRE e como se aplicam à arquitetura de software

Quando se trata de arquitetura de software, vários princípios de SRE desempenham um papel significativo. Vamos rever estes princípios chave e como podem ser aplicados para melhorar o seu processo de desenvolvimento:

Acordos de nível de serviço e objectivos

Os Acordos de Nível de Serviço (SLAs) estabelecem um entendimento mútuo entre o fornecedor de serviços e os clientes relativamente ao nível de serviço esperado e aos objectivos de desempenho. Na SRE, os SLAs são acompanhados de Objectivos de Nível de Serviço (SLOs), que representam valores-alvo para o desempenho e a disponibilidade do sistema. Uma arquitetura de software bem concebida deve centrar-se na definição de SLAs e SLOs para estabelecer expectativas claras quanto ao desempenho do sistema. Estas métricas ajudam a identificar potenciais estrangulamentos na arquitetura e a garantir que o sistema satisfaz os requisitos do utilizador.

Orçamentos de erros

Os orçamentos de erro são um conceito introduzido na SRE que permite aos engenheiros equilibrar o nível de risco aceitável com a necessidade de inovação. Um orçamento de erro é a quantidade aceitável de falta de fiabilidade permitida num sistema, normalmente expressa como uma percentagem de tempo ou de pedidos. Na arquitetura de software, a incorporação de orçamentos de erros ajuda a compreender os compromissos entre a estabilidade do sistema e o desenvolvimento de funcionalidades. Leva os programadores a avaliar o impacto de novas funcionalidades e alterações arquitectónicas na fiabilidade global do sistema.

Postmortems sem culpa

Os postmortems sem culpa estabelecem uma cultura que aprende com as falhas do sistema sem atribuir a culpa. O processo envolve a análise de incidentes, a identificação dos factores contribuintes e a implementação de acções correctivas para evitar ocorrências futuras. A aplicação de postmortems sem culpa na sua arquitetura de software garante que a sua equipa trabalha de forma construtiva para melhorar a resiliência do sistema, sem ficar atolada em acusações. Esta abordagem promove uma cultura de melhoria contínua e de responsabilidade partilhada pela estabilidade do sistema.

Automatização para redução do trabalho

O trabalho árduo é o trabalho manual e repetitivo que não acrescenta valor a longo prazo a um serviço, mas que tem de ser efectuado para que o sistema de software funcione. Os princípios da SRE defendem a automatização de tarefas pesadas sempre que possível para reduzir a intervenção humana e libertar recursos do programador para iniciativas estratégicas. Na arquitetura de software, a automatização de tarefas comuns, como a gestão do ambiente, as actualizações de configuração e a manutenção rotineira do sistema, pode conduzir a um processo de desenvolvimento mais simplificado e eficiente, minimizando as despesas operacionais.

Monitorização e observabilidade

A monitorização e a observabilidade são aspectos críticos da SRE que permitem aos programadores compreender o estado de um sistema, detetar problemas de forma proactiva e garantir um desempenho ótimo. A monitorização eficaz envolve a recolha e análise da saúde do sistema, do desempenho e das métricas da experiência do utilizador. A incorporação da monitorização e da observabilidade na arquitetura do software ajuda os engenheiros a identificar estrangulamentos, a resolver problemas de forma proactiva e a otimizar o desempenho da aplicação. Isto permite que as equipas forneçam sistemas de software fiáveis e de elevado desempenho de forma consistente.

Implementação dos princípios de SRE no seu processo de desenvolvimento de software

A integração dos princípios de SRE da Google no seu processo de desenvolvimento de software pode ser altamente benéfica para o sucesso geral do seu projeto. Aqui estão alguns passos que pode seguir para implementar os princípios SRE:

Adotar a integração e a implementação contínuas

A integração e a implantação contínuas simplificam o processo de desenvolvimento de software automatizando tarefas como criar, testar e implantar alterações de código. Esta prática permite às equipas fornecer funcionalidades de software de forma mais eficiente e garante que as alterações cumprem os requisitos de qualidade antes da implementação. A implementação de CI/CD também ajuda a minimizar a dívida técnica e o risco, fornecendo feedback rápido sobre as alterações de código.

Conceber para a resiliência

A resiliência é a capacidade de um sistema recuperar de falhas e continuar a fornecer um nível de serviço aceitável. Ao implementar os princípios SRE, é essencial projetar o seu software para a resiliência, incorporando técnicas como redundância, equilíbrio de carga, disjuntores e fallbacks. Esta abordagem garante que o seu sistema pode lidar com falhas de forma graciosa e recuperar rapidamente, proporcionando uma experiência fiável aos seus utilizadores.

Melhorar a monitorização e a observabilidade

Como mencionado anteriormente, a monitorização e a observabilidade são vitais para garantir a fiabilidade e o desempenho do software. Invista em ferramentas e práticas de monitorização que proporcionem visibilidade da saúde e funcionamento do seu sistema. Configure alertas e painéis de controlo para detetar problemas de forma proactiva e responder rapidamente quando estes surgirem.

Minimizar a dívida técnica

A dívida técnica são os custos a longo prazo associados a escolhas de design, qualidade de código ou decisões de arquitetura não optimizadas. Minimizar a dívida técnica é essencial para implementar os princípios SRE no seu processo de desenvolvimento de software. Reveja e refactive regularmente o código, dê prioridade a tarefas que reduzam a dívida técnica e adopte as melhores práticas para garantir a manutenção e a extensibilidade do seu software.

Aprender com as falhas

Adopte o princípio SRE de postmortems sem culpa e crie uma cultura em que a aprendizagem com as falhas seja incentivada e valorizada. Analise os incidentes, identifique as causas principais e implemente alterações para evitar a ocorrência de problemas semelhantes no futuro. Esta abordagem proactiva ajuda a melhorar a fiabilidade do sistema e promove uma cultura de melhoria contínua.

A adoção dos princípios SRE da Google no seu processo e arquitetura de desenvolvimento de software pode conduzir a sistemas altamente fiáveis e escaláveis. Ao centrar-se em aspectos fundamentais como objectivos de desempenho, orçamentos de erros, automatização e aprendizagem com as falhas, pode proporcionar experiências de utilizador excepcionais e impulsionar o crescimento do negócio.

Plataformas SRE e No-Code: Uma combinação perfeita

As plataformassem código já transformaram a forma como os programadores abordam a construção e a implementação de software. Estas plataformas simplificam o processo de desenvolvimento, permitindo uma rápida prototipagem e implementação, ao mesmo tempo que aderem aos princípios de SRE. A combinação das práticas de SRE e das plataformas no-code facilita aos programadores a criação, modificação e manutenção de aplicações escaláveis e fiáveis com menos tempo e esforço.

Ao adotar os princípios de SRE da Google, as plataformas sem código podem garantir um melhor desempenho, escalabilidade e fiabilidade das aplicações que estão a ser desenvolvidas. Estas plataformas podem automatizar tarefas mundanas, reduzindo o trabalho e permitindo que os programadores se concentrem em trabalho de maior valor.

Além disso, as ferramentas no-code seguem uma abordagem de desenvolvimento orientada por modelos, facilitando a manutenção e a evolução das aplicações sem aumentar a dívida técnica. Ao adotar as ferramentas no-code que utilizam os princípios SRE, os programadores podem beneficiar de:

Redução do tempo de colocação no mercado - Com as plataformas no-code a permitirem uma geração e implementação mais rápidas de aplicações, as empresas podem fornecer soluções aos seus clientes mais rapidamente.

- Com as plataformas a permitirem uma geração e implementação mais rápidas de aplicações, as empresas podem fornecer soluções aos seus clientes mais rapidamente. Maior fiabilidade e desempenho - Os sistemas no-code inspirados na SRE ajudam a produzir aplicações com bom desempenho sob pressão, garantindo excelentes experiências de utilizador e um tempo de inatividade mínimo.

- Os sistemas inspirados na SRE ajudam a produzir aplicações com bom desempenho sob pressão, garantindo excelentes experiências de utilizador e um tempo de inatividade mínimo. Custos operacionais reduzidos - as plataformas No-code simplificam o desenvolvimento de aplicações, automatizando tarefas manuais, eliminando redundâncias e minimizando os recursos necessários para a manutenção da infraestrutura e o suporte de TI.

Estudo de caso: AppMaster Adota os princípios de SRE

OAppMaster, uma plataforma líder de desenvolvimento de aplicações no-code, é um excelente exemplo de como os princípios de SRE da Google podem ser implementados num ambiente de desenvolvimento. AppMaster tem ajudado as empresas a criar aplicações escaláveis, de elevado desempenho e fiáveis de forma rápida e económica através da integração de práticas de SRE. Ao implementar os princípios de SRE, o AppMaster oferece os seguintes benefícios aos seus utilizadores:

Eliminação da dívida técnica - AppMaster gera aplicações de raiz sempre que os requisitos são modificados, garantindo que a base de código se mantém actualizada, bem organizada e fácil de manter.

- gera aplicações de raiz sempre que os requisitos são modificados, garantindo que a base de código se mantém actualizada, bem organizada e fácil de manter. Utilização optimizada de recursos - A plataforma utiliza Go (golang) para aplicações de backend para maximizar o seu desempenho superior e a utilização de poucos recursos, garantindo uma gestão e armazenamento eficientes dos recursos.

- A plataforma utiliza Go (golang) para aplicações de backend para maximizar o seu desempenho superior e a utilização de poucos recursos, garantindo uma gestão e armazenamento eficientes dos recursos. Escalabilidade e prontidão da aplicação para casos de utilização de carga elevada - As aplicações criadas com AppMaster suportam bases de dados compatíveis com PostgreSQL para armazenamento e processamento de dados versáteis. As aplicações backend sem estado da plataforma são geradas com Go, permitindo um potencial de escalabilidade impressionante para casos de utilização empresariais e de carga elevada.

- As aplicações criadas com suportam bases de dados compatíveis com PostgreSQL para armazenamento e processamento de dados versáteis. As aplicações backend sem estado da plataforma são geradas com Go, permitindo um potencial de escalabilidade impressionante para casos de utilização empresariais e de carga elevada. Implementações flexíveis - AppMaster permite que os utilizadores recebam ficheiros binários ou código fonte, dependendo do seu nível de subscrição, permitindo uma implementação personalizada na nuvem ou no local.

- permite que os utilizadores recebam ficheiros binários ou código fonte, dependendo do seu nível de subscrição, permitindo uma implementação personalizada na nuvem ou no local. Testes e implementação automatizados - A plataforma incorpora processos de automatização que simplificam os testes e a implementação, melhoram a qualidade do software e garantem o alinhamento com as práticas SRE.

AppMasterA adesão da Google aos princípios SRE da Google ajudou a plataforma a destacar-se da concorrência e forneceu aos seus utilizadores uma solução de software abrangente, escalável e fiável que satisfaz os seus requisitos técnicos exclusivos.

Conclusão

A implementação dos princípios de SRE da Google na arquitetura de software pode ajudar as empresas a melhorar significativamente a fiabilidade, a escalabilidade e o desempenho das suas aplicações. Ao incorporar estes princípios nos seus processos de desenvolvimento, os programadores podem tentar reduzir os tempos de resposta face a incidentes, gerir eficazmente os recursos e minimizar a dívida técnica.

Além disso, a integração dos princípios SRE com plataformas no-code, como AppMaster, oferece uma forma poderosa de criar aplicações fáceis de manter, evoluir e implementar, reduzindo o tempo de colocação no mercado e aumentando a poupança de custos. Ao utilizar estas práticas, as empresas podem garantir que as suas arquitecturas de software estão preparadas para o sucesso no mundo altamente competitivo e orientado para os dados de hoje.