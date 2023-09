O guia completo para arquitetura de Big Data: ferramentas e técnicas

A arquitetura de Big Data é uma estrutura abrangente para gerenciar, armazenar, processar e analisar com eficiência conjuntos de dados grandes e complexos. Nos últimos anos, o rápido crescimento dos dados digitais apresentou novos desafios e oportunidades para empresas, investigadores e governos. Como resultado, as indústrias de vários setores reconhecem agora o imenso potencial do Big Data na geração de insights, na tomada de decisões e na inovação.

Uma arquitetura de Big Data bem-sucedida compreende vários componentes, ferramentas e técnicas que ajudam as organizações a lidar com grandes quantidades de dados. Esses elementos são projetados para enfrentar os principais desafios do Big Data, incluindo volume, variedade, velocidade, veracidade e valor. É essencial ter uma arquitetura de Big Data bem projetada para desbloquear totalmente o potencial dos enormes conjuntos de dados disponíveis para as organizações. Este guia explorará os aspectos vitais da arquitetura de Big Data, incluindo coleta e armazenamento de dados, processamento de Big Data e as ferramentas e estruturas mais populares para cada tarefa.

Técnicas de coleta e armazenamento de dados

A coleta e o armazenamento de dados são as tarefas fundamentais em qualquer arquitetura de Big Data. As organizações devem reunir dados de várias fontes e armazená-los estrategicamente para processamento posterior, a fim de tomar uma decisão informada. A seguir estão algumas das técnicas mais comuns usadas na coleta e armazenamento de dados:

Coleção de dados

Os dados podem ser coletados de diversas fontes, como dispositivos de Internet das Coisas (IoT) , plataformas de mídia social, weblogs e registros de aplicativos. Diferentes técnicas serão aplicadas dependendo da fonte e do tipo de dados:

Streaming de dados : os dados gerados continuamente a partir de sensores, dispositivos IoT ou feeds de mídia social são conhecidos como streaming de dados. Ferramentas como Apache Kafka, Apache Flink ou Amazon Kinesis podem ser empregadas para processar e armazenar esse tipo de dados.

: os dados gerados continuamente a partir de sensores, dispositivos IoT ou feeds de mídia social são conhecidos como streaming de dados. Ferramentas como Apache Kafka, Apache Flink ou Amazon Kinesis podem ser empregadas para processar e armazenar esse tipo de dados. Dados em lote : referem-se a dados coletados em intervalos específicos ou em massa. Os dados em lote podem ser armazenados e processados ​​usando ferramentas como Hadoop, Amazon S3 ou Google Cloud Storage.

Armazenamento de dados

Escolher a solução de armazenamento certa é fundamental para gerenciar e acessar os dados coletados com eficiência. Algumas soluções de armazenamento populares incluem:

Bancos de dados relacionais : bancos de dados relacionais tradicionais, como MySQL, PostgreSQL e Microsoft SQL Server, são adequados para dados estruturados com esquemas bem definidos. Ainda assim, eles podem não ser bem dimensionados ao lidar com conjuntos de dados massivos ou dados não estruturados.

: bancos de dados relacionais tradicionais, como MySQL, PostgreSQL e Microsoft SQL Server, são adequados para dados estruturados com esquemas bem definidos. Ainda assim, eles podem não ser bem dimensionados ao lidar com conjuntos de dados massivos ou dados não estruturados. Bancos de dados NoSQL : projetados para escalabilidade, flexibilidade e alto desempenho, bancos de dados NoSQL como MongoDB , Cassandra e Couchbase podem armazenar e consultar com eficiência dados estruturados e não estruturados.

: projetados para escalabilidade, flexibilidade e alto desempenho, bancos de dados NoSQL como MongoDB , Cassandra e Couchbase podem armazenar e consultar com eficiência dados estruturados e não estruturados. Sistemas de arquivos distribuídos : sistemas de arquivos distribuídos como Hadoop Distributed File System (HDFS) ou Amazon S3 permitem armazenar e processar grandes volumes de dados em vários nós. Os sistemas de arquivos distribuídos podem melhorar significativamente o desempenho e a tolerância a falhas, espalhando dados por várias máquinas.

Processando Big Data: Ferramentas e Frameworks

O processamento de Big Data envolve a ingestão, limpeza e organização dos dados coletados para extrair insights significativos. Várias ferramentas e frameworks foram desenvolvidos para auxiliar neste processo, oferecendo diferentes maneiras de tratar e analisar grandes conjuntos de dados:

Apache Hadoop : Hadoop é uma estrutura de código aberto projetada para processar e armazenar Big Data em clusters distribuídos de computadores. É composto por vários componentes, incluindo o Hadoop Distributed File System (HDFS) para armazenamento de dados e MapReduce para processamento paralelo de dados. O Hadoop permite tolerância a falhas e escalabilidade horizontal, tornando-o uma solução ideal para tarefas de processamento de dados em grande escala.

: Hadoop é uma estrutura de código aberto projetada para processar e armazenar Big Data em clusters distribuídos de computadores. É composto por vários componentes, incluindo o Hadoop Distributed File System (HDFS) para armazenamento de dados e MapReduce para processamento paralelo de dados. O Hadoop permite tolerância a falhas e escalabilidade horizontal, tornando-o uma solução ideal para tarefas de processamento de dados em grande escala. Apache Spark : Spark é outro poderoso mecanismo de processamento de Big Data de código aberto, capaz de lidar com dados em lote e streaming. Ele suporta processamento na memória, o que acelera as tarefas de processamento de dados em comparação com o MapReduce do Hadoop. O Spark pode ser integrado ao Hadoop e outros sistemas de armazenamento, tornando-o uma escolha versátil para diversas tarefas de processamento de Big Data, incluindo aprendizado de máquina e processamento de gráficos.

: Spark é outro poderoso mecanismo de processamento de Big Data de código aberto, capaz de lidar com dados em lote e streaming. Ele suporta processamento na memória, o que acelera as tarefas de processamento de dados em comparação com o MapReduce do Hadoop. O Spark pode ser integrado ao Hadoop e outros sistemas de armazenamento, tornando-o uma escolha versátil para diversas tarefas de processamento de Big Data, incluindo aprendizado de máquina e processamento de gráficos. Apache Flink : Flink é um sistema de processamento distribuído de código aberto projetado especificamente para streaming de dados. Ele oferece desempenho de baixa latência, tornando-o adequado para análises em tempo real e tomada de decisão rápida. O Flink pode integrar-se perfeitamente com outros sistemas de armazenamento como Apache Kafka, Hadoop ou Amazon S3, tornando-o uma opção flexível para processamento de fluxos de dados em tempo real.

: Flink é um sistema de processamento distribuído de código aberto projetado especificamente para streaming de dados. Ele oferece desempenho de baixa latência, tornando-o adequado para análises em tempo real e tomada de decisão rápida. O Flink pode integrar-se perfeitamente com outros sistemas de armazenamento como Apache Kafka, Hadoop ou Amazon S3, tornando-o uma opção flexível para processamento de fluxos de dados em tempo real. Outras ferramentas e frameworks : Existem diversas outras opções disponíveis para processamento de Big Data, como Presto, Dask ou Apache Nifi. A escolha da ferramenta depende de fatores como tipo de dados, velocidade de processamento, requisitos de escalabilidade e facilidade de integração com outros sistemas. A avaliação desses fatores ajudará você a selecionar a estrutura de processamento de Big Data mais adequada para suas necessidades específicas.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Ao escolher uma ferramenta de processamento de Big Data, considere sua facilidade de integração com outros componentes da sua arquitetura de Big Data. É crucial selecionar ferramentas que ofereçam interoperabilidade, permitindo um fluxo de dados contínuo entre diferentes partes do sistema. Ao optar por ferramentas de código aberto, as organizações podem beneficiar de uma riqueza de recursos e apoio comunitários e do desenvolvimento e melhoria contínuos destas ferramentas.

Integração e transformação de dados

A integração e transformação de dados são etapas essenciais no processo de arquitetura de Big Data. Eles combinam e limpam dados de diversas fontes, garantindo que os conjuntos de dados sejam consistentes e confiáveis ​​para análises posteriores. Esta seção discutirá as principais técnicas e ferramentas para integração e transformação de dados bem-sucedidas.

Técnicas de integração de dados

As técnicas de integração de dados garantem que os dados de diferentes fontes sejam compatíveis e estruturados de forma unificada. Algumas técnicas comuns incluem:

Integração em lote: os dados programados são transferidos regularmente de múltiplas fontes para um local central.

os dados programados são transferidos regularmente de múltiplas fontes para um local central. Integração em tempo real: Sincronização contínua de dados entre fontes e um local central usando gatilhos ou eventos.

Sincronização contínua de dados entre fontes e um local central usando gatilhos ou eventos. Virtualização de dados: Processo onde dados de diversas fontes são acessados ​​e manipulados por meio de uma camada de abstração, sem movê-los fisicamente.

Técnicas de transformação de dados

A transformação de dados envolve várias operações realizadas nos dados para padronizá-los, limpá-los e estruturá-los. As técnicas de transformação típicas incluem:

Limpeza: remoção de entradas de dados incorretas, incompletas ou duplicadas.

remoção de entradas de dados incorretas, incompletas ou duplicadas. Normalização: Dimensionamento e centralização de valores de dados para consistência e comparabilidade.

Dimensionamento e centralização de valores de dados para consistência e comparabilidade. Agregação: Combinação de dados de múltiplas fontes ou linhas em um único valor (por exemplo, cálculo de uma soma, média ou contagem).

Combinação de dados de múltiplas fontes ou linhas em um único valor (por exemplo, cálculo de uma soma, média ou contagem). Enriquecimento: Adicionar mais informações ao conjunto de dados, como geolocalização ou dados demográficos.

Ferramentas para integração e transformação de dados

Diversas ferramentas estão disponíveis para apoiar processos de integração e transformação de dados na arquitetura Big Data. Aqui estão alguns populares:

Apache NiFi: uma plataforma líder de integração e gerenciamento de dados de código aberto que ajuda a automatizar a ingestão, roteamento e processamento de dados.

uma plataforma líder de integração e gerenciamento de dados de código aberto que ajuda a automatizar a ingestão, roteamento e processamento de dados. Apache Kafka: uma plataforma de streaming distribuída que permite integração e processamento de dados em tempo real entre sistemas e aplicativos.

uma plataforma de streaming distribuída que permite integração e processamento de dados em tempo real entre sistemas e aplicativos. Talend: Uma plataforma de integração de dados poderosa e amplamente utilizada que suporta processos ETL (Extract, Transform, Load) e ELT (Extract, Load, Transform).

Uma plataforma de integração de dados poderosa e amplamente utilizada que suporta processos ETL (Extract, Transform, Load) e ELT (Extract, Load, Transform). StreamSets: uma plataforma moderna de integração de dados para projetar, implantar e gerenciar pipelines de dados, com suporte para processamento em lote e streaming de dados em tempo real.

Análise e visualização de dados

Depois que os dados são coletados, integrados e transformados, a próxima etapa no processo de arquitetura de Big Data é analisá-los e visualizá-los. Esta seção abordará ferramentas e técnicas populares de análise e visualização de dados para obter insights valiosos de grandes conjuntos de dados.

Técnicas de análise de dados

Várias técnicas de análise de dados podem ser aplicadas a conjuntos de dados integrados e transformados. Algumas técnicas comuns são:

Análise Descritiva: Resumir e descrever as principais características de um conjunto de dados, como média, mediana e desvio padrão.

Resumir e descrever as principais características de um conjunto de dados, como média, mediana e desvio padrão. Análise Exploratória: Uso de métodos estatísticos e técnicas de visualização para identificar padrões, relacionamentos e anomalias nos dados.

Uso de métodos estatísticos e técnicas de visualização para identificar padrões, relacionamentos e anomalias nos dados. Análise Preditiva: Uso de algoritmos de aprendizado de máquina e técnicas estatísticas para fazer previsões com base em dados históricos.

Uso de algoritmos de aprendizado de máquina e técnicas estatísticas para fazer previsões com base em dados históricos. Análise Prescritiva: Recomendação de ações para otimizar um resultado específico com base em insights baseados em dados.

Técnicas de visualização de dados

A visualização de dados envolve a criação de representações gráficas de dados para tornar conjuntos de dados complexos mais compreensíveis e acessíveis. As técnicas comuns de visualização de dados incluem:

Gráficos de barras: Exibindo dados usando barras retangulares, com a altura ou comprimento representando o valor.

Exibindo dados usando barras retangulares, com a altura ou comprimento representando o valor. Gráficos de pizza: Representando dados como segmentos de um círculo, com o tamanho de cada segmento proporcional ao valor.

Representando dados como segmentos de um círculo, com o tamanho de cada segmento proporcional ao valor. Gráficos de linhas: Exibindo pontos de dados conectados com linhas, normalmente usados ​​para dados de séries temporais.

Exibindo pontos de dados conectados com linhas, normalmente usados ​​para dados de séries temporais. Mapas de calor: uso de gradientes de cores para representar valores de matriz ou área geográfica.

Ferramentas para análise e visualização de dados

Inúmeras ferramentas estão disponíveis para análise e visualização de dados no contexto da arquitetura de Big Data. Aqui estão algumas opções populares:

R: Uma linguagem de programação e ambiente de código aberto para computação estatística e gráficos, amplamente utilizada na análise e visualização de dados.

Uma linguagem de programação e ambiente de código aberto para computação estatística e gráficos, amplamente utilizada na análise e visualização de dados. Python: uma linguagem de programação versátil e poderosa com extensas bibliotecas para análise e visualização de dados, como pandas, NumPy e matplotlib.

uma linguagem de programação versátil e poderosa com extensas bibliotecas para análise e visualização de dados, como pandas, NumPy e matplotlib. Tableau: Uma plataforma de visualização e análise de dados rica em recursos que permite a criação de painéis interativos e compartilháveis.

Uma plataforma de visualização e análise de dados rica em recursos que permite a criação de painéis interativos e compartilháveis. Power BI: uma ferramenta de análise de negócios da Microsoft que permite visualização de dados e relatórios com painéis interativos.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

É essencial selecionar as ferramentas e técnicas corretas com base nos requisitos específicos do seu projeto de arquitetura de Big Data, como tipo de dados, tamanho e resultados de análise desejados.

Segurança e privacidade de Big Data

A arquitetura de Big Data envolve o tratamento de grandes quantidades de dados que podem incluir informações confidenciais e privadas. Segurança e privacidade devem ser as principais prioridades em qualquer projeto de Big Data. Esta seção discutirá os principais princípios e práticas recomendadas para garantir uma arquitetura segura de Big Data.

Princípios Chave de Segurança

Para garantir uma arquitetura segura de Big Data, você deve seguir estes princípios fundamentais de segurança:

Criptografia de dados: Use técnicas de criptografia para proteger os dados, tanto em trânsito quanto em repouso, para evitar acesso não autorizado.

Use técnicas de criptografia para proteger os dados, tanto em trânsito quanto em repouso, para evitar acesso não autorizado. Controle de acesso: Implemente controles de acesso fortes, como controle de acesso baseado em função (RBAC), para limitar quem pode acessar dados e sistemas confidenciais e quais ações eles podem executar.

Implemente controles de acesso fortes, como controle de acesso baseado em função (RBAC), para limitar quem pode acessar dados e sistemas confidenciais e quais ações eles podem executar. Monitoramento do sistema: monitore regularmente sua infraestrutura de Big Data para detectar possíveis violações de segurança ou atividades suspeitas.

monitore regularmente sua infraestrutura de Big Data para detectar possíveis violações de segurança ou atividades suspeitas. Backup e recuperação: tenha um plano poderoso de backup e recuperação para recuperar rapidamente de perda de dados ou falha do sistema.

tenha um plano poderoso de backup e recuperação para recuperar rapidamente de perda de dados ou falha do sistema. Conformidade: garanta que sua arquitetura de Big Data cumpra as regulamentações relevantes do setor e as leis de proteção de dados, como GDPR ou HIPAA.

Melhores práticas para arquitetura segura de Big Data

Seguir estas práticas recomendadas pode ajudá-lo a manter uma arquitetura de Big Data segura e focada na privacidade:

Use protocolos de segurança padrão do setor: empregue protocolos e tecnologias de segurança de última geração, como criptografia SSL/TLS e autenticação OAuth2, para proteger os dados.

empregue protocolos e tecnologias de segurança de última geração, como criptografia SSL/TLS e autenticação OAuth2, para proteger os dados. Audite e atualize políticas de segurança: revise e atualize regularmente as políticas de segurança da sua organização, garantindo que estejam alinhadas com os padrões e práticas recomendadas do setor.

revise e atualize regularmente as políticas de segurança da sua organização, garantindo que estejam alinhadas com os padrões e práticas recomendadas do setor. Conduza avaliações de vulnerabilidade e testes de penetração: teste a segurança de sua arquitetura de Big Data por meio de avaliações regulares de vulnerabilidade e testes de penetração para identificar e corrigir possíveis pontos fracos.

teste a segurança de sua arquitetura de Big Data por meio de avaliações regulares de vulnerabilidade e testes de penetração para identificar e corrigir possíveis pontos fracos. Treinamento de funcionários: Forneça aos funcionários treinamento abrangente sobre práticas de segurança e privacidade de dados, garantindo que eles entendam suas responsabilidades na proteção de dados confidenciais.

Forneça aos funcionários treinamento abrangente sobre práticas de segurança e privacidade de dados, garantindo que eles entendam suas responsabilidades na proteção de dados confidenciais. Anonimização de dados: Use técnicas de anonimato, como tokenização ou mascaramento, para proteger dados confidenciais e, ao mesmo tempo, preservar seu valor analítico.

Ao aderir a esses princípios e práticas recomendadas, você pode minimizar os riscos de lidar com grandes conjuntos de dados e garantir que sua arquitetura de Big Data seja segura e compatível com a privacidade.

Princípios de uma arquitetura eficaz de Big Data

Para construir uma solução de Big Data bem-sucedida, é essencial seguir princípios-chave para garantir que sua arquitetura seja eficiente, escalável e resiliente. Esses princípios também ajudarão você a selecionar as ferramentas e técnicas apropriadas para lidar com vários problemas que você pode encontrar ao trabalhar com Big Data.

Defina metas de negócios claras

Antes de iniciar um projeto de Big Data, identifique os objetivos de negócios da sua organização. Entenda os problemas que você deseja resolver e os insights que deseja obter com a análise de dados. Ter objetivos bem definidos ajudará você a projetar a arquitetura de Big Data mais adequada e a selecionar as ferramentas e tecnologias certas.

Abrace a escalabilidade

O volume de Big Data cresce continuamente e sua arquitetura deve estar pronta para lidar com quantidades crescentes de dados. Sempre considere a escalabilidade ao selecionar ferramentas ou estruturas. Soluções de computação distribuída, como Apache Hadoop e Apache Spark, podem ajudar a aumentar seu poder de processamento. Para armazenamento, considere sistemas de arquivos distribuídos e bancos de dados NoSQL que possam lidar com cargas massivas de dados.

Garanta a qualidade dos dados

A baixa qualidade dos dados pode impactar significativamente a precisão e a confiabilidade de sua análise e tomada de decisão. Incorpore processos de validação, limpeza e transformação de dados em seu pipeline de Big Data. Esses processos garantirão consistência e confiabilidade em diferentes fontes de dados, reduzirão a redundância de dados e ajudarão a manter dados de alta qualidade para análise.

Otimize o processamento de dados

O processamento de Big Data pode consumir tempo e recursos significativos. Use técnicas eficientes de processamento de dados para acelerar tarefas e manter os custos sob controle. Ferramentas de processamento paralelo como Apache Spark e Flink podem processar grandes conjuntos de dados mais rapidamente do que os métodos tradicionais. Além disso, use estratégias de particionamento e indexação de dados para melhorar as velocidades de acesso aos dados.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Priorize a segurança e privacidade dos dados

À medida que sua solução de Big Data cresce em tamanho e complexidade, a segurança e a privacidade dos dados tornam-se cada vez mais importantes. Implemente controles de acesso, criptografe dados confidenciais e siga as diretrizes de conformidade regulatória para proteger sua infraestrutura de Big Data contra violações e acesso não autorizado. Monitorar regularmente seu sistema e realizar auditorias de segurança também pode ajudar a garantir a segurança dos dados.

Aproveite ferramentas e estruturas de código aberto

A comunidade de código aberto oferece inúmeras ferramentas e estruturas para ajudar a projetar e implementar arquiteturas de Big Data. Ao escolher soluções de código aberto, você se beneficiará de custos mais baixos, melhorias contínuas e uma comunidade de apoio. Ferramentas populares de Big Data de código aberto incluem Apache Hadoop , Apache Spark, Apache Flink e bancos de dados NoSQL como Cassandra, Couchbase e MongoDB.

Plano de Melhoria Contínua

As soluções de Big Data evoluem à medida que as necessidades dos negócios mudam e surgem novas tecnologias. Esteja preparado para refinar sua arquitetura e processos com base na evolução do setor. Monitore o desempenho, atualize ferramentas e estruturas e otimize pipelines de dados para manter seu sistema de Big Data relevante e eficaz.

O papel da AppMaster em soluções de Big Data

AppMaster é uma plataforma sem código poderosa que pode desempenhar um papel crucial na facilitação das soluções de Big Data da sua organização. Como um ponto único de controle para aplicativos web, móveis e back-end, AppMaster permite o rápido desenvolvimento de aplicativos, minimizando custos e acelerando o processo de desenvolvimento. Com AppMaster, você pode criar aplicativos personalizados que interagem com sua infraestrutura de Big Data.

Os usuários podem criar aplicativos rapidamente com interfaces de usuário do tipo arrastar e soltar e projetar a lógica de negócios de cada componente no Visual BP Designer. Isto reduz a carga técnica e garante que mesmo um membro não técnico da equipe possa criar soluções abrangentes. Usar AppMaster como parte de sua solução de Big Data oferece benefícios como:

Ciclos de desenvolvimento rápidos: AppMaster gera aplicativos do zero, eliminando dívidas técnicas e garantindo que até mesmo um único desenvolvedor possa construir soluções de software escaláveis ​​de forma rápida e eficiente.

gera aplicativos do zero, eliminando dívidas técnicas e garantindo que até mesmo um único desenvolvedor possa construir soluções de software escaláveis ​​de forma rápida e eficiente. Integração com ferramentas de Big Data: utilize os recursos do AppMaster para integração com ferramentas e tecnologias populares de Big Data, como Hadoop, Spark e vários bancos de dados NoSQL. Isso permitirá uma comunicação perfeita com sua infraestrutura de Big Data.

utilize os recursos do para integração com ferramentas e tecnologias populares de Big Data, como Hadoop, Spark e vários bancos de dados NoSQL. Isso permitirá uma comunicação perfeita com sua infraestrutura de Big Data. Tarefas automatizadas: automatize tarefas repetitivas em seu pipeline de Big Data, como limpeza de dados, transformação ou processamento em lote, com a ajuda dos recursos integrados do AppMaster .

automatize tarefas repetitivas em seu pipeline de Big Data, como limpeza de dados, transformação ou processamento em lote, com a ajuda dos recursos integrados do . Escalabilidade: crie aplicativos escaláveis ​​que possam lidar com o volume crescente de dados. Com AppMaster , você pode atualizar sua assinatura à medida que seu projeto cresce, garantindo que sua solução de Big Data permaneça eficiente e econômica.

Ao incorporar AppMaster em sua estratégia de Big Data, você pode gerenciar e agilizar com eficácia o desenvolvimento e a manutenção de aplicativos, permitindo que sua organização se concentre na extração de insights e na promoção da inovação.

Conclusão

Construir uma arquitetura de Big Data requer um conhecimento sólido das ferramentas e técnicas disponíveis, bem como a integração das melhores práticas na sua solução. Com os princípios descritos neste guia, você pode projetar um sistema de Big Data escalável, eficiente e confiável, adaptado às necessidades e objetivos da sua organização. Ao aproveitar ferramentas populares de código aberto, otimizar o processamento e armazenamento de dados e priorizar a qualidade, a segurança e a privacidade dos dados, você pode criar uma infraestrutura de Big Data que fornece insights acionáveis ​​e apoia o crescimento dos negócios.

Considere integrar AppMaster à sua estratégia de Big Data para agilizar o desenvolvimento de aplicativos e aprimorar a capacidade da sua organização de construir e manter soluções de alta qualidade. Com sua plataforma no-code e recursos de desenvolvimento rápido, AppMaster fornece as ferramentas necessárias para capitalizar seus investimentos em Big Data e impulsionar a transformação digital.