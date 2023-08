As plataformassem código transformaram a forma como as empresas abordam a criação de aplicações e soluções digitais no desenvolvimento de software. O desenvolvimento No-code permite que indivíduos e organizações criem aplicações sofisticadas sem conhecimentos tradicionais de codificação, prometendo velocidade, agilidade e acessibilidade como nunca antes. Com esta revolução, surgiu uma nova geração de prestadores de serviços conhecidos como "AgênciasNo-Code ", que oferecem a sua experiência para orientar os clientes através da jornada no-code.

Mas, apesar das promessas de simplicidade e eficiência, o desenvolvimento de no-code não está imune aos seus desafios. Na sua busca por resultados excepcionais, as agências No-Code deparam-se frequentemente com uma série de armadilhas que podem impedir o sucesso do projeto e a satisfação do cliente. Neste artigo do blogue, vamos explorar e dissecar os 10 principais erros geralmente cometidos pelas agências No-Code e fornecer informações valiosas sobre como contornar essas armadilhas.

1. Não validar as ideias do cliente

Um dos erros críticos que as agências no-code cometem é não validar as ideias do cliente antes de iniciar o processo de desenvolvimento. Passar diretamente para o desenvolvimento sem validar uma ideia pode levar a uma perda de tempo e de recursos. Para evitar isto, dedique algum tempo a avaliar as ideias do cliente e a determinar se estão de acordo com os seus objectivos, público-alvo e restrições orçamentais. Um processo completo de validação de ideias inclui:

Compreender os objectivos comerciais e o mercado-alvo do cliente.

Identificar quaisquer lacunas no mercado ou propostas de venda exclusivas.

Rever os concorrentes e analisar os factores de diferenciação.

Além disso, é essencial determinar se uma abordagem no-code é adequada para os requisitos específicos do projeto, para que tanto o cliente como a agência possam gerir as suas expectativas em conformidade. Finalmente, a comunicação é crucial na fase de validação. Envolva-se em discussões abertas e honestas com os seus clientes para garantir que todos estão na mesma página e que as prioridades estão alinhadas.

2. Sobrevalorizar as capacidades das plataformas No-Code

No-code As plataformas são ferramentas poderosas que permitem o desenvolvimento rápido de aplicações. Mas sobrestimar as suas capacidades pode levar a projectos que não satisfazem as expectativas dos clientes ou que têm limitações que dificultam a experiência dos utilizadores. Para evitar esta situação, avalie cuidadosamente as capacidades da plataforma e certifique-se de que está bem alinhada com os objectivos e requisitos do projeto. Seguem-se alguns passos para evitar sobrestimar as capacidades das plataformas no-code:

Efetuar uma pesquisa exaustiva sobre a plataforma no-code escolhida, compreendendo os seus pontos fortes e as suas limitações.

escolhida, compreendendo os seus pontos fortes e as suas limitações. Fazer uma comparação exaustiva entre os requisitos do cliente e as capacidades da plataforma, identificando quaisquer potenciais lacunas no início do projeto.

Evitar tentar encaixar "cavilhas quadradas" em "buracos redondos" - se uma plataforma no-code não for adequada para um requisito específico, pode ser mais eficiente e económico considerar uma solução alternativa.

Ser realista quanto às capacidades da plataforma e comunicá-lo claramente aos seus clientes ajudará a gerir as expectativas e a aumentar o sucesso do projeto.

3. Planeamento e gestão de projectos insuficientes

A falta de planeamento e uma má gestão do projeto podem fazer descarrilar qualquer projeto de desenvolvimento de software, e o desenvolvimento de no-code não é exceção. Um planeamento insuficiente pode levar a atrasos, derrapagens orçamentais e a um processo de desenvolvimento caótico, diminuindo as vantagens das plataformas no-code, como a rapidez e a simplicidade. Para garantir um planeamento e uma gestão de projectos adequados, considere estas melhores práticas:

Criar um roteiro de projeto claro, com marcos e prazos, assegurando que todas as partes interessadas compreendem as suas funções e responsabilidades.

Utilizar ferramentas de gestão de projectos para monitorizar o progresso e colaborar eficazmente. Isto mantém a equipa organizada e responsável durante todo o desenvolvimento.

Estabelecer uma comunicação regular com os clientes, fornecendo actualizações de estado e abordando as preocupações à medida que estas surgem. Mantenha a transparência e a confiança como a base do processo de desenvolvimento.

Considere a implementação de metodologias ágeis nos seus processos de gestão de projectos. Estas metodologias respondem à natureza rápida do desenvolvimento do no-code , permitindo que as equipas se adaptem conforme necessário.

Uma abordagem bem planeada e organizada à gestão de projectos manterá o seu projeto de desenvolvimento no-code no bom caminho, garantindo que é concluído a tempo, dentro do orçamento e de acordo com as expectativas do cliente.

4. Testes e garantia de qualidade (QA) inadequados

A garantia de qualidade e os testes são cruciais para qualquer processo de desenvolvimento de aplicações, incluindo os projectos no-code. As plataformas No-code simplificam o processo de desenvolvimento, mas isso não isenta os programadores da sua responsabilidade de testar rigorosamente as aplicações. Saltar ou poupar nos testes pode levar a um desempenho inferior da aplicação, a funcionalidades que não funcionam corretamente e a experiências negativas para o utilizador.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Para evitar potenciais armadilhas relacionadas com um controlo de qualidade inadequado, tenha em mente as seguintes dicas:

Integrar os testes em todas as fases de desenvolvimento: Ao criar uma aplicação, trabalhe com a sua equipa para criar uma estratégia que dê ênfase aos testes ao longo do desenvolvimento. Esta abordagem ajuda a identificar e corrigir problemas mais cedo, reduzindo o tempo e o custo associados a revisões tardias.

Ao criar uma aplicação, trabalhe com a sua equipa para criar uma estratégia que dê ênfase aos testes ao longo do desenvolvimento. Esta abordagem ajuda a identificar e corrigir problemas mais cedo, reduzindo o tempo e o custo associados a revisões tardias. Empregar várias metodologias de teste: Utilize diferentes técnicas de teste, como testes funcionais, de desempenho, de stress, de segurança e de usabilidade. Cada método centra-se num aspeto específico da aplicação e garante uma cobertura abrangente.

Utilize diferentes técnicas de teste, como testes funcionais, de desempenho, de stress, de segurança e de usabilidade. Cada método centra-se num aspeto específico da aplicação e garante uma cobertura abrangente. Envolver os utilizadores finais no processo de teste: Incentive os clientes a participarem nos testes beta, fornecendo feedback e comunicando quaisquer problemas. A participação dos utilizadores finais pode revelar problemas que a equipa de desenvolvimento poderá ter ignorado.

Incentive os clientes a participarem nos testes beta, fornecendo feedback e comunicando quaisquer problemas. A participação dos utilizadores finais pode revelar problemas que a equipa de desenvolvimento poderá ter ignorado. Escolha uma plataforma no-code com capacidades de teste: Plataformas como AppMaster fornecem aos programadores as ferramentas necessárias para criar, testar e implementar aplicações de forma eficiente. Ao avaliar as plataformas no-code , considere as que dão prioridade aos testes e à garantia de qualidade como características.

5. Ignorar problemas de escalabilidade e desempenho

Um dos erros mais comuns que as agências no-code cometem é subestimar a importância da escalabilidade e do desempenho na criação de aplicações. As aplicações actuais têm de lidar com a procura flutuante dos utilizadores, lidar com cargas de dados substanciais e adaptar-se rapidamente a requisitos comerciais em mudança. Uma fraca escalabilidade pode prejudicar a capacidade de uma aplicação para funcionar bem sob tensão, resultando frequentemente em tempos de carregamento lentos ou mesmo em falhas definitivas.

Para resolver problemas de escalabilidade e desempenho em projectos no-code, considere as seguintes recomendações:

Criar aplicações com a escalabilidade em mente desde o início: Incorporar componentes escaláveis e práticas recomendadas na fase inicial de desenvolvimento. Essa abordagem ajuda a minimizar a necessidade de refatoração extensiva do código quando o aplicativo precisa ser dimensionado para maior desempenho.

Incorporar componentes escaláveis e práticas recomendadas na fase inicial de desenvolvimento. Essa abordagem ajuda a minimizar a necessidade de refatoração extensiva do código quando o aplicativo precisa ser dimensionado para maior desempenho. Monitorizar e otimizar o desempenho da aplicação: Acompanhe regularmente as métricas de desempenho da aplicação e resolva quaisquer estrangulamentos. A otimização do desempenho garante que a aplicação pode suportar cargas crescentes sem comprometer a experiência do utilizador.

Acompanhe regularmente as métricas de desempenho da aplicação e resolva quaisquer estrangulamentos. A otimização do desempenho garante que a aplicação pode suportar cargas crescentes sem comprometer a experiência do utilizador. Seleccione uma plataforma no-code optimizada para desempenho: Plataformas como o AppMaster geram código-fonte e criam aplicações com Go (golang), permitindo escalabilidade de nível superior para casos de utilização empresariais e de carga elevada. Ao escolher uma plataforma no-code , dê prioridade às que oferecem funcionalidades para melhorar a escalabilidade e o desempenho.

Plataformas como o AppMaster geram código-fonte e criam aplicações com Go (golang), permitindo escalabilidade de nível superior para casos de utilização empresariais e de carga elevada. Ao escolher uma plataforma , dê prioridade às que oferecem funcionalidades para melhorar a escalabilidade e o desempenho. Efetuar testes de stress e de carga: Realize regularmente testes que simulem um elevado tráfego de utilizadores ou volumes de dados. Estes testes ajudam a identificar e a resolver potenciais estrangulamentos de desempenho, garantindo uma experiência suave e consistente para os utilizadores finais.

6. Negligenciar a segurança e a conformidade

No-code As agências devem estar atentas às questões de segurança e conformidade que podem surgir no processo de desenvolvimento. Ignorar estas preocupações pode levar a violações de dados, acções judiciais e prejudicar a reputação da agência e dos seus clientes.

Siga estas recomendações para dar prioridade à segurança e à conformidade nos seus projectos no-code:

Desenvolver e manter normas de segurança claras: Estabeleça um conjunto de práticas recomendadas de segurança para a sua agência no-code , assegurando que todos os membros da equipa cumprem as directrizes. Compreender e implementar conceitos de segurança cruciais é o primeiro passo para desenvolver uma aplicação segura.

Estabeleça um conjunto de práticas recomendadas de segurança para a sua agência , assegurando que todos os membros da equipa cumprem as directrizes. Compreender e implementar conceitos de segurança cruciais é o primeiro passo para desenvolver uma aplicação segura. Escolha uma plataforma no-code segura: Seleccione uma solução no-code , como AppMaster , que dê prioridade à segurança e à conformidade. Com funcionalidades incorporadas, como a autenticação compatível com a indústria, o controlo de acesso e a encriptação de dados, pode criar aplicações que protegem dados sensíveis sem comprometer a funcionalidade.

Seleccione uma solução , como , que dê prioridade à segurança e à conformidade. Com funcionalidades incorporadas, como a autenticação compatível com a indústria, o controlo de acesso e a encriptação de dados, pode criar aplicações que protegem dados sensíveis sem comprometer a funcionalidade. Compreender os regulamentos específicos do sector: Familiarize-se com os requisitos de conformidade relevantes para os sectores dos seus clientes. Este conhecimento pode orientar o desenvolvimento de aplicações que cumpram as normas legais e de segurança, ajudando-o a evitar potenciais consequências legais.

Familiarize-se com os requisitos de conformidade relevantes para os sectores dos seus clientes. Este conhecimento pode orientar o desenvolvimento de aplicações que cumpram as normas legais e de segurança, ajudando-o a evitar potenciais consequências legais. Efetuar testes de segurança: A realização de testes regulares é essencial para garantir que as medidas de segurança funcionam como previsto e que não existem vulnerabilidades. A implementação de testes de penetração, análise de vulnerabilidades e outros testes de segurança ajudará a identificar e corrigir potenciais pontos fracos antes de se tornarem problemas graves.

A realização de testes regulares é essencial para garantir que as medidas de segurança funcionam como previsto e que não existem vulnerabilidades. A implementação de testes de penetração, análise de vulnerabilidades e outros testes de segurança ajudará a identificar e corrigir potenciais pontos fracos antes de se tornarem problemas graves. Desenvolver uma cultura organizacional consciente da segurança: Incentive os funcionários a manterem-se atentos aos riscos de segurança e a comunicarem quaisquer actividades suspeitas. Criar uma cultura que dê prioridade à segurança pode ajudar a proteger a sua organização e os seus clientes de potenciais ameaças.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Ao abordar estes erros comuns relacionados com testes, escalabilidade e segurança, a sua agência no-code pode aumentar significativamente a probabilidade de sucesso do projeto. Ao utilizar uma plataforma no-code como AppMaster e aderir às melhores práticas, pode fornecer aplicações seguras, escaláveis e de elevado desempenho que se destacam num mercado altamente competitivo.

7. Esquecer-se de otimizar as aplicações para dispositivos móveis

Um erro comum que as agências no-code cometem é não otimizar as aplicações para dispositivos móveis. No mundo de hoje, muitos utilizadores acedem às aplicações através dos seus smartphones. Oferecer uma experiência de utilizador perfeita em diferentes plataformas, incluindo dispositivos móveis, é fundamental para o sucesso de qualquer aplicação.

Não abordar a experiência móvel pode levar a um baixo envolvimento do utilizador, a uma fraca retenção do utilizador e a um eventual fracasso da aplicação. Eis algumas dicas para otimizar as aplicações no-code para dispositivos móveis:

Design reativo: Utilize sempre um design reativo ao criar aplicações. Esta abordagem adapta a aplicação a vários tamanhos e orientações de ecrã, assegurando uma experiência de utilizador sem problemas, independentemente do dispositivo. A maioria das plataformas no-code fornece capacidades de design reativo, mas é essencial verificar novamente a capacidade de resposta. Otimização do desempenho: Minimize o tempo de carregamento da aplicação e optimize o desempenho para os utilizadores móveis. Isto envolve o armazenamento de dados em cache, a otimização de imagens, a compressão de código e a utilização de componentes leves. A otimização do desempenho contribui para uma maior satisfação dos utilizadores e para uma melhor retenção dos mesmos. Navegação tátil: Certifique-se de que a aplicação tem uma navegação tátil e botões fáceis de tocar. Esta abordagem melhora a usabilidade da aplicação em dispositivos sensíveis ao toque, como smartphones e tablets. Teste em vários dispositivos: Teste a aplicação em vários dispositivos (Android, iOS e outros sistemas operativos) e resoluções de ecrã para garantir que funciona corretamente e oferece uma experiência de utilizador consistente em todas as plataformas.

8. Dependência excessiva de integrações de terceiros

No-code As agências dependem normalmente de integrações de terceiros para alargar a funcionalidade das suas aplicações. Embora as API e os serviços externos possam beneficiar significativamente uma aplicação, uma dependência excessiva destas integrações pode levar a potenciais problemas de desempenho, compatibilidade e escalabilidade.

Para garantir a resiliência contra quaisquer potenciais riscos de integração de terceiros, eis algumas dicas:

Avaliar a fiabilidade: Avalie a fiabilidade, estabilidade e reputação dos seus serviços de terceiros. Certifique-se de que o fornecedor oferece actualizações regulares, manutenção e tem um historial de desempenho estável. Analisar a escalabilidade e a compatibilidade: Analise os aspectos de escalabilidade das integrações de terceiros e certifique-se de que conseguem lidar com as crescentes exigências dos utilizadores e não limitam o crescimento da sua aplicação. Verifique a compatibilidade com as ferramentas e tecnologias que a sua aplicação utiliza. Tenha um plano de backup: No caso de uma interrupção de um serviço de terceiros, estabeleça um plano de backup viável, como um fornecedor alternativo ou uma solução interna. Compreender as suas opções ajuda a manter a funcionalidade da sua aplicação durante potenciais interrupções. Considere uma plataforma integrada: Opte por uma plataforma no-code como AppMaster que oferece muitos recursos integrados, reduzindo a dependência de integrações externas. AppMaster fornece recursos de back-end, API REST e WSS endpoints , um BP Designer visual e desenvolvimento de aplicativos móveis e da Web, permitindo que você crie aplicativos ricos em recursos sem dependências excessivas de terceiros.

9. Formação e documentação inadequadas

Outro erro que as agências no-code cometem é não investir tempo e esforço suficientes numa formação e documentação adequadas. Uma formação e documentação abrangentes são cruciais para que os clientes compreendam, gerem e mantenham as suas aplicações de forma eficiente. Facilitam a curva de aprendizagem, aumentam a transferência de conhecimentos e minimizam as falhas de comunicação entre as equipas e os clientes.

Eis algumas das melhores práticas para garantir uma formação e documentação adequadas para os projectos no-code:

Fornecer formação aos utilizadores: Ofereça formação abrangente aos clientes e aos membros das suas equipas, capacitando-os para gerir eficazmente a aplicação no-code . Esta formação pode incluir sessões de integração, workshops ou tutoriais em vídeo que demonstrem a funcionalidade da aplicação e as suas tarefas de gestão. Criar documentação pormenorizada: Forneça documentação clara, concisa e de fácil compreensão para todos os aspectos da aplicação. Cubra tudo, desde modelos de dados ao BP Designer visual, documentação da API, configurações de segurança e manutenção da aplicação. Inclua exemplos da vida real e imagens para elucidar conceitos complexos. Certifique-se de que a equipa do cliente pode aceder facilmente à documentação sempre que necessário. Manter a consistência: Garanta a consistência em toda a documentação para facilitar uma melhor compreensão. Utilize um formato, tom e terminologia consistentes para evitar confusões. Atualizar a documentação: Mantenha a documentação actualizada à medida que a aplicação evolui e são adicionadas novas funcionalidades. A manutenção regular da documentação protege contra discrepâncias nas informações da aplicação.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Evitar estes erros comuns ajuda as agências no-code a criar e lançar aplicações bem sucedidas que satisfazem as necessidades dos seus clientes. A formação e a documentação adequadas, a otimização móvel e a gestão das dependências de integrações de terceiros contribuem para uma aplicação no-code próspera e para a satisfação dos clientes.

10. Subestimar os requisitos de suporte e manutenção

No-code Os projectos de agência não terminam quando a aplicação é implementada. Os clientes podem necessitar de apoio e manutenção contínuos para manter as suas aplicações a funcionar sem problemas e actualizadas com as tendências do mercado em constante mudança. Infelizmente, muitas agências no-code subestimam os recursos, o tempo e a experiência necessários para fornecer suporte e manutenção eficientes ao cliente.

Eis algumas formas de evitar subestimar os requisitos de suporte e manutenção nos projectos no-code:

Definir expectativas claras de suporte e manutenção: Estabeleça o âmbito dos serviços de apoio e manutenção da sua agência, incluindo tempos de resposta, resolução de problemas e acordos de nível de serviço (SLA). Isto ajudá-lo-á a atribuir recursos de forma eficiente e permitirá que os clientes compreendam o que esperar. Ofereça documentação abrangente: Desenvolva uma documentação bem organizada e detalhada para a aplicação, que inclua um guia completo para a resolução de problemas, depuração e gestão da aplicação. Isto irá capacitar os clientes e reduzir a carga de suporte e manutenção da sua agência. Implemente um sistema de apoio eficaz: Crie um sistema para tratar eficazmente os pedidos de apoio dos clientes. As ferramentas de apoio, como os sistemas de emissão de bilhetes e de base de conhecimentos, permitem à sua equipa acompanhar e resolver os problemas rapidamente. Efectue uma manutenção regular: Programe verificações de manutenção periódicas nas aplicações dos clientes para identificar e resolver de forma proactiva potenciais problemas. Esta abordagem preventiva garantirá que as aplicações continuam a funcionar de forma óptima e evitará o surgimento de problemas maiores. Incorporar o feedback do cliente: Incentive os clientes a fornecerem feedback sobre a aplicação, o suporte e os serviços de manutenção. Esta valiosa informação ajudá-lo-á a identificar áreas de melhoria e a adaptar os processos da sua agência em conformidade. Investir na formação dos empregados e no intercâmbio de conhecimentos: Certifique-se de que os membros da sua equipa estão bem familiarizados com as plataformas e ferramentas de no-code com que trabalham, proporcionando formação contínua, workshops e oportunidades de intercâmbio de conhecimentos. Isto irá melhorar a sua capacidade de apoiar os clientes e manter as aplicações de forma eficiente.

Um suporte e uma manutenção eficientes podem fazer uma diferença significativa no sucesso de um projeto no-code. Ao adotar estas medidas, a sua agência no-code pode melhorar continuamente, proporcionar melhores experiências aos clientes e reduzir a probabilidade de problemas imprevistos.

Se estiver à procura de uma plataforma no-code para aliviar parte da carga de suporte e manutenção, considere a utilização de AppMaster. Esta poderosa plataforma no-code permite-lhe gerar aplicações backend, Web e móveis, com suporte para migração de esquemas de bases de dados e documentação de API para cada projeto. AppMaster oferece vários planos de subscrição com diferentes níveis de opções de suporte e manutenção, o que a torna uma excelente escolha para agências no-code.

Conclusão

No mundo do desenvolvimento de no-code, onde a inovação é a força motriz, a viagem não é isenta de reviravoltas. Ao analisarmos os principais erros que as agências No-Code frequentemente encontram, torna-se bastante claro que mesmo os empreendimentos mais visionários podem tropeçar no caminho para o progresso. Steve Jobs, a mente pioneira por detrás da Apple, comentou uma vez sabiamente: "Por vezes, quando inovamos, cometemos erros. É melhor admiti-los rapidamente e continuar a melhorar as outras inovações."

Estas palavras ressoam profundamente quando reflectimos sobre as lições aprendidas com os erros que explorámos. A caraterística distintiva de uma agência No-Code bem sucedida não está em evitar os erros, mas sim em abraçá-los como oportunidades de aprendizagem inestimáveis. Cada passo em falso pode catalisar o crescimento, levando as agências a aperfeiçoar os seus processos, a melhorar as suas estratégias e a emergir mais fortes do que antes.