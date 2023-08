Le piattaformeno-code hanno trasformato il modo in cui le aziende approcciano la creazione di applicazioni e soluzioni digitali nello sviluppo di software. No-code sviluppo consente a individui e organizzazioni di costruire applicazioni sofisticate senza le tradizionali competenze di codifica, promettendo velocità, agilità e accessibilità come mai prima d'ora. Con questa rivoluzione, è emersa una nuova categoria di fornitori di servizi noti come "AgenzieNo-Code ", che offrono la loro esperienza per guidare i clienti attraverso il viaggio no-code.

Ma nonostante le promesse di semplicità ed efficienza, lo sviluppo di no-code non è immune da sfide. Nel tentativo di fornire risultati eccezionali, le agenzie No-Code incontrano spesso una serie di insidie che possono ostacolare il successo del progetto e la soddisfazione del cliente. In questo articolo del blog, esploreremo e analizzeremo i 10 principali errori comunemente commessi dalle agenzie No-Code e forniremo preziose indicazioni su come aggirare queste insidie.

1. Mancata convalida delle idee del cliente

Uno degli errori più gravi commessi dalle agenzie no-code è quello di non convalidare le idee del cliente prima di iniziare il processo di sviluppo. Saltare direttamente allo sviluppo senza convalidare un'idea può portare a uno spreco di tempo e risorse. Per evitare che ciò accada, è necessario valutare le idee del cliente e stabilire se sono in linea con gli obiettivi, il pubblico di riferimento e i vincoli di budget. Un processo completo di validazione delle idee comprende:

Comprendere gli obiettivi aziendali e il mercato di riferimento del cliente.

Identificare eventuali lacune nel mercato o proposte di vendita uniche.

Esaminare i concorrenti e analizzare i fattori di differenziazione.

Inoltre, è essenziale determinare se un approccio no-code è adatto ai requisiti specifici del progetto, in modo che sia il cliente che l'agenzia possano gestire le proprie aspettative di conseguenza. Infine, la comunicazione è fondamentale nella fase di validazione. Discutete apertamente e onestamente con i vostri clienti per assicurarvi che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda e che le priorità siano allineate.

2. Sovrastimare le capacità delle piattaforme No-Code

No-code Le piattaforme sono strumenti potenti che consentono un rapido sviluppo delle applicazioni. Tuttavia, sopravvalutare le loro capacità può portare a progetti che non soddisfano le aspettative dei clienti o che presentano limitazioni che ostacolano l'esperienza degli utenti. Per evitare questo inconveniente, valutate attentamente le capacità della piattaforma e assicuratevi che sia in linea con gli obiettivi e i requisiti del progetto. Ecco alcuni passaggi per evitare di sopravvalutare le capacità delle piattaforme no-code:

Effettuare una ricerca approfondita sulla piattaforma no-code prescelta, comprendendone i punti di forza e i limiti.

Effettuare un confronto approfondito tra i requisiti del cliente e le capacità della piattaforma, identificando le potenziali lacune fin dalle prime fasi del progetto.

Se la piattaforma no-code non è adatta a un requisito specifico, può essere più efficiente ed economico considerare una soluzione alternativa.

Essere realistici sulle capacità della piattaforma e comunicarlo chiaramente ai clienti aiuterà a gestire le aspettative e a migliorare il successo del progetto.

3. Pianificazione e gestione del progetto insufficienti

La mancanza di pianificazione e di gestione del progetto può far deragliare qualsiasi progetto di sviluppo software, e lo sviluppo di no-code non fa eccezione. Una pianificazione insufficiente può portare a ritardi, sforamenti del budget e a un processo di sviluppo caotico, riducendo i vantaggi delle piattaforme no-code, come la velocità e la semplicità. Per garantire un'adeguata pianificazione e gestione del progetto, considerate queste best practice:

Creare una chiara tabella di marcia del progetto, con tappe e scadenze, assicurandosi che tutte le parti interessate comprendano i propri ruoli e responsabilità.

Utilizzare strumenti di gestione del progetto per monitorare i progressi e collaborare in modo efficace. In questo modo il team rimane organizzato e responsabile per tutta la durata dello sviluppo.

Stabilire una comunicazione regolare con i clienti, fornendo aggiornamenti sullo stato di avanzamento e affrontando i problemi che si presentano. Mantenere la trasparenza e la fiducia come base del processo di sviluppo.

Considerate l'implementazione di metodologie agili nei vostri processi di gestione dei progetti. Esse si adattano alla natura rapida dello sviluppo di no-code , consentendo ai team di adattarsi in base alle esigenze.

Un approccio ben pianificato e organizzato alla gestione del progetto manterrà il vostro progetto di sviluppo no-code in carreggiata, assicurando che venga completato nei tempi previsti, nel rispetto del budget e in linea con le aspettative del cliente.

4. Test e garanzia di qualità (QA) inadeguati

La garanzia di qualità e i test sono fondamentali per qualsiasi processo di sviluppo di un'applicazione, compresi i progetti no-code. Le piattaforme No-code semplificano il processo di sviluppo, ma questo non esime gli sviluppatori dalla responsabilità di testare rigorosamente le applicazioni. Se si saltano o si lesinano i test, le prestazioni dell'applicazione possono essere inferiori alle aspettative, le funzioni non funzionanti e le esperienze negative degli utenti.

Per evitare le potenziali insidie legate a una QA inadeguata, tenete a mente i seguenti suggerimenti:

Integrare i test in ogni fase di sviluppo: Quando costruite un'applicazione, lavorate con il vostro team per creare una strategia che enfatizzi i test durante tutto lo sviluppo. Questo approccio aiuta a identificare e risolvere i problemi prima, riducendo i tempi e i costi associati alle revisioni tardive.

Quando costruite un'applicazione, lavorate con il vostro team per creare una strategia che enfatizzi i test durante tutto lo sviluppo. Questo approccio aiuta a identificare e risolvere i problemi prima, riducendo i tempi e i costi associati alle revisioni tardive. Utilizzate diverse metodologie di test: Utilizzate diverse tecniche di test, come i test funzionali, di prestazione, di stress, di sicurezza e di usabilità. Ogni metodo si concentra su un aspetto specifico dell'applicazione e garantisce una copertura completa.

Utilizzate diverse tecniche di test, come i test funzionali, di prestazione, di stress, di sicurezza e di usabilità. Ogni metodo si concentra su un aspetto specifico dell'applicazione e garantisce una copertura completa. Coinvolgere gli utenti finali nel processo di test: Incoraggiate i clienti a partecipare al beta testing, fornendo feedback e segnalando eventuali problemi. Il coinvolgimento degli utenti finali può far emergere problemi che il team di sviluppo potrebbe aver trascurato.

Incoraggiate i clienti a partecipare al beta testing, fornendo feedback e segnalando eventuali problemi. Il coinvolgimento degli utenti finali può far emergere problemi che il team di sviluppo potrebbe aver trascurato. Scegliete una piattaforma no-code con funzionalità di test: Piattaforme come AppMaster forniscono agli sviluppatori gli strumenti necessari per costruire, testare e distribuire le applicazioni in modo efficiente. Quando valutate le piattaforme no-code , prendete in considerazione quelle che danno priorità ai test e alla QA come caratteristiche.

5. Ignorare i problemi di scalabilità e prestazioni

Uno degli errori più comuni commessi dalle agenzie no-code è quello di sottovalutare l'importanza della scalabilità e delle prestazioni nella realizzazione delle applicazioni. Le applicazioni di oggi devono far fronte alle fluttuazioni della domanda degli utenti, gestire carichi di dati consistenti e adattarsi rapidamente ai cambiamenti dei requisiti aziendali. Una scarsa scalabilità può ostacolare la capacità di un'applicazione di funzionare bene sotto stress, causando spesso tempi di caricamento lenti o addirittura veri e propri crash.

Per affrontare i problemi di scalabilità e prestazioni nei progetti di no-code, considerate le seguenti raccomandazioni:

Costruire le applicazioni tenendo conto della scalabilità fin dall'inizio: incorporare componenti scalabili e le migliori pratiche nella fase di sviluppo iniziale. Questo approccio aiuta a ridurre al minimo la necessità di rifattorizzare il codice quando l'applicazione deve essere scalata per ottenere prestazioni più elevate.

incorporare componenti scalabili e le migliori pratiche nella fase di sviluppo iniziale. Questo approccio aiuta a ridurre al minimo la necessità di rifattorizzare il codice quando l'applicazione deve essere scalata per ottenere prestazioni più elevate. Monitorare e ottimizzare le prestazioni dell'applicazione: Tracciate regolarmente le metriche delle prestazioni dell'applicazione e affrontate eventuali colli di bottiglia. L'ottimizzazione delle prestazioni garantisce che l'applicazione possa gestire carichi crescenti senza compromettere l'esperienza dell'utente.

Tracciate regolarmente le metriche delle prestazioni dell'applicazione e affrontate eventuali colli di bottiglia. L'ottimizzazione delle prestazioni garantisce che l'applicazione possa gestire carichi crescenti senza compromettere l'esperienza dell'utente. Scegliete una piattaforma no-code ottimizzata per le prestazioni: Piattaforme come AppMaster generano codice sorgente e creano applicazioni con Go (golang), consentendo una scalabilità di alto livello per casi di utilizzo aziendali e ad alto carico. Quando scegliete una piattaforma no-code , date la priorità a quelle che offrono funzioni per migliorare la scalabilità e le prestazioni.

Piattaforme come AppMaster generano codice sorgente e creano applicazioni con Go (golang), consentendo una scalabilità di alto livello per casi di utilizzo aziendali e ad alto carico. Quando scegliete una piattaforma , date la priorità a quelle che offrono funzioni per migliorare la scalabilità e le prestazioni. Eseguire test di stress e di carico: Eseguite regolarmente test che simulano un elevato traffico di utenti o volumi di dati. Questi test aiutano a identificare e risolvere i potenziali colli di bottiglia delle prestazioni, garantendo agli utenti finali un'esperienza fluida e coerente.

6. Trascurare la sicurezza e la conformità

No-code Le agenzie devono essere attente ai problemi di sicurezza e conformità che possono sorgere durante il processo di sviluppo. Ignorare questi problemi può portare a violazioni dei dati, cause legali e una reputazione danneggiata per l'agenzia e i suoi clienti.

Seguite queste raccomandazioni per dare priorità alla sicurezza e alla conformità nei vostri progetti no-code:

Sviluppare e mantenere chiari standard di sicurezza: Stabilite una serie di best practice di sicurezza per la vostra agenzia no-code e assicuratevi che tutti i membri del team aderiscano alle linee guida. La comprensione e l'implementazione di concetti di sicurezza cruciali è il primo passo per sviluppare un'applicazione sicura.

Stabilite una serie di best practice di sicurezza per la vostra agenzia e assicuratevi che tutti i membri del team aderiscano alle linee guida. La comprensione e l'implementazione di concetti di sicurezza cruciali è il primo passo per sviluppare un'applicazione sicura. Scegliere una piattaforma no-code sicura: Scegliete una soluzione no-code come AppMaster che dia priorità alla sicurezza e alla conformità. Grazie a funzioni integrate come l'autenticazione, il controllo degli accessi e la crittografia dei dati, è possibile creare applicazioni che salvaguardino i dati sensibili senza compromettere la funzionalità.

Scegliete una soluzione come che dia priorità alla sicurezza e alla conformità. Grazie a funzioni integrate come l'autenticazione, il controllo degli accessi e la crittografia dei dati, è possibile creare applicazioni che salvaguardino i dati sensibili senza compromettere la funzionalità. Conoscere le normative specifiche del settore: Familiarizzate con i requisiti di conformità relativi ai settori dei vostri clienti. Questa conoscenza può guidare lo sviluppo di applicazioni che soddisfano gli standard legali e di sicurezza, aiutandovi a evitare potenziali conseguenze legali.

Familiarizzate con i requisiti di conformità relativi ai settori dei vostri clienti. Questa conoscenza può guidare lo sviluppo di applicazioni che soddisfano gli standard legali e di sicurezza, aiutandovi a evitare potenziali conseguenze legali. Eseguire test di sicurezza: I test regolari sono essenziali per garantire che le misure di sicurezza funzionino come previsto e che non vi siano vulnerabilità. L'implementazione di test di penetrazione, di scansioni di vulnerabilità e di altri test di sicurezza aiuterà a identificare e risolvere potenziali punti deboli prima che diventino problemi gravi.

I test regolari sono essenziali per garantire che le misure di sicurezza funzionino come previsto e che non vi siano vulnerabilità. L'implementazione di test di penetrazione, di scansioni di vulnerabilità e di altri test di sicurezza aiuterà a identificare e risolvere potenziali punti deboli prima che diventino problemi gravi. Sviluppare una cultura organizzativa attenta alla sicurezza: Incoraggiate i dipendenti a rimanere vigili sui rischi per la sicurezza e a segnalare qualsiasi attività sospetta. Creare una cultura che dia priorità alla sicurezza può aiutare a proteggere l'organizzazione e i clienti da potenziali minacce.

Affrontando questi errori comuni relativi a test, scalabilità e sicurezza, l'agenzia no-code può aumentare significativamente le probabilità di successo del progetto. Utilizzando una piattaforma no-code come AppMaster e aderendo alle best practice, è possibile fornire applicazioni sicure, scalabili e ad alte prestazioni che si distinguono in un mercato altamente competitivo.

7. Dimenticare di ottimizzare le applicazioni per i dispositivi mobili

Un errore comune delle agenzie no-code è quello di non ottimizzare le applicazioni per i dispositivi mobili. Nel mondo di oggi, molti utenti accedono alle applicazioni tramite i loro smartphone. Offrire un'esperienza utente senza soluzione di continuità su diverse piattaforme, compresi i dispositivi mobili, è fondamentale per il successo di qualsiasi applicazione.

Non affrontare l'esperienza mobile può portare a un basso coinvolgimento degli utenti, a una loro scarsa fidelizzazione e, infine, al fallimento dell'applicazione. Ecco alcuni suggerimenti per ottimizzare le applicazioni di no-code per i dispositivi mobili:

Design reattivo: Utilizzate sempre un design reattivo quando realizzate le applicazioni. Questo approccio adatta l'applicazione alle varie dimensioni e orientamenti dello schermo, garantendo un'esperienza utente fluida indipendentemente dal dispositivo. La maggior parte delle piattaforme no-code offre funzionalità di progettazione reattiva, ma è comunque essenziale verificare la reattività. Ottimizzazione delle prestazioni: Ridurre al minimo il tempo di caricamento dell'applicazione e ottimizzare le prestazioni per gli utenti mobili. Ciò comporta la memorizzazione nella cache dei dati, l'ottimizzazione delle immagini, la compressione del codice e l'uso di componenti leggeri. L'ottimizzazione delle prestazioni contribuisce a migliorare la soddisfazione degli utenti e la loro fidelizzazione. Navigazione touch-friendly: Assicurarsi che l'applicazione abbia una navigazione touch-friendly e pulsanti facili da toccare. Questo approccio migliora l'usabilità dell'applicazione su dispositivi sensibili al tocco come smartphone e tablet. Test su più dispositivi: Testate l'applicazione su vari dispositivi (Android, iOS e altri sistemi operativi) e risoluzioni dello schermo per assicurarvi che funzioni correttamente e offra un'esperienza utente coerente su tutte le piattaforme.

8. Eccessiva dipendenza da integrazioni di terze parti

No-code Le agenzie dipendono comunemente da integrazioni di terze parti per estendere le funzionalità delle loro applicazioni. Se da un lato le API e i servizi esterni possono apportare notevoli benefici a un'applicazione, dall'altro un'eccessiva dipendenza da queste integrazioni può portare a potenziali problemi di prestazioni, compatibilità e scalabilità.

Per garantire la resilienza contro ogni potenziale rischio di integrazione di terze parti, ecco alcuni suggerimenti:

Valutare l'affidabilità: Valutare l'affidabilità, la stabilità e la reputazione dei servizi di terze parti. Assicuratevi che il fornitore offra aggiornamenti e manutenzione regolari e che abbia una storia di prestazioni stabili. Analizzare la scalabilità e la compatibilità: Analizzate gli aspetti di scalabilità delle integrazioni di terze parti e assicuratevi che siano in grado di gestire le crescenti richieste degli utenti e che non limitino la crescita della vostra applicazione. Verificate la compatibilità con gli strumenti e le tecnologie utilizzate dalla vostra applicazione. Avere un piano di backup: In caso di interruzione di un servizio di terze parti, stabilite un piano di backup valido, come un fornitore alternativo o una soluzione interna. Conoscere le opzioni disponibili aiuta a mantenere la funzionalità dell'applicazione durante le potenziali interruzioni. Considerate una piattaforma integrata: Optate per una piattaforma no-code come AppMaster che offre molte funzionalità integrate, riducendo la dipendenza da integrazioni esterne. AppMaster offre funzionalità di backend, API REST e WSS endpoints , un Designer BP visuale e lo sviluppo di applicazioni web e mobili, consentendovi di creare applicazioni ricche di funzionalità senza eccessive dipendenze da terzi.

9. Formazione e documentazione inadeguate

Un altro errore che le agenzie di no-code commettono è quello di non investire abbastanza tempo e sforzi in formazione e documentazione adeguate. Una formazione e una documentazione complete sono fondamentali per consentire ai clienti di comprendere, gestire e mantenere le applicazioni in modo efficiente. Questo facilita la curva di apprendimento, favorisce il trasferimento delle conoscenze e riduce al minimo gli errori di comunicazione tra team e clienti.

Ecco alcune best practice per garantire una formazione e una documentazione adeguate per i progetti di no-code:

Fornire formazione agli utenti: Offrire una formazione completa ai clienti e ai membri del loro team, mettendoli in grado di gestire l'applicazione no-code in modo efficace. Questa formazione può comprendere sessioni di onboarding, workshop o video tutorial che illustrano le funzionalità dell'applicazione e le attività di gestione. Creare una documentazione dettagliata: Fornite una documentazione chiara, concisa e di facile comprensione per tutti gli aspetti dell'applicazione. Coprite tutto, dai modelli di dati al Designer BP visivo, alla documentazione API, alle configurazioni di sicurezza e alla manutenzione dell'applicazione. Includete esempi reali e immagini per chiarire concetti complessi. Assicuratevi che il team del cliente possa accedere facilmente alla documentazione ogni volta che ne ha bisogno. Mantenere la coerenza: Garantire la coerenza della documentazione per facilitare una migliore comprensione. Utilizzate un formato, un tono e una terminologia coerenti per evitare confusione. Aggiornare la documentazione: Mantenere la documentazione aggiornata man mano che l'applicazione si evolve e vengono aggiunte nuove funzionalità. La manutenzione regolare della documentazione permette di evitare discrepanze nelle informazioni dell'applicazione.

Evitare questi errori comuni aiuta le agenzie di no-code a creare e lanciare applicazioni di successo che soddisfino le esigenze dei clienti. Una formazione e una documentazione adeguate, l'ottimizzazione dei dispositivi mobili e la gestione delle dipendenze da integrazioni di terze parti contribuiscono alla prosperità dell'applicazione no-code e alla soddisfazione dei clienti.

10. Sottovalutare i requisiti di supporto e manutenzione

No-code I progetti di agenzia non terminano con la distribuzione dell'applicazione. I clienti possono richiedere un supporto e una manutenzione continui per mantenere le loro applicazioni funzionanti e aggiornate con le mutevoli tendenze del mercato. Purtroppo, molte agenzie di no-code sottovalutano le risorse, il tempo e le competenze necessarie per fornire un supporto e una manutenzione efficienti ai clienti.

Ecco alcuni modi per evitare di sottovalutare i requisiti di assistenza e manutenzione nei progetti no-code:

Stabilire chiare aspettative di supporto e manutenzione: Stabilite la portata dei servizi di assistenza e manutenzione della vostra agenzia, compresi i tempi di risposta, la risoluzione dei problemi e gli accordi sui livelli di servizio (SLA). Questo vi aiuterà ad allocare le risorse in modo efficiente e permetterà ai clienti di capire cosa aspettarsi. Offrite una documentazione completa: Sviluppate una documentazione ben organizzata e dettagliata per l'applicazione, che comprenda una guida completa per la risoluzione dei problemi, il debug e la gestione dell'applicazione. In questo modo i clienti saranno più consapevoli, riducendo al contempo l'onere di assistenza e manutenzione dell'agenzia. Implementare un sistema di supporto efficace: Create un sistema per gestire efficacemente le richieste di assistenza dei clienti. Gli strumenti di supporto, come i sistemi di ticketing e di knowledge base, consentono al team di tenere traccia dei problemi e di risolverli tempestivamente. Effettuare una manutenzione regolare: Programmate controlli di manutenzione periodici sulle applicazioni dei clienti per identificare e risolvere in modo proattivo i potenziali problemi. Questo approccio preventivo assicura che le applicazioni continuino a funzionare in modo ottimale e previene l'insorgere di problemi più gravi. Incorporare il feedback dei clienti: Incoraggiate i clienti a fornire un feedback sull'applicazione, sul supporto e sui servizi di manutenzione. Queste preziose informazioni vi aiuteranno a identificare le aree di miglioramento e ad adattare di conseguenza i processi della vostra agenzia. Investite nella formazione dei dipendenti e nello scambio di conoscenze: Assicuratevi che i membri del vostro team siano ben preparati sulle piattaforme e sugli strumenti di no-code con cui lavorano, offrendo formazione continua, workshop e opportunità di scambio di conoscenze. Questo migliorerà la loro capacità di assistere i clienti e di mantenere le applicazioni in modo efficiente.

Un supporto e una manutenzione efficienti possono fare una differenza significativa nel successo di un progetto no-code. Adottando queste misure, l'agenzia no-code può migliorare continuamente, offrire una migliore esperienza ai clienti e ridurre la probabilità di problemi imprevisti.

Se siete alla ricerca di una piattaforma no-code che vi tolga il peso del supporto e della manutenzione, prendete in considerazione l'utilizzo di AppMaster. Questa potente piattaforma no-code consente di generare applicazioni backend, web e mobili, complete di supporto per la migrazione dello schema del database e della documentazione API per ogni progetto. AppMaster offre vari piani di abbonamento con diversi livelli di supporto e opzioni di manutenzione, il che la rende una scelta eccellente per le agenzie no-code.

Conclusione

Nel mondo dello sviluppo di no-code, dove l'innovazione è la forza trainante, il viaggio non è privo di colpi di scena. Dopo aver analizzato i principali errori in cui spesso incorrono le agenzie No-Code, risulta evidente che anche gli sforzi più visionari possono inciampare sulla strada del progresso. Steve Jobs, la mente pionieristica di Apple, una volta ha saggiamente osservato: "A volte, quando si innova, si commettono degli errori. È meglio ammetterli rapidamente e continuare a migliorare le altre innovazioni".

Queste parole risuonano profondamente quando riflettiamo sulle lezioni apprese dagli errori che abbiamo esplorato. Il tratto distintivo di un'agenzia di successo No-Code non sta nell'evitare gli errori, ma nell'accoglierli come preziose opportunità di apprendimento. Ogni passo falso può catalizzare la crescita, spingendo le agenzie a perfezionare i propri processi, a migliorare le proprie strategie e a emergere più forti di prima.