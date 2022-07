Muchas empresas han descubierto que añadir una aplicación móvil a su conjunto de servicios puede mejorar su marca, fidelizar a sus clientes y aumentar su margen de beneficios. Tal vez esto le haya inspirado para crear su propia aplicación móvil. Aunque su idea de aplicación es encomiable, hay que recordar algunas cosas importantes cuando se trata del desarrollo de aplicaciones.

No tiene sentido desarrollar cualquier idea de aplicación para ganar simplemente el derecho a presumir. Es mucho más sensato tomarse el tiempo necesario para crear una aplicación eficiente y útil que satisfaga las necesidades de su público objetivo. Aunque algunas empresas han cometido errores similares en su enfoque de la creación de aplicaciones, ¡usted no tiene por qué hacerlo! Esta guía incluye pasos sencillos para crear una aplicación eficiente. Siguiendo esta lista de pasos, encontrarás las herramientas adecuadas para crear una aplicación móvil de éxito para tu negocio.

Pasos a considerar para construir una aplicación eficiente



La fase de descubrimiento o investigación es el primer punto de partida para crear una aplicación. Durante la fase de descubrimiento de la creación de una aplicación móvil, algunos factores importantes determinarán la eficacia real de la misma.

¿Quiénes son sus usuarios?



Las empresas deben responder a la pregunta de quién al principio del proceso de creación de la aplicación. Las empresas deben determinar quién es el público objetivo de su aplicación para decidir qué características de la aplicación móvil son las más adecuadas para los usuarios. Si el público objetivo de su aplicación es lo más específico posible, las empresas pueden crear una aplicación que resuelva los problemas de sus usuarios potenciales.

El perfil de los usuarios potenciales de la app puede reducirse a factores sociales, demográficos o geográficos. Los comportamientos, las motivaciones, los hábitos y los puntos de dolor de sus usuarios también pueden incluirse en las métricas relevantes de la app. Es fundamental que las empresas decidan cuál es su público objetivo ideal antes de embarcarse en el proceso de creación de la aplicación. Decida el público ideal de su empresa. Esto garantiza que su aplicación móvil sea eficiente y que sus usuarios finales la aprecien.

¿Quién es su competencia?



Como extensión de la fase de descubrimiento, la pregunta "¿quién?" incluye también a sus competidores. Antes de crear su aplicación, es necesario investigar a fondo a su competencia. Esta fase de desarrollo de la aplicación no consiste en copiar a otra empresa ni en "reinventar la rueda". Para que su aplicación sea más eficaz y útil para su público objetivo, tendrá que resolver las necesidades de sus usuarios de forma única. Su aplicación móvil debe destacar por resolver los puntos de dolor de sus usuarios de una manera que sus competidores no han hecho.

Las empresas deben realizar un estudio de mercado exhaustivo sobre las características de las aplicaciones de la competencia. Esto es fundamental para identificar las soluciones adecuadas para el público objetivo de su aplicación. No tiene sentido crear otra aplicación que resuelva los mismos problemas o tenga las mismas características que sus competidores. Los usuarios no podrán identificar su punto de venta único. Además, una copia al carbón de la aplicación móvil de otra empresa no es una buena imagen para su marca. Analizando a la competencia, puedes crear aplicaciones con características mejores, más rápidas o más convenientes que las de tus competidores.

Pasos adicionales a considerar para construir una aplicación eficiente



¿Cuáles son las características de su aplicación?



Las características principales de su aplicación definen de qué trata la aplicación. Su perfil de usuario puede determinar las características más útiles de su aplicación móvil. Antes de empezar a construir su aplicación, su empresa necesita identificar el qué de su producto. Estas características de la aplicación deben ser específicas para el punto de dolor, el problema o el "qué" que su aplicación pretende resolver. ¿Desea crear una aplicación móvil de alquiler? Si es así, sus usuarios apreciarán las funciones de geolocalización precisa, las galerías de fotos, las plataformas de mensajería y las herramientas de comparación de precios.

Si quiere crear una aplicación de fitness, una calculadora de IMC, un rastreador de peso y un escáner nutricional harían que su aplicación fuera más eficiente. Las aplicaciones de comercio electrónico se beneficiarían del procesamiento de pagos seguros, la publicidad dentro de la aplicación y las funciones de monetización de la aplicación. ¿Desea monetizar las funciones de la aplicación para sus usuarios objetivo? Estas funciones de monetización se conceptualizarían durante el proceso de desarrollo. La lista podría continuar, pero la cuestión es hacer que las características de sus aplicaciones móviles sean lo más útiles y eficientes posible para los usuarios.

¿Cómo va a crear su recorrido de usuario?



El recorrido del usuario es la experiencia global y la interacción de un usuario con una aplicación desde el principio hasta el final. Define el proceso de interacción del usuario con su aplicación para recibir algún valor de ella. La eficacia de este recorrido del usuario para el público objetivo de su aplicación depende de la forma en que la construya. El recorrido ideal del usuario debe ser cómodo y fácil de usar.

El público objetivo de su aplicación aprecia un recorrido de usuario preciso y fiable que le permita acceder rápidamente a la información que necesita. Su aplicación debe facilitar el recorrido del usuario de una manera agradable, fluida y sin complicaciones. El recorrido del usuario de su aplicación también debe ser coherente y fiable para resolver los problemas de su público objetivo. Las aplicaciones fiables generan confianza, lo que las convierte en la aplicación móvil preferida por los usuarios que las aprecian. Gracias a su eficiente recorrido de usuario, el público objetivo de su aplicación será más propenso a utilizar su aplicación en lugar de la competencia.

¿Cuánto cuesta crear una aplicación?



El coste de crear una solución de aplicación móvil depende de su presupuesto, de las características del código de la aplicación y de su equipo de desarrollo. Cuanto más compleja sea la personalización de una aplicación, más costosa será su creación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una solución sin código cuesta mucho menos que una solución móvil más genérica.

¿Puedo crear mi aplicación de forma gratuita?



Sin duda. Con tantas opciones disponibles, incluso los no codificadores pueden construir sus aplicaciones de forma gratuita sin los servicios de los desarrolladores de aplicaciones. Sólo tienes que seleccionar la plataforma de creación de aplicaciones que deseas utilizar para desarrollar tu aplicación. Una vez seleccionada la plataforma de creación de aplicaciones. Los usuarios pueden modificar las características y el diseño de la aplicación mediante una cómoda interfaz de "arrastrar y soltar". Por último, haz que tu aplicación esté disponible en tu tienda de aplicaciones con una simple carga.

Google Play Store es la tienda de aplicaciones más popular, con más de 2,7 millones de aplicaciones en su plataforma hasta la fecha (Fuente: Wikipedia). Una vez que tu aplicación recién creada se ha subido a la tienda de aplicaciones de Google, tiene el potencial de ser vista y descargada por millones de usuarios de la tienda de aplicaciones en todo el mundo. Estos sencillos pasos permiten a los no codificadores crear sus aplicaciones gratuitas sin necesidad de desarrolladores de aplicaciones. El uso de plataformas sin código reduce significativamente el coste de crear una aplicación. También acelera el tiempo de entrega para que estas aplicaciones estén listas para ser lanzadas en la tienda de aplicaciones. Debido a sus ventajas, las plataformas de aplicaciones sin código son una buena opción para que los novatos en el desarrollo de aplicaciones construyan sus aplicaciones.

¿Cómo generan dinero las aplicaciones gratuitas?



Las empresas pueden monetizar las aplicaciones aunque se hayan promocionado a los usuarios de forma gratuita en la tienda de aplicaciones. Las estrategias de monetización pueden incluir el cobro de cuotas de suscripción para utilizar los servicios de la aplicación. Esta es una forma directa de monetización de aplicaciones. Los usuarios tendrían que pagar una cuota de monetización de la aplicación al inscribirse o registrarse para recibir acceso a sus servicios. Estas tarifas de monetización de aplicaciones suelen cobrarse semanal, mensual o anualmente mediante la renovación de la suscripción a la aplicación.

Las empresas que monetizan aplicaciones a veces atraen a los usuarios con precios promocionales e incentivos de marketing dentro de la aplicación. Las salidas de monetización de aplicaciones incluyen aplicaciones de medios de comunicación, aplicaciones de fitness o incluso aplicaciones de productividad y programación. Estas empresas monetizan sus ofertas de aplicaciones cobrando a los usuarios una cuota dentro de la aplicación. Los usuarios están dispuestos a pagar por la monetización de la aplicación una vez que ven el valor de los servicios dentro de la misma.

La monetización dentro de la aplicación es una forma menos directa de cobrar a los usuarios por los servicios y productos dentro de la aplicación. Una vez que los usuarios han sido "enganchados" a la aplicación mediante una oferta inicial gratuita, son "atraídos" por la publicidad dentro de la aplicación. Las empresas que monetizan las aplicaciones con publicidad in-app comercializan directamente productos y servicios a sus usuarios dentro de la aplicación. La publicidad dentro de la aplicación utiliza banners, ventanas emergentes, mensajes, vídeos o incluso minijuegos dentro de las aplicaciones que facilitan la monetización. Las empresas que monetizan las aplicaciones se benefician al generar dinero de su público objetivo dentro de la aplicación.

¿Puedo crear una aplicación móvil por mí mismo?

Con las plataformas sin código disponibles, es posible desarrollar y construir ideas de aplicaciones móviles por ti mismo. Las plataformas de creación de aplicaciones permiten a los usuarios crear sus aplicaciones móviles sin los servicios de los desarrolladores de aplicaciones. Una vez construidas, las aplicaciones pueden subirse fácilmente a una tienda de aplicaciones. Las plataformas sin código simplifican el proceso de creación de la aplicación mediante un simple arrastrar y soltar. Estos creadores de aplicaciones sin código son visuales y fáciles de usar.

Sin embargo, en función de la complejidad de las características de tu aplicación, puede ser demasiado para un no-codificador. Las complejas características de tu idea de aplicación pueden requerir los servicios de un desarrollador sin código (ingeniero especializado en trabajar con plataformas sin código) para construir tus características personalizadas. Un desarrollador de aplicaciones tiene la experiencia necesaria para desarrollar su idea de aplicación y crear la aplicación más eficiente para sus usuarios. Su experiencia puede eliminar la molestia de crear una aplicación desde cero. Puedes pedir a AppMaster una lista de socios oficiales con ingenieros licenciados que pueden crear tu aplicación por AppMaster. Por lo tanto, la verdadera pregunta no es si puedes crear una aplicación móvil por ti mismo, sino si quieres hacerlo.

¿Puedo crear una aplicación sin codificar?

Así que, tienes esta increíble idea de aplicación que te gustaría construir, pero no eres un codificador. ¿Puedes construir aplicaciones que los usuarios encontrarán útiles? La respuesta es sí. Su brillante idea de aplicación es posible con plataformas sin código, como AppMaster.

La construcción de una aplicación sin código es perfecta con la plataforma AppMaster. El éxito de la creación de su aplicación móvil depende de la selección del mejor equipo de desarrollo de aplicaciones y de la plataforma. AppMaster ofrece a las empresas las ventajas del desarrollo de aplicaciones sin complicaciones.

Cualquiera que sea su idea de aplicación, AppMaster puede construir soluciones de aplicación para satisfacer las necesidades de su negocio. Construimos aplicaciones que son fiables, eficientes y que satisfacen convenientemente las necesidades de sus usuarios. AppMaster también cuenta con un excelente servicio de atención al cliente y mantenimiento. Programe su consulta hoy mismo con nuestro equipo de expertos desarrolladores sin código, ¡hoy mismo!