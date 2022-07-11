许多企业已经发现，在他们的服务套件中增加一个移动应用程序可以提高他们的品牌，建立客户忠诚度，并增加他们的利润率。也许这已经激发了你建立你的移动应用程序的热情虽然你的应用程序的想法是值得赞扬的，但有一些重要的事情要记住，当它涉及到应用程序的开发。

仅仅为了获得吹嘘的权利而开发任何应用程序的想法都是没有意义的!更明智的做法是花时间创建一个高效和有用的应用程序，以满足你的目标受众的需求!虽然有些企业在建立应用程序的方法上犯了类似的错误，但你不需要这样做！本指南包括直接的步骤，以创建一个有效的应用程序，以满足您的目标受众的需求。本指南包括建立一个高效APP的简单步骤。按照这个步骤清单，你将找到正确的工具，为你的企业创建一个成功的移动应用程序。

建立一个高效的应用程序需要考虑的步骤



发现或研究阶段是建立一个应用程序时的第一个起点。在构建移动应用程序的发现阶段，一些重要的因素将决定它的真正效率如何。

谁是你的用户？



企业需要在应用程序创建过程的开始阶段回答 "谁 "的问题。企业需要确定谁是其应用程序的目标受众，以决定哪些移动应用程序的功能最适合用户。通过使你的应用程序的目标受众尽可能具体化，企业可以创建一个解决其潜在用户问题的应用程序。

潜在APP用户的情况可以缩小到社会、人口或地理因素。用户的行为、动机、习惯和痛点也可以包括在相关的应用程序指标中。最重要的是，企业在着手创建应用程序之前，要决定其理想的目标受众。决定你的企业的理想受众。这可以确保你的移动应用是高效的，并且你的最终用户会欣赏它。

谁是你的竞争对手？



作为发现阶段的延伸，"谁 "的问题也包括你的竞争对手！你的竞争对手是谁？在你建立你的应用程序之前，对你的竞争对手进行彻底研究是必要的。这个应用程序开发阶段不是复制另一家公司或 "重新发明轮子"。为了使你的应用程序对其应用程序的目标受众最有效和有用，它需要以独特的方式解决用户的需求。你的移动应用应该以竞争对手没有的方式解决用户的痛点，从而脱颖而出。

企业需要对竞争对手的应用程序的功能做彻底的市场研究。这对于为他们的应用程序目标受众确定正确的解决方案是不可或缺的。创建另一个解决相同问题的应用程序或具有与竞争对手完全相同的功能，是没有意义的。用户将无法识别你的独特卖点。此外，对另一家公司的移动应用进行复制，对你的品牌来说也不是一个很好的选择。通过分析你的竞争对手，你可以建立比你的竞争对手更好，更快，或更方便的功能的应用程序!

建立一个高效的应用程序需要考虑的其他步骤



你的应用程序有哪些功能？



你的应用程序的核心功能定义了该应用程序的内容。它的用户资料可以决定你的移动应用程序的最有用的功能。在你开始建立你的应用程序之前，你的企业需要确定你的产品的什么。这些应用程序的功能应该具体到你的应用程序要解决的痛点、问题或 "什么"。你希望建立一个移动租赁应用程序吗？如果是这样，它的用户会喜欢准确的地理位置功能、照片库、消息平台和价格比较工具。

如果你想建立一个健身应用程序，BMI计算器、体重跟踪器和营养扫描仪将使你的应用程序最有效率。电子商务应用程序将受益于安全支付处理、应用内广告和应用程序货币化功能。你希望为你的应用目标用户提供货币化的应用功能吗？这些货币化功能将在开发过程中被概念化。这个清单可以继续下去，但重点是使你的移动应用程序的功能对用户尽可能有用和高效。

你将如何创建你的用户旅程？



用户旅程是一个用户从开始到结束与一个应用程序的整体体验和互动。它定义了用户与你的应用程序互动的过程，以便从它那里获得一些价值。这个用户旅程对你的应用程序的目标受众来说有多有效，取决于你如何构建你的应用程序。理想的用户旅程应该是方便和容易使用的。

你的应用程序的目标受众欣赏一个准确和可靠的用户旅程，让他们快速获得他们需要的信息。你的应用程序应该以一种愉快、无缝和无障碍的方式促进其用户旅程。你的应用程序的用户旅程在解决其应用程序目标受众的问题方面也应该是一致和可靠的。可靠的应用程序创造了信任，使其成为赞赏的用户选择的移动应用程序。由于其高效的用户旅程，你的应用程序的目标受众将更有可能使用你的应用程序而不是竞争对手。

构建一个应用程序的成本是多少？



构建移动应用解决方案的成本归结于你的预算、应用代码功能和你的应用开发团队。一个应用程序的定制越复杂，构建该应用程序的成本就越高。然而，需要注意的是，无代码解决方案的成本明显低于更通用的移动解决方案。

我可以免费建立我的应用程序吗？



绝对是这样!有了这么多的选择，即使是没有编码的人也可以在没有应用开发者服务的情况下免费建立他们的应用。只需选择你希望用来开发你的应用程序的应用程序建设平台。一旦你选择了你的应用建设平台。用户可以通过使用方便的 "拖放界面 "来修改应用程序的功能和布局。然后，最后，通过简单的上传，使你的应用程序在你的应用程序商店中可用!

Google Play商店是最受欢迎的应用商店，迄今为止，其平台上有超过270万个应用（来源：维基百科）。一旦你新建的应用被上传到谷歌应用商店，它就有可能被全球数百万应用商店用户看到并下载。这些简单的步骤使非编码者能够在没有应用开发者的情况下建立他们的免费应用。使用无代码平台大大降低了构建应用程序的成本。它还可以加快周转时间，让这些应用程序准备好在应用商店内推出!由于它的优势，无代码应用程序平台是应用程序开发新手建立其应用程序的一个很好的选择。

免费的应用程序是如何赚钱的？



企业可以将应用程序货币化，即使它们已经在应用程序商店中免费推广给用户。盈利策略可能包括收取订阅费用以利用应用程序的服务。这是一种直接的应用货币化方式。用户需要在注册或登记时支付应用货币化费用，以获得其服务的使用权。这些应用货币化费用通常以每周、每月或每年的方式向应用的续订者收取。

应用货币化的企业有时会以促销价格和应用内营销奖励来吸引用户。应用货币化的渠道包括新闻媒体应用、健身应用，甚至是生产力和日程安排应用。这些公司通过向用户收取应用内费用来实现应用产品的货币化。用户一旦看到应用内服务的价值，就很乐意为应用货币化付费。

应用内货币化是向用户收取应用内服务和产品的一种不太直接的方式。一旦用户通过最初的免费服务被 "吸引 "到应用中，他们就会被应用内广告 "吸引 "过来。通过应用内广告实现货币化的企业，直接在应用内向其用户推销产品和服务。应用内广告利用横幅、弹出式广告、信息、视频，甚至是应用内的小游戏来促进货币化。使应用程序货币化的企业通过从其应用程序内的目标受众中赚钱而受益。

我可以自己建立一个移动应用程序吗？

有了无代码平台，就有可能自己开发和建立移动应用程序的想法。App-builder平台允许用户在没有App开发者服务的情况下建立他们的移动应用。一旦建成，应用程序可以轻松上传到应用程序商店。无代码平台通过使用简单的拖放，简化了应用程序的构建过程。这些无代码应用程序生成器是基于视觉和用户友好的。

但是，根据你的应用程序功能的复杂性，它可能是太多的，而不是一个编码器来处理。你的应用程序想法的复杂功能可能需要无代码开发人员（专门从事无代码平台工作的工程师）的服务来建立你的自定义功能。应用程序开发人员拥有专业知识，可以在你的应用程序想法的基础上，为你的用户创建最有效的应用程序。他们的专业知识可以解决从头开始建立一个应用程序的麻烦。你可以向AppMaster询问拥有许可工程师的官方合作伙伴名单，他们可以通过AppMaster创建你的应用程序。因此，真正的问题不是你能不能自己建立一个移动应用程序，而是你想不想？

我可以在没有编码的情况下建立一个应用程序吗？

所以，你有这个惊人的应用程序的想法，你想建立了，但你不是一个编码器！你仍然可以建立的应用程序，用户会喜欢。你还能建立用户会觉得有帮助的应用程序吗？答案是肯定的!有了AppMaster这样的无码平台，你的精彩应用创意就有可能实现。

使用AppMaster平台，构建一个无代码的应用程序是无缝的。构建移动应用的成功取决于选择最佳的应用开发团队和平台。AppMaster给企业带来了应用开发的好处，但却没有麻烦!

无论您的应用程序的想法是什么，AppMaster都可以建立应用程序解决方案，以满足您的业务需求。我们建立的应用程序是可靠的，高效的，并能方便地满足您的用户的需求。AppMaster还拥有出色的持续客户支持和维护。今天就安排您与我们的无代码开发专家团队进行咨询，今天就开始吧!