As aplicações de treino transformaram a indústria do fitness, tornando mais fácil e mais acessível para as pessoas atingirem os seus objectivos de saúde. Com aplicações como Peloton, MyFitnessPal e muitas outras aplicações de fitness a dominarem o mercado, não há dúvida de que as aplicações de treino são uma parte essencial das rotinas diárias de muitas pessoas. As histórias de sucesso destas aplicações inspiraram empresários e entusiastas do fitness a criar as suas próprias aplicações de treino, oferecendo uma vasta gama de funcionalidades, conteúdos e serviços para ajudar os utilizadores a manterem-se em forma e saudáveis.

Criar uma aplicação de treino é uma viagem empresarial empolgante que requer um conhecimento profundo do mercado de aplicações de fitness, das exigências dos utilizadores e do conjunto certo de funcionalidades que irão atrair e envolver os utilizadores. Neste artigo, discutiremos a visão geral do mercado, as principais características das aplicações de treino bem sucedidas e dicas sobre como criar uma que possa competir com gigantes da indústria como o Peloton e o MyFitnessPal.

Visão geral do mercado das aplicações de treino

O mercado das aplicações de fitness registou um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionado pelo interesse crescente na saúde e no bem-estar, pelos avanços na tecnologia móvel e pela conveniência e eficácia das soluções de treino móveis. De acordo com o Statista Market Insights, a indústria de aplicativos de fitness está pronta para um crescimento impressionante, com receita projetada atingindo incríveis US $ 19,33 bilhões em 2023. Além disso, espera-se que o mercado mantenha uma taxa de crescimento anual (CAGR 2023-2027) de 14,34%, impulsionando o volume de mercado para uma estimativa de US $ 33,04 bilhões em 2027. Este crescimento é impulsionado pelo aumento da penetração dos utilizadores, que se prevê que atinja 9,76% em 2023 e suba para 12,21% em 2027. À medida que a indústria se expande, prevê-se que a receita média por utilizador (ARPU) atinja os 25,78 dólares.

Esse crescimento é alimentado por uma variedade de fatores, incluindo a crescente prevalência de obesidade e doenças relacionadas ao estilo de vida, uma base em rápida expansão de consumidores preocupados com o condicionamento físico e a crescente adoção de dispositivos de condicionamento físico conectados, como smartwatches e wearables. Além disso, com a pandemia de COVID-19 a levar ao encerramento generalizado de ginásios e a medidas de distanciamento social, muitas pessoas recorreram a soluções digitais de fitness para manter as suas rotinas de exercício em casa, impulsionando ainda mais a procura de aplicações de treino.

Com um potencial de mercado tão grande, há muito espaço para novas aplicações de treino entrarem na luta e satisfazerem as necessidades específicas de diversos utilizadores. No entanto, a criação de uma aplicação de treino bem sucedida que se destaque num mercado altamente competitivo requer uma estratégia bem pensada, um marketing eficaz e a inclusão de características que ressoem junto do público-alvo.

Principais características de uma aplicação de treino bem sucedida

Ao criar uma aplicação de treino, é essencial ter em conta as principais características que tornaram os líderes do sector, como o Peloton e o MyFitnessPal, bem sucedidos. A incorporação destes elementos não só o ajudará a atrair utilizadores, como também melhorará o envolvimento e a satisfação dos utilizadores, que são cruciais para o sucesso a longo prazo. Estas características incluem:

Planos de treino personalizados

Oferecer planos de treino personalizados com base no nível de fitness, nos objectivos e nas preferências do utilizador é uma característica obrigatória para uma aplicação de treino bem sucedida. Ao fornecer rotinas de treino personalizadas, a sua aplicação irá prosperar ao ser mais relevante, envolvente e valiosa para os utilizadores, uma vez que vai ao encontro das suas necessidades únicas e ajuda-os a atingir os seus objectivos de forma mais eficaz.

Definição de objectivos e acompanhamento do progresso

Os utilizadores adoram ter a possibilidade de definir e acompanhar os seus objectivos de fitness, quer pretendam perder peso, ganhar músculo ou melhorar a saúde em geral. Uma funcionalidade bem concebida de definição de objectivos e acompanhamento do progresso manterá os utilizadores motivados, regularmente empenhados e com um sentimento de realização, uma vez que sentem que estão a progredir em direcção aos seus objectivos de fitness.

Integração com dispositivos portáteis e inteligentes

A integração da sua aplicação de treino com wearables populares e dispositivos inteligentes, como o Apple Watch, Fitbit ou Garmin, proporcionará aos utilizadores um acompanhamento mais preciso e abrangente das suas actividades de exercício, ritmo cardíaco e outros dados vitais de saúde. Este tipo de integração não só aumenta o envolvimento do utilizador, como também acrescenta credibilidade à sua aplicação, oferecendo uma experiência de fitness perfeita e ligada.

Funcionalidades sociais

Ao incorporar funcionalidades sociais, como desafios de treino, tabelas de classificação e fóruns da comunidade, a sua aplicação pode promover um sentido de competição, apoio e camaradagem entre os utilizadores, aumentando o envolvimento dos utilizadores e incentivando-os a continuar a utilizar a aplicação. As funcionalidades sociais também facilitam a partilha das conquistas e do progresso dos utilizadores com amigos e familiares, aumentando a visibilidade e a atractividade da aplicação para potenciais novos utilizadores.

Sessões de treino guiadas por vídeo ou áudio

As sessões de treino guiadas por vídeo ou áudio de alta qualidade são uma característica essencial de qualquer aplicação de treino bem sucedida, uma vez que fornecem instruções claras, motivação e uma experiência de treino mais envolvente para os utilizadores. Ao oferecer orientação em vídeo ou áudio de treinadores profissionais, a sua aplicação pode ajudar os utilizadores a executar os exercícios correctamente, reduzindo o risco de lesões e melhorando a sua experiência geral de fitness.

Planeamento de refeições e acompanhamento nutricional

A integração do planeamento de refeições e do acompanhamento nutricional na sua aplicação de treino proporcionará uma solução de fitness mais holística para os utilizadores, uma vez que a dieta desempenha um papel significativo na concretização dos objectivos de saúde e fitness. Ao oferecer conselhos de especialistas sobre o planeamento de refeições, receitas e acompanhamento da ingestão nutricional, a sua aplicação pode tornar-se uma solução única para os utilizadores que procuram melhorar a sua saúde e bem-estar geral.

A inclusão destas características essenciais criará uma base sólida para a sua aplicação de treino, preparando-a para o sucesso no competitivo mercado das aplicações de fitness. Para aumentar a satisfação do utilizador e criar uma aplicação de treino verdadeiramente notável, obtenha continuamente feedback, repita o seu design e mantenha-se actualizado com as últimas tendências e tecnologias da indústria do fitness.

Criar uma aplicação de treino com AppMaster

A criação de uma aplicação de treino pode ser significativamente facilitada com a ajuda de plataformas sem código como a AppMaster. Eis um guia passo a passo sobre como pode desenvolver a sua aplicação de treino utilizando AppMaster:

Passo 1: Definir os modelos de dados Comece por conceber os modelos de dados necessários para a sua aplicação. Normalmente, isto inclui entidades como utilizadores, exercícios, rotinas de treino e acompanhamento do progresso. Ao utilizar AppMaster , pode criar os seus modelos de dados visualmente, tornando-o num processo simples.

Comece por conceber os modelos de dados necessários para a sua aplicação. Normalmente, isto inclui entidades como utilizadores, exercícios, rotinas de treino e acompanhamento do progresso. Ao utilizar , pode criar os seus modelos de dados visualmente, tornando-o num processo simples. Passo 2: Crie a lógica comercial da sua aplicação Com o Business Process (BP) Designer visual de AppMaster , pode definir a lógica de backend para os componentes da sua aplicação. Isto incluirá autenticação, gestão de utilizadores, gestão de exercícios e muito mais. A interface drag-and-drop simplifica o processo e mantém a sua lógica limpa e eficiente.

Com o Business Process (BP) Designer visual de , pode definir a lógica de backend para os componentes da sua aplicação. Isto incluirá autenticação, gestão de utilizadores, gestão de exercícios e muito mais. A interface simplifica o processo e mantém a sua lógica limpa e eficiente. Passo 3: Conceba a interface de utilizador da sua aplicação Em seguida, conceba a interface de utilizador (IU) da sua aplicação de treino utilizando o construtor de IU drag-and-drop . O AppMaster oferece uma vasta gama de componentes de IU incorporados, especificamente concebidos para aplicações Web e móveis, facilitando a criação de uma aplicação com capacidade de resposta e visualmente apelativa.

da sua aplicação Em seguida, conceba a interface de utilizador (IU) da sua aplicação de treino utilizando o construtor de IU . O oferece uma vasta gama de componentes de IU incorporados, especificamente concebidos para aplicações Web e móveis, facilitando a criação de uma aplicação com capacidade de resposta e visualmente apelativa. Passo 4: Implemente a lógica comercial da sua aplicação no frontend Para além de conceber a IU, também terá de implementar a lógica comercial do frontend para os componentes da sua aplicação. O AppMaster permite-lhe desenvolver esta lógica utilizando os designers Web BP e Mobile BP, garantindo que todas as interacções do utilizador são suaves e eficientes.

Para além de conceber a IU, também terá de implementar a lógica comercial do frontend para os componentes da sua aplicação. O permite-lhe desenvolver esta lógica utilizando os designers Web BP e Mobile BP, garantindo que todas as interacções do utilizador são suaves e eficientes. Passo 5: Publique a sua aplicação Quando o design e a lógica estiverem concluídos, é altura de publicar a sua aplicação. AppMaster tratará do processo de compilação e implementação da aplicação para diferentes plataformas, bem como da gestão de quaisquer migrações e documentação necessárias.

Lembre-se de que o AppMaster oferece vários níveis de assinatura que podem atender ao seu orçamento e aos seus requisitos específicos, desde planos Startup até planos Enterprise. Dependendo da sua subscrição, pode aceder a diferentes funcionalidades, recursos e opções de implementação.

Maximizar o envolvimento e a retenção dos utilizadores

Para garantir o sucesso da sua aplicação de treino, é essencial concentrar-se no envolvimento e na retenção dos utilizadores. Aqui estão algumas estratégias para o ajudar a conseguir isso:

Ofereça conteúdo valioso e personalizado: Certifique-se de que a sua aplicação de treino fornece valor aos utilizadores, oferecendo planos de treino personalizados, rastreadores e outros conteúdos relevantes adaptados aos objectivos e preferências individuais.

Certifique-se de que a sua aplicação de treino fornece valor aos utilizadores, oferecendo planos de treino personalizados, rastreadores e outros conteúdos relevantes adaptados aos objectivos e preferências individuais. Implementar notificações push: A utilização inteligente de notificações push pode incentivar os utilizadores a manterem-se envolvidos com a sua aplicação, lembrando-os dos próximos treinos, fornecendo actualizações sobre o seu progresso ou simplesmente oferecendo motivação e apoio.

A utilização inteligente de notificações push pode incentivar os utilizadores a manterem-se envolvidos com a sua aplicação, lembrando-os dos próximos treinos, fornecendo actualizações sobre o seu progresso ou simplesmente oferecendo motivação e apoio. Utilizar elementos de gamificação: Incorpore elementos de gamificação, como desafios, recompensas e distintivos, para tornar a experiência de treino mais agradável e incentivar os utilizadores a manterem-se empenhados nos seus objectivos de fitness.

Incorpore elementos de gamificação, como desafios, recompensas e distintivos, para tornar a experiência de treino mais agradável e incentivar os utilizadores a manterem-se empenhados nos seus objectivos de fitness. Fornecer apoio e características de comunidade: Criar um sentido de comunidade é vital para o envolvimento dos utilizadores. Integre funcionalidades sociais na sua aplicação de treino que permitam aos utilizadores ligarem-se a outras pessoas com os mesmos objectivos, partilharem as suas conquistas e apoiarem-se mutuamente.

Criar um sentido de comunidade é vital para o envolvimento dos utilizadores. Integre funcionalidades sociais na sua aplicação de treino que permitam aos utilizadores ligarem-se a outras pessoas com os mesmos objectivos, partilharem as suas conquistas e apoiarem-se mutuamente. Actualize e optimize continuamente a sua aplicação: Por último, continue a ouvir o feedback dos utilizadores e a monitorizar o desempenho da sua aplicação para identificar áreas a melhorar. Ao aperfeiçoar e optimizar continuamente a sua aplicação de treino, pode garantir que esta se mantém actualizada, envolvente e em linha com as preferências dos utilizadores.

Considerações finais

Criar uma aplicação de treino como o Peloton ou o MyFitnessPal é uma excelente oportunidade para entrar no mercado em expansão das aplicações de fitness. Seguindo os passos descritos e utilizando soluçõesno-code como AppMaster, pode simplificar significativamente o processo de desenvolvimento de aplicações. Para além de se concentrar no desenvolvimento da sua aplicação de treino, é essencial investir tempo e esforço nas estratégias de envolvimento e retenção dos utilizadores.

Tornar a sua aplicação uma parte indispensável das jornadas de fitness dos utilizadores, oferecendo conteúdo personalizado, elementos de gamificação e uma comunidade de apoio é a chave para o sucesso. Ao conceber uma aplicação de treino centrada no utilizador que proporcione um valor real aos utilizadores e ao aplicar estratégias de envolvimento eficazes, pode criar um negócio de aplicações de fitness próspero e sustentável que se destaque no mercado competitivo.