Aplikacje treningowe zmieniły branżę fitness, ułatwiając ludziom osiąganie celów zdrowotnych. Dzięki takim aplikacjom jak Peloton, MyFitnessPal i wielu innym aplikacjom fitness dominującym na rynku, nie ma wątpliwości, że aplikacje treningowe są istotną częścią codziennej rutyny wielu osób. Sukcesy tych aplikacji zainspirowały przedsiębiorców i entuzjastów fitnessu do tworzenia własnych aplikacji treningowych, oferujących szeroki zakres funkcji, treści i usług, aby pomóc użytkownikom zachować formę i zdrowie.

Tworzenie aplikacji treningowych to ekscytująca podróż przedsiębiorcza, która wymaga głębokiego zrozumienia rynku aplikacji fitness, wymagań użytkowników i odpowiedniego zestawu funkcji, które przyciągną i zaangażują użytkowników. W tym artykule omówimy przegląd rynku, kluczowe cechy udanych aplikacji treningowych oraz wskazówki, jak stworzyć taką, która może konkurować z gigantami branży, takimi jak Peloton i MyFitnessPal.

Przegląd rynku aplikacji treningowych

Rynek aplikacji fitness odnotował znaczny wzrost w ciągu ostatnich kilku lat, napędzany rosnącym zainteresowaniem zdrowiem i dobrym samopoczuciem, postępem w technologii mobilnej oraz wygodą i skutecznością mobilnych rozwiązań treningowych. Według Statista Market Insights, branża aplikacji fitness jest gotowa na imponujący wzrost, z prognozowanymi przychodami sięgającymi 19,33 mld USD w 2023 roku. Ponadto oczekuje się, że rynek utrzyma roczną stopę wzrostu (CAGR 2023-2027) na poziomie 14,34%, napędzając wielkość rynku do szacowanych 33,04 mld USD do 2027 roku. Wzrost ten jest napędzany przez rosnącą penetrację użytkowników, która według prognoz osiągnie 9,76% w 2023 roku i wzrośnie do 12,21% do 2027 roku. W miarę rozwoju branży przewiduje się, że średni przychód na użytkownika (ARPU) osiągnie 25,78 USD.

Wzrost ten jest napędzany przez szereg czynników, w tym rosnącą częstość występowania otyłości i chorób związanych ze stylem życia, szybko rosnącą bazę konsumentów dbających o kondycję fizyczną oraz rosnącą popularność połączonych urządzeń fitness, takich jak smartwatche i urządzenia do noszenia. Co więcej, wraz z pandemią COVID-19 prowadzącą do powszechnego zamykania siłowni i środków dystansowania społecznego, wiele osób zwróciło się ku cyfrowym rozwiązaniom fitness, aby utrzymać rutynę ćwiczeń w domu, co dodatkowo napędza popyt na aplikacje treningowe.

Przy tak ogromnym potencjale rynkowym jest wiele miejsca na nowe aplikacje treningowe, które zaspokajają specyficzne potrzeby różnych użytkowników. Jednak stworzenie udanej aplikacji treningowej, która może wyróżnić się na wysoce konkurencyjnym rynku, wymaga dobrze przemyślanej strategii, skutecznego marketingu i włączenia funkcji, które rezonują z docelowymi odbiorcami.

Kluczowe cechy udanej aplikacji treningowej

Podczas tworzenia aplikacji treningowej ważne jest, aby przyjrzeć się kluczowym cechom, które sprawiły, że liderzy branży, tacy jak Peloton i MyFitnessPal, odnieśli sukces. Włączenie tych elementów nie tylko pomoże przyciągnąć użytkowników, ale także zwiększy ich zaangażowanie i satysfakcję, które są kluczowe dla długoterminowego sukcesu. Funkcje te obejmują:

Spersonalizowane plany treningowe

Oferowanie spersonalizowanych planów treningowych opartych na poziomie sprawności, celach i preferencjach użytkownika jest niezbędną funkcją udanej aplikacji treningowej. Dostarczając spersonalizowane plany treningowe, aplikacja będzie się rozwijać, będąc bardziej istotną, angażującą i wartościową dla użytkowników, ponieważ zaspokaja ich unikalne potrzeby i pomaga im skuteczniej osiągać swoje cele.

Wyznaczanie celów i śledzenie postępów

Użytkownicy uwielbiają mieć możliwość ustawiania i śledzenia swoich celów fitness, niezależnie od tego, czy chcą schudnąć, nabrać mięśni, czy poprawić ogólny stan zdrowia. Dobrze zaprojektowana funkcja wyznaczania celów i śledzenia postępów sprawi, że użytkownicy będą zmotywowani, regularnie zaangażowani i utrzymają poczucie spełnienia, ponieważ czują, że robią postępy w kierunku swoich celów fitness.

Integracja z urządzeniami do noszenia i inteligentnymi urządzeniami

Integracja aplikacji treningowej z popularnymi urządzeniami do noszenia i inteligentnymi urządzeniami, takimi jak Apple Watch, Fitbit lub Garmin, zapewni użytkownikom dokładniejsze i bardziej kompleksowe śledzenie ich aktywności fizycznej, tętna i innych ważnych danych zdrowotnych. Ten rodzaj integracji nie tylko zwiększa zaangażowanie użytkowników, ale także zwiększa wiarygodność aplikacji, oferując płynne i połączone wrażenia fitness.

Funkcje społecznościowe

Włączając funkcje społecznościowe, takie jak wyzwania treningowe, tabele wyników i fora społecznościowe, aplikacja może wspierać poczucie rywalizacji, wsparcia i koleżeństwa wśród użytkowników, zwiększając ich zaangażowanie i zachęcając do dalszego korzystania z aplikacji. Funkcje społecznościowe ułatwiają również użytkownikom dzielenie się swoimi osiągnięciami i postępami z przyjaciółmi i rodziną, zwiększając widoczność i atrakcyjność aplikacji dla potencjalnych nowych użytkowników.

Sesje treningowe z przewodnikiem wideo lub audio

Wysokiej jakości sesje treningowe z przewodnikiem wideo lub audio są istotną cechą każdej udanej aplikacji treningowej, ponieważ zapewniają jasne instrukcje, motywację i bardziej angażujące doświadczenie treningowe dla użytkowników. Oferując wskazówki wideo lub audio od profesjonalnych trenerów, aplikacja może pomóc użytkownikom w prawidłowym wykonywaniu ćwiczeń, zmniejszając ryzyko kontuzji i poprawiając ich ogólne wrażenia z ćwiczeń.

Planowanie posiłków i śledzenie odżywiania

Integracja planowania posiłków i śledzenia odżywiania z aplikacją treningową zapewni bardziej holistyczne rozwiązanie fitness dla użytkowników, ponieważ dieta odgrywa znaczącą rolę w osiąganiu celów zdrowotnych i fitness. Oferując porady ekspertów dotyczące planowania posiłków, przepisów i śledzenia spożycia składników odżywczych, aplikacja może stać się kompleksowym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy chcą poprawić ogólny stan zdrowia i samopoczucie.

Włączenie tych podstawowych funkcji stworzy solidne podstawy dla aplikacji treningowej, czyniąc ją gotową do odniesienia sukcesu na konkurencyjnym rynku aplikacji fitness. Aby zwiększyć zadowolenie użytkowników i stworzyć naprawdę wyjątkową aplikację treningową, stale zbieraj opinie, ulepszaj swój projekt i bądź na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami w branży fitness.

Tworzenie aplikacji treningowej za pomocą AppMaster

Tworzenie aplikacji treningowej może być znacznie łatwiejsze dzięki platformom bez kodu, takim jak AppMaster. Oto przewodnik krok po kroku, jak opracować aplikację treningową za pomocą AppMaster:

Krok 1: Zdefiniuj modele danych Zacznij od zaprojektowania modeli danych potrzebnych dla Twojej aplikacji. Zazwyczaj będą one obejmować takie elementy jak użytkownicy, ćwiczenia, procedury treningowe i śledzenie postępów. Korzystając z AppMaster , możesz tworzyć modele danych wizualnie, dzięki czemu jest to prosty proces.

danych Zacznij od zaprojektowania modeli danych potrzebnych dla Twojej aplikacji. Zazwyczaj będą one obejmować takie elementy jak użytkownicy, ćwiczenia, procedury treningowe i śledzenie postępów. Korzystając z , możesz tworzyć modele danych wizualnie, dzięki czemu jest to prosty proces. Krok 2: Tworzenie logiki biznesowej aplikacji Dzięki wizualnemu kreatorowi procesów biznesowych (BP) AppMaster można zdefiniować logikę zaplecza dla komponentów aplikacji. Obejmuje to uwierzytelnianie, zarządzanie użytkownikami, zarządzanie ćwiczeniami i inne. Interfejs drag-and-drop upraszcza proces i utrzymuje logikę w czystości i wydajności.

aplikacji Dzięki wizualnemu kreatorowi procesów biznesowych (BP) można zdefiniować logikę zaplecza dla komponentów aplikacji. Obejmuje to uwierzytelnianie, zarządzanie użytkownikami, zarządzanie ćwiczeniami i inne. Interfejs upraszcza proces i utrzymuje logikę w czystości i wydajności. Krok 3: Zaprojektuj interfejs użytkownika aplikacji Następnie zaprojektuj interfejs użytkownika aplikacji treningowej (UI) za pomocą kreatora UI drag-and-drop . AppMaster oferuje szeroką gamę wbudowanych komponentów UI zaprojektowanych specjalnie dla aplikacji internetowych i mobilnych, dzięki czemu łatwo jest stworzyć responsywną i atrakcyjną wizualnie aplikację.

Następnie zaprojektuj interfejs użytkownika aplikacji treningowej (UI) za pomocą kreatora UI . oferuje szeroką gamę wbudowanych komponentów UI zaprojektowanych specjalnie dla aplikacji internetowych i mobilnych, dzięki czemu łatwo jest stworzyć responsywną i atrakcyjną wizualnie aplikację. Krok 4: Wdrożenie logiki biznesowej aplikacji na frontendzie Oprócz zaprojektowania interfejsu użytkownika, należy również wdrożyć logikę biznesową frontendu dla komponentów aplikacji. AppMaster umożliwia opracowanie tej logiki za pomocą projektantów Web BP i Mobile BP, zapewniając, że wszystkie interakcje użytkownika są płynne i wydajne.

Oprócz zaprojektowania interfejsu użytkownika, należy również wdrożyć logikę biznesową frontendu dla komponentów aplikacji. umożliwia opracowanie tej logiki za pomocą projektantów Web BP i Mobile BP, zapewniając, że wszystkie interakcje użytkownika są płynne i wydajne. Krok 5: Opublikuj swoją aplikację Po zakończeniu projektowania i logiki nadszedł czas na opublikowanie aplikacji. AppMaster zajmie się procesem kompilacji i wdrażania aplikacji na różne platformy, a także zarządzaniem wszelkimi niezbędnymi migracjami i dokumentacją.

Należy pamiętać, że AppMaster oferuje różne poziomy subskrypcji, które mogą zaspokoić konkretny budżet i wymagania, od planów Startup do Enterprise. W zależności od subskrypcji można uzyskać dostęp do różnych funkcji, zasobów i opcji wdrażania.

Maksymalizacja zaangażowania i utrzymania użytkowników

Aby zapewnić sukces swojej aplikacji treningowej, należy skupić się na zaangażowaniu i utrzymaniu użytkowników. Oto kilka strategii, które pomogą ci to osiągnąć:

Oferowanie wartościowych, spersonalizowanych treści: Upewnij się, że twoja aplikacja treningowa zapewnia wartość użytkownikom, oferując spersonalizowane plany treningowe, narzędzia do śledzenia i inne istotne treści dostosowane do unikalnych celów i preferencji poszczególnych osób.

Upewnij się, że twoja aplikacja treningowa zapewnia wartość użytkownikom, oferując spersonalizowane plany treningowe, narzędzia do śledzenia i inne istotne treści dostosowane do unikalnych celów i preferencji poszczególnych osób. Wdrażaj powiadomienia push: Inteligentne wykorzystanie powiadomień push może zachęcić użytkowników do pozostania zaangażowanymi w aplikację poprzez przypominanie im o nadchodzących treningach, dostarczanie aktualnych informacji o ich postępach lub po prostu oferowanie motywacji i wsparcia.

Inteligentne wykorzystanie powiadomień push może zachęcić użytkowników do pozostania zaangażowanymi w aplikację poprzez przypominanie im o nadchodzących treningach, dostarczanie aktualnych informacji o ich postępach lub po prostu oferowanie motywacji i wsparcia. Wykorzystaj elementy grywalizacji: Włącz elementy grywalizacji, takie jak wyzwania, nagrody i odznaki, aby uczynić trening przyjemniejszym i zachęcić użytkowników do pozostania zaangażowanymi w realizację swoich celów fitness.

Włącz elementy grywalizacji, takie jak wyzwania, nagrody i odznaki, aby uczynić trening przyjemniejszym i zachęcić użytkowników do pozostania zaangażowanymi w realizację swoich celów fitness. Zapewnij wsparcie i funkcje społecznościowe: Tworzenie poczucia wspólnoty ma kluczowe znaczenie dla zaangażowania użytkowników. Zintegruj funkcje społecznościowe w swojej aplikacji treningowej, która pozwala użytkownikom łączyć się z innymi osobami o podobnych poglądach, dzielić się swoimi osiągnięciami i wspierać się nawzajem.

Tworzenie poczucia wspólnoty ma kluczowe znaczenie dla zaangażowania użytkowników. Zintegruj funkcje społecznościowe w swojej aplikacji treningowej, która pozwala użytkownikom łączyć się z innymi osobami o podobnych poglądach, dzielić się swoimi osiągnięciami i wspierać się nawzajem. Stale aktualizuj i optymalizuj swoją aplikację: Wreszcie, słuchaj opinii użytkowników i monitoruj wydajność swojej aplikacji, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Ciągłe udoskonalanie i optymalizowanie aplikacji treningowej gwarantuje, że pozostanie ona świeża, angażująca i zgodna z preferencjami użytkowników.

Przemyślenia końcowe

Stworzenie aplikacji treningowej, takiej jak Peloton lub MyFitnessPal, to ekscytująca okazja do wejścia na dynamicznie rozwijający się rynek aplikacji fitness. Postępując zgodnie z opisanymi krokami i korzystając z rozwiązańno-code , takich jak AppMaster, można znacznie usprawnić proces tworzenia aplikacji. Oprócz skupienia się na rozwoju aplikacji treningowej, ważne jest, aby zainwestować czas i wysiłek w strategie angażowania i zatrzymywania użytkowników.

Kluczem do sukcesu jest uczynienie aplikacji nieodzowną częścią podróży fitness użytkowników poprzez oferowanie spersonalizowanych treści, elementów grywalizacji i wspierającej społeczności. Projektując zorientowaną na użytkownika aplikację treningową, która zapewnia prawdziwą wartość dla użytkowników i stosując skuteczne strategie zaangażowania, możesz stworzyć dobrze prosperującą i zrównoważoną firmę zajmującą się aplikacjami fitness, która wyróżnia się na konkurencyjnym rynku.