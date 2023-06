O que torna uma aplicação de gestão de projectos excelente?

Uma aplicação de gestão de projectos bem sucedida deve satisfazer as diversas necessidades dos seus utilizadores, fornecendo uma gestão eficiente de tarefas e recursos, minimizando a sobrecarga de informação e promovendo a colaboração entre os membros da equipa. Além disso, deve ser personalizável, escalável e apoiada por um forte sistema de suporte para correcção de erros e actualizações. Eis alguns aspectos fundamentais a considerar:

Design intuitivo: A interface do utilizador (IU) deve ser fácil de navegar, visualmente apelativa e de fácil utilização. Um layout limpo e minimalista permitirá que os utilizadores localizem rapidamente as informações necessárias, minimizando a curva de aprendizagem para os novos utilizadores.

Gestão de tarefas: O principal objectivo de uma aplicação de gestão de projectos é gerir tarefas. A aplicação deve oferecer uma fácil criação, atribuição e acompanhamento de tarefas com datas de vencimento, prioridades, estados e subtarefas, garantindo que os utilizadores se mantêm organizados e concentrados.

Colaboração: A aplicação deve facilitar a colaboração em equipa, fornecendo ferramentas de comunicação como chat em tempo real, comentários, partilha de ficheiros e notificações. Um sistema de filas de espera eficiente para tarefas e gráficos de progresso fáceis de seguir aumentam a eficiência e a coordenação da equipa.

Personalização: Cada equipa funciona de forma diferente, necessitando de funcionalidades flexíveis e personalizáveis. Uma boa aplicação de gestão de projectos deve permitir que os utilizadores criem fluxos de trabalho personalizados, adicionem campos personalizados e adaptem a interface de utilizador às suas preferências.

Escalabilidade: A aplicação deve ser capaz de se expandir para acomodar as necessidades de equipas e projectos em crescimento. Isto implica aumentar a capacidade para utilizadores, tarefas e armazenamento adicionais, bem como proporcionar uma integração perfeita com outras aplicações.

Segurança e conformidade: A protecção de informações sensíveis e a manutenção da conformidade com os regulamentos relevantes em matéria de protecção de dados são fundamentais. Isto requer uma encriptação forte, armazenamento seguro de dados e monitorização de potenciais violações de segurança.

Disponível em vários dispositivos: A aplicação de gestão de projectos ideal deve estar acessível em vários dispositivos, desde computadores de secretária a smartphones. Isto permite que os utilizadores acedam a informações e actualizem o progresso do projecto em movimento, melhorando assim a eficiência e a flexibilidade.

Principais características da Asana e do Trello

Asana e Trello são duas aplicações populares de gestão de projectos, ambas adaptadas a diferentes preferências dos utilizadores e estilos de gestão. Vamos examinar as suas principais características para compreender o seu design e funcionalidade:

Asana

Espaços de trabalho: A Asana permite aos utilizadores criar vários espaços de trabalho para diferentes equipas e projectos. Isto garante que cada grupo tem um espaço de trabalho dedicado, adaptado às suas necessidades e preferências específicas, ao mesmo tempo que facilita a colaboração entre equipas quando necessário.

Hierarquia de tarefas: As tarefas na Asana podem ser divididas em subtarefas, o que facilita a gestão de projectos complexos com múltiplas dependências. Os utilizadores podem atribuir prioridade, datas de conclusão e estado às tarefas, ao mesmo tempo que anexam ficheiros e comentários para um contexto adicional.

Várias visualizações: A Asana oferece a visualização de projectos em lista, quadro, cronograma e calendário. Esta flexibilidade permite aos utilizadores escolher a sua representação preferida do projecto, permitindo um melhor planeamento e organização.

Acompanhamento do progresso: Com recursos integrados de acompanhamento do progresso, como tabelas e gráficos, a Asana permite que os usuários monitorem o status do projeto e identifiquem gargalos rapidamente. Isto promove a tomada de decisões baseada em dados e melhora a gestão geral do projecto.

Integrações de terceiros: A Asana integra-se com uma vasta gama de aplicações de terceiros, permitindo aos utilizadores simplificar os seus fluxos de trabalho através da consolidação de informações e ferramentas. As integrações mais comuns incluem Slack, Google Drive, Dropbox e Salesforce, entre outras.

Trello

Quadros de estilo Kanban: O Trello utiliza uma disposição de quadro ao estilo Kanban, em que os projectos são divididos em listas que representam diferentes fases do processo de trabalho. Os utilizadores criam cartões para tarefas que podem ser movidos facilmente entre listas, permitindo uma representação visual da progressão das suas tarefas.

Características dos cartões: Os cartões do Trello podem ser personalizados com etiquetas, prazos, anexos, listas de verificação e comentários. Os utilizadores podem atribuir tarefas a membros da equipa e definir níveis de prioridade, garantindo que todos se mantêm informados e concentrados nas suas responsabilidades.

Modelos: O Trello oferece uma gama de modelos que se adequam a vários sectores e casos de utilização. Estes modelos ajudam os utilizadores a configurar quadros e listas com base nas melhores práticas predefinidas, simplificando o processo de configuração do projecto.

Power-Ups: Os Power-Ups são extensões semelhantes a widgets do Trello que melhoram a sua funcionalidade com recursos adicionais, incluindo calendário, votação e integrações com outras aplicações, como o Google Drive, Slack e Zapier.

Notificações: O Trello fornece notificações em tempo real das actualizações de tarefas, garantindo que todos os membros da equipa são informados das últimas alterações e progressos. As notificações por e-mail, computador e telemóvel podem ser personalizadas de acordo com as preferências do utilizador.

Planear a sua aplicação de gestão de projectos

Antes de mergulhar no processo de desenvolvimento, é crucial planear eficazmente a sua aplicação de gestão de projectos. Um planeamento adequado ajuda a garantir que a sua aplicação se destaca no mercado, cumpre os requisitos do utilizador e está alinhada com os seus objectivos comerciais. Eis um guia passo-a-passo para planear a sua aplicação de gestão de projectos:

Estudar o seu público-alvo: Identifique a base de utilizadores principal da sua aplicação. Será destinada a pequenas empresas, empresas, freelancers ou organizações sem fins lucrativos? Compreender o seu público-alvo ajuda-o a adaptar a funcionalidade da aplicação e a experiência do utilizador para satisfazer as suas exigências. Defina a proposta de venda exclusiva (USP) da sua aplicação: A Asana e o Trello já se estabeleceram como ferramentas populares de gestão de projectos, pelo que é crucial identificar a USP da sua aplicação. Determine o que distingue a sua aplicação da concorrência e por que razão os utilizadores devem escolher a sua aplicação em vez de outras. Pesquise aplicações e concorrentes semelhantes: Analise as funcionalidades e a experiência do utilizador de aplicações semelhantes, como Asana, Trello e outras como Wrike, Basecamp e Monday.com. Identificar os pontos fortes e fracos destas aplicações ajuda-o a descobrir lacunas no mercado que a sua aplicação pode preencher ou potenciais áreas de melhoria. Faça uma lista das funcionalidades pretendidas: Faça uma lista de todas as funcionalidades principais e avançadas que a sua aplicação de gestão de projectos deve ter. Não se esqueça de que demasiadas funcionalidades podem complicar demasiado a aplicação, por isso concentre-se nas funcionalidades que se alinham com o seu público-alvo e USP. Dê prioridade à sua lista de funcionalidades: Considere a importância e a viabilidade de cada funcionalidade da sua lista. Dê-lhes prioridade de acordo com o valor imediato que trazem aos seus utilizadores e com os objectivos gerais da aplicação. Isto ajuda a concentrar os seus recursos na criação das funcionalidades mais importantes em primeiro lugar. Crie um calendário e um orçamento para o projecto: Elabore um calendário para o seu projecto de desenvolvimento de aplicações e estime o tempo, o esforço e o custo de cada fase. Isto inclui a concepção, o desenvolvimento, o teste e a implementação. Cumpra o seu calendário o mais rigorosamente possível para evitar atrasos ou derrapagens orçamentais.

Conceber a interface do utilizador

Uma interface de utilizador (IU) bem concebida é vital para o sucesso da sua aplicação de gestão de projectos. Os utilizadores esperam uma interface visualmente apelativa e de fácil utilização que satisfaça as suas necessidades e preferências. Para conceber uma IU intuitiva e eficiente, siga estes passos:

Criar personas de utilizador: As personas de utilizador representam os utilizadores típicos da sua aplicação. Ao desenvolver personas de utilizador detalhadas, pode compreender melhor as suas necessidades, comportamentos e preferências, o que ajuda a orientar as suas decisões de concepção da IU. Definir objectivos de IU e de usabilidade: Defina objectivos relativos ao aspecto visual e à usabilidade da aplicação. Isto inclui aspectos como esquemas de cores, tipografia, disposição e navegação, que contribuem para uma experiência de utilizador coesa e atractiva. Esboce a disposição da IU: Comece por criar esboços para cada ecrã da sua aplicação, detalhando a disposição e a colocação dos elementos da IU, como botões, campos de texto e menus. Estes wireframes de baixa fidelidade servem como um projecto para o design real da IU. Conceber protótipos de alta fidelidade: Converta os seus wireframes em protótipos de alta fidelidade com elementos visuais e de estilo. Isto permite-lhe testar o aspecto e a sensação da aplicação, fazer alterações e aperfeiçoar o design até que este corresponda aos seus objectivos de IU e às expectativas dos utilizadores. Utilize uma plataforma no-code : Utilize uma plataforma sem código como a AppMaster.io para conceber e criar a sua IU utilizando a funcionalidade de arrastar e largar. Esta abordagem permite uma prototipagem rápida e poupa tempo, uma vez que não precisa de codificar manualmente a IU. Obter feedback dos utilizadores: Obtenha feedback de potenciais utilizadores sobre a IU da sua aplicação, quer através de testes de utilizadores, quer partilhando os seus protótipos de alta fidelidade. Este feedback ajuda-o a identificar quaisquer problemas de usabilidade ou falhas de concepção, permitindo-lhe fazer melhorias antes de lançar a aplicação.

Criar os modelos de dados

Um componente crucial de qualquer aplicação de gestão de projectos são os modelos de dados subjacentes. Estes modelos de dados definem a estrutura dos dados da sua aplicação, ajudando-o a armazenar, recuperar e manipular informações de forma eficiente. Uma boa concepção do modelo de dados pode ter um grande impacto no desempenho e na escalabilidade da aplicação.

Para criar os modelos de dados para a sua aplicação de gestão de projectos, siga estes passos:

Defina as suas entidades de dados: Identifique as entidades primárias de que a sua aplicação necessita, tais como projectos, tarefas, utilizadores e equipas. Considere as relações entre estas entidades, por exemplo, como as tarefas pertencem a projectos e os utilizadores pertencem a equipas. Determinar os atributos de dados: Liste os atributos associados a cada entidade, como o nome, a data de vencimento, a prioridade e a descrição de uma tarefa. Esta informação ajuda-o a conceber os elementos e interacções da IU para gerir e apresentar dados na sua aplicação. Conceber o esquema de dados: Crie um esquema de base de dados com base nas suas entidades e atributos. Este esquema representa a estrutura dos dados da sua aplicação, definindo a forma como a informação é armazenada e relacionada na base de dados. Escolha uma plataforma no-code : Plataformas como AppMaster .io oferecem ferramentas visuais poderosas para criar modelos de dados sem exigir qualquer conhecimento de codificação. Estas plataformas permitem-lhe conceber e gerir facilmente os seus modelos de dados utilizando ferramentas drag-and-drop . Garantir a segurança dos dados: Conceba os seus modelos de dados tendo em conta a segurança. Implemente o controlo de acesso e as permissões adequadas para restringir o acesso não autorizado a informações sensíveis e proteger os dados dos utilizadores. Planear a escalabilidade: À medida que a sua aplicação cresce e serve mais utilizadores, os modelos de dados subjacentes devem ser capazes de lidar com o aumento da carga e dos volumes de dados. Projete seu esquema com a escalabilidade em mente usando técnicas como normalização, indexação e fragmentação.

Seguindo estes passos, pode criar modelos de dados eficazes para a sua aplicação, que estabelecem as bases para uma solução de gestão de projectos escalável que satisfaz as necessidades dos utilizadores e oferece uma experiência sem problemas.

Criar a lógica empresarial

Quando os modelos de dados e a interface do utilizador estiverem prontos, é altura de criar a lógica comercial da sua aplicação de gestão de projectos. A lógica comercial refere-se às regras e aos processos que regem o funcionamento da sua aplicação, assegurando que esta satisfaz as expectativas dos utilizadores e proporciona uma excelente experiência.

Com AppMaster.io, pode criar lógica empresarial utilizando Processos Empresariais (BPs) visuais no BP Designer. Esta poderosa ferramenta permite-lhe definir as acções e os processos da sua aplicação sem escrever uma única linha de código. Alguns componentes críticos da lógica empresarial para uma aplicação de gestão de projectos incluem:

Gestão de tarefas: Tratar da criação, modificação e eliminação de tarefas, incluindo a sua atribuição a membros da equipa e a definição de prazos.

Tratar da criação, modificação e eliminação de tarefas, incluindo a sua atribuição a membros da equipa e a definição de prazos. Colaboração no projecto: Permitir que os utilizadores comentem as tarefas e respondam aos comentários, facilitando a comunicação da equipa e o acompanhamento do progresso do projecto.

Permitir que os utilizadores comentem as tarefas e respondam aos comentários, facilitando a comunicação da equipa e o acompanhamento do progresso do projecto. Gestão de utilizadores: Permita que os administradores façam a gestão de utilizadores, funções e permissões, para que possam supervisionar eficazmente as equipas de projecto e manter o controlo.

Permita que os administradores façam a gestão de utilizadores, funções e permissões, para que possam supervisionar eficazmente as equipas de projecto e manter o controlo. Gestão do fluxo de trabalho: Configure processos automatizados para mover tarefas através de diferentes fases do projecto e acompanhar o seu estado.

Configure processos automatizados para mover tarefas através de diferentes fases do projecto e acompanhar o seu estado. Sistema de notificação: Envie actualizações em tempo real aos utilizadores sobre alterações de tarefas, marcos do projecto e prazos essenciais através de notificações push, e-mail ou outros canais.

Para criar estas funcionalidades, terá de definir os processos empresariais relevantes, associá-los a elementos da IU e garantir que comunicam com os modelos de dados da sua aplicação. Tenha em mente que é essencial ter processos claramente definidos, para que a sua aplicação seja fácil de utilizar e compreender.

Implementar notificações e integração

As capacidades de notificação e integração são duas características vitais que melhoram muito a experiência do utilizador da sua aplicação de gestão de projectos. Com as notificações, pode manter os utilizadores informados sobre os eventos da aplicação e as actualizações do projecto, enquanto as integrações permitem uma conectividade perfeita com outras ferramentas e plataformas.

Com AppMaster.io, pode obter notificações e integrações utilizando os seguintes métodos:

Notificações push: Utilize as funcionalidades incorporadas do AppMaster .io para enviar notificações push aos utilizadores da aplicação Web e móvel, garantindo que estão actualizados com quaisquer alterações importantes relacionadas com o projecto.

Utilize as funcionalidades incorporadas do .io para enviar notificações push aos utilizadores da aplicação Web e móvel, garantindo que estão actualizados com quaisquer alterações importantes relacionadas com o projecto. Notificações por correio electrónico: Se o e-mail for o seu canal de comunicação preferido, o AppMaster .io permite-lhe enviar notificações por e-mail automaticamente aos utilizadores quando determinados eventos ou condições são cumpridos.

Se o e-mail for o seu canal de comunicação preferido, o .io permite-lhe enviar notificações por e-mail automaticamente aos utilizadores quando determinados eventos ou condições são cumpridos. Integração de API de terceiros: Ligue a sua aplicação a outras ferramentas e serviços populares através de chamadas à API REST, aumentando a sua utilidade e alcance. Por exemplo, pode integrar a sua aplicação de gestão de projectos com plataformas de colaboração como Slack ou Microsoft Teams, sistemas de armazenamento de ficheiros como Google Drive ou Dropbox, ou serviços de calendário como Google Calendar ou Outlook.

Ligue a sua aplicação a outras ferramentas e serviços populares através de chamadas à API REST, aumentando a sua utilidade e alcance. Por exemplo, pode integrar a sua aplicação de gestão de projectos com plataformas de colaboração como ou Microsoft Teams, sistemas de armazenamento de ficheiros como Google Drive ou Dropbox, ou serviços de calendário como Google Calendar ou Outlook. Integrações nativas: AppMaster .io também oferece integrações nativas com uma variedade de plataformas, para que possa facilmente trazer dados externos para a sua aplicação ou ligá-la a outros serviços sem escrever código personalizado.

Certifique-se de que dá prioridade às funcionalidades de integração e notificação que são mais valiosas para os seus utilizadores-alvo, garantindo que a sua aplicação oferece uma experiência simplificada e pode competir com outras ferramentas de gestão de projectos no mercado.

Testes e implementação

Depois de conceber toda a aplicação de gestão de projectos, incluindo a interface do utilizador, os modelos de dados e a lógica comercial, é altura de testar e implementar a sua aplicação. Os testes são essenciais para garantir que a sua aplicação funciona como esperado, não tem erros e oferece uma experiência de utilizador positiva.

Utilize os recursos do AppMaster.io para realizar testes e implantações abrangentes:

Testes automatizados: AppMaster .io executa automaticamente testes durante o processo de implementação, abrangendo diferentes aspectos da sua aplicação. Ao tratar dos testes básicos, pode concentrar-se na realização de testes mais avançados ou especializados com base nas funcionalidades e requisitos da sua aplicação.

.io executa automaticamente testes durante o processo de implementação, abrangendo diferentes aspectos da sua aplicação. Ao tratar dos testes básicos, pode concentrar-se na realização de testes mais avançados ou especializados com base nas funcionalidades e requisitos da sua aplicação. Testes funcionais: Teste a sua aplicação para garantir que todas as funcionalidades funcionam como esperado, incluindo a criação, edição e eliminação de tarefas e projectos, a atribuição de tarefas ou a alteração do estado da tarefa.

Teste a sua aplicação para garantir que todas as funcionalidades funcionam como esperado, incluindo a criação, edição e eliminação de tarefas e projectos, a atribuição de tarefas ou a alteração do estado da tarefa. Teste de usabilidade: Avalie a experiência do utilizador da sua aplicação realizando testes de usabilidade com utilizadores reais. Recolha feedback, identifique áreas a melhorar e faça os ajustes necessários para aperfeiçoar a experiência geral.

Avalie a experiência do utilizador da sua aplicação realizando testes de usabilidade com utilizadores reais. Recolha feedback, identifique áreas a melhorar e faça os ajustes necessários para aperfeiçoar a experiência geral. Teste de desempenho: Avaliar o desempenho da aplicação em vários dispositivos, plataformas e condições de rede, assegurando que se mantém ágil e rápida mesmo com um grande número de utilizadores ou dados.

Avaliar o desempenho da aplicação em vários dispositivos, plataformas e condições de rede, assegurando que se mantém ágil e rápida mesmo com um grande número de utilizadores ou dados. Testes de segurança: Examinar a sua aplicação em busca de vulnerabilidades e verificar se cumpre as melhores práticas de segurança, protegendo os dados do utilizador e mantendo a conformidade.

Depois de a aplicação passar todas as fases de teste, é altura de a implementar. AppMaster O .io simplifica o processo de implementação ao gerar aplicações reais e oferece vários planos de subscrição para diferentes níveis de acesso e controlo, desde o Startup ao Enterprise. Com o AppMaster.io, pode gerar e implementar rapidamente a sua aplicação de gestão de projectos, poupando tempo e garantindo um lançamento sem erros.

Escalonamento e suporte

No-code As plataformas de desenvolvimento como AppMaster.io não só simplificam o processo de criação de aplicações, como também garantem que estas são escaláveis e fáceis de manter. Isto significa que tem a capacidade de fazer crescer a sua aplicação de gestão de projectos sem esforço e fornecer apoio contínuo aos seus utilizadores sem se preocupar com problemas de desempenho ou dívidas técnicas. Para garantir a escalabilidade e o suporte, siga estas práticas recomendadas:

Escolha uma plataforma No-Code com recursos de escalabilidade

Certifique-se de que a plataforma no-code que escolher permite a criação de aplicações escaláveis. AppMaster A .io gera aplicações de back-end sem estado usando Go (golang), que otimiza o desempenho e suporta casos de uso de alta carga. A sua abordagem elimina a dívida técnica ao regenerar aplicações de raiz sempre que os requisitos são alterados ou actualizados.

Tirar partido da arquitectura de microsserviços

A adopção de uma arquitectura de microsserviços ajuda a escalar a sua aplicação, dividindo-a em componentes mais pequenos e geríveis. Isto permite-lhe escalar componentes individuais sem afectar todo o sistema, melhorando o desempenho e a gestão de recursos. AppMaster Os planos Business e Enterprise do .io oferecem suporte para vários microsserviços de back-end, simplificando a escalabilidade do seu aplicativo.

Usar uma CDN para entrega de mídia e ativos

Para melhorar o desempenho e reduzir a latência, integre a sua aplicação com uma Rede de Distribuição de Conteúdos (CDN) para uma distribuição mais rápida de multimédia e activos aos utilizadores finais. Isto irá melhorar a experiência do utilizador, especialmente para os utilizadores que acedem à sua aplicação de gestão de projectos a partir de várias localizações geográficas.

Monitorize regularmente o desempenho da sua aplicação

Monitorize regularmente o desempenho da sua aplicação para garantir uma experiência óptima para os seus utilizadores. Utilize ferramentas de monitorização do desempenho da aplicação (APM) para identificar potenciais áreas de melhoria e estrangulamentos que possam prejudicar a escalabilidade da sua aplicação.

Automatizar os testes e a implementação

AppMasterO .io fornece testes automatizados e implementação contínua das suas aplicações com cada modificação efectuada na plataforma. Isto garante que a sua aplicação está sempre actualizada e que os utilizadores têm acesso às últimas funcionalidades e melhorias sem interrupções.

Melhorias futuras e monetização

À medida que a base de utilizadores da sua aplicação de gestão de projectos cresce e o mercado evolui, deve concentrar-se em melhorias e actualizações contínuas para manter a sua aplicação relevante e competitiva. Além disso, a implementação de uma estratégia de monetização é crucial para recuperar o seu investimento e gerar receitas. Considere as seguintes abordagens para futuras melhorias e monetização:

Adicionar novas funcionalidades e melhorias

Faça uma iteração contínua da sua aplicação, adicionando novas funcionalidades e melhorias com base no feedback dos utilizadores e nas tendências do mercado. Avalie os seus concorrentes e o sector para identificar potenciais áreas em que a sua aplicação pode oferecer mais valor ou diferenciar-se.

Manter a segurança e a conformidade da aplicação

Dê prioridade a manter a sua aplicação segura e actualizada com as mais recentes práticas recomendadas de segurança e regulamentos do sector. Isto não só protege os dados dos seus utilizadores, como também ajuda a manter a confiança e a reter os utilizadores.

Optimizar a experiência do utilizador

Concentre-se em melhorias regulares da experiência do utilizador (UX) para tornar a sua aplicação mais fácil de utilizar, eficiente e conveniente. Tire partido da análise e do feedback dos utilizadores para identificar áreas de melhoria e aperfeiçoar o design e a funcionalidade da sua aplicação.

Integrar com serviços populares

Considere a possibilidade de integrar a sua aplicação de gestão de projectos com ferramentas populares de terceiros, como Slack, Google Drive e outros serviços de produtividade. Isto irá melhorar as capacidades de colaboração da sua aplicação e torná-la mais atractiva para potenciais utilizadores.

Rentabilize a sua aplicação

Desenvolva uma estratégia de monetização para a sua aplicação de gestão de projectos para gerar receitas. Considere a adopção de uma combinação dos seguintes métodos:

Modelo baseado em subscrição : Ofereça planos de subscrição escalonados com diferentes funcionalidades e níveis de acesso.

: Ofereça planos de subscrição escalonados com diferentes funcionalidades e níveis de acesso. Compras na aplicação: Ofereça recursos, modelos ou complementos premium como compras no aplicativo.

aplicação: Ofereça recursos, modelos ou complementos premium como compras no aplicativo. Modelo Freemium : Disponibilizar uma versão gratuita com características limitadas e incentivar os utilizadores a actualizar para uma versão premium com funcionalidades adicionais.

: Disponibilizar uma versão gratuita com características limitadas e incentivar os utilizadores a actualizar para uma versão premium com funcionalidades adicionais. Espaço publicitário: Venda espaço publicitário na sua aplicação para gerar receitas publicitárias, embora seja essencial manter um equilíbrio entre os anúncios e a experiência do utilizador.

Seguindo estas directrizes e tirando partido de poderosas plataformas no-code como AppMaster.io, pode criar uma aplicação de gestão de projectos escalável, rica em funcionalidades e rentável, como a Asana ou a Trello, sem qualquer experiência prévia em programação.