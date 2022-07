Freust du dich darauf, ein Restaurant oder eine Restaurant-App zu erstellen? Wenn ja, ist dieser Leitfaden für Sie.

Warum müssen Sie Restaurant-Apps erstellen?

Als Restaurantbesitzer liegt der Schlüssel zur Schaffung eines unvergesslichen Restauranterlebnisses darin, den Prozess der Essensbestellung für den Kunden so einfach und nahtlos wie möglich zu gestalten. Diese Erfahrung ist es, die ein Geschäft über Erfolg oder Misserfolg entscheiden kann; Wenn der Kunde nicht zufrieden ist, können Sie sicher sein, dass die gesamte Welt der sozialen Medien davon erfährt!

Also, was können unternehmungslustige Geschäftsinhaber tun, um ihre Gäste außerhalb der regulären Treueprogramme, die von vielen Unternehmern angeboten werden, zu vergrößern, um ein Restaurant-Bestellerlebnis zu schaffen, das für den Kunden angenehm ist? Nachdem ihr Managementteam den Geschäftsprozess überprüft hat, entscheiden viele Eigentümer oft, dass neben der Möglichkeit, Kunden auf ihrer Restaurant-Website zu bestellen, ein weiteres hilfreiches Tool benötigt wird. Normalerweise besteht die richtige Antwort darin, mobile Restaurant-Apps zu erstellen, die Kunden eine weitere Möglichkeit bieten, Essen nahtlos und kundenorientiert zu bestellen.

Die Erstellung einer mobilen Restaurant-App kommt sowohl dem Kunden als auch dem Restaurantbesitzer zugute. Es schafft nicht nur ein reibungsloseres Essensbestellerlebnis, sondern reduziert auch die Wartezeit und die Wahrscheinlichkeit von Fehlbestellungen.

Wie funktionieren Restaurant-Apps?

Für den Geschäftsinhaber erhöht es die Markenbekanntheit und kann durch In-App-Kundentreueprogramme Restauranttreue schaffen. Mobile Apps ermöglichen einen besseren Einblick in die Kundenpräferenzen, machen es viel einfacher, In-App-Kundenbindungsprogramme zu bewerben, und reduzieren den Stress für Ihre Mitarbeiter. Und erhöht damit die Rentabilität.

Die Erstellung mobiler Restaurant-Apps erfordert die Dienste von Experten auf dem Gebiet der Entwicklung mobiler Apps. Abhängig von der Funktionalität und den Features, die möglicherweise benötigt werden, kann es sich um die Entwicklung kundenspezifischer Software handeln. Es lohnt sich jedoch, in eine gut gestaltete mobile Restaurant-App zu investieren. Der Vergleich von Jahr zu Jahr zeigt, dass die Nutzung von Restaurant-Apps von Jahr zu Jahr deutlich zugenommen hat und sich schnell zum Werkzeug der Wahl für Kunden entwickelt hat, um Essen zu bestellen!

Wichtige Schritte zum Erstellen einer Restaurant-App

Marktforschung

Das Verständnis Ihres Zielmarktes ist der erste Schritt zur Entwicklung einer effektiven mobilen Restaurant-App. Es wäre notwendig, zuerst herauszufinden, welche Situationen Restaurantprobleme für den Geschäftsinhaber und seine Kunden verursachen. Basierend auf den Daten aus dieser Recherche sind Sie dann besser in der Lage, die beste Softwareentwicklungslösung für Ihr Unternehmen auszuwählen! um dies so anzugehen, dass der Bestellvorgang bei Ihrem Restaurant einfacher wird!

Betrachten Sie Ihre Strategie

Bei der Erstellung einer effektiven mobilen App sollten die allgemeinen Geschäftsziele berücksichtigt werden. Was möchte Ihr Unternehmen erreichen? Wie trägt die Entwicklung mobiler Restaurant-Apps dazu bei, diese Ziele zu erreichen? Die Durchführung einer Überprüfung der Unternehmensvision und der wichtigsten Leistungsindikatoren durch das Managementteam unterstützt den App-Entwicklungsprozess in einer Weise, die sich an den Geschäftszielen ausrichtet.

Wählen Sie das beste Softwareentwicklungsteam

Nachdem Sie nun die Gesamtziele des Unternehmens identifiziert haben und wissen, wie die Entwicklung einer mobilen Restaurant-App mit diesen Geschäftszielen in Einklang gebracht wird, besteht ein wichtiger Teil der Verbesserung des Restaurant-Bestellprozesses darin, das beste Softwareentwicklungsteam auszuwählen, um die Arbeit richtig zu erledigen !

Ein effektives Projektmanagementteam, das sich mit der Entwicklung mobiler Apps und dem App-Entwicklungsprozess auskennt, wie z. B. die Suite von Diensten, die in der MLSDev-Konzept-App verwendet werden, ist ein guter Anfang, damit Ihr Unternehmen besser auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden reagieren kann. Dies führt langfristig zu höheren Umsätzen und Rentabilität, da immer mehr Kunden, die von der Einfachheit des Bestellvorgangs beeindruckt sind, die Nachricht auf Social Media und anderen Plattformen verbreiten!

App-Konzept und Funktionalitätsmerkmale erstellen

Wenn Sie sich entscheiden, eine mobile Restaurant-App zu erstellen, ist eines der wichtigsten zu berücksichtigenden Merkmale die beabsichtigte Funktionalität oder das Design als Teil des App-Entwicklungsprozesses. Wenn beispielsweise die Website des Restaurants mit neuen Bestellungen überlastet ist, ist die mobile App so konzipiert, dass sie die Hauptwebsite entlastet und Kunden zur mobilen Restaurant-App leitet? Ist die mobile App darauf ausgelegt, die Wartezeit für die Essensbestellung zu verkürzen?

Eine gut gestaltete mobile App, die von einem kompetenten Softwareentwicklungsteam entwickelt wurde, das kundenspezifische Softwarelösungen bereitstellt, kann Ihr Unternehmen skalieren, wenn die Funktionalität der mobilen App das gewünschte Ergebnis liefert, das Ihre Kunden bei der Bestellung von Speisen in Ihrem Restaurant wünschen.

Entwerfen Sie eine nahtlose, benutzerfreundliche App

Während des Designprozesses ist es für das Projektmanagementteam der mobilen App wichtig, den Endnutzer bei den Funktionen der Software während des gesamten App-Entwicklungsprozesses sehr zu berücksichtigen. Die Benutzererfahrung sollte höchste Priorität haben und ist besonders wichtig in Fällen, in denen sich ein Geschäftsinhaber entscheidet, eine kundenspezifische Softwarelösung zu erstellen, um die einzigartigen Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Vor diesem Hintergrund sollten Softwareentwicklungsteams Folgendes berücksichtigen:

Benutzerfreundliche Navigation: Wie einfach oder intuitiv ist das Durchsuchen der App für den durchschnittlichen Benutzer beim Abschließen des Restaurantbestellvorgangs?

Erstellen Sie ein Restaurant-Logo und -Branding: Wird das Logo des Unternehmens in der gesamten mobilen App gut sichtbar angezeigt?

Visuelle Anziehungskraft: Sind die Farben der Restaurant-App kohärent, attraktiv und ästhetisch ansprechend für den Benutzer?

Schnittstellenfähigkeit: Wie gut lässt sich die mobile App mit den verschiedenen Social-Media-Plattformen verbinden?

Feedback: Ermöglichen die Funktionen dieser Restaurant-App dem Geschäftsinhaber, relevante Daten zu sammeln und die Bedürfnisse seiner Kunden zu recherchieren, die zur Verbesserung des Geschäfts beitragen können?

Updates und Fehlerbehebung bei Entwicklungsproblemen: Wie einfach können während des Entwicklungsprozesses zur Erstellung der Restaurant-App Upgrades, Updates und Behebung von Softwarefehlern im Backend angewendet werden?

Test, Test

Ein kompetentes Entwicklungsunternehmen wird die Dienste von Mobile App-Testern in Anspruch nehmen, um die Funktionen der neu entwickelten mobilen Restaurant-App zu testen. Während dieses wichtigen Aspekts des App-Entwicklungsprozesses würden Tester eingesetzt, um die tatsächliche Erfahrung des Endbenutzers zu simulieren, wenn er Essen über die Restaurant-App bestellt.

Ihre Aufgabe wäre es, alle Probleme zu identifizieren, die bei der Verwendung dieser App festgestellt wurden, und auch zu prüfen, wie nahtlos die Benutzererfahrung war, und dem Softwareentwicklungsteam kritisches Feedback zu geben. Dieses Feedback hilft dem Entwicklungsunternehmen bei der Fehlerbehebung und Behebung offener Probleme mit der Restaurant-App, bevor sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Auf die Plätze, fertig, starten

Nachdem Sie viel recherchiert, nachgedacht und sich Mühe gegeben haben, eine mobile Restaurant-App-Software zu entwickeln, um die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen, ist es an der Zeit, die offizielle Einführung der mobilen Restaurant-App zu erstellen. Dies würde zweifellos einen großen Teil des Marketingbudgets in Anspruch nehmen und kann ein ziemlich teurer Prozess sein.

Das Ergebnis dieses gründlichen Entwicklungsprozesses und der Zweck einer Einführung einer mobilen App; wäre es, ein erhöhtes Kundenbewusstsein für Ihre Restaurantmarke zu schaffen! Es wird erwartet, dass sich dieses gesteigerte Bewusstsein in mehr Verkäufe und ein robusteres Kundenbindungsprogramm umwandeln wird, da sich die Kunden von Ihrer Marke besser betreut fühlen.

Massenreaktion

Nach dem Start der mobilen App ist es von großer Bedeutung, zu messen, wie die Menschen darauf reagieren, und zu analysieren, ob sie sie sympathisch und einfach zu bedienen finden. Ziel ist es, die Frage zu beantworten, ob die Erstellung dieser mobilen Restaurant-App für Ihr Unternehmen eine zusätzliche Kundenbindung an Ihre Marke generiert und Ihren Kundenstamm und damit Ihren Umsatz erhöht hat. Diese Daten geben Ihnen; den erforderlichen Einblick des Geschäftsinhabers und machen Sie sich bewusster (basierend auf dem Feedback der Endbenutzer), ob die Entwicklung dieser mobilen App letztendlich die Bedürfnisse Ihrer Kunden erfüllt hat.

Tracking-Ergebnisse und Optimierung

Effizienter Support für Benutzer der mobilen App ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Funktionalität der Restaurant-App-Funktionen, damit sie bei der Verwendung durch Kunden optimal sind. Es geht auch darum, wie kompetent das Support-Team für die Softwareentwicklung bei der Fehlerbehebung, der Lösung von Problemen wie Störungen oder Fehlern in der mobilen App und der Aktualisierung seiner Funktionen ist, um die Restaurant-App so aktuell wie möglich zu halten. Auch die Kompatibilität mit verschiedenen Betriebssystemen ist wichtig, insbesondere bei sich ständig ändernden Technologien. Responsive Geschäftsinhaber sind sich dieser dynamischen technologischen Probleme bewusst, und viele entscheiden sich dafür, die Entwicklung und Wartung mobiler Apps an ein externes Projektmanagementteam für die Softwareentwicklung auszulagern.

Etat, Etat, Etat

Wie viel kostet es, eine Restaurant-App zu erstellen? Das Erstellen, Entwickeln und Pflegen einer mobilen App, insbesondere in der Restaurantkategorie, kann ein kostspieliger Prozess sein, für den Sie ein angemessenes Budget einplanen müssen, um eine gut gestaltete und benutzerfreundliche App zu erhalten. Es erfordert daher eine sorgfältige Planung seitens des scharfsinnigen Geschäftsmanns, um die größtmögliche Rendite aus dieser Softwareentwicklung zu ziehen.

Der allgemeine Einstiegspreis für eine funktionierende mobile Restaurant-App kann je nach Komplexität der Funktionen, die Sie dem Design hinzufügen möchten, zwischen 65.000 US-Dollar und mehr liegen. Außerdem müssen Sie im Softwareentwicklungsprozess neben anderen Designaspekten Elemente berücksichtigen, z. B. wie gut oder nahtlos die App erstellt werden kann, um mit einer Vielzahl von Betriebssystemen (z. B. Android oder IOS) zu kommunizieren B. Animationen und ausgefallene Funktionen, die Sie zu Anpassungszwecken integrieren können.

Es ist vernünftig zu erwarten, dass es umso teurer wird, je mehr Schnickschnack oder ausgefallene Funktionen hinzugefügt werden. Zusätzliche Elemente können auch anpassbare Avatare, automatisierte Chabot-Systeme, Echtzeit-ETA-Zeitpläne, Lieferverfolgungssysteme und sogar personalisierte visuelle Elemente und Benachrichtigungstöne umfassen.

Das durchschnittliche Softwareentwicklungsteam für die Erstellung mobiler Restaurant-Apps besteht aus Experten in den Bereichen User Interface Design, User Experience Design sowie Mobile- und Backend-Programmierer. Hinzu kommen die Kosten, die mit dem Erwerb der erforderlichen SSL-Zertifikate für einen sicheren Checkout, dem Kauf eines Domainnamens und dem Online-Webhosting verbunden sind.

Mobiles App-Design zum Selbermachen

Aufgrund der erheblichen Kosten, die mit der Erstellung mobiler Restaurant-Apps verbunden sein können, versuchen einige Personen, diese Apps kostenlos zu erstellen, indem sie Ressourcen aus dem Internet verwenden. Es ist jedoch nicht so einfach, wie es einige Experten für Software-App-Entwicklung erscheinen lassen, und es kann viel Zeit, Recherche und sogar Kopfschmerzen erfordern, um loszulegen, wenn Sie nicht in der Entwicklung mobiler Apps geschult sind, insbesondere in der Kategorie Restaurant!

Glücklicherweise gibt es einige Webressourcen und bestehende Restaurant-Builder-Apps, die dazu beitragen können, den Entwicklungsprozess für mobile Apps erheblich zu vereinfachen. Kann voreingestellte Vorlagen haben, die es Ihnen ermöglichen, den Namen Ihrer Restaurant-App einzugeben und Ihre Farben, Layouts und App-Funktionen nach Ihren Wünschen anzupassen.

Werkzeuge für die Entwicklung

Viele Tools haben eine kostenlose Version, die auf eine kostenpflichtige Version aktualisiert werden kann, um auf mehr Funktionen zur Erstellung mobiler Apps zuzugreifen. Einige versuchen möglicherweise, die kostenlosen Tools so gut wie möglich zu nutzen, um eine einfache mobile App zu erstellen, mit einigem Erfolg. Es ist jedoch zu beachten, dass die kostenlosen Versionen zwar deutlich weniger Optionen als die kostenpflichtigen Versionen haben, aber dennoch nützlich sind.

Zu diesen Ressourcen gehören Restaurant-App-Builder wie:

AppMaster - das Restaurantbesitzern helfen kann, die Bedürfnisse ihrer Kunden durch die Erstellung mobiler App-Dienste zu erfüllen. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Beratung zu vereinbaren, damit das erfahrene Softwareentwicklungsteam Sie bei der Erstellung einer mobilen App-Lösung unterstützen kann, die Ihren Bedürfnissen und Ihrem Geldbeutel am besten entspricht. Außerdem verfügen sie über ein sicheres Tool zur Erstellung von Gutscheinen für die Zahlungsschnittstelle und ein Live-Bestellverwaltungssystem.

Steigern Sie Ihr Restaurantgeschäft und bringen Sie den Speck nach Hause!

Unabhängig davon, welche Option Sie bei der Verwaltung der Erstellung Ihrer Restaurant-App wählen, steht eine Option zur Verfügung, um die Anforderungen, Vorlieben und das Budget Ihrer mobilen Restaurant-App zu erfüllen. Unabhängig davon, ob Sie sich für Tools zur App-Erstellung entscheiden oder ein Team von Softwareentwicklern von diesen und anderen Dienstleistern einsetzen, es ist klar, dass sich die Investition lohnt.

Eine gut gestaltete mobile Restaurant-App hilft Ihnen, Ihr Geschäft zu vergrößern, mehr Kunden zu bedienen und somit Ihren Gewinn zu steigern. Ihre Kunden werden glücklich sein, und das sind großartige Neuigkeiten für Ihr Endergebnis, wenn Sie den Speck und noch mehr nach Hause bringen!